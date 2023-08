18 mesiacov špeciálnej vojenskej operácie (nech má čítanosť ako minule!)

1. Prigožin a Utkin pošli definitívne nachuj

V rámci štvordňovej operácie na Ukrajine sa konečne dostavila tá fáza, ktorou Putin operoval od začiatku, a to denacifikácia. Údený nácko a údený židovský oligarcha (aký paradox, však?) sa čoskoro asi zahrabú do anonymných hrobov a história na nich zabudne.

Samozrejme, ako vždy sa musia objavovať konšpiračné teórie o tom, že Prigo je OK a že sa teraz niekde opaľuje v Afrike, kde rozhodne urobí dieru do sveta. Iste, opaľoval sa, kým padalo jeho lietadlo, a to skutočne istú dieru do sveta urobilo. Nerobme z neho supermana, ten človek bol schopný dokázať to, čo dokázal (a bolo toho na bežného človeka samozrejme veľa) len vďaka krytiu, ktoré dlhé roky mal.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa ale udialo za ten týždeň od jeho nachujstva? Nuž, presne to, čo som čakal. Wagnerovci sa povyhrážali, ale ako sila nespravili nič a že vôbec nič. Nejaké videá dali, ale to dokážu dokonca aj Kadyrovovci, ktorí inak schopnosťami neovplývajú. Chcú zvrhnúť Putina a tiahnuť na Moskvu, čomu sa môžeme smiať aj my, aj Puťko samotný.

Realita je iná, takže ihneď potom, čo ich hlava zahučala, Rusko ukázalo, ako vážne berie životy a pamiatku svojich vojakov, a minimálne dva cintoríny týchto hrdlorezov sú medzitým zrovnané so zemou. Ruskou verejnosťou prebehla vlna pobúrenia, že ako sa to štát správa k mŕtvolám svojich hrdinov. Ako inak, Rusko sa ohradilo, že cintoríny ide iba „renovovať,“ lebo veď čo iné robiť s cintorínom, na ktorom ani nezaschlo blato jarných snehov, ako ho renovovať, však? O to viac, že gýčové pravoslávne kríže boli vytrhané ako burina a naštósované na haldy ako odpad. Plocha cintorína je zaliata betónom – neviem, či toto sa dá považovať za renováciu, ale proti gustu... Samozrejme, že tejto výhovorke neverí nikto a ak sa potvrdia neidentifikovateľné zábery z jedného z cintorínov, kde sa z exhumovaných jám dymilo, tak proste Putin/Šojgu dezinfikujú vrahov od Wagnera. Pre mňa je len vtipné, že sa títo gerojovia nato neodvážili za života Prigožina. Zbabelci ako vyšití.

Wagnerovci teda majú budúcnosť akúkoľvek len nie istú a nejaký prielom v Afrike alebo zotrvanie v Bielorusku sa nekoná. Stali sa lovnou. Charašó, tak im treba.

Vraví sa, že nejaké použiteľnejšie časti jednotiek sa zaradia do pravidelnej ruskej armády, ale ruku na srdce, okamžite pôjdu do prednej línie a dovolenku dostanú, iba ak v zákopoch nechajú polovicu svojho tela. Morituri te salutant, Putin.

Neviem ako vy, ja si to stavím nato, že pozostatky Wagnerovcov skončia na jatkách, v ruskej histórii sa na nich zabudne a médiá, trebárs noviny, budú mať zakázané o nich hovoriť. Wagnerovci sa na odpor nezmôžu a čoskoro sa z nich bude smiať celá planéte.

Mimochodom, pamätáte sa na tých dvoch chudákov, ktorých Prigožin predstavil svetu pri opúšťaní Bachmutu ako strážcov mesta? Nom de guerre mali Dolik a Biber a pri točení záberov a objímaní Prigožinom vyzerali, že radšej by sa videli pichnutí v psej riti ako pred kamerou. Boli to trestanci, nie tá elitnejšia zložka Wagnera, a tento týždeň sa zjavila správa, že Biber, teda ten starší a zarastený vojak, dostal svoju výplatu pri Bachmute. Takže z pôvodného umeleckého tria Prigožin – Dolik – Biber zostal Dolik. Len na okraj, chcel by som vedieť, čo za kriminálny záznam obaja chudáci mali a ako Biber reálne umrel (v stávke je možnosť, že ho odkrágľovali vlastní ako pomstu za 24. jún).

2. Ako prebieha ruská aj ukrajinská ofenzíva?

Zisky ruskej ofenzívy na severe frontu zdĺhavo vymenujem tu:

Poďme ďalej, na juh Ukrajiny. Ukrajina sa tu tlačí čoraz rýchlejšie a podľa výrazne vyššej kadencie posmešných správ od trollov je jasné, že v Moskve aj Píteri sú chlebodarcovia zúfalí. Na druhej strane Rusko dobylo od začiatku ukrajinskej ofenzívy, teda zhruba od začiatku júna, približne 10 km2, ktoré okamžite stratili a stálo ich to útočné jednotky plus desiatky, ak nie stovky kusov techniky.

