Ako sa Trump, Putin a Dunning opustili

1. Ruské nebo pripravené na lockdown
Rusko je tak obrovská krajina, že pokiaľ sme nepoznali linkové lietadlá, dostať sa zo západnej hranice na východnú trvalo často aj týždne. Kto si spomína na príbeh objavenia berezovského mamuta z povodia rieky Kolymy, ďaleko za Jakutskom, jednalo sa o podnik na pol roka – a to už Moskvu a Petrohrad spájala s ďalekým východom železnica.
Po vynájdení linkových lietadiel sa tento problém čiastočne eliminoval. Ak máte vojenskú základňu alebo banské mesto niekde ďaleko na severovýchode, tak po WWII ste ju vedeli dosiahnuť s poštou (alebo zásobou nových otrokov) v rámci jediného dňa. Rozvojom obrovských prúdových lietadiel s podstatne väčšou kapacitou sa toto trochu skomplikovalo, pretože Antonov nevedel pristáť hocikde, trebárs ako Lisunov alebo americké Dakoty. Tie už vyžadovali spevnené plochy a väčšie zásoby paliva. To sa zasa trocha zlepšilo príchodom vrtuľníkov, vďaka ktorým zasa vedeli Rusáci pristáť hocikde.
Rovnako ako strata Transsibírskej železnice, aj zlyhanie letectva v tomto štádiu rozvoja Mordoru by viedli ku kolapsu obchodu, dopravy ľudí aj materiálu. Pri podstatne menšej a kompaktnejšej Ukrajine to takto nie je. Na začiatku vojny sa nad krajinou zaviedol bezletový priestor a hustá sieť železníc a ciest prebrala funkciu dopravy. Ale v Rusku je to proste závislé na jednej spojnici železnice a na obrovskom spektre regionálnych letísk, často nespevnených.
Údajne sa toto ešte umelo skomplikovalo za čias Sovietskeho zväzu, kedy Politbyro kvôli patologickej paranoji zaviedlo bizarný spôsob cestovania po ZSSR. Ak ste chceli ísť z Kaukazu na ďaleký východ, napríklad do Vladivostoku, linka sa nezavádzala podľa dopytu, teda napríklad Stavropoľ – Vladivostok s počtom alebo rozmerom lietadiel XYZ, ale letelo sa najprv do Moskvy, kde sa presadalo. KGB tak mala pod kontrolou všetkých cestujúcich.
Moskva má štyri základné letiská, ktoré sú rozosiate okolo mesta (Šeremetievo na severe, Vnukovo na západe, Domodedovo na juhu a Žukovskij na východe). Ak si dobre pamätám, letiská obsluhovali ten sektor ZSSR, ktorým smerom boli orientované, takže Šeremetievo sa špecializovalo na lety do Škandinávie a na sever Ruska, Domodedovo prijímalo lety dakedy z Kaukazu a Afriky atď). Tým pádom sa menej lietalo nad samotným Kremľom, resp. centrom mesta. Muselo byť bizarné cestovať z Čečenska na Kamčatku a pritom medzi letiskami stráviť dve hodiny v taxíku alebo MHD, pretože všetky letiská sú navzájom vzdialené desiatky kilometrov po okružnej diaľnici. Neviem si predstaviť ani tú zbytočnú spotrebu paliva, človekohodín a lietadiel, ktoré zbytočne smerovali na Blatá.
Ak sa trochu zasnívame, pre Ukrajinu by boli elementárnymi krokmi tieto dva: vyhodiť do luftu niektorý z kľúčových mostov Transsibírskej magistrály na Sibíri, ešte pre Uralom, a rozmlátiť letiská okolo Moskvy tak, aby letecká doprava v centrálnom okruhu skolabovala. Iste, je to na hranici reálnosti, no nie je to vyslovene nereálne. Predpokladám, že Buďanov a spol. už niečo podobné dlhodobo plánujú, akurát v prípade železnice nie je jednoduché podmínovať obrí železničný most plný armatúry dakde 5000 km od Ukrajiny. Ak by sa to podarilo, železničné spojenie s ďalekým východom by skolabovalo v sekunde.
