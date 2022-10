Blog plný editov

Kde bolo tam bolo, boli raz ruskí vojaci, ktorých mobilizovali do armády. A potom žili šťastne, až kým nepomreli. Teda celé tri dni.

1. Ruská mobilizácia – zdroj nekonečnej zábavy!

Tri týždne mobilizácie ukazuje, že novotvar mohylizácia nie je len takým prznením slova, ale realitou ruských všedných dní. Nebudem opakovať správy, ktoré som spomínal v minulých dňoch, pristavím sa pri nových excesoch.

- Rusko používa recyklovanú zbroj. Videá vojakov, ktorým navliekajú zjavne prestrelené nepriestrelné vesty (v tomto prípade by sa malo hovoriť o priestrelných vestách), ma trošku dojali. Empaticky (výnimočne) som sa snažil vžiť do pocitov ruských brancov, ktorých zoberú zo školských lavíc, naklamú vám, že dostanete normálny mesačný vojenský výcvik a výstroj a pôjdete len do druhosledových oblastí, kde vám nič nehrozí. Potom si musíte vybrať prachy, ktoré ste si šetrili na svadbu a za ne kúpite spacáky, topánky a ktovie čo všetko, čo vám druhá najsilnejšia armáda nedokáže dodať. Okolo vás je najbizarnejšia zmeska ožranov, kriminálnikov a ľudských trosiek, od ktorých velenie chce, aby vás vyučovali. Všetci sú zliati pod obraz boží a nejaká bitka alebo iný konflikt tam je na dennom poriadku. A teraz vám víťazoslávne dajú nepriestrelnú vestu, ktorú sňali z mŕtvoly rovnakého neboráka, ako ste vy sám. Tutovka. Zrazu vám mohylizácia nepríde ako taká fajn vec.

- Ruskí vojaci sa vzdávajú čoraz viac. Na nete sa dajú nájsť videá, kde mobikovia skončili v ukrajinských rukách tri dni po dovezení na front. Strašne by ma zaujímali počty ruských zajatcov, za takmer osem mesiacov ich musia byť tisíce až desaťtisíce. Dnes to bude rovnako ako v prípade mŕtvych zvýšené číslo, pretože na rozdiel od prvej vlny profesionálov sa budú čerství mobikovia vyparovať v násobných množstvách. Nejaké štatistiky o vzdaných sa by podľa mňa veľmi situácii pomohli a dúfam, že Ukrajina začne dávať denné aktualizácie.

- Mŕtvi v základniach. Dvaja Tadžikova postrieľali na základni niekoľko kolegov, údajne po náboženskej dišpute. Čísla sa rôznia, od jedenástich mŕtvych na začiatku aféry sa to dostalo až na 22 mŕtvych vrátane oných Tadžikov, ktorí by mali byť dvaja alebo traja. Na tomto článku mi smrdí jedna vec: nechápem, ako dokážu byť na základni v blízkosti frontu po zuby vyzbrojení nájomní moslimovia, podľa všetkého ortodoxní veriaci, a hádať sa len tak mirnix dirnix o tom, či bravčovina je super alebo fúha. Skôr by som si tipol, že branci začali v strese strieľať po sebe tak, ako sa to už párkrát stalo, a potrebovalo sa to ututlať. Na koho to hodíme? No jasné, ako aj v prípade Sme rodina, na imigrantov! Tak ako tak, je to skvelá správa, pretože vidno, že stres a vyhorenie brancov ešte pred nástupom na front budú takéto zlyhania stupňovať, pričom mŕtvi, ranení a vyhorení budú pribúdať. Aj keby bolo mŕtvych 22, je to malá kvapka v mori 300.000+ mobilizovaných, ale tá karma okolo toho môže byť devastujúca, niečo ako ruský Stalingrad alebo výsledky Chmelárovho SNA.

2. Rusko ide rozširovať a modernizovať tankové sily!

Teda... skúsme byť realistickí. Tank T-62 sa vyrábal od roku 1961 do roku 1975, teda prestal sa vyrábať 50 rokov nazad (mimo Severnej Kóreje). Čo bolo pred 50 rokmi? Pomaly končila výroba Škody 100 a históriou bola výroba Škody MB. Gates a Allen založili Microsoft. Svedkovia Jehovoví sa pripravovali na jeden z mnohých predpovedaných koncov sveta. Relatívne neznáma kapela Queen vydala svoj supersong Bohemian Rhapsody a na Vianoce tohto roku založil devätnásťročný Steve Harris svoju kapelu, dnes veteránov heavy metalu Iron Maiden, ktorá dodnes vydala 41 albumov. Toto všetko sa stalo za tých takmer päť dekád, odkedy ZSSR prestalo vyrábať hlavné bojové tanky T-62.

