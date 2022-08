Ako Rusko na kozmonautov nemalo, ale flotilu lietadlových lodí budovať chcelo

1. Moskva sa sťahuje z ISS

Rusko je nielen technickou a záchodovou veľmocou, ale svojho času bolo aj raketovým priekopníkom. Sputnik, Gagarin, Tereškovová, Lajka, to všetko bolo svojho času pojmom a Západ istú dobu Rusom závidel technologickú úroveň (ktorá ale bola podmienená unesenými nemeckými vedcami a priemyselnou špionážou). Pre rojkov a naivky zo Západných krajín to bolo tiež znamením, že komunizmus je pecka a že USA a ich satelity proste nemôžu vojensko-technologické súperenie vyhrať.

O 60 rokov neskôr USA pripravujú znovudobytie Mesiaca a Rusko je odkázané na hmyz v MacDonaldsoch a krádeže sušičiek prádla, takže ako vždy, ľavicoví inteleguáni vo svojich Západných kaviarňach sa ako vždy mýlili. Ruské rakety sa dostanú do médií len vtedy, keď zabijú aspoň tridsať ukrajinských detí alebo rozbijú obilie pre milión Afričanov, len ani náhodou ich nie je vidieť niekde okolo Mesiaca alebo Venuše.

Ale predsa len máme lastovičky! Ruskí predstavitelia sa nechali počuť, že Rusko sa sťahuje z ISS, teda spoločného, dlhoročného projektu orbitálnej stanice (nasledovníka legendárneho Mira). Oni si idú postaviť vlastné ISS!

OK, potom sme sa prestali smiať a pochopili sme, že skrátka Rusku došli peniaze. Áno, skutočný význam toho okatého vyhlásenia je to, že štvordňová operácia na Ukrajine, osemročné sankcie a povestná ruská (de)mentalita zruinovala ekonomiku až do štádia, kedy si nemôžu dovoliť ani len ten fragment niekdajšej slávy kozmických pionierov.

Gratulujem, súdruh Putin! Ďalšia čiarka na siahodlhý zoznam tvojich geniálnych úspechov! Ďalšie bude čo, hm? Vypnú vám elektriku?

2. Zdražie nám prekližka!

(Áno, prekližka nie je slovenské slovo). Keď už nedobývajú vesmír a aj Ukrajina pre miestami až 80% ruských rakiet je nedosiahnuteľná, tak aspoň tradične oznámia iné úspechy. Matrica ruského pokroku je ale jednoduchá: a) oznám fantastický úspech

b) zadatuj ho niekam o desať rokov

c) o tri roky na to zabudni

d) skontroluj, koľko prachov sa na tento superprojekt rozkradlo

e) povedz, že tento projekt nebol podstatný, lebo to spred 30 rokov je ďaleko lepšie ako najvlhkejšie západné sny

f) oznám iný superprojekt

g) vyčleň naň prostriedky

h) oznám fantastický úspech, ktorý by ten nový superprojekt mal, pokiaľ by sa 90% nespreneverilo a pokiaľ by vývoj nedostal na starosti tvoj prechľastaný spolužiak zo strednej

i) rozbombarduj dve susedné krajiny

j) oznám, že o tri roky bude toto bombardovanie prevádzať Robocop dvanástej generácie

k) nasleduje znova bod C a dve ďalšie rozbombardované krajiny

O tankoch Armata, stíhačkách PAKFA, PL systémoch S-400 až 4.000.000 a lietadlových lodiach Ruskej federácie som tu písal toľkokrát, že ani otčenáš som nezopakoval tak často. Tentokrát do výpočtu ruských superzbraní sa dostal projekt Cirkon (Zirkon), čo je taká habaďúra, že podľa mňa už ani Puťko nevie vymyslieť väčšiu blbosť. Aj tak ale vyhlásil, že slávna ruská armáda dostane takýchto rakiet mnoho už v najbližších mesiacoch. A že Rusko musí byť schopné reagovať nadsvetelnou rýchlosťou. Ehm...

Raketa by mala byť schopná potápať nepriateľské lode rýchlosťou až 8 Mach, čo je vážne pecka a ťažko sa proti takému niečomu brániť, len Puťko zabudol povedať, že v časoch totálnych sankcií, kedy ten tupý národ nedostane ani primitívne čipy do bankomatových kariet, sa podstatne výkonnejšie čipy do rakiet tejto kvality a výkonnosti neurodia na poli, medzi slnečnicou, ani ju nevydestiluje Ivan z pokazeného kompótu. Predstavme si, že vážne Kremeľ objedná u zhotoviteľa trebárs stovku takýchto rakiet – tuto moja predstavivosť končí a už vážne neviem, či by čipy, motory a vlastne čokoľvek vyrábali napriek sankciám v Rusku. Možno z preglejky – v podstate nič pitomejšie si predstaviť neviem.

Takže nasleduje bod číslo c.

3. SS v akcii a ukrajinské samobombardovanie

Video ukazujúce kastrovanie ukrajinských zajatcov nejakými Wagnerovcami obletelo svet a tým, ktorí ruský hnoj sledujú dlhodobo neukázalo nič nové. Sto rokov komunistického devastovanie mysle a hodnôt, pre každú totalitu typické uprednostňovanie ľudského póvlu na úkor statočných ľudí, systém nastavený na odtlačení čohokoľvek humánneho veľmi ostrými lakťami, to všetko sa prejavilo na zdegenerovanom národe plnom zdegenerovaných poloopíc vedených zdegenerovanými inštitúciami a ešte zdegenerovanejšími politikmi a úradníkmi. Dá sa pochopiť ruská ambícia dobyť Ukrajinu alebo vlastne kohokoľvek, dá sa pochopiť systematická anihilácia celých miest, dá sa pochopiť ostreľovanie čohokoľvek bez ladu a skladu. Všetko so sebazaprením, ale stále je to niekde v rámci vojenskej mentality a vojenského prístupu. Čo ale nedokážem pochopiť – a dúfam, že po vojne nad tým nebude mudrovať Haag ale skupina pozostalých z Ukrajiny – je fakt, že nielenže zajmete vojakov brániacich svoju vlasť, nielenže sú po týždni v „oslobodzujúcom“ väzení dobití a podvyživení, ale vy proste musíte spomedzi ultratupého a zvieracieho národa vytiahnuť niekoho, kto by na Západe bol ako Hannibal Lecter izolovaný na doživotie a písali by o ňom psychiatrické skriptá. A dať mu voľné pôsobenie.

Rusko proste neprekvapí tým, že zas a znova prekvapí.

A ako vždy náhodou hneď deň nato, ako sa škandál prevalí, budova so zajatcami vybuchne a pozabíja to až okolo 40 z nich. Samozrejme, náhoda. A ako vždy náhoda, náhodou to spáchali Ukrajinci a navyše HIMARSami.

Teda zamyslime sa. Budova so zajatcami je kúsok od hraníc, ale Ukrajinci nasadia superdrahé rakety s dostrelom 70 kilometrov práve na komplex, do ktorého dostrelia bezmála aj mínometom. Najdrahšie rakety, ktorých ciele sú filtrované tak, že prioritu dostanú len najvýznamnejšie ciele, si Ukrajinci pustia na väznicu – veď logika, ne? A okrem toho, rakety HIMARSu sú tak neuveriteľne presné, že síce zasiahnu konkrétnu budovu, ale rýdzou zhodou okolností okolité budovy sú nepoškodené – ts, ts! Toľko náhod naraz...

Kto teda nepochopil, videá kastrovaných a popravených Ukrajincov pochádzali práve z Olenivky a výbuch, na prvý pohľad vedený zvnútra, nie dopadom nejakého granátu alebo rakety, mal proste iba zakryť stopy po mučení. Lekári bez hraníc vyhlásili, že okamžite pôjdu skontrolovať komplex budov v tejto dedine, ale čo iné sme mohli čakať, len výhovorky, že aktuálne sa tam vstúpiť nedá. Rozumej: v budove sú s vysokou pravdepodobnosťou desiatky ak nie stovky umučených tiel, ktorých sa treba zbaviť tak, aby to vyzerala ako ukrajinská akcia. Tipnem si: v okolí Olenivky už sú zaparkované povestné kremačné vozidlá a o týždeň sa môže lekári bez hraníc aj posrať, nenájdu ani jediné telo so stopami mučenia.

Dúfam, že rodinní príslušníci dotyčných zajatcov už brúsia nože a žiletky; môžete sa staviť, že tentokrát to nemyslím len obrazne.

Edit: Práve v tomto okamihu som zachytil správu, že na satelitných záberoch z Olenivky sa našli jamy na masové hroby, ktoré boli vykopané ešte pred masakrom.