Ešte horšie je to pri letiskách v Moskve. Zničiť vzletové dráhy je pre ZSU prakticky nemožné, na to by bolo treba letku strategických bombardérov s ťažkými bombami, ktoré by letové dráhy zorali ako Lacko Kamenický slovenskú ekonomiku.
Na druhej strane je tu istá záchrana. Veľkokapacitné lietadlá nemôžu pristávať kde-kade a potrebujú pomerne rozsiahlu infraštruktúru, napríklad radary, terminály, letové veže a spol. Nie som na túto tému expert, ale nemyslím si, že by niekto nechal v iks miliónovej metropole pristávať Airbusy a Tupolevy na betónovej ploche len tak, bez funkčného riadenia.
A presne toto by ZSU a Buďanov mohli využiť. Letisko bez veže bude hluché a slepé. Horiaca budova neďaleko letiska značí, že sa lety zrušia a presmerujú dakde inde – napríklad na desiatky kilometrov vzdialené iné letisko z uvedenej štvorky. Pri jednorazovej akcii, napríklad nočnom nálete na niektorú oblasť Moskvy by to mohlo takto fungovať. Ak by ale Ukrajinci vyslali desiatky dronov na všetky štyri veľké letiská a skutočne tam niečo odpísali, tak by to značilo dlhodobý kolaps leteckej dopravy nad mestom a desiatky tisíc nevybavených cestujúcich denne. Okolité letiská druhej triedy by to nezachránili ani náhodou.
2. Obaja prezidenti k téme
Akosi okľukou sa o tejto téme vyjadril Volodymyr Zelenskyj. Ani nie že pohrozil ale skôr upozornil/varoval letecké spoločnosti a poisťovne lietadiel, že k niečomu dôjde. A mne sa to páči. Akonáhle totiž niečo podobné povie, Rusko zareaguje. To bude značiť sťahovanie systémov PVO bližšie k letiskám, vyhradenie stoviek členov bezpečnostných zložiek, ktorí by inak boli nasadení niekde inde, a to všetko stojí prachy. Takže si to všimol aj Chujlo.
Na tlačovej konferencii sa ho „náhodný“ novinár „náhodne“ opýtal, že ako bude reagovať na toto. Putin to odvetil skvele, ale nie tak, ako by si myslel on: „Toto robí len teroristický režim a my s teroristami vyjednávať nebudeme. Zareagujeme, ak sa to stane.“
Inými slovami: ak by Ukrajina spravila to, čo Rusáci robia už 4,5 roka, tak Rusko by chcelo spraviť niečo navyše, na čo ale nemá sily (na Ukrajine je bezletová zóna). „Toto môžeme robiť len my Ukrajine, ale nie Ukrajina nám.“ To bolo základné posolstvo Putina.
Navyše je jasné, že Chujlo má ďalšiu zo série výhovoriek, prečo so Zelenským nejednať. Všetky rozhovory zlyhali kvôli tradične absurdným požiadavkám Moskvy a vždy, bez výnimky vždy Rusáci dali do vyjednávanie bizarnú ďalšiu námietku, o ktorej bolo od prvej sekundy jasné, že Kyjev na ňu nepristúpi. Takže za mňa OK. Pripomeňte to Chmelárovi, keby náhodou v budúcnosti žiadal diplomatické riešenie konfliktu, teda jediný pseudoargument, ktorý jeho ruský kolaborantský mozoček dokáže vyplodiť.
Ale z mňa takto: teším sa nato, keď ZSU naperú do niektorého/všetkých štyroch moskovských letísk drony. Na terminály, veže, sklady, hangáre. To je jedno. Rovnako ako pri rafinériách, toto nebude značiť oprava o týždeň, zatiaľ cestujte vlakmi alebo naokolo, cez Novgorod. Toto bude značiť gigantický problém, miliardy rubľov a tisíce robotníkov nasadených na oprave niečoho, čo Ukrajina nanovo zničí o 24 hodín.
3. Čo ešte povedal vrchný ruský Chujlo?
5D šachista sa nám opustil. Na „náhodnom“ stretnutí so študentmi sa nám rozkecal o ľadových medveďoch. Neviem, čím to je, ale Šutaj Eštok, Andrej Danko a Putin majú nemierny dar snažiť sa povedať niečo inteligentné, čím svet ohúria a skutočne povedia niečo, čím svet ohúria, akurát z opačnej strany. Takže Putin na otázku „náhodného“ študenta desať metrov od mikrofónu odpovedal, že ľadových medveďov videl, dvoch, obrovských, a že v Arktíde to chodí tak ako v Rusku, teda že silnejší zožerie slabšieho a tak to má byť. Takže rovnako ako kosatky zlupnú medveďov, tak (nepovedané ale domyslené) Rusko zhltne Ukrajinu a vlastne kohokoľvek, koho si zmyslí.
Myslím si, že tento Andrej Danko Kremľa tým spravil nechcenú comming out ohľadom jeho plánov na pokračovanie vojny, a že zo seba nie prvýkrát spravil debila par excellence.
Musel som si to okamžite overiť, ale môj tip bol správny. Nie je známe, že by kosatky žrali ľadové medvede. Dokonca si neviem vybaviť, kedy by mäsožravý cicavec žrával iného mäsožravého cicavca. Dôvodom sú parazity a choroby, ktorými zväčša šelmy trpia a ktoré by sa preniesli z jedného na druhého. Takže Putin chcel byť Konfucius – a slučílos kak zavše.
Nabudúce by mohol pohovoriť o bocianoch, Ježiškovi alebo plochej Zemi.
4. Drobnosti zo sveta
Najprv začneme číslami dňa. Sú veselé.
Podľa Dušana Koniara (držíme v súťaži palce!!!) je to už takmer sto dní, čo ZZmrdi strácajú nonstop nad 1000 Orkov denne. Aj pri okrúhlom čísle 1000 by to značilo vyľudnený Prešov. Pred pár dňami sme ale mali napríklad až 1600 dobrých Rusov, takže ono je to predsa len o trochu viac, napríklad Prešov a Bodružal dokopy ;)
Len pre info, aktuálne máme 1.489.640 čiernych pytlíkov. Ak by som sa mohol staviť, tak dakedy tesne po víkende budem práskať ďalšie whiskey.
Pri tankoch je to stále o tom istom, takže dokopy 12.320 a pomalá posun nahor.
Pri BVP 24.257 a takisto len pomalý nárast nahor.
Pri kanónoch je to lepšie. Celkovo je to 48.954 a 71 za včerajšok, takže dokopy by som to videl na 50.000 denacifikovaných kusov dakedy do 15 septembra.
Raketomety majú 2079 kusov, dnes nula, ale inak strednedobo sa im „darí.“
Pri systémoch PVO je to zasa nula, ale 1597 celkovo.
Pri logistike je to zasa 142.332 nákladiakov a cisterien. 150.000 bude asi dakedy do 15 – 18 septembra tohto roku a whiskey už objednávam takisto. Kto si dá?
Donald Duck sa znova opustil a ja mám pocit, že to robí čoraz častejšie. Buď dementnie v priamom prenose, alebo katastrofa vo všetkom, čo spravil, ho vedie k bizarnejšiemu a eratickejšiemu správaniu. Takže zasa zaplavil svoj Twitter AI generovanými hovadinami v štýle Vlada Bojničana (v podstate dve verzie tej istej osoby), napríklad husami v parochniach, ktoré s automatmi v rukách bránia ostrovček uprostred jazera Ontário (!!!). Trúfam si povedať, že už len toto by bolo na klystír, no poďme ďalej.
Keďže vojna s Iránom ide od desiatich k mínus dvom, tak načo fakty, AI videjko. Na ňom USA vybombardovali ostrov Charg, ale tak trápnym spôsobom, že hra Command and Conquer dakedy pred 25 rokmi mala lepšiu grafiku ako toto Donaldovo veľdielo.