Prečo to spomínam? Pretože Rusko úplne v súlade s plánom zaradenia novej generácie tankov ohlásilo...modernizáciu 800 kusov tankov T-62.

Áno, čítate dobre. Tanky, ktoré sú vyradené z výroby takmer 50 rokov a ktoré sa osvedčili tak skvele, že akonáhle prišla náhrada, rýchlo ich vyviezli kade-tade po rozvojových krajinách, sa idú znova zaraďovať do výzbroje druhej najsilnejšej armády sveta. Ešte aby toho nebolo dosť: tanky sa idú modernizovať po najbližšie roky, čo v kontexte dnešných „úspechov“ na Ukrajine značí, že nebudú zmodernizované nikdy. Peniaze nebudú, súčiastky nebudú, stavím sa, že mobilizácia v inteligenčnom rozsahu Ruska (teda na úrovni ploskonosých opíc) bude značiť, že aj polovica kľúčového personálu zbrojných závodov pôjde na front namiesto mladého Nikolaja Peskova.

Otázkou je aj to, že čo tá modernizácia je? Tanky z času pred Bohemian Rhapsody sa neosvedčili ani v Afganistane, kde mali straty vyše sto kusov, hlavne v úvodných fázach vojny. Zdroje na Wikipédii hovoria, že tento rok ich Rusko stratilo už vyše 200, čo ale neviem, či zahŕňa straty týchto strojov z nádražia v Donecku, kde sa ich za sekundu vyparili údajne až desiatky po delostreleckom či raketovom útoku. Tanky tohto typu armáda vozila nie ako aktívne bojové vozidlo, naopak, vravelo sa, že ich budú zakopávať niekam do zákopov, aby ostreľovali útočiace ľahké vojenské ciele ZSA.

Takže čo budú Rusi modernizovať? Dočítal som sa len to, že dostanú termovízory, čo v čase sankcií a padajúcej ekonomiky mi príde ako sci-fi. T-62 má slabšie delo, nízku kadenciu a pomalé reakcie (napríklad pohyb veže sa stretol s výsmechom na strane USA). Nemyslím si, že Škoda 100, keď už porovnávam rovesníkov, by po modernizácii nejakým gadgetom mohla konkurovať dnešným Škodovkám ako Superb alebo trebárs aj Fabia. Mne príde celá táto správa skôr ako snaha dostať na výrobné linky uskladnené šroty niekde z tajgy, aby ich dali aspoň do stavu, že vydržia cestu na front, a aby populácii dali najavo, že to nebude až taký tragický šrot. Ako keď predávate auto a pred návštevou kupujúceho ho umyjete a povysávate, nech to vyzerá trošku viac sexi. Musíme sa zmieriť, že 800 tankov 62 nebude bojaschopná sila a ja osobne som schopný sa staviť, že 800 kusov modernizovaných strojov do konca vojny ani z liniek nezíde.

3. Most cez Kerčský prieliv podľa plánu!

Slovné spojenie „podľa plánu“ je v prípade Rusov takým eufemizmom, že keď chcete opitý cestovať vlakom v nedeľu večer z mníchovského Bierfestu domov na Kopanice a omylom vystúpite z lietadla v Kosovskej Mitrovici niekedy koncom novembr, bez obličky a dvakrát rozvedený, tak je to približný ekvivalent toho, ako pokračuje v Rusku všetko „podľa plánu“. Samozrejme, že vždy dokážete spätne povedať, že plán s tým rátal, keď vaše ciele sú príliš vágne alebo desiati politici tesne pred nejakou akciou prezradia desať rôznych scenárov (niečo ako pri klimatológoch, ktorí povedia na desať rokov dopredu dvadsať rôznych modelov, aby im potom jeden náhodou vyšiel).

Takže všetko podľa plánu dnes značí, že Rusi majú straty niekde od 65.000 mŕtvych vyššie, státisíce ranených a zajatých, zdevastované tankové a letecké sily, ochromenú Čiernomorskú flotilu, nehovoriac o deklasovanej ekonomike, Strednej Ázii, ktorá si Putinom vytiera prdel a skrachovaných zbrojovkách. Proste všetko, čo by ste si naplánovali, keby ste ale sídlili v Bielom dome alebo pred ôsmymi rokmi štrngali kľúčmi na Majdane.

