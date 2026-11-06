1. 1.600.000 a ešte kúsok!
Vyšli čerstvé čísla dňa – a vyzerajú fantasticky! Keďže Koniarovo číslo za posledné dni a týždne je niekde na hranici 2000 Slnečníc denne, nielenže sme presiahli 1,6M ale dokonca skokovito sme dosiahli hneď nad 1.601.000 ZZdochlín. Aby som bol presný, máme to za 1.601.830 odobrených Rusákov. Pre priblíženie na ruskú demografiu, viac ako každý deväťdesiaty Rusák je dobrý a tak je to dobre. Ešte jeden príklad: tretie najväčšie mesto v Latrinistane je Novosibirsk, po ktorom behá 1.633.000 Orkov. Pri tomto tempe rastu a pri zachovanej Koniarovej konštante by sme sa mohli dostať na
vyľudnený vyrusený (© Ján Valchár) Novosibirsk dakedy o dva týždne, približne dvadsiateho novembra.
Z desiatich najrekordnejších dní trojdňovej špeciálnej operácie bolo deväť za posledných cca 30 dní. Značí to nezvratný a nespochybniteľný trend ruských strát. V podstate jediný deň mimo blok posledných týždňov bol jeden deň v decembri 2024, teda dva roky dozadu.
Zostáva už len čakať, kedy sa nám vyrusí aj komplet Moskva.
K číslam dňa, inak v podstate štandardu, musím dodať ešte jedno numero. Na strane nákladných a cisternových vozidiel nám čísla dňa skokovo narástli na 673 kusov. V poslednom blogu som o tom písal postreh, že Rusákom asi došli sily na normálny transport. Teraz v Slavjansku prší jak najaté (máme tam dobrovoľníka Patrika, nie Hokiho ale Engeraua, ktorý dorazil pred sotva dvomi hodinami), takže aktivita dronov je nižšia. Toto dnešné číslo je teda buď výchylka a potvrdenie pravidla, náhoda alebo neviem čo, možno nejaký zásah bázy kdesi v tyle. Uvidíme v najbližších dňoch, či sa toto potvrdí.
A ešte by som vypichol jedno číslo: PVO. Dlhodobý priemer je niekde nad jeden kus denne. Za včerajšok máme až osem kusov, čo je aj na strednedobé vysoké čísla nadpriemer. Ja mám dlhodobý pocit, že Ukrajinci okolo Maďara majú na PVO zafokusované a čím viac ich vykántria teraz, tým viac budú môcť v zime terorizovať Moskvu a Píter.
Celkovo by ma zaujímalo, koľko systémov ešte ZZmrdi majú a akej kvality.
2. Drobnosti zo sveta
Obyvatelia Krymu sa sťažujú, že teraz sa dostali do situácie, kedy celé dni po sebe nemajú elektriku. Vo videách dokonca hovoria, že celé tri dni po sebe. Okolie polostrova nie je extrémne chladné ako trebárs sever Ukrajiny, kde akiste už mrzne, ale priznám sa, že najhoršie dva dni v Slavjansku boli v čase, kedy nebolo prúdu dlhšie ako 12 hodín denne. Keby som nemal elektriku tri dni v kuse, blogy by som vám posielal na korešpondenčných.
Vo videu ma ešte pobavila ženská, Ruska, ktorá hovorila, že Rusáci sa nikdy nevzdávajú. „Všetko snáď čoskoro bude lepšie,“ dodáva. Hm, počkaj do vylodenia, bude.
Cena kuracieho mäsa v Mordore presiahla cenu kuraciny v USA. To je celkom fajn správa vzhľadom nato, že ruské mzdy sú ani nie pätinové oproti americkým. Presnejšie 18%.
Na druhej strane, cena ruských kureniec je rozhodne nižšia ako cena ruských kureniec zajtra. Vždy hovorím, že treba sa na to pozerať z tej lepšej stránky hladomoru.
V roku 2018 ruský rybný priemysel dosiahol rekordný úlovok, takmer 690.000 ton rýb. Tento rok to je odhadované na čosi viac ako jednu sedminu, 100.000 ton. Pre upresnenie, stotisíc ton je predpoveď na celý rok, takže nie je to za desať mesiacov 2026. Putin je génius.
Asi aj je. Práve vydal dekrét, že Japonský tabak, firma predávajúca cigarety a tabak v Mordore, dostal „dočasnú správu,“ AKA prešiel do rúk mafie. Ak by som si mohol tipnúť, noví majitelia ho rozmlátia na kašu a skrachuje to do roka.
Vyše tisíc víl a rezidencií zhabaných majiteľom sa v Mordore ide predávať v aukcii. Výnos sa naleje do rozpočtu krajiny, rozumej, oligarchovia, Putin a mafia si privyrobí.
Ukrajina poškodila Iljušin 78, stratotanker Mordoru. V podstate mám dojem, že je to jedno, lietajúca cisterna by aj tak nemala čo viezť za palivo. Ale potešilo.