Naspäť k ukrajinskej strane frontu: ZSU sa tlačia čoraz intenzívnejšie a po dobytí ťažko skúšaného Robotyne to vyzerá na celkom zaujímavý vývoj. Južne od Robotyne leží obec Novoprokopivka, od nej ďalej obce Solodka Balka a Ilčenkove. ZSU smerujú sem a podľa Deepstatemap to vypadá, že Rusáci tam až také silné obranné línie nemajú. Trochu viac na východ leží obec Verbove (nie to, kde býva Kopaničárka) a ZSU smerujú aj sem.

Majú Rusáci nato, aby držali tieto línie? Nuž, zistíme, ale fakt, že zo svojej vlastnej ofenzívy na severe museli preveliť elitné výsadkové jednotky do najhorúcejšej časti frontu, svedčí o tom, že Šojgu asi bez fľaše vodky nezaspí. Naopak, už aj Ukrajinci tvrdia, že po vcelku rozpačitom postupe sa front čoskoro asi zrúti a ZSU naberú na dostatočnom momente.

Postreh k ruským obranným líniám: myslím, že to povedal Pavel Macko, že Rusi doplácajú na svoju vlastnú stratégiu. Podľa nej treba za každú cenu brániť konkrétne vybudované statické línie, teda v podstate zákopy a dračie zuby. Lenže tie sú dobré len vtedy, pokiaľ držíte celý systém. Akonáhle nepriateľ prerazí na jedinom mieste dozadu alebo dovnútra stavby, obranná schopnosť okamžite klesá limitne k nule. O tomto som písal kedysi na jeseň, keď generál Surovikin (nech mu je Ľubľanka ľahká) začal budovať systém opevnení nazvaný po ňom samotnom. Zákazky dostala najprv akási spriaznená súkromná firma, ktorá namiesto cikcakovitého vzoru spravila dokonale rovné línie. Akonáhle sa dostanete do takéhoto zákopu a vystrelíte salvu pozdĺž línie, tak ste schopní zabiť doslova desiatky vojakov na jeden zásobník. Hypoteticky dokážu dvaja guľometčíci vyčistiť kilometre zákopu len vďaka tomu, že architekt líniu nezalomil. Tieto opevnenia okolo Robotyne vyzerajú byť inteligentnejšie ako tie prvé, ale ihneď po tom, ako ukrajinské tanky prebijú jediné miesto, vojaci v jamách sú prakticky lovnou zverou a musia sa stiahnuť. Ruská doktrína hovorí, že následne musí veliteľ nahnať do protiútoku čokoľvek, čo sa hýbe, ale presne toto by západné tanky s ukrajinskými posádkami viac ako privítali. Pod Robotyne je niekoľko vrstiev zákopov, ale len dve línie vyzerajú byť kompaktné a navyše je otázne, ako silne sú obsadené posádkami a koľko zbraní, napríklad kanónov, tu Rusáci majú. Ja tipujem, že druhá a tretia línia budú každá slabšia a slabšia, takže ZSU pôjdu cez ne rýchlejšie.

Na juhu máme dve miesta varu, okrem Robotyne je to aj úsek okolo Staromajorskeho a nedávno dobytého Urožajneho. Čerstvá a mimoriadne pozitívna správa: ZSU prerazilo front trochu viac na západ pri dedine Prijutne, zhruba 8 km od doterajších hlavných bojov. Podľa správ (Lacrimae Mundi na Facebooku, odporúčam) sa Zmrdi sťahujú vcelku v panike, čo by značilo absenciu rezerv a sily bojovať. Ešte viac na východ sa Ukrajinci tlačia na Novomajorske, a čo je potešívé, Ukrajina hlási znova zisky pri Bachmute a Soledare. Po pár týždňoch drobných no istých ziskoch sa ZSU v tejto oblasti odmlčali, no teraz podľa všetkého načerpali energiu na ďalšie postupy. Podľa Lacrimae Mundi sa ZSU pohli z viac východného smeru, teda Soledar by mohol byť veľmi skoro zovretý do klieští.

Súhrn a súčet ofenzívy: Rusi postup NULA. Ukrajinci: pomalý postup prakticky na každom z kľúčových úsekov frontu. Za mňa dobre.

Edit: znovu podľa Lacrimae Mundi majú na juhu ukrajinské sily výraznú prevahu v delostrelectve, údajne až 5:1 až 10:1. To značí, že Kyjev to stavil na správnu kartu a to, v čom dlhodobo Rusi dominovali, teda artiléria, obrúsili až do stavu plaču. Oproti novým západným typom artilérie sú ruské stroje zastarané, majú nižší dostrel, takže znova opakujem staré pravidlo, že nepriateľa budete devastovať natoľko, až v istom štádiu to praskne a celá armáda sa zrúti. Logicky, Rusáci s delostrelectvom založenom na pár kusoch diel z WWII nedokážu nič, rovnako ako nedokázali nič tanky T-55.

3. Vývoj za frontom

Viac ako tucet ruských vojakov na Kryme niekto podrezal v spánku. Môžem hádať, kto to bol, ale stavil by som sa, že ukrajinské špeciálne jednotky alebo nejaká partizánska jednotka. Čo ma ale zarazilo, že to bolo v spánku a v kasárňach. Minulý týždeň sa ukrajinskí mariňáci vylodili na prísne stráženom polostrove Krymu, aby zničili drahý a vzácny obranný systém, pričom ruské tupelá vybiehali von s Kalašnikovmi v trenírkach, teraz v spánku niekto pozabíjal nožom a údermi do srdca (!) zlikviduje čatu vojakov.

Dúfam aspoň, že dotyčným nezatĺkali do srdca hlohové kolíky...

Rusi alokovali radar PVO s označením Predel-E a rušičku Leer južne od delty Dnepra, na pobreží Čierneho mora. Systém Predel stojí až 200 miliónov dolárov a predstavte si, Ukrajinci na neho poslali HIMARS. Tým pádom sa stal zo systému Predel systém Prdel.

Ruskí mobici nedostali žrať, mali ťažké straty, a tak sa rozhodli zmlátiť svojho veliteľa a vzdať sa Ukrajincom. Teraz sú save, Rusáci majú o pár vojakov menej, o hanbu naviac. Som zvedavý, ako napokon dopadol zmlátený veliteľ, či pôjde do prvej línie, vypadne z okna alebo ho nasadia do čela inej jednotky a tam ho znovu zmlátia.

„Aká ste hodnosť, pán Ivanov?“

„Fackovací panák, vo výslužbe.“

Grécko pošle Ukrajine cca 100 kusov Leopardov 1.

Rusko zrušilo cvičenie Zapad-2023. Dôvodom je absolútny nedostatok sily a techniky. Všetko podľa plánu, pán geniálny stratég!

Ukrajina pozdravila kadyrovovských dôstojníkov v meste Enerhodar. Budova, kde sa kozomrdi stretávali, je bývalou budovou banky a dostala zásah dronom práve počas nejakej bojovej porady (keďže o Enerhodar sa nebojuje, pravdepodobne je to synonymum pojmu „ukazovania si selfiečok na TikToku“). Počty ovdovených kozičiek nie sú známe, ale tipujem to na pár dní, kým sa informácia prebije na svetlo sveta.

Neonacistická skupina Rusič, taká ruská obdoba Islamského štátu, vypovedala Moskve poslušnosť. Dôvodom (asi jedným z viacerých) bol fakt, že jej veliteľa, môjho menovca Jana Petrovského a ešte ďalšieho vysokopostaveného člena (meno sa mi nepodarilo dopátrať) zatkli vo Fínsku. Prinajmenšom Petrovskij a ďalší člen, Alexej Milčakov, sa preslávili svojou krutosťou a porušovaním Ženevských konvencií. Milčakov je známy aj tým, že sa filmoval pri mučení šteniatok a beštialitami na fronte. Milčakova zranili na v lete minulého roku a ja bez mihnutia oka prosím pána Boha o to, aby sa tieto zrúdy dostali do rúk Ukrajincov živé a tí si Ženevské konvencie na nejaký čas pichli za klobúk takisto.

Ozaj, kto už vlastne v radoch ruskej armády vlastne zostáva?

Volodymyr Zelenskij ohlásil, že voľby, ktoré by mali byť (v prípade mieru) budúci rok, možnože budú, ale reálne budú stáť cca 5 mld dolárov, ktoré krajina nemá. Táto téma je dosť ošemetnou záležitosťou, keď berieme do úvahy dezolé a podobne retardované indivíduá (viď posledný odstavec blogu). Keď totiž Zelenskij úplne oprávnene povie, že voľby nebudú, pretože za 5 mld doláčov dokážu ZSU oslobodiť 5.000 km2 územia, dezolé a poloopice budú papagájovať ako cez kopirák, že na Ukrajine nie je žiadna demokracia a že Zelenskij je diktátor nepripúšťajúci opozíciu k moci. Keby ale reálne s normálnymi voľbami súhlasil, tak tie isté nižšie živočíchy budú tvrdiť, že tie voľby platíme my a že tomu treba urobiť prietrž.