Do dnešnej zbierky „všetko podľa plánu“ dopĺňam aj aktuálnu situáciu okolo Kerčského mosta. Najprv sa tradične nič nestalo, potom to boli Ukrajinci, potom nákladiak, potom iný nákladiak, aby potom zatkli útočníkov, ktorí sa znenazdania reinkarnovali do Ukrajincov a Arména, no a to všetko v kontexte toho, že mostu sa až tak nič moc nestalo a premávka predsa fičí ďalej. Nie som statik, ale zábery, ktoré už pol dňa po útoku obleteli svet, mi hovorili jasnou rečou, že cez most sa dostanete len vtedy, keď viete vážne dobre plávať. Rusom ale nie, Rusi ako molodci hneď deň nato víťazoslávne sprístupnili most pre železničnú a v jednom pruhu aj automobilovú dopravu. Síce ako v prípade rádia Jerevan sa ukázalo, že železničnú nesprístupnili a automobilovú len pre osobnú dopravu, a aj to v počte dvadsať kusov áut za hodinu v jednom smere, ani to však slovenských dezolátov neodradilo od nadšeného zdieľania tejto informácie na Facebooku s tým, že genialita ruských technikov je nekonečná a čo my na Slovensku vlastne chceme, keď pod Hegerovým vedenímnevieme dokončiť ani jednu blbú diaľnicu do Košíc.

No, v prvom rade by sa po nej malo dať jazdiť v oboch smeroch, však, a hlavne by teda mala byť kapacita aspoň o trochu vyššia ako 20 škodovíc za minútu.

Takže všetko podľa plánu sa nakoniec ukázalo, že ani mostovka pre autá ani železničná časť (ktorá nespadla do mora) nebudú opravené skôr ako o pol roka, takže po vojne. Ako som na to došiel? Pretože Putin prikázal, aby to do pol roka opravené bolo. Chersonská ofenzíva sa tlačí bližšie k ústiu Dnepra a čoskoro budú ZSU buď na Kryme alebo aspoň veľmi blízko krymskej šiji, čo v kombinácii s raketami HIMARS a spol. trošičku opravu Kerčského mosta urýchli. V každom prípade Rusi z Krymu utekajú, a ako hovorí klasik, je jedno aký hárok vhodí volič do volebnej urny, hlasuje sa aj tak nohami. Takže obyvatelia Krymu, hlavne tí prominentnejší, zobrali nohy (tí, ktorí už prešli frontom iba jednu) na plecia, no a trojdňové kolóny na trajekt na pevninu svedčia o genialite ruských konštruktérov aj o 24-hodinovej rekonštrukcii viac ako dosť.

4. Chersonština v plnom prúde

Dezoláti majú pamäť améb (a väčšina z nich aj inteligenciu a charakter takisto). Pred Chersonskou ofenzívou, voľakedy v júli, sa na diskusiách dušovali, že žiadna nebude, lebo veď Rusko ukázalo, že na Chersonsku majú elitné sily a Ukrajinci tam vykrvácajú. Potom, keď ofenzíva začala, tak sa smiali, že to je tragédia (asi ako ruská ofenzíva po zvyšok vojny), keď sa ukázalo, že prvá fáza Chersonskej protiofenzívy bola preto taká aká bola, lebo mala odviesť pozornosť od Charkovskej ofenzívy, tak boli ticho, potom začal skutočný prielom nad Chersonom a ZSU pokročilo o desiatky kilometrov a oslobodilo približne tretinu územia z pravého brehu, tak znova boli ticho, akonáhle ofenzíva stratila moment a pokazilo sa počasie, tak znova dostali erekciu jak bejk, pretože Ukrajina znova začala prehrávať... Proste ako v tom vtipe: „Trpíte schizofréniou?“ „Áno pán doktor, nie.“

No a teraz som zvedavý, ktorá im bude biť, keď sa rozbehla generálna ofenzíva, tentokrát nie bitka o Chersonskú oblasť ale o mesto samotné. Ukrajina sa bude chcieť vyhnúť stratám na svojich vojakoch v mestskom boji, takže pravdepodobne bude chcieť mesto obkľúčiť, zdevastovať zásobovacie sklady a tepny, pomocou domáceho odboja (ktorý bol v Chersone najsilnejším a v skorších fázach vojny tu Zmrdi strácali aj desiatky vojakov denne) a nakoniec sa jej budú vyhladovaní vojaci bez munície vzdávať dobrovoľne. Stalingrad takisto nepadol preto, pretože posledný Nemec bol zastrelený, ale preto, že generál (už maršal) Paulus zavelil zložiť zbrane a vydať sa napospas Rusom. Možnou eventualitou by bolo obísť mesto, nechať tam silnú ruskú posádku a prekročiť na drzovku Dneper. Tým pádom by skončili všetky, aj najmenšie možné zásobovacie tepny, čo by značilo, že čokoľvek na západnom brehu Dnepra by stratilo zmysel. Ak by Ukrajina chcela dobývať mesto na stalingradský štýl, viedlo by to k stovkám, možno tisíckam mŕtvych vojakov, ale čo je horšie, aj civilistov a tak obrovskej deštrukcii, že aj Andrej Danko by toto slovo vyradil zo slovníka.