Pri Kyjeve sa udiala nechcená udalosť. Jedna babka povedala-systémom sa civilisti stretli s políciou a silovými zložkami armády. Zasahoval aj Buďanov. Správa hovorila, že brigáda ZSU mučila odvedencov a že jedného ochrnula. Dav zaútočil a ochrnutý mladík – štrnásťročný – bol odvedený do špitálu. Samozrejme je to nonsens, ak by ZSU niekoho „nasilu“ znáborovala, tak by sa nejednalo o 14-ročného žiačika ZŠ ôsmej triedy, logicky.
Tým nechcem povedať, že nejaký z ulice stiahnutí úchyľanti tam na mieste neboli, to nie. Ale to je legálny postup pre mužov, čo sa vyhýbajú mobilizácii a ja som s tým OK.
Na druhej strane antikorupčný úrad NABU si zarátal krásny zásah do čierneho. Medzi dôstojníkmi SBU sa nachádzal gang, ktorý preberal od falošných call centier mnohotisícové mesačné úplatky za nedotknuteľnosť „biznisu.“ NABU udrelo a predpokladám, že vyššie jednotky alebo dokonca nižšie desiatky kriminálnikov pôjdu na front alebo do lochu, tentokrát ale bez dôstojníckych žoldov a privilégií.
Médiá s tradične košatou biosférou trollov a botov sa vyžívajú v poukazovaní nato, že Ukrajina nepatrí do EÚ a NATO, pretože sa toto udialo.
Len teda neviem, ako by sme podľa tohto metra skončili na Slovensku. Tam sa niekoľko tisícové úplatky neriešia, to by tam museli byť dve nuly, aby Kaliňák vôbec vstal z postele. Nehovoriac o Šutajovi alebo Ficiakovi.
Zdá sa, že ZSU neustále tlačia na Záporožskom fronte. Nie príliš prehľadná mapa Denysa Davidova ukazuje, že postup je pomerne široký a hlboký. Dokonca aj ruskí milblogeri otvorene priznávajú straty na území a bezradnosť ruských veliteľov.
Rafinéria v Rjazani sa rozhodla štrajkovať. Neviem koľký krát už.
AI gigantom sa akosi nedarí. O bubline na tomto segmente trhu sa hovorí už dlho. Ak nemáte prachy na extrémne vysoké investície kde kade do datacentier, ktoré už ani len ľudia nechcú a ktorým nestačí energetika, tak máte asi problém. Alebo ho budete mať čoskoro.
No ale aby sa odparilo vyše 2000 miliárd USD za 24 hodín, to by ani Lacko K. nezvládol.
Rusom vadí, že Ukrajina je len púhou bábkou USA. A takisto mu vadí, že Ukrajina neposlúcha Trumpa na slovo. Ak v tom nevidíte rozpor, tak ja už neviem.
V meste Komyšuvacha, kde Serhij Halahan len o chlp ušiel smrti, majú už 53 mŕtvych. Myslím si, že HUR a SBU budú mať čoskoro na zozname ďalšieho odsúdenca na smrť spomedzi veliteľov ruského letectva alebo samotných pilotov. R.I.P.
Ruské jednotky v prihraničnom mestečku Totkino utrpeli dosť brutálne straty, údajne stovky mužov. Dôvodom bolo to, že jednotka si to vmašírovala do mínového poľa.
Zaujímavé bolo svedectvo miestnych Orkov, ktorí sa sťažujú, že v tejto pohraničnej oblasti sa nachádzajú stovky mŕtvol vlastných ZZmrdov ešte od začiatku roka 2025. Potom sa dezoláti na internete zbytočne vytešujú, že Ukrajina má väčšie straty ako ZZmrdi, pretože pri výmene tiel Mordor Kyjevu vráti 2000 pozostatkov a Kyjev Mordoru len 100. Logicky.
Ešte ako bonus sa zjavila správa, že Opičáci tu trpia hladom do tej miery, že viacerí umreli od hladu priamo na pozíciách. Ak to je pravda, musí to byť prejav desivého stavu ruskej armády a neschopnosti čokoľvek podniknúť ruským velením. Mimochodom, ak máte na videách denne povedzme 2.000 zásahov Opičákov (čísla dňa), tak koľko Slnečníc máte DENNE navyše? Čo keď už Koniarova konštanta dávno je nad 3.000, hm?
Lotyšský proputinovský aktivista ruského pôvodu sa pred časom presťahoval z Lotyšska do Mordoru, kde získal zzmrdský pas. Skončil na fronte. Bože, to mi je ľúto!
Ruský milbloger napísal zhrnutie evakuácie z mestečka Olešky. Väčšina chce na Ukrajinu, vysvetlil. Odvtedy sa po ňom zľahla zem.
Aziaticky vypadajúci šikmoRus (© Ján Valchár) Artur Cybikov, šaman nejakého sibírskeho národa kdesi v tajge, sa rozhodol obetovať slovanským bohom 60 tiav, presnejšie 5 mesačne. Ako slovanským bohom, aziatický ryžožrút s očami ako štrbina automatu na lístky na MHD, obetovať im ťavy... Ty vole, to je bizár. Nestalo sa to náhodou v Rusku?
Ešte by som spálil na rituálnom ohni svätému Leninovi sto MacDonaldov.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Na vyplatenie automobilov, najmä evakuátora pre Vinnycu. Heslo: Evakuátor.