Okrem toho zaviedol clá na Kanadu, čo povedie k nárastu cien toaletného papiera - a to aj pre jeho voličov. Človek by sa z toho najradšej neposral...
Zaujímavá správa zo strany estónskej rozviedky. Putin sa údajne vyjadril, že ho obesia, ak prehrá vojnu na Ukrajine. No, toto vieme aj my, ale nečakali sme to z orálneho otvoru tohto opičáka. Navyše sa objavili správy, o ktorých si aj ja dlhodobo myslím, že môžu nastať, a to, že k prevratu proti Putinovi môže dôjsť hocikedy. Toto je čierna labuť, pri ktorej tragédi v štýle diskutujúceho SvantevítTriglav vo svojej ťažkej slaboduchosti nevedia pochopiť, že sa nedá predpovedať presne, rovnako ako sa nedal presne predpovedať pád Assada, Madura alebo prevrat v ZSSR pred 35 rokmi. Rozdiel medzi predpovedaním a veštením (Svantevít, ty retard, čítaš?) je to, že predpovedáte trend a možnosti a veštíte presné znenie a dátum (ktoré logicky nemôžete u väčšiny udalostí takto komplikovaných trafiť).
Takže patologicky otravný SvantevítTriglav sa po dlhej dobe, čo neoxidoval svojimi tupými príspevkami, sa zjavil znova a v rozpätí 12 hodín mi dokázal dvakrát oplieskať dva moje archívne príspevky. Pritom pri jednom som uznal, že mi nevyšiel (ako sa hovorí, nie je nič jednoduchšie pre dezoláta ako vyvrátiť dávno vyvrátené) a v jednom Svantevít tradične nepochopil. Čo ma potešilo, že aj estónska rozviedka hovorí to, čo si myslím aj ja. Teda že okolie Putina je nasraté za hranicu a že k prevratu nie z populácie alebo vojska ale priamo z okolia jeho bývalých otrokov to môže prerásť. Hocikedy (to neznačí vo štvrtok o 18.30, poznámka pre duševne poslabších v štýle Svantevíta).
K diskutujúcim ešte poznámka. Ako je známe, pod mojimi blogmi sa zhromaždilo niekoľko psychicky nestabilných jedincov. Jedna diskutujúca bola bloknutá, aby vo svojej narušenosti prešla na navážanie sa do iných blogerov, aby potom bola bloknutá úplne. Výsledkom je séria upišťaných blogov s čítanosťou niekde na úrovni čítania návodu na použitie masla.
Druhým exotom so zjavným psychickým postihom je náš známy Dunning Bojničan. Malé vysvetlenie z mojej strany: ja mám diskusie na sme.sk brutálne rád. Ak si všimnete napríklad články na veda.sme.sk, tak je vysoko pravdepodobné, že diskusia bude mať citeľne vyššiu vedeckú a informatívnu hodnotu ako samotný článok (takmer pravidlo, žiaľ).
Takže ja si diskutujúcich vážim. Ale... Ale nie psychiatrických pacientov v štýle nášho Vlada Dunninga Herakleitosa. Vysvetlivky pre neho, keďže jeho mozog nie je v stave bez pomoci AI vyprodukovať čokoľvek stráviteľné (dám to ako istú verziu desatora):
1. Diskutuje sa s vlastnými myšlienkami, rovnako ako do galérie pôjdem s vlastnými obrazmi a nie plagátmi vygenerovanými nejakou umelou inteligenciou.
2. Príspevok má nejaký rozsah a obsah, ktorých kombinácia rozhoduje, či príspevok budú čitatelia čítať, resp. kam sa dočítajú. Ak teda, milý Dunning-Bojničan, dáš príspevok na desať A4 a ako posadnutý psychiatrický pacient si ďalšími desiatimi A4 si naň sám reaguješ (neraz sa stalo, že ešte aj na autoreakciu si si znova autoreagoval, čo je skutočne už na Pinelku), tak si buš istý, že to nečíta NIKTO. Opakujem, NIKTO.
