Blog 666. Diabolsky zlý.

1. Najprv trochu vysvetliviek: SBU a HUR
Hoci pravidelne uvádzam o zásahoch ZSU niekde v hĺbke územia Ruska, je to len skratka. Reálne veľa týchto atakov nie je pod patronátom Zbrojných síl Ukrajiny ale pod inými zložkami. Trochu hokej mám v tom aj ja, najmä kto pod koho spadá a kto komu velí. Takže dajme si najprv krátke intro ohľadom tejto štruktúry.
SBU je bezpečnostná služba Ukrajiny a jej úlohou je bojovať proti terorizmu, nepriateľskej rozviedke a organizovanému zločinu. Spadá pod vládu Ukrajiny, nie ministerstvo vnútra alebo obrany a vzniklo ako nástupnícky orgán ukrajinskej vetvy KGB. V USA je jej náprotivkom FBI.
Pre potreby blogu netreba rozpisovať všetko. Podstatné je to, že na začiatku druhej vojny bol v čele Zelenského kamarát z Krivého Rohu, Ivan Bakanov, ktorý bol podľa všetkého trochu nekompetentný a bol pol roka po invázii odvolaný. Nahradený bol Vasylom Maljukom, ktorého činnosť mi už príde ako vysokoprofesionálna. Mimochodom, útoky na Kerčský most alebo operácia Pavučina bola pot jeho taktovkou.
Maljuka vystriedal Jevhenyj Chmara. Údajne Maljuk odmietol súhlasiť so Zelenského extrémne kontraproduktívnymi ťahmi proti Protikorupčným agentúram spred roka.
Chmara sa pred pár týždňami stal Ministrom obrany a nahradený bol v SBU človekom so zaujímavým priezviskom, totiž Oleksandrom Pokladom. Chmara bol inak človek, ktorý velil jednotke, ktorá dobyla Hadí ostrov v roku 2022 a takisto sa podieľal na Pavučine.
K Pokladovi sa vyjadrovať nebudem, je tam čosi vyše mesiaca. Budúcnosť ukáže.
A teraz prejdem k službe HUR (písané ako GUR). Tá spadá pod Ministerstvo obrany a ako naznačuje jej názov, vyvinula sa z jednotky GRU, čo bolo Hlavné riaditeľstvo rozviedky v ZSSR. Tento typ služby, teda rozviedka, analyzuje a zberá dáta. Jej americkým náprotivkom je CIA.
Teraz vyjadrím len svoj názor, ale HUR by mal mať doma pomerne oklieštené právomoci, resp. výkonnú moc. Opakujem, len si myslím, že ak sa doma, v Ukrajine, deje niečo nekalé, o čom HUR vie, mali by byť aktívne asi zložky SBU, pokiaľ sa nejedná o nejaké easy veci (nenapadá mi zmysluplnejšie vyjadrenie, ale asi sa rozumieme). Možno sa mýlim, ale takto právomoci rozviedky a vnútorných bezpečnostných zložiek chápem ja.
Len pre info, od začiatku vojny GUR viedol nám známy Kyrylo Buďanov a od začiatku tohto roka je na čele generál Ivaščenko, pre mňa inak neznáme meno.
No a teraz prejdime k veci, prečo som po dnešku znepokojený.
2. Čo sa to deje v Kyjeve?
Pred časom som písal o tom, čo mňa znepokojuje a čo naopak nie na tejto vojne. Jeden z dôvodov, čo by ma vyslovene nasralo, boli vnútorné rozbroje v rámci celého bezpečnostného aparátu v Ukrajine. Nebál som sa nejakého prevratu ako v prípade Chujla, ale skôr nejaké konflikty medzi generálmi, ministerstvami a úradmi, či už o zdroje alebo moc.
Zdá sa, že som sa dočkal, hoci som nechcel. A hoci je skoro hovoriť o detailoch, vyzerá to zle.
Aktuálne prebehla v Kyjeve bizarná policajná akcia. Ak by si človek pomyslel, že niektorá zo zložiek spomenutých vyššie zasiahla proti zradcovi, špiónovi alebo teroristovi, ee.