4. Ruské sankcie nefungujú

Ak chceš vedieť, aká situácia je v Rusku, tak sa opýtaj Rusa a predstav si dokonalý opak. Rusi strašne presviedčajú svet, že sankcie nefungujú, len ich upišťaný tón, akým sa denne domáhajú ich zrušenia hovorí opak. O páde ruskej ekonomiky tušíme...ale už vlastne aj vieme. V tomto článku sa pätica expertov pustila do analýzy aktuálneho stavu hospodárstva krajiny, kde včera prežrali to, čo bolo určené na zajtra. Článok je spracovaný skvele (stačí si rozkliknúť link v texte), ale len stručný výcuc:

a) Rusko stráca pozíciu dominantného vývozcu energonosičov

b) Import čohokoľvek, čo si Mordor nedokáže vyrobiť (AKA všetko) skolaboval, čo poctivo rozbilo internú sieť firiem a zobralo vietor z plachiet výrobnému sektoru

c) Rusko nemá nato, aby nahradilo zahraničné firmy, či už tie vonku (importujúce do Ruska) alebo tie, čo vyrábali v Mordore a medzitým odišli

d) Z krajiny zdrhli firmy v celkovom objeme kapitálu 40% HDP

e) Napriek vysokým cenám (a tržbám) z energonosičov sa zásahmi a intervenciami Kremľa na podporu meny veľká časť týchto prostriedkov vyhádzala von oknom

f) Nedostatok tovaru raketovo navýšil ceny čohokoľvek

g) Rusko síce tvrdí, že prepadnutý vývoz energií do EÚ nahradí v Číne a Indii, ale nahradí objemovo veľmi malú časť a so značnými zľavami – teda nenahradí

h) Jednotlivé sektory hospodárstva sa prepadli často až o viac ako polovicu

i) Z Ruska utieklo od začiatku vojny viac ako pol milióna vzdelaných, ekonomicky aktívnych Rusov zo sektorov práve najpotrebnejších pre HDP krajiny.

Dobre sa mi to číta. Ako vo všetkom, aj tuto sa dá nájsť nespočetne veľa ruských potemkinovských dedín, teda vybielených kostier maskovaných ako chutná slanina. A že je táto správa pätice autorov z Yaleu asi veľmi blízko k pravde svedčí to, že diskutujúci proruskí trollovia pod článkom sa ihneď ohradili proti poľskému pôvodu trojice z autorov... Keď nemôžeš vyvrátiť spomínané fakty, aspoň spochybni pôvod autorov, veď no a čo?

5. My ten most nepotrebujeme!

V Chersonskej oblasti sa rozbieha spomínaná ofenzíva, ktorá by mohla podľa odhadov do cca mesiaca oslobodiť celú pravobrežnú Ukrajinu. Keďže opičáci nedokázali v Čiernom mori vybudovať dominanciu a zo svojej flotily spravili ukrajinské Točky a Bayraktary podvodné vrše na chov perlorodiek, ofenzíva na pravý breh Dnepra alebo nebodaj aj do Moldavska sa neuskutočnila tak, ako Putin vo svojej šachovej partii čakal (ale čo tomu tupoňovi vlastne vyšlo, však?). Rusko síce zradou (!) dobylo Cherson samotný, ale v najkrajších dňoch bojov dochádzali rusáci o desiatky povraždených mužov denne. Miestni sa s okupáciou nezmierili a myslím si, že oblasť bude čoskoro pre Rusov nočnou morou hodnou Bosny a Čiernej hory pred takmer 80 rokmi.

HIMARSy rozbili vcelku riedky infraštruktúru na mieste, to jest dva mosty (tretí je údajne len po hrádzi Novokachovskej hrádze a tú z logických dôvodov bombardovať nebudú). Deštrukciou mostov odrezali Ukrajinci hmyz od zásobovania, čo je vcelku prúser, keďže chersonský front je od materskej krajiny Mordoru ten najvzdialenejší. Mimochodom, práve dobytím Chersonu Rusko argumentovalo ako pokrokom v oslobodzovaní Ukrajiny spod nadvlády seba samej a chceli tu urobiť referendum o pripojení k Rusku.

Takže mosty sú fuč, pár miestnych kolaborantov miestny odboj poslal nástražnými systémami priamo na ISS, zásobovanie je prakticky nemožné a lodná podpora bude možná až vtedy, keď sa krejzer Moskva vynorí spod vody, čiže zhruba vtedy, keď sa morské dno vyvrásni na nové Himaláje (zhruba vtedy budú v Rusku dostupné aj splachovacie záchody). Rus je ale hnus, takže miestny predstaviteľ osloboditeľov vyhlásil, že oni tie mosty aj tak nepotrebovali. Fakt netuším, či tie tupelá sú platené za čo najbizarnejšie klamstvá, ale mám silné podozrenie, že to bude nejak tak. Tak si počkáme na zásobovanie pravobrežných jednotiek zachvatčikov iným spôsobom ako po cestách a železniciach.

