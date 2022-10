Chersonština na úteku

1. Cherson naš! Budeme ho brániť aj jadrom!

Rusko vyhlásilo Chersonskú oblasť za svoju, pre sa vyjadrilo 96% obyvateľov oblasti, kde 50% žije mimo ruskej zóny vplyvu, čo by nás nemalo prekvapiť. Čo by nás nemalo takisto prekvapiť je to, že hneď nato Rusi povedali, že vlastne nevedia, čo všetko zahŕňa ich zónu vplyvu, a takisto by sme nemali ostať prekvapení, že Rusi síce povedali, že nevedia čo všetko budú brániť, ale budú to brániť aj jadrovými zbraňami. Potom nás neprekvapilo to, že v podstate odrezanú oblasť, ktorú možno zásobovať len mostmi cez Dneper, chceli zásobovať mostom cez Kerč, ale keďže Kerčský most sa zmenil na hlavného protagonistu rozprávky Pambidaj šťastia, lavička!, neprekvapuje nás, že aj to sa im trošku zmenilo. No a ako posledné neprekvapenie môže nasledovať, že Rusom sa pomocou pontónov podarilo preniesť na druhú stranu Dnepra nejakých brancov, ale zjavne im nepomohli, takže sa znova mení situácia, a generál Surovikin už mení rétoriku.

Podľa čerstvých správ generál Surovikin a jeho crew začali s oznamovaním miestnym obyvateľom, že majú dbať na svoje rodiny a nechať sa previezť na druhú stranu Dnepra, teda na ľavobrežnú Ukrajinu (dá sa vlastne Rusmi okupovaná časť Ukrajiny volať ľavobrežná Ukrajina?). predpokladám, že polovica magorov, čo vyvesovali plagáty po meste skončila s priestrelmi kolien od miestneho odboja, ale to je jedno, agitácia sa tradične skončila tragicky a predpokladám, že nechcete svoju rodinu zachrániť z rúk tých, s ktorými ste v mieri vyrastali v prospech tých, čo vám vyvraždili polovicu rajónu, a naviac vám vašu ženu a deti budú prevážať na pontóne, ktorý je pod konštantou delostreleckou paľbou, aby ste niekde desať kilometrov odtiaľ spali v počínajúcej sa zime v stane medzi ožratými Burjatmi. Takto fanatický nie je asi ani volič ĽSNS (hoci ak by sa Burjati o chľast podelili, možno by sa ryba chytila). Takže Hnusi údajne volia novú taktiku: nútené deportácie.

Nútená deportácia je v Rusku rovnako nová praktika asi ako zemská tektonika, takže najprv boli nútené deportácie v Rusku, potom vznikla Zem, potom Eurázia a potom Moskva, pričom nútené deportácie stále prebiehali bez prerušenia. No a prečo sa teda zavádzajú nútené deportácie na druhý breh Dnepra? No predsa ľudské štíty!

ZSU sa tlačia čoraz bližšie k Chersonu, takže aj tak relatívne malá časť, ktorú držia Rusi vo vlastných rukách, začína byť čoraz menšia. Všetko bude rádovo v dňoch na dostrel menších diel, nielen HIMARSov a ďalekonosných kanónov, takže každý pontón, čln, plť, kanoe či denacifikované koryto z jelšového dreva bude čoskoro v hľadáčiku a preto prekročenie Dnepra bude nemožné. Schválne tipujem, že akákoľvek technika väčšia ako práčka alebo chladnička sa cez rieku už nedostane, takže Moskva bude chcieť spasiť aspoň živú silu a pechotné zbrane. Nie preto, že by snáď Putinovi bolo vlastných ľudí ľúto, ale preto, aby kládli za neho odpor niekde inde. Takže nútená deportácia civilistov z Chersonu nebude preto, aby sa oni zachránili pred krvilačnými bratrancami, ale preto, aby bratranci nestrieľali na ruských vojakov skrývajúcich sa za tehotnými ukrajinskými dievčencami.

Surovikin známy ako generál Armageddon (asi pre veľkosť a tvar svojej lysej hlavy, pri ktorej Bruce Willis slintá a chce odpáliť vlastnú bombu) povedal, že jednotky na opačnom brehu čaká nepríjemné rozhodnutie. Keďže Moskva asi neposlala svojich vojakov na protialkoholické liečenie, tipol by som si, že ich čoskoro stiahne.

