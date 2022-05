90 dní štvordňovej operácie

Dnes je presne 3 mesiace od začatia špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Keby sme stále nevedeli, aký je rozdiel medzi vojnou a špeciálnou vojenskou operáciou, to nevadí, pretože ak používate zbrane, náborujete vojakov, strieľate s kanónmi a lietadlami, máte velenie na ministerstve obrany, zaútočíte na susednú krajinu, zakopete sa niekde v stepi a odkonzervovávate tanky staré 50 rokov, to predsa nemôže byť vojna.

Poďme sa pozrieť nato, čo teda touto špeciálnou operáciou všestranný génius, prezident, politik, šachista, džudista, potápač, krotiteľ tigrov, reklamná tvár úspechov plastickej chirurgie a čerstvo aj plukovník v akcii dokázal.

1. Denacifikácia a demilitarizácia Ukrajiny

Ukrajina nikdy nebola taká silná ako dnes a stavím sa, že čoskoro budú chodiť ukrajinskí inštruktori do sveta odovzdávať rozumy. Skúsenosti zo symetrického konfliktu nám v 21. storočí chýbali – Putin to zmenil. V mene Pentagonu vďaka!

Mimochodom, na Ukrajine padli také kvantá neonacistov, že skutočne sa dá hovoriť o denacifikácii nielen Ukrajiny, ale aj Ruska a Európy ako takej. Len škoda, že tak 20 ľudí z nášho parlamentu nenarukovalo tiež a dokonca aj Slovenskí sranci, inak detičky, ktorým mama nekúpila Play Station, tak sa naháňajú po lese, stiahli svoje detské chvostíky.

Ozaj, vie niekto z čitateľov, či niekto z nich už sedí?

2. Pád Zelenského vlády

Zasa trefa vedľa. Z herca sa stal politik svetového formátu a to proti jeho vôli. Tipujem, že Volodymyrovi by sa viac chcelo byť pri deťoch, žene a pred kamerou inak ako v zelenom tričku, ale ako správny herec, tejto nevďačnej role sa zhostil geniálne, hoci scenárista je mimoriadne mizerný. Jeho vláda vojde do dejín. Ešte aj hlavný politický súper Zelenského, Petro Porošenko, sklonil hlavu a uznal aktuálneho prezidenta za svojho šéfa. Takto zjednotiť Ukrajinu, notoricky rozdrobenú, to chce talent. Vďaka Voloďa!

3. Stiahnutie sa NATO

NATO sa stiahlo tak, že Rusko-NATO hranica sa tuším zdvojnásobí. Baltik bude jazero uprostred NATO, čo baltickú flotilu nepoteší. Ozaj, vravel som, že väčšina hráčov NATO zvýšila vďaka Putinovi a jeho geniálnemu plánu rozpočet na zbrojenie? To sa nepodarilo Trumpovi, Obamovi ani mladšiemu Bushovi. Iba Putinovi. Vďaka, Voloďa!

4. Ruská technika je najlepšia na svete...len v inom storočí

Ruský vojensko-priemyselný komplex skrachoval. Už som to síce písal, ale takú hanbu, akú si spravil Nižnij Tagil a jeho Uralmašzavod, Suchoj, všetci výrobcovia munície vrátane rakiet a vlastne čokoľvek v Rusku, čo dodáva armáde aspoň zicherky, to sa len tak nevidí. Rusko dlhodobo žilo zo zbrojného priemyslu ako jedinej ako-tak konkurencieschopnej časti kedysi slávneho sovietskeho strojárskeho priemyslu. 3 mesiace stačili nato, aby India, Čína, Indonézia, Egypt, Malajzia a ďalší doterajší kľúčoví odberatelia sa zobudili a niekoľko miliárd USD do rozpočtu zbrojných firiem pôjde hore komínom. Ruský export zbraní (logicky) stagnoval už nejakú dobu, pretože ťažko sa konkuruje v 21. storočí systémami starými tak tridsať rokov, len s novým náterom. Good bye, Lenin.

5. Ekonomika ako kométa

Rusko so svojimi 142,000,000 obyvateľov a ropnými a plynovými náleziskami dokázalo vždy vyprodukovať len taký HDP ako enfant terrible Európskej únie, Taliansko. Kým Rím s jeho notorickou skorumpovanosťou, mafiou, socialistami, lenivosťou polovice populácie a starnúcim obyvateľstvom, je na smiech pomaly už aj Strednej Európe, Rusko sa svojimi výkonmi na úrovni menej ako trikrát menšej krajiny sa hrdí titulom veľmoci.

