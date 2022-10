V Starom Meste nastal čas na fotovoltiku

Od začiatku apríla začali na Slovensku platiť nové pravidlá pripájania lokálnych zdrojov do elektrickej sústavy. Umožnila to novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorou sa novelizoval aj zákon o podpore OZE. Po novom môže mať lokálny zdroj inštalovaný výkon až do výšky MRK (maximálna rezerovaná kapacita) odberného miesta a do siete môže dodávať prebytky v plnom rozsahu.

Podľa ministerstva hospodárstva „pomôžu zmeny v súvislosti s lokálnymi zdrojmi znížiť náklady na elektrinu pre podnikateľov, ako aj pre nemocnice či školy, ktoré sa rozhodnú inštalovať fotovoltické panely.“

Fotovoltika je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu a patrí k obnoviteľným zdrojom energie (OZE). Jej prevádzka neznečisťuje ovzdušie, je bezhlučná, neprodukuje nebezpečný odpad a nenarúša vzhľad budovy.

Rozhodli sme sa, že v nasledujúcom volebnom období zrealizujeme prieskum budov a ich energetickej náročnosti. Vytvoríme plán, na základe ktorého budeme postupne obstarávať fotovoltické elektrárne. Vybrané verejné budovy a školské zariadenia v správe mestskej časti Staré Mesto pripojíme do elektrickej sústavy. Výhodou tohoto riešenia je, že prebytočná nespotrebovaná elektrina môže byť dodávaná späť do distribučnej siete. Hoci majú momentálne viaceré veľké elektrárne problém s kapacitami príjmu späť do distribučnej siete, trend je jasný a veríme, že v dobe realizácie s vracaním elektriny do siete nebude problém.

Priemerná materská škola v Starom Meste spotrebuje približne 20 MWh elektrickej energie za rok. Ročný náklad na elektrinu predstavuje približne 3600EUR. Ak by sme v tejto materskej škole nainštalovali zariadenie s výkonom 10 kWp (plocha 45 m2), ktoré by dodalo 12 MWh ročne, stálo by nás to približne 15 tisíc EUR s DPH.

80% vyprodukovanej energie by pokrylo 50% ročných nákladov. Pri dnešných cenách energie ide o návratnosť približne 6-8 rokov. Pri astronomickom raste cien bude návratnosť diametrálne odlišná a môže sa znížiť na polovicu (musíme však brať do úvahy, že napr. školské zariadenia sú zaradené pod produkt “malé podniky c2-x3”; a cena energii je iná než pre domácnosti, to znamená že stropovanie cien nemusí byť totožné s tým ktoré bude platiť pre domácnosti, a dnes je ešte nejasné ako budú rásť)

Pri základných školách ide o mnohonásobne vyššiu energetickú náročnosť. Väčšia strešná plocha by nám umožnila inštaláciu zariadenia s vyššou kapacitou, ktoré by pokrylo tieto nároky.

Dobré príklady z komunálu:



Sereď - inštalácia FVE na MsÚ (šetrenie 13 tisíc EUR/r) a MsP (šetrenie 5300 EUR/r), ZŠ Fándlyho šetrenie 200 MWh - 50 tisíc EUR

Trnava - inštalácia na strechách ZŠ, pripravovaná súťaž pre zariadenie sociálnych služieb, polikliniku atď.

ZŠ v Partizánskom

Naším zámerom je hľadať najlepšie možné zelené riešenie tak, aby sme prepojili našu komunitu a zabezpečili sebestačnosť v energetickej oblasti.

Na problematiku energií v Starom Meste sa pozrel náš kandidát na poslanca miestneho zastupiteľstva Erik Illéš. Ďakujeme za tento rozsiahly vklad do diskusie.