Čo nie je dobrá správa. Cherson je de facto obkľúčený, z dvoch strán ZSU, z jednej morom a z jednej Dneprom. Podľa správ z augusta sem Rusi dislokovali viac ako 25.000 vojakov, z čoho samozrejme veľká časť už hnojí slnečnice, veľká časť to dala na Meresjeva a veľká časť bude už v ukrajinských lágroch. Nemám informácie o tom, koľko mohylizovaných sa sem podarilo v uplynulých týždňoch previezť, za príliš veľké číslo by som ruku do ohňa nedal. Tak ako tak, v oblasti sú stále päťciferné počty vojakov, prevažne veteránov od začiatku vojny, ktorých bude veľmi nevhodné nechať prejsť za rieku s výstrojom a výzbrojou a po týždňovom šlofíku ich poslať niekam inam vraždiť ďalej. Pre Kyjev bude lepšie radšej boje o týždeň predĺžiť a vyčerpané ruské vojská rozdrviť ako Čujkov Nemcov pri Stalingrade, ako dobyť Cherson triumfálne za týždeň a potom čeliť tým istým vojskám trebárs pri Bachmute alebo Severodonecku.

A hneď sa v tomto kontexte vynorila jedna špekulácia. Evakuácia desiatok tisíc Ukrajincov (prakticky nemožná úloha) bude aj preto, pretože Rusi vyhodia do luftu Kachovskú nádrž. Tu som spozornel. Kachovka je jednou z najväčších nádrží na Ukrajine, má povrch 2.155 km2 a jej objem je až 18,5 kilometra kubického. Len pre porovnanie, Liptovská Mara, ktorá sa uvádza ako tá najväčšia na Slovensku čo do objemu aj plochy, má 0,36 km3 a len 22 km2. Kachovka je teda stokrát väčšia čo do plochy a 60 x väčšia čo do objemu!

Ak by Rusi boli schopní vyhodiť hrádzu do luftu (o čom v prípade tohto primitívneho kmeňa ani okamih nepochybujem), malo by to katastrofálne dôsledky pre celý dolný tok Dnepra, kde žijú státisíce ľudí. Komunisti a podobné kreatúry mali podobných ťahov niekoľko, najznámejším je vyhodenie Dnepropetrovskej priehrady do luftu v roku 1941 (v tom čase to bola najväčšia priehrada na svete), pri ktorej typicky rusky jedna jednotka hrádzu vyhadzovala do luftu a druhá o trošku nižšie prekračovala rieku, čo si vyžiadalo z ruského pohľadu maličkosť, len takmer 100.000 mŕtvych...

Takže nie, nepochybujem, že psychopatický kanibal ako generál Surovikin alebo niekto z tesného okruhu Vladimíra Putina by bol schopný niečo takéto zinscenovať a tváriť sa, že aha, Ukrajina do Európy nepatrí, lebo si topí vlastných.

2. Girkin dead or alive!

Igor Vsevolodovič Girkin, známy pod nome de guerre aj ako Igor Strelkov, je známou postavou ruského nacionalizmu. Jeho životopis sa podobá skôr životopisu stredovekého lúpežného rytiera ako človeka, ktorý polovicu života prežil v 21. storočí. Masové vraždy v Bosne (rádovo tisíce mŕtvych Bosniakov), Čečensko, Podnestersko, únosy a vraždenia civilistov kdekoľvek, kde sa to Moskve hodilo, paradoxne v rámci kariéry v FSB v protiteroristickej jednotke, potom Krym, kde vyvolal nepokoje, ktoré viedli k „dovolenkám zelených ruských mužíkov“ na polostrove, mŕtvym a k zavareniu použiteľných zvyškov mozgu v hlavách slovenských tupovoličov. Následne sa krvilačnému Igorovi (zvanému Igor Hrozný) zapáčilo vraždiť na Donbase, kde sformoval batalión sebaobrany. Hoci tvrdil, že skutočne sa jedná o milície, teda domobranu, a že väčšina ľudí sú ukrajinskí občania (pozor, nie Ukrajinci pôvodom), asi trošičku klamal, čo mu ale prepáčime, pretože je to Rus a priemerný Rus povie klamstvo častejšie ako sa nadchne vzduchu. Väčšina jeho jednotky totiž mala skúsenosti z vojnových zón v Čečensku a Juhoslávii, teda predpokladám, že to ukrajinský roľník niekde od Kyjeva nebol a jednalo sa o profesionálnych hrdlorezov. Hoci ukrajinská tajná služba SBU dodala dôkaz, že Girkin („Strelkov“) komunikoval s Moskvou, Moskva sa tradične nadýchla a zaklamala, že ona o ničom nevie a teda sa tým netreba zaoberať. Už v júli Ukrajina tvrdila, že Moskva priamo dodáva zbrane a že v ovládaní, resp. koordinácii Girkina a jeho kanibalov je zapojený Sergej Šojgu, alias najneschopnejší generál a najschopnejší riťolez v dejinách planéty.

Čím je ešte tento člen ruskej protiteroristickej skupiny známy? Áno, nemýlite sa, zostrelom malajzijského lietadla MH 17, pri ktorom zahynulo 298 ľudí, prevažne Holanďanov a Malajzijčanov. Inými slovami, člen protiteroristickej jednotky je jedným z najúspešnejších teroristov všetkých čias! Gratulujem, Rusko!

Girkinova závratná a plodná kariéra masového vraha nekončí MH 17-kou. Bojoval v bitke o Slavjansk, ktorá napriek dvojmesačnému trvaniu bola pomerne nekrvavá a vyžiadal si len približne sto obetí na životoch. Ale vrátane niekoľkých popravených, ktorých buď osobne popravil Igor, alebo ich prinajmenšom nechal popraviť.

Bitku o Slavjansk ale Girkin prehral, čo sa psychopatovi tohto rangu asi znášalo ťažko. Podľa správ ho Rusko odmietlo zásobovať a on aj so zvyškom jednotky musel utiecť preč, pričom sa v blízkosti jeho rezidencie či bunkru našiel masový hrob.

Samotný Girkin sa pasoval do role hlavného veliteľa vojsk DĽR a LĽR. Lenže po zostrelení MH 17 sa dostal do nemilosti a bol stiahnutý, podľa konšpiračných teórií bol ťažko zranený, podľa oficiálnych ruských tvrdení „mal dovolenku“, čo je eufemizmus pre to, že buď sedí v base alebo proste ho odvolali a jeho pozíciu dostal niekto iný.

Girkin bol rodený Moskovčan a neskôr žil v rodnej Moskve. Toto je jedným z dôkazov toho, že rok 2014 nebol bojom o práva utláčanej ruskej menšiny na Ukrajine alebo ochranou ponižovaných, ale obyčajný imperialistický, chladnokrvne naplánovaný anšlus zo strany Kremľa a Putina. Veľká časť nových politikov s Ukrajinou či Donbasom nič nemala, boli to len mafiáni a vojnoví štváči, ktorí si išli pre léna ako normanská šľachta do Británie v stredoveku. Ani jednému nešlo o spravodlivosť, len o moc a prachy.

A čo rok 2022? Girkin sa stal konečne užitočným. Spackaná ofenzíva na Ukrajine, ponižujúca porážka ruskej paródie na armádu, séria tak hanebných ťahov ruských elít, že ak by som to napísal pred rokom vo forme vojenského thrilleru, každý by ma vysmial, že píšem neskutočné bludy, to všetko Igor Hrozný kritizoval až podozrivo otvorene. Nato, že je agentom FSB a žije v byte Moskve, je až príliš nedotknuteľný. Nielenže odkázal Šojguovi, že by mal spáchať samovraždu, kritizoval armádu za jednotlivé kroky a vysmieval sa porážkam a neschopným generálom, dokonca si trúfol napísať, že Rusko vojnu prehralo a že Putin je šašo. A toto je zaujímavé, pretože po takýchto slovách sa v Rusku otvárajú okná. To, že si FSB hýčka a kryje plukovníka z vlastných radov, ktorý sa vysmieva prezidentovi a tiež bývalému agentovi FSB, svedčí podľa mňa o hlbokom rozkole vnútri tejto najväčšej teroristickej organizácie sveta. Plukovník Girkin je de facto niemand, človek, ktorý by zmizol z očí a zmizol by na veky, stačilo by dať povel. Lenže niekto je zjavne rád, že Putin, Šojgu, armáda je na smiech aspoň časti populácie a Girkin má v nejakej konšpirácii zjavné miesto (ak toto nie je len moja konšpirácia, budem vďačný za diskusiu). Sám bol zatknutý predstaviteľmi ruských služieb na Kryme, pretože sa pod rodným menom matky snažil dostať na front okolo Chersonu. Nevypadol z okna, vrátil sa do Moskvy. Zvláštne.

No a teraz Igorko dostal nový zmysel života – povolávací rozkaz. Konečne dosiahne svoje kariérne méty a bude robiť to, čo robil celý život, teda vraždiť, veliť, ničiť a páliť, proste to, po čom typický Rus stáva s erekciou a slinkou na vankúši. Ukrajina nečakala a vypísala na jeho hlavu odmenu, podľa správ už je pekná šesťciferná. Nemám ilúzie o tom, že Girkin ako zjavne aj vcelku schopný veliteľ a taktik dokáže zmeniť na fronte situáciu. Dnešná armáda je v čoraz väčšom rozklade, takže jeden človek v hľadáčiku jastrabov tam asi dlho neprežije. Na druhej strane, asi prvýkrát v živote sa modlím zato, aby takýto človek nevykrvácal v bolesti niekde v blate, ale aby bol predvedený v putách do Haagu. Viac ako jeho hnijúce telo poteší svet jeho siahodlhá výpoveď o Bosne, Čečensku, Slavjansku a hlavne MH 17. Myslím si, že jeho memoáre by rozbili predajnosť – a ruské archívy.

3. Som děvka, som štetka, haha vy úbohí Ukrajinci!

Pamätáte si na cca augustové video, kde ruská tupka sa vysmievala Ukrajincom za ich utrpenie a potom plakala do kamery, že jej nejaký hotel zrušil rezerváciu? Ak by bola nejaká Nobelova cena za tupotu, toto ruské blonďavé indivíduum by skončilo na popredných miestach, niekde okolo Matoviča s jeho hetero-statusom po masakre v gay bare. Nielenže na seba upozornila celý svet, ktorý sa jej vysmieva ako neskutočnej kreténke, ale aj nemecké úrady...ktoré zistili, že v krajine je ilegálne. Takže dosvidánia, milá čubka, ideš nazad do svojej zasľúbenej krajiny! Pozdravuj na Krasnej ploščadi jednonohých veteránov!

No a teraz sa na dvojitú hanbu prevalilo, že oná děvka nebola děvkou len podľa povahy, ona bola prostitútkou v reálnom živote. Ženská, ktorú celé Rusko ľutuje ako obeť zlého demokratického režimu, si pôjde znova umývať zuby inými zubnými kartáčikmi. Tak to má byť.

4. Bielorusko nezaútočí.

Bielorusko darovalo Rusku tanky a muníciu, čo v preklade značí, že prišli ruskí dôstojníci do Minsku a svojej rohožke Lukašenkovi povedali, že si berú čo chcú. Výsledkom je, že beznádejne zastaraná bieloruská armáda zostala ešte okyptenejšia a bezzubejšia. Lukašenko, podľa mňa skôr jeho štáb, odmietli celých skoro osem mesiacov vystúpiť po boku Putina proti Ukrajine a jej účasť vo vojne sa obmedzila len na hanebné poskytnutie územia na nástup zachvatčikov proti Kyjevskej oblasti, resp. letísk na vzlety ruských bombardérov. V konečnom dôsledku to bolo dobre, pretože práve tento vektor viedol k prvej vážnej porážke ruskej armády na Ukrajine a vlastne nepriamo ku kolapsu celej operácie.

Teraz však do Bieloruska prúdia tisícky ruských vojakov, Rusko oznámilo, že daruje Minsku tanky (možno Armata, ale buďme realisti, asi T-62 a naoko niečo modernejšie) a že spoločne vytvoria nejakú rýchlu rotu Chipa a Dalea alebo také čosi. Lukašenko už mesiac šteká, že sa chystá invázia na jeho územia, len sa nevie rozhodnúť, či zo strany Ukrajiny, Západu alebo Poľska, lebo páchateľ sa vždy mení. Takže výmena tankov vedie k akože posilneniu protiteroristických schopností armády Komsomoľca.

Nonsens. Minsk má slabšiu armádu ako pred ôsmymi mesiacmi, pretože vtedy bola armáda jednoznačne za ním, a teraz mu časť utiekla na Ukrajinu bojovať proti nemu. Ukradnuté tanky patrili k tým modernejším a Rusko rozhodne nedarovalo nazad rovnakú kvalitu ani kvantitu, takže rošáda viedla k urezaniu jednej z nôh. Náhradných dielov nebude mať Minsk takisto nadostač, z rovnakého dôvodu ako Rusko, teda kvôli sankciám. A aktuálna informácia hovorí, že krajina sa dostala do insolvencie (aka skrachovala), takže smolka, kolchozník, motyka nevystrelí a čoskoro aj tebe budú padať lietadlá, lebo nedostatok náhradných dielov. Lukašenko by si mohol zachovať tvár a dať to na rumunského kráľa Michaila, ktorý po rozhodujúcej porážke pri Iasi prešiel na stranu Sovietov a Nemci získali dostatočne nepríjemného nepriateľa naviac. Lukašenko môže spraviť takéto niečo, čo by spôsobilo veľký otras – Rusi nie sú schopní postaviť sa aj voči Bielorusku, stratili by bieloruské základne, Putin by dostal taký fľus do ksichtu, že by mu zamrzol botox, a tie isté ruské jednotky, ktoré sú v krajine, by sa dostali do zajatia Minsku, teda by nemohli škodiť.

A šéf kolchozu by asi dostal milosť a dožil by niekde v spokojnosti svoj biedny, skorumpovaný a nenaplnený život akože-diktátora, reálne však smiešneho análneho kolíka v Putinovej zadnici. Aspoň by prežil. Ale nepredpokladám, že Lukašenko má na toto IQ, prezieravosť a hlavne gule. Biť demonštrantky na uliciach je jeho, postaviť sa problémom z pozície chlapa, to je už priveľa. Radšej stiahne celú krajinu do ešte hlbšieho blata.

Na dnes končím, užite si blog. Najbližšie asi až o týždeň.