Ale už ani to platiť nebude. Hoci Rusko prestalo zverejňovať štatistiky, čerstvé údaje ukazujú, že výber daní klesol o polovicu v porovnaní apríl-apríl. Zbytočne sa Putin prsí, že sankcie nefungujú, samozrejme, že fungujú a zmrazené rezervy, prázdne podniky, zastavené automobilky, import na nule, zbrojovky bez súčiastok a sto ďalších prípadov svedčia o inom. Babka k babce, čoskoro sa uvidí, ako hlboké je dno ruského hospodárstva.

Údajne až 70% ruskej populácie je zamestnaných v štátnom a verejnom sektore. Keďže Moskva stále vyváža plyn a ropu, nejaké déngi stále prúdia z EÚ do Ruska. Lenže napriek rastúcim cenám komodít, vojna na Ukrajine stojí odhadmi 700-800 miliónov USD denne. Čo je zhruba to, čo Rusko z komodít za rovnaký deň zarobí. Naviac Lotyšsko, Fínsko a Poľsko zastavili dovoz buď niektorých komodít alebo dokonca všetkého. Iste, nie sú to najväčší hráči, ale zasa ich odber nie je zanedbateľný ani tak. A bude horšie.

Bývalý minister financií, Ivan Mikloš, vo včerajšom rozhovore prehlásil, že Ukrajina síce prepadne na HDP o 50%, ale do piatich rokov bude nazad na predvojnovej úrovni. Rusko ale pod vplyvom sankcií (a asi aj hroziacej občianskej vojny) sa napriek menšiemu pádu tak skoro neuzdraví. Obnova bude trvať dekádu, ak nie dlhšie.

6. Izolovanosť Ruskej federácie

Rusko ukradlo Ukrajine státisíce ton obilia, naložila ich do svojich lodí a vydalo sa zarábať devízy v krajinách blízkeho východu. Nič nesvedčí o strašnom prepade mena Ruska (niežeby bolo niekedy dobré) ako fakt, že nielen Egypt, ale aj Libanon odmietol kradnuté zbožie! Loď si musela vybrať tretiu destináciu, Sýriu s Putinovým psom Assadom, aby vôbec náklad predal. Dokonca aj Kazachstan, druhý Putinov mopslík, poslal svojho „spojenca“ na salám a odmietol sa zúčastniť vojenského dobrodružstva, ale aj Rusov podporiť materiálne.

Takže nielen Vovka bude izolovaný za tým svojim stometrovým stolom. Celé Rusko bude také. A veľmi dlho, továrišči.

7. Novinky zo sveta

Posledný blog som síce písal včera, ale Rusko dokáže prekvapiť každú minútu. Za 24 hodín sa toho teda zmenilo veľmi veľa. Napríklad pár pozitívnych správ: ďalší ruský generál pošiel za predkami do večných špeciálnych bojísk. Generálmajor Kanamat Husejevič Botašev, neslávny letecký generál, bol zostrelený na Su-25 neďaleko Popasnej, o ktorú sa zvádzajú boje už celé týždne. Zostrelili ho výsadkári ukrajinských síl a je skutočnou záhadou, čo robil tak vysokopostavený človek za kniplom Su-25 nad frontom. Buď teda Rusko je tak zle na tom, že posiela každého, kto ešte má gule, alebo generál si išiel overiť situáciu priamo nad bojisko a už sa nevrátil; zahraničné zdroje uvádzajú, že Botaševa vyrazili z armády pred pár rokmi po nejakom kriminálnom incidente ohľadom stíhačiek Suchoj. Podrobnosti som sa nedozvedel, ale mal som pocit, že Kanamat asi kšeftoval so súčiastkami (len môj dojem). Tým pádom nasadenie (ex)generála môže byť formou odpustenia viny, rovnako ako za druhej svetovej vojny, keď vojaci boli nasadzovaní do trestných práporov a posielaní do čela frontu.

Tak či onak, už som tých mŕtvych ruských generálov prestal rátať, takže konkrétne poradie neviem. Poďakujem sa tomu, kto to spraví za mňa.

Len pre info: Ukrajinci zlikvidovali ďalších vysokopostavených Kadyrovovcov a je vcelku možné, že chudák Ramzan sa v ďalších videách bude musieť naháňať na Jeepoch sám.

8. Rusko vyťahuje T-62 zo skladov

Nič tak nesvedčí o tom, že všetko ide podľa plánov ako to, že vyťahujete staré tanky T-62, modely, ktoré sa neosvedčili prakticky nikde, zo skladov, kde hnili od 80. rokov. Tieto stroje majú iný kaliber ako modernejšie stroje T-64 (ktoré sa tiež neosvedčili), T-72, T-80 a T-90 (tie majú ráž 125 mm, teda o 10 mm väčšiu). Neviem si predstaviť to nadšenie, ako keď budete narýchlo cvičiť ruských brancov ovládať tank, ktorý je dvakrát taký starý ako oni samotní, a že majú útočiť na nepriateľa vyzbrojeného Javelinmi a Bayraktarmi, ktoré likvidujú podstatne modernejšie stroje ako plechovky od sardiniek.

Nevadí, tento rok aj tak nebola vzorka maturantov práve ukážková.

9. Orwellov ťah proti liberalizmu

George Orwell napísal také úchvatné diela ako 1984 a Zvieracia farma, v ktorých kritizuje (v tom čase nastupujúci) sovietsky totalitarizmus. V týchto románoch opísal systém a zriadenie, ako aj konkrétne postavy, tak jasne, že sa pre totalitárne svety zaužívalo pomenovanie „orwellovské“ zriadenia. Prinajmenšom Zvieracia farma je tak očividne protistalinistická, že väčšinu protagonistov vieme spojiť s konkrétnymi menami Sovietskeho zväzu éry okolo druhej svetovej vojny. Ruským propagandistom to nevadí, pretože po 80 rokoch od vydania oboch diel vlastne zistili, že tieto romány sú antiliberálne! V Bielorusku sa dokonca 1984 stratilo z predaja a knižníc, čo je jasným dôkazom toho, že diktátor Lukašenko, postsovietsky relikt a diktátor par excellence, je asi liberál.

Takže nevadí, keď si kúpite v Panta Rhei trebárs taký Mein Kampf, nebojte sa, je to v skutočnosti LGBT literatúra podporujúca pacifizmus. A Biblia je o jasnom ateizme.

10. Rusko oslavuje tretí mesiac vojny okrúhlo

Straty ruských tankov podľa nepotvrdených zdrojov dosiahli krásnych okrúhlych 1300 kusov. Čo je viac ako čokoľvek od druhej svetovej špeciálnej operácie. Počet mŕtvych sa blíži k číslu 30.000, čo môžete spochybňovať ako ukrajinskú propagandu, ale reálne vám to je naprd a pokojne verte ruskému číslu 500 (to podľa mňa umrelo len v dôsledku cirhózy).

Keďže podľa analytikov je štandardom, že na jedného mŕtveho pripadajú traja zranení, je možné, že Rusáci stratili približne 100-120.000 ľudí, nerátajúc dezertérov, ktorých takisto podľa zdrojov pribúda. Toto je 1000+ vojakov v kýble denne. Bravo.

11. Nebavíte sa s nami. Ale keby ste aj chceli, nevieme, či budeme mať záujem!

Sergej Lavrov, človek s tak mäkkou chrbtovou kosťou, že ešte aj Ficova je oproti nemu diamantom, sa nechal počuť, že Rusko nevie, či niekedy obnoví vzťahy so Západom. OK, ono vlastne nikto na Západe s takouto zmeskou kreatúr, vojnových zločincov, mafiózov a narušených oblúd baviť nechce... ale keby náhodou, možnože nebudú chcieť zasa oni!

Veľmi mi to pripomína sankcie v roku 2014. Rusko z nich malo vyjsť silnejšie (nevyšlo, rubeľ aj ekonomika prepadli dosť výrazne) a sankcie nemali zabrať...len ich prosím už zrušte! Pretože nič nie je väčším dôkazom, že sankcie fungujú, ako to, že vždy pri ich spomenutí zdôrazním ich neúčinnosť a zároveň poprosím o ich rýchle zrušenie.

12. CAGI v plameňoch

Väčšine čitateľov asi táto skratka nepovie nič. Jedná sa o Centrálny aerodynamický a hydrodynamický inštitút, štátny podnik neďaleko Moskvy. Zariadenie malo veľký vplyv na letecký priemysel a produkty ako Suchoj-27, MiG-29, raketoplán Buran, raketa Energia a ďalšie boli výsledkom testovania aerodynamiky vo veterných tuneloch tohto inštitútu.

Tak 4000 zamestnancov CAGI sa už tak skoro do práce nevráti, pretože ako je teraz tradíciou, každý deň v Rusku vyhorí nejaké vojenské zariadenie a tentokrát si Čierneho Petra vytiahlo práve CAGI. Nevravím, že na aktuálnu situáciu na Ukrajine to bude mať vplyv, ale aspoň ma to potešilo.

V budúcom diele uvidíte, akú smolu má ruské námorníctvo v tom, že je ruské.