Na nete je video, kde sa moderátor ukrajinskej televízie pýta nejakého dôstojníka, či ZSU teraz majú príkaz dobyť mesto samotné. Dôstojník (s takým zákerným kukučom na tvári) odvetil, že nemá povolenie povedať, kam sa teraz chystajú, načo vytiahol kus melóna a mľaskajúc ako Boris Kollár v detskom domove pokračoval v rozhovore. Cherson je vychytenou lokalitou na pestovanie melónov (dýň), čo bolo tak jasným signálom, že nielen moderátor dostal záchvat smiechu, ale aj prekladateľka do Braillovho písma (mohol som toto napísať?????? Samozrejme, že do posunkovej reči) obrazne povedané stratila reč posunky.

Pri morálke, ktorú majú Ukrajinci a morálke, ktorou trpia Rusi, toto krátke video musí byť devastačným úderom pre zachvatčikov.

5. Ústup vpred, ruská taktika

Neviem, či si to viac všímam, viac sa dostávali tieto videá na internet, alebo proste Rusi vážne ustupujú v panike, ale kanál Telegramu ukazuje obrovské kvantá záberov, kde ruskí vojaci ležia v blate v rozklade, plní lariev a červov, bez akéhokoľvek „ošetrenia“, ktoré by spolubojovníkom poskytli druhovia. Chápem, že v bojových podmienkach nie vždy a všade máte čas naložiť druha a previezť ho niekam mimo streľbu, alebo ho dokonca pochovať na mieste, ale podľa kadencie týchto videí je zrejmé, že Orkovia ustupujú v totálnej panike a Ukrajinci doslova nestíhajú mŕtvych pochovávať.

Inou vecou si videá, kde je čerstvo dobytá pozícia Rusov, s mnohými čerstvými mŕtvolami – tam je „nepochovanie“ vojakov logické. Ale keď Ukrajinci dobyjú pozíciu, kde týždňové mŕtvoly doslova pokrývajú ulice a túlavé psy ich šklbú ako v postapokalyptickom filme, to značí, že Rusi rezignovali na boj úplne a na všetko kašlú.

Smutné. Tentokrát to hovorím aj ja ako vychytený milovník Rusov.

6. Mobilizácia sa neosvedčila. Povedal Putin.

Vladimír Putin má takú fenomenálnu vlastnosť, že čokoľvek povie, musí byť čoskoro vyvrátené, upresnené, zamietnuté alebo doplnené, najčastejšie však všetko vymenované naraz. Pri mobilizácii teda išlo o čiastočnú, teda vlastne kompletnú, na základe presne známych informácií, teda každý náboroval haj-buj aj dedov a ochrnutých, každý mobik mal dostať dostatočný výcvik, teda hovno, každému mali prideliť výstroj a výzbroj, teda v reále dostali druhé hovno, a dobré ubytovanie a stravu, čo značí, že väčšina chuákov si ten pár hovien mohol natrieť na podrážku (vlastnej) topánky namiesto Nutelly a zožrať. Aj po dvoch týždňoch chaosu Voloďa povedal, že všetko ide podľa plánu, čo bolo v preklade povedané, že „nejako to doklepte, kým Zelenskij nie je pred Moskvou, ja s tým nechcem mať nič spoločné.“ Dnes sa ale vietor obrátil a sám Voloďa malý tvrdí, že mobilizácia sa nevydarila, lebo debilný ten a onen, takže o dva týždne končí.

Skúsim si dať toto tvrdenie do Google Translatoru a vyšlo mi toto: mobikovia zlyhali, masovo sa vzdávajú, strieľajú si vlastných veliteľov, Dagestan je na nohách, nemáme žrádlo, muníciu ani oblečenie pre vojakov, takže musíme ukázať, že sme spustili z nárokov. Mobilizácia bude prebiehať rovnako ako doteraz, možno nie tak masovo, pretože v šušťákoch vojakov na front nepustíme a nič iné nemáme, takže do dvoch dní očakávajte ďalšie zmeny.

Na druhej strane ale máme október, teda mesiac, kedy ruská armáda robí normálne, klasické nábory brancov (druhým mesiacom je apríl). Teda štatisticky niekoľko desiatok až stoviek tisícok –násťročných molodcov sa dostane na rad aj bez toho, aby ho odchytili pred materskou škôlkou alebo v práci. A stále nie je zodpovedaná otázka, kde pre nich Rusko zoberie výzbroj a výstroj. V čase, kedy na ďalekom východe za mŕtvych brancov rozdávajú namiesto tých sľubovaných miliónov rubľov a bielej Lady bez airbagu päť kíl mrazených rýb (!!!), bude komplet pre stotisíc vojakov rovnakou realitou ako diaľnica do Košíc. Znova si zatipujem: ani klasickí branci, ani tí mobikovia spred troch týždňov pri ukrajinskej ofenzíve nepomôžu ani prd a v januári Putin povie, že mobilizácia sa osvedčila, stagnácia frontu niekde uprostred Krymu je toho najlepším dôkazom, a teda budú môcť narukovať nielen deduškovia a sedemnásťroční, ale aj vozičkári a tehotní transsexuáli židovského pôvodu.

Ak teda ešte v januári Putin bude...

7. A ešte pár editov, nech sa nenudíme!

Kým som dopísal text, objavilo sa pár nových správ. K tým Tadžikom: podľa čerstvých informácií sa dostal veliteľ danej jednotky do potýčky s Tadžikmi-moslimami o to, že či je Allah srab. Tadžikovia sa nasrali a o krátku dobu spustili paľbu na veliteľa, jeho zástupcu a podľa nových verzií zatrepalo kanadami až do 35 vojakov (11 boli prvé odhady, potom 22, teraz 35, takže je skôr otázkou, či sa nejedná o pokrútené info a 35 sú celkové straty vrátane zranených). V každom prípade je celkom fajn jedna správa: podľa zdrojov sa po hádke, počas cvičných strelieb, vypoklonkovali moslimskí vojaci a nechali troch Tadžikov robiť si to, čo chcú – teda zabíjať veliteľov. Nič krajšie nedemonštruje fakt, že ruská armáda je morálne v troskách ako to, že kresťanskí a moslimskí vojaci sa budú kántriť. Každý mŕtvy značí jeden náboj na ukrajinskej strane k dobru.

A ďalšie video: ruský vojak hovorí, že by radšej vraždil Kazachov ako Ukrajincov, nevediac o tom, že pár jeho druhov sú etnickí Kazachovia. Tí mu to dobre spočítali a chlapík s rozbitou držkou si vypočul dobrú kázeň. Skvelé, poučné.

A ešte jeden moslimský frk: Ukrajinci pri Bachmute rozstrieľali čatu Čečencov, takisto ich upratovali ľahko fosílnych, plných múch. Vojak na zábere hovorí, že síce tie svoje TikTokové videá točia skvelé, ale bojujú jak blbci.

Celé video by som pustil z hlavy, ale zaujala ma jedna vec: boli to Čečenci. Pred týždňom sa chválil Jevgenij Prigožin, Putinov kuchár, že bachmut dobýjajú len a jedine Wagnerovci, preto to je jediné miesto, kde Rusi zaznamenali postup. Toto by svedčilo o vnútornom boji jednotlivých silovikov o slávu z boja (nech to je v tomto kontexte akokoľvek vtipné) a tým pádom o hroziacu „občiansku vojnu“ vnútri Putinovho okolia. Ak Prigožin tvrdí, že len on je ten zodpovedný a na druhej strane tam Ukrajinci odvážajú handrohlavcov. Ramzan nebude asi príliš rád, keď kuchár líže smotanu a on len kozu...

A posledná aktualizácia: šéf mobilizačnej komisie v Rusku spáchal samovraždu... teda, možno spáchal vraždu. Alebo ktovie čo. Romana Malika našli mŕtveho na plote (?) doma v Prímorskom kraji, teda na ďalekom východe, čo bude v Rusku pri takomto type ľudí klasifikované ako vražda. Keby ho našli pod oknom s litrom Novičoku v krvi, tam by sa ešte o samovražde hovoriť dalo. Takto to musí byť vyšetrené, pretože to nespĺňa normy. Predpokladám, že Malik býva v zemľanke a teda z balkóna ho vyhodiť nemohli, takže ho spútaného ťahali po tajge, ale keď sa unavili, proste ho obesili na plot.