Presnejšie povedané, HUR zasiahol proti SBU. Opakujem, dve kľúčové sily Ukrajiny – a počas vojny Ruska proti Ukrajine – zasiahli proti sebe navzájom. Podľa priebežných správ je jeden mŕtvy člen a niekoľko ranených, zbití policajti (tí „normálni“ zelení) a reputácia krajiny mínus 50%. Za mňa ťažká katastrofa a fiasko na strane asi aj Zelenského.
Čo sa stalo? Podľa kusých informácií dnes nadránom SBU nabehlo niekam na sídlisko v Kyjeve, pravdepodobne zadržať niekoho. Zatiaľ dávam niekoho.
Čoskoro ale dorazil aj HUR a na mieste vznikol konflikt medzi jednotkami. HUR sa chcel dostať na pozíciu, no SBU im v tom zabránil. Členovia sa hádali, použili „soft násilie“ (proste sa pretláčali, kto prejde) a asi sa aj urážali. Ako sa dalo čakať, jednotky boli maskované, takže sa navzájom vyzývali, aby si tí druhí sňali masky a legitimovali sa.
Následné zábery, ale už za denného svetla, ukazujú členov SBU, ako zatýkajú a na zemi držia členov HUR. No a medzitým nastala prestrelka.
Celá udalosť musela trvať celé hodiny, pretože už pomerne neskoro, resp. v dopoludňajších hodinách, dorazili posily, najmä sily SBU pod menom Alfa, teda elitná zásahová jednotka. Ešte neskôr dorazili aj vládne sily a posily HUR.
Eskalácia jak vyšitá. A nerobí to dobre v ničom, sakra.
Následne dorazili aj „zelení“ policajti bez masiek a snažili sa „soft násilne,“ teda akýmsi kordónom ľudských tiel, zastaviť SBU. Prinajmenšom jeden člen SBU naložil päsťou jednému z policajtov, ale nezdá sa, že by to nejako ďalej eskalovalo. Celá ulica bola plná áut, ktorú zjavne patrili jednej alebo druhej službe, resp. policajtom a vládnym silám.
3. Oficiálne zdôvodnenie – priliatie oleja do ohňa
Podľa správ sa SBU snažila zabrániť atentátu na jedného z ruských dobrovoľníkov alebo disidentov zo strany Mordoru. OK, to by dávalo zmysel...ale na toto je SBU a nie HUR. Na druhej strane, keby niekde takto zasahovala „FBI,“ načo by tam prišla „CIA“???? S trochou nadsázky mi to príde ako keby niekde skolabovala panička a dorazili by požiarnici, aby vystriedali záchranku. Kompetencie sú jasné, tu treba záchranku.
Dokonca sa zjavili na Kyiv Independent správy o tom, že ruského dobrovoľníka Stepana Kapluna mal niekto uniesť a obe jednotky sa stretli na mieste (?).
Zaujímavé je vyjadrenie ex-šéfa HUR, samotného Buďanova. Ten sa nepridal na obranu svojej bývalej jednotky, ale opatrne vyzval na vyšetrenie a vyvodenie dôsledkov. A tie vyvodené budú musieť byť. Podľa náznakov totiž paľbu spustili jednotky HUR a jeden z členov zalomil.
Fu, nepýtajte sa ma, čo sa tam deje, mám z toho zmätok ako Danko na križovatke. Akurát zacitujem niekoľko diskutérov na sieťach, ktorí nepoužili AI ale vlastný rozum:
„Každá takáto akcia priamo slúži Moskve.“
„Jadrom každého problému na Ukrajine je korupcia.“
Update: vyzerá to tak, že na onoho Rusa Kapluna mal byť prevedený atentát. SBU mu zabránila a z tohto celého mi vyšla sci-fi zápletka, že v HUR boli Ruskom najatí atentátnici, ktorým ale SBU zabránila v akcii? Bizár. Kapitulujem.
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Na brokovnicu Andrjuchovi. Heslo: Andrjucha.
Sľubovaný blog bude až zajtra.