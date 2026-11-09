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9. nov 2026 o 07:33
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2980! 2980! 2980! 2980!

Ty vole! Je to za 2980!

Ján Valchár
Ján Valchár Bloger
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Doterajší rekord: 2500, prvý november. Predchádzajúci rekord: 2250, december 2024. Nárast o 10% za takmer dva roky.

Terajší rekord: 2980. Nárast o 20% za týždeň.

Dvadsať Slnečníc chýba do troch litrov denne. Kedy? November? December?

Koniarova konštanta: Dušan, koľko dní máš 1000+ a 2000+ v štatistike?

 

Som presvedčený, že toto musíme osláviť. Zbierka na automobily v plnom prúde. Ak sa všetko podarí, mala by s nami vyjsť kolóna šiestich áut niekedy na prelome novembra a decembra. Smer: Vinnyca. Keďže sme aktuálne traja jazdci, zháňame pilotov. Podmienka: vodičák a platný pasport.

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Zatiaľ zbierka na vozidlá (2x Suzuki, 1x Opel, 1x VW, 1x Audi):

https://buymeacoffee.com/johny1981aa

 

Heslo: TRITISÍC!

 

 

Ján Valchár

Ján Valchár
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  714
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  • Páči sa:  89 393x

Jedna veta: chcem písať blogy o vede, technike, prírode a ekonomike. Druhá veta: máte to tu príliš komplikované, Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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