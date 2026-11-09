2980! 2980! 2980! 2980!

Doterajší rekord: 2500, prvý november. Predchádzajúci rekord: 2250, december 2024. Nárast o 10% za takmer dva roky.
Terajší rekord: 2980. Nárast o 20% za týždeň.
Dvadsať Slnečníc chýba do troch litrov denne. Kedy? November? December?
Koniarova konštanta: Dušan, koľko dní máš 1000+ a 2000+ v štatistike?
Som presvedčený, že toto musíme osláviť. Zbierka na automobily v plnom prúde. Ak sa všetko podarí, mala by s nami vyjsť kolóna šiestich áut niekedy na prelome novembra a decembra. Smer: Vinnyca. Keďže sme aktuálne traja jazdci, zháňame pilotov. Podmienka: vodičák a platný pasport.
Zatiaľ zbierka na vozidlá (2x Suzuki, 1x Opel, 1x VW, 1x Audi):
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: TRITISÍC!