Alebo žeby preto chceli Rusi celé stovky Zirkonov? Budú do nich nakladať lanšmít a suché ponožky a nadzvukovo ich posielať za Dneper? Počkáme na vyjadrenie Lavrova.

6. Ešte jedna náhoda!

Rusi pred pár týždňami podpísali dohodu o nerušenom exporte obilia z ukrajinských prístavov (ktorých väčšinu okupujú alebo ich rozorali ako Hirošimu) a ihneď ako dôkaz vlastnej pravdovravnosti a chlapskej schopnosti držať slovo poslali rakety na odeský prístav. Dnes sa k tomu pridružila ďalšia náhoda – raketa zasiahla čudujsasvete dom práve toho človeka, ktorý je zodpovedný za export ukrajinského obilia. Oleksij Vadaturskij nielenže produkoval obilia, on vlastnil aj dopravné lode, ktoré vyvážali milióny ton obilia ročne do Afriky. Spolu s ním zahynula aj jeho manželka.

Samozrejme to bude náhoda jak remeň a podobnosť s oným ostreľovaním Odessy takisto. Rus je proste všivavý pes – keď nemôže zaútočiť priamo, zakusne sa do achilovky. Dúfajme, že sprostredkovaný biznis, tentokrát skôr záchrannú misiu, táto udalosť neohrozí a predpokladanému hladomoru v Afrike a častiach Ázie predídeme.

7. Odložená vojenská prehliadka

Nie je lepším dôkazom, že sankcie nefungujú, ako to, že budete na kolenách prosiť o ich zrušenie. A nie je lepším dôkazom, že HIMARSy a spol. fungujú skvele ako to, že odložíte námornú prehliadku v Sevastopole. Rusi majú toľko vojenských sviatkov, že ani dní v roku toľko nebude, ale táto sevastopoľská je trošku iná. Okrem toho, že je práve v okupovanom meste, tak táto sa odložila, pretože Ukrajinci terorizujú mesto dronmi. Nie obyčajnými, ale Homemade dronmi s bombičkami. Výsledkom sú šiesti zranení civilní zamestnanci akéhosi úradu, čo je málo ale ako OK. Najväčšou srandou je to, že Sebastopolis je prakticky presne tristo km od najbližšieho ukrajinského brehu, čo je príliš veľká vzdialenosť pre akékoľvek domáce alebo komerčné drony (žeby Rus klamal?). Ono to je ale práve na vzdialenosť dostrelu rakiet z raketometov HIMARS, takže pravdepodobne ten výbuch bol niečím podobným ako tzv. čečenské výbuchy pred prvým zvolením Putina alebo niečo podobné ako ukrajinské samobombardovanie Olenivky – false flag.

Znova popustím fantázii uzdu a predstavujem si stovky steroidkových námorníkov, ktorí sa natriasajú za zvukov dramatického maršu niekde po nábreží v Sevastopole, moderátor hrmí oslavné frázy opakované už 80 rokov a zrazu bác! Výkvet Čiernomorskej flotily je rozhádzaný po hladine a navštevuje nebohých kolegov z krejzeru Moskva...

Škoda, no, prehliadka bola po tomto „incidente“ zrušená. HIMARSy síce nefungujú, ale domácim dronom sa háveď musí vyhýbať!

8. Rusko pripravuje flotilu moderných lietadlových lodí

OK, tak keď sa dosmejete, dajte mi prosím lajk alebo zdieľajte na sociálnych sieťach. Vidíme sa čoskoro s blogom číslo 41.

A ešte tradičné post scriptum: milujem Rusko a jeho vojnu. Táto paródia na civilizáciu vás dokáže prekvapiť dokonca v rozpätí hodín, čo píšem tento blog. Rusko sa vyjadrilo, že namiesto IKEA, ktorá vypadla z Mordoru už na začiatku vojny, bude nábytok rovnako kvalitne ale lacnejšie vyrábať sieť väzníc v Rusku.

Zabudnime na značne posunutý význam slova kvalitne v Rusku aj nato, že vyrábať nábytok je fajn, ale či ten bananistan vyrobí aj dostatočne kvalitné závesy, pružiny, laky a podobne, to vcelku pochybujem. Mimochodom, nie je vlastne v Rusku väzňami 99% populácie? (alebo ako hovorí starý vtip: Jurij Gagarin. Človek, ktorý tridsať rokov tvrdo na sebe makal, aby aspoň na 90 minút mohol opustiť Sovietsky zväz).

Teším sa na hmyz zalisovaný v policiach, zmenšené etikety a drevotriesku bez dreva.