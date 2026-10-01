Čísla, ktoré nesedia a nesedeli

Update: po dvoch týždňoch rozpracovanosti a terajšej chrípke je to napokon hooodne dlhé intro. Ak by bol blog trochu nesúrodý, je to práve dlhším spracovaním a chorobou, sorry.
1. Čísla, ktoré nesedia
V tomto blogu trochu využijem svoju 14-ročnú históriu v sektore finančného sprostredkovania. Moji čitatelia iste vedia, že matika bola pre mňa španielskou dedinou a s predmetom som sa viac alebo menej neúspešne boril tak na základke, no najmä na gymnáziu a na VŠ v Nitre. Prešiel som, paradoxne, v tej sedliackej matematike som bol nadpriemerne dobrý (koľkokrát sa mi stalo, že som zrátal veci v sekunde, pritom sa jednalo o pomerne komplikovaný odhad, na ktorý by si niekto zobral kalkulačku).
Klienti sa ma pýtajú, či mi tento handicap nevadí v profesii. Mojou odpoveďou je, že nie, pretože vo finančnom sprostredkovaní pracujem s ľuďmi, nie číslami. Prepočty mi generujú systémy, ja potrebujem prioritne zistiť potreby klienta a nájsť riešenie. Veľkým problémom je, keď je klient absolútne finančne negramotný, resp. v matematike je tak zlý, že ešte aj ja som proti nemu Einstein. Tam je to náročné vysvetliť človeku, často VŠ vzdelanému, že čo je zložený úrok alebo ako z pár Eur mesačne dostanem o 40 rokov výnos trebárs 80.000 Eur.
A tu je problém malých a veľkých čísiel v čase. Palogika mi hovorí, že keď niečo rastie rýchlosťou napr. 10% ročne, tak o desať rokov mám raz toľko, nie? Nuž, nie. Ak dnes zainvestujem 100 Eur, tak o desať rokov pri danom výnose budem mať 250. Percento z percenta mi nedá tú krásnu, intuitívnu no nepravdivú sumu, v tomto prípade 10 Eur/rok.
Všimol som si to aj v diskusiách o tehlách, resp. v Karpišovom článku ako motivácii na tento blog. Ak vyplatím hypotéku, o tridsať rokov mám nula Eur dlhu a jeden byt. Logika, nie? Nuž, nie dokonale, pretože ak ekvivalent splátky hypo rovnaký čas investujem, tak o tridsať rokov mám trebárs milión Eur, čo je rozhodne viac ako hodnota dnešného bytu (do počtu nerátam infláciu alebo trebárs nejaké bubliny na realitnom trhu ani náklady na opravy bytov).
Úplný šok pre mňa je to, ak príde za mnou holka, čerstvá štyridsiatnička, pracujúca v teréne a teda odkázaná na dobrý zdravotný stav. Polovičná sirota, trochu sa stará o matku invalidku. Chce v BA hypotéku na 250.000 Eur a umelé oplodnenie (s tým druhým neprišla za mnou, OK?). „Budeš mať splátku okolo tisícky. V čase, kedy chceš byť zbuchnutá.“
„To je v poriadku. Teraz zarábam do dvoch tisícok. Doma budem iba chvíľu. Decko dám mame počas dňa a keď prídem z roboty, budem sa oň starať ja.“ (!)
„No nebudeš. Nebudeš chodiť s bruchom po stavbách v gumákoch zaborená po kolená v blate, s prilbou na hlave, ani nebudeš stopercentne nasadená, keď budeš kojiť. Od toho je materská dovolenka. Takže sa rozlúč s 2000 Eur mesačne pri splátke skoro tisícku.“
(Spoiler: dieťa nemá doteraz a jej dobre zarábajúci partner nechce o decku ani počuť).
Ale naspäť k percentám. Teraz prejdime k totalitným krajinám.
2. Ruská ekonomika
V totalitnej krajine je ľahké napísať si čokoľvek a kedykoľvek. Hospodárstvo komunistického Československa rástlo utešene, koľko len tlačiarenská čerň a papier zniesli. Realita bola taká, že ešte aj ja si ako 8-ročný pamätám na prázdne regály a šóry pred obchodmi. Ak by čísla vykazované na prelome rokov sedeli, tak tesne pred revolúciou by sme museli prekonávať alebo prinajmenšom dobehnúť Rakúsko, ktoré bolo mimochodom cez WWII rozmlátené na prach. Ale to sa nedialo a my sme stáli na chleba, nehovoriac o pomarančoch a banánoch.
To isté platí pre dnešné Rusko. Rast HDP je závislý (veľmi zjednodušene) na výkone jednotlivých odvetví. V Rusku je alfou aj omegou fosíl. Po 24. februári sa ale najväčší odberateľ ropy, plynu a PHM z Ruska, teda dobre platiaca EÚ, z väčšej časti odstrihla. Rusko síce zúfalo nahradilo objem odberu v istej miere v Indii a Číne, ale za citeľne nižších cien, nehovoriac o tom, že ani objem nezodpovedal predvojnovým stavom.
A teraz malý príklad pre proruských dezolátov: Ak máte krajinu dokonