Bombové dovolenky na Ukrajine a nové ruské superstíhačky

1. Rusko stráca protagonistov

O ruských oligarchoch, Putinových spovedníkov z Gazpromu a práčkach špinavých peňazí sme toho písali už požehnane. Ako sa hovorí, všetci nenávidia ruské zemľanky okrem topmanažérov z Ruska (zo zemľanky vás dokáže FSB vyhodiť akurát tak nahor na asfalt). Medzi záhadnými („záhadnými“) úmrtiami sú také bizarné nehody ako povraždená celá rodina na dovolenke, vypadnutie z okna, vypadnutie z nemocničného okna, zabitá dcéra pri tele, samovražedné odkazy na tele atď. Chýbal mi sedemnásťnásobný priestrel hlavy spojený so zlomeným väzom a dvojnásobným zadusením holými rukami, ale aj to príde. Smrť počas šamanistického rituálu, kde dotyčný sa nadrogoval z ropuchy (alebo iných drog) v jamajskom šamanistickom brlohu uprostred Moskvy (!) sa tomu ale blíži.

Čerstvo máme dva prírastky do kriminálnej telenovely pod menom „Kto z ľudí, ktorí Putinovi prali špinavé peniaze, umrie dnes?“ – jeden je u vysokého člena plynového gigantu, ktorý sa pošmykol na svojej jachte podľa iných zdrojov ale na kutri pobrežnej stráže), druhý, šéfredaktor Komsomolskej Pravdy, dostal infarkt len tak za pochodu.

Fúha, tie turistické víza by sme v EÚ nemali pre občanov Federácie rušiť. Čoskoro totiž v Rusku nebude žiť nikto, kto by ich vôbec chcel vybaviť...

2. Rusko stráca protagonistov: verzia II.

Písal som aj o prebiehajúcom povstaní, ak sa to dá tak pomenovať, v okupovaných územiach Ukrajiny. Konkrétne v Chersone to bolo ešte pred ofenzívou Kyjeva vcelku horúce pre bežných ruských vojakov, ktorí si išli nakúpiť umývačky riadu a ráno ich našli bez hlavy (tých vojakov, nie tie pračky). Miestami vraj zomierali desiatky svíň denne, ale treba povedať, že to tam boli asi jednotky Rosgvardie prípadne nejakých podobných oddielov, pretože Vagnerovci a tankisti asi v meste nepatrolovali. Na Kryme, Melitopole aj Chersone už veľké baraboom, kedy zradca Ukrajiny naštartoval auto, aby sa dostal rýchlo domov, no o to rýchlejšie sa dostal do najbližšej koruny stromov, je na dennom priadku.

No a čerstvo takto skončili hneď piati protagonisti okupačnej správy: generálny prokurátor Luhanskej oblasti, Sergej Gorenko, išiel za svojimi predkami do pekle pri výbuchu auta v Berjansku, Rusmi dosadený akýsi správca pre rozvoj (hehe, ten paradox: najprv to mesto rozstrieľate na padrť, potom vytvoríte úrad na rozvoj mesta, niečo ako ministerstvo pre zdravie Židov počas holocaustu). V Chersone zasa chcípol miestny politruk aj s asistentkou, médiá ale neuvádzajú, či z nej stihol vytiahnuť alebo zohrial si hot-dog.

3. Ako to bojujete, vy hajzli! Ale nakoniec vcelku geniálne, molodci!

Ramzan Tiktokovič Kadyrov sa vybral do Moskvy presvedčiť generalitu, že bojuje úplne na hovno a že bude musieť všetkým vysvetliť, ako vlastne dobyť celú Ukrajinu za dvadsať minút (časový rozsah na insemináciu dvoch kôz a jednej ovce). Ale ako sa hovorí, že pravá výmena názorov je tá, keď ty ideš vysvetliť svojej žene svoj postoj a o tri minúty sa vrátiš s tým jej, tak aj Ramzan teraz išiel do Kremľa s tým, že jasným a zdravým pohľadom vysvetlí generálnemu štábu (to sú ľudia v uniformách, ktoré si neobliekajú len na sociálnych sieťach), ako vlastne bojovať v čase, keď ste na smiech už aj voličom v Gruzínsku – a vrátil sa nazad s prekvapivým zistením: gruzínski voliči nechápu, že nechať si pokapať polovicu armády rukami ukrajinských traktoristov je vlastne geniálne strategické rozhodnutie!

Takže Ramzan otvorene hovorí, že totálne zbabelé zdekovanie sa z Charkovského frontu je vlastne mimoriadne rafinovaný ťah, ako tými zvyškami armády, ktorá tam nechala tanky, húfnice, tisíce ton munície a miestami aj uniformy, uštedriť Ukropom blow jak hovado. A má to ale logiku! Kto z ukrajinskej armády, vyzbrojenej zahraničnými zbraňami, ktoré tie Rusko schovajú do vačku, by čakal excelentnú, dynamickú ofenzívu penzionistov s nefungujúcou prostatou, ktorí na Ukropov útočia v civilnom oblečení na ukradnutých bicykloch, ha? Vy by ste to čakali? Na mňa keby vybehol taký senior s barlou v ruke a hrkajúcou krabičkou Prostalexu, tiež sa poserem od strachu!

Takže Ramzan to vysvetlil jasne a dúfam, že to isté nebude papagájovať, keď sa ukrajinské tanky budú premávať po Kryme a slobodní Čečenci pred jeho palácom.

4. Všetko podľa plánu! verzia 4000.

Nemecko znárodňuje Gazprom Nemecko. Presne ako v interview Voloďa Voloďovič pol roka nazad hovoril, nielenže si ideme zotlieť armádu, sankciami zdevastovať ekonomiku, zamedziť obchodovanie našim zlatým dvojhlavým rubľom, znárodniť si polovicu jácht a víl na Západe ako aj polovicu rezerv, okresať predaj našej ropy a plynu, rozpadnúť si Spoločenstvo nezávislých štátov, zavrieť hranice všade okrem Turecka a Severnej Kóreje, nechať si automobilový aj zbrojný priemysel de facto skrachovať; Putin predpovedal, že do jesene mu Nemci znárodnia jeho vlastné eseróčky!

Je to génius, ten Kremeľmajster! Možno si ešte zhodí na vlastné dcéry atómovky, nech to už dokoná presne podľa vlastného plánu. Dezoláti.sk by to pochopili.

5. Rusko v Izjume zanechalo masový hrob. A Slovensko nezanechalo...či?

Ako zistíte, že Rus klame? Proste žije. Tam sa to nedá oddeliť.

A tak aj teraz, keď Ukrajina v oslobodenom Izjume našla vyše 450 tiel povraždených ľudí (OK, veľká časť bola obeťami ostreľovania kanónami), Rus musel zmobilizovať všetky sily a vytvoriť nejaký scenár, aby slovenskí chujlovia na Facebooku mali zaručené prauvivé informácye. Po nájdení izjumského hrobu prejavili Rusáci mimoriadne vysokú dávku inovatívnosti, pretože tentokrát za tých mŕtvych nemohol Bandera, Soros ani Čaputová, pretože Hnusi sa k téme radšej vôbec nevyjadrili.

Ale zato v ten istý deň sa prejavili dezoláti.sk tak, že zdieľali a odsudzovali zákerný krok Slovenska, ktoré vybagrovalo na Dukle masový hrob sovietskych vojakov. Síce je pravda, že to nie je pravda, ale definícia dezoláta je taká, že čierna je biela a naopak, takže aj keď tam tie hroby sú a zároveň na nich nie je ani škrabanec, je to zločin zo strany našej vlády a treba tu zjednať porjadek, no ňyje?

6. Dve nehody a jedna špekulácia na záver

Včera sa udiali v postosovietskom priestore dve nehody. Najprv narazilo vozidla prezidenta Zelenského do VW Beetle (či naopak), pričom vodič alebo vodička nešťastného angličáku utrpela ťažké zranenia a Zelenskij plus posádka nie, resp. možno iba ľahké. O nič sa nejednalo, podľa zdrojov šofér/ka VW Beetle mala nejaké to promile.

A bnehodu mal údajne aj Voloďa Putin! Absolútne sa nedá dopátrať relevantná informácia, ale jeho autu vraj (!) vošla do cesty sanitka a následne niekto vhodil nástražný systém či čosi také po prezidentskej limuzíne (samozrejme, ruskej výroby). Áno, priznávam, v tomto odseku varím z vody, len ma to potešilo a ja rád rozdávam dobré správy ďalej.

Mimochodom, ak to je pravda, útočník musel byť dosť naivný, pretože Puťkova limuzína rozhodne nie je z AAA Auto a rozbiť by ju dokázal tak protitankový granát (ak by teda nebol zo Severnej Kóreje). Mohol to však byť len symbolický akt, ktorý zjavne labilného (a debilného) starca z Kremľa určite nepotešil. Počas Doolittleových náletov tiež neuškvarilo Hirohita a predsa to bola pre japonskú propagandu totálna facka; japonské velenie muselo priznať, že vojna už nie je v Pacifiku ale u nás doma a tomu sa prispôsobilo aj vedenie vojny.

7. Rusko pripravuje stíhačku šiestej generácie!

Týmto mimoriadne vtipným vyjadrením môžeme dnešnú prehliadku absurdností uzavrieť. Ďalší blog najskôr ak v pondelok, možno však až v piatok. Pekný víkend a vďaka za podporu v komentoch ;)