Moja rada (Volodymyr, čítaj pozorne!): kašľať na voľby. Ukrajina má svoje starosti ďaleko väčšie ako bilboardy popri cestách, Zelenskij má fantastickú podporu, ľudia cítia, že lepšia voľba prinajmenšom do tohto daždivého obdobia sa nenájde. Za päť miliárd dolárov dolárov dokáže ZSU vyzbrojiť celé divízie a pritom aj prípadná zmena vo voľbách (ktorej neverím) by priniesla to isté – ako vytlačiť háveď z vlastného územia.

Nie, voľby netreba, navyše termín by mal byť až o rok. Za mňa je ďaleko lepšia myšlienka hodiť to na Roosevelta (americká ústava povoľuje dve volebné obdobia prezidentovi, Roosevelt ako prezident úradujúci počas vojny bol necelé štyri, až do svojej smrti veľmi tesne pred dobytím Berlína). Ukrajinská ústava navyše vyslovene zakazuje voľby počas vojny (ale veď to je predsa len špeciálna vojenská operácia!) a nevidím zbytočnejšiu prácu ako meniť počas vojny a tisícok mŕtvych ústavu len preto, aby sa zorganizovali (vopred jasné) voľby a zalepili papule retardovaným rusofilom v Európe.

Ukrajina zaútočila na letiská ruských vojsk pri Kursku. Správy sú rozporuplné, pretože Ukrajina hovorí o tom, že zničila 4 kusy stíhačiek Suchoj 30 a jeden MiG 29, pričom krátko nato sa zjavili na webe satelitné zábery z letiska bez akýchkoľvek poškodení. Diskutujúci „dôkazy“ o nepoškvrnenosti letiska spochybnili, pretože sa údajne jedná o dlhodobo nespoľahlivého redaktora s pochybnou povesťou.

Viete, akou raketou ZSU zaútočili? Nijakou! Zaútočili dronmi vyrobenými z lepenky v hodnote pár stoviek Eur za kus a zničili lietadlá v orientačnej hodnote 350 miliónov dolárov. K tomu treba prirátať niekoľko segmentov komplexu S-300 a jeden (iné zdroje vravia o dvoch) PVO systém Pancir, ktorým sa Rusi chválili tak intenzívne, až im ho zlikvidovala lietajúca krabica od Azuritu vyrobená v garáži niekde v Mukačeve.

Želám Rusom veľa dopadajúcej ocele, olova... a kartónu.

4. Môj blog zlomil rekord!

Minulý blog asi na svojom Twitteri zdieľala Shakira, pretože len za 24 hodín som mal viac ako 60.000 čítaní. Doterajší šampión bol u mňa článok o katastrofálnej ruskej porážke pri Cušime, ktorý má čítanosť 23.000. Samozrejme ma to potešilo a ďakujem za pozitívne správy. Nemám šajnu, kto to prezdieľal, ale nevadí.

Čo ma zaujalo: v rozpätí hodín od zverejnenia blogu si ma na Facebooku pridávali anonymné pforily (jeden človek vo friendliste, generické meno, lajknutie a generická pochvala, pár fotiek kvetiniek v profile) ako na bežiacom páse. Jasné, že som ich blokol, ale kadencia ma doslova šokla (snáď ma Prigožin nebude chodiť strašiť).

V sobotu a nedeľu som bol na dokončení vykopávok (našiel som prd, ale aspoň som dostal úpal, dorezal som si nohu a chytil som črevné problémy). Keď som sa vrátil domov, samozrejme ma čakali hejty zo strany blbečkov a dezolátov. Ako vždy, náhodné generátory slov a myšlienok, gramatyka a pravopys ako u Maďara, interpunkcia horšia ako v hniezde ďatľov pri epilepsii. Samozrejme sa hneď moji spoľahliví kamaráti pustili do dezolátov, nasypali im čo sa dalo a blbečkovia sa vyparili.

Bonusom bol Rastislav Sirl Elvis, ktorý mi napísal, že treba podobných izolovať. Snažil sa byť „vtipný“ (u ľudí tohto politického smeru je to veľmi otázne), opakoval rovnaké frázy ako cez kopirák, ale keď ho kamarát upozornil, že neoprén a plávacie koleso sa dajú dodať, tak sa – ako inak – odmlčal (Lepra a Laco, pozdravujem!).

Och bože, tieto poloopice sú na neuverenie. Pokus – omyl, doteraz majú pocit, že svojimi pseudoargumentami dokážu rozbiť diskusiu. V podstate mi ich je ľúto, lenže oni majú tak výrazne znížené IQ, že im to asi ani nedopne.

Ozaj, pošlite Elvisovi pozdrav odo mňa, Laca a Lepru ;)

Ešte aktualizácia: šírka frontu sa podľa najčerstvejšej správy z Lacrimae Mundi strojnásobila na dvadsať kilometrov (bavíme sa o záporožskom fronte). Rusi podľa všetkého zvýšili počet náletov na ukrajinské sily, čo značí zúfalosť a neschopnosť pozemných síl.