3. Nechytáme sa za slovíčka v štýle „Toto si síce nepovedal, ale mohol si.“ V tomto si majstrom.
4. Ak na teba nejakým výrokom reaguje diskutujúci X, tak nebudeš jeho výrokom oplieskavať autora samotného blogu. Hovorí sa tomu logika. Daj si to slovo do AI.
5. V diskusii o horúcom lete nie je vhodné spomínať dámske vložky, čo si raňajkoval a ani Pinocheta, OK? Skús to pochopiť, hoci som pesimista.
6. Ak ti niekto napíše, že si degenerát, lebo nonstop píšeš pomocou AI, reakcia na toto tvrdenie vygenerovaná AI je len vlastný gól z tvojej strany a dôkaz, že degenerátom si.
7. Podľa všetkého si dospelý človek, čo by malo naznačovať nejakú mieru inteligencie a kognitívnych schopností. Takže zahltiť každý tvoj príspevok umelou inteligenciou vygenerovanými upozorneniami na argumentačné fauly a následne SÁM SEBE dokazovať, že máš pravdu len preto, pretože máš viac lajkov, to je na odbornú pomoc, ak už nie je neskoro. Nehovoriac o tom, že pokiaľ viem, máš viac profilov ;)
8. Nie je prejavom zdravej logiky, že si ťa niekto otvorene pridá do blacklistu (rozumej, nezobrazujú sa mu tvoje príspevky) a ty mu na to odpovieš. Práve neschopnosť pochopiť toto je veľmi ťažkým prejavom tvojho veľmi ťažkého psychického stavu.
9. Človek by sa mal odvolávať na vedu, keď o vede niečo vie. Prejavom znalosti vedy nie je používanie AI generovaných hovadín aj na elementárnu reakciu, o to menej odvolávanie sa na Grétku Thunbergovú.
10. Človek, ktorý dlhodobo bojuje proti náboženskému fanatizmu, je ateistom a antifašistom, by nemal byť pomocou tvojej umelej demencie obviňovaný z toho, že je náboženským fanatikom, fašistom a prívržencom totalitárnych režimov. Uvedom si, že tvoja AI má značné slabiny, hoci ani zďaleka nie až také, ako tvoja prirodzená inteligencia.
11. Keď sa ti niečo nepáči na oponentových príspevkoch, nenahlasujem ho. Aktuálne som zablokovaný na diskusiách, nemôžem reagovať, pretože opakovane ma niekto nahlasoval po posledných blogoch. Budem hádať kto, Vlado ;)
Súrna zbierka na zbraň. Nám známy Andrjucha z 18. Brigády národnej gardy ide na front. Konečne, po dlhom vybavovaní, dostal povolenie/zbroják na protidronovú brokovnicu. Keďže bude opakovane zavretý neďaleko Časiv Jaru v bunkri, kam je problém sa pešo dostať, potrebuje práve túto zbraň. Povolenie mu (neviem prečo) trvá jeden mesiac, cca do 25. septembra. Potom bude musieť nanovo v Charkove naháňať lajstrá, čo z pozície nebude možné. Odhadovaná cena brokovnice bude dakde do tisícky Eur.
Ak by sme mu vedeli do termínu vyzberať tisícku na zostreľovanie dronov, bolo by to pre neho niečo na hrane záchrany života (bez preháňania).
Ak chcete Andrjuchovi pomôcť, skúste prosím zatiaľ cez kafé. Heslo: Andrjucha.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Všetkým ďakujem. P.S. Ponuka na muničné bedničky s podpisom od 60. Brigády trvá. Dve sa „predali“ (Ďuri a Helena, ďakujeme, doručené by mali byť cca okolo 25. septembra z Izjumu na Brezovú) a chalani majú pripravených ešte cca tridsať kusov.
Cena jednej z nich je 40 káv, teda 200 Eur, za ktoré budú tentokrát kúpené opravy áut a samotné autá pre vojakov z tejto brigády ako aj Sumských brigád. Treba ale napísať nejaký kontakt a takisto text, ktorý bude na bedničke.
Dnes ešte jeden blog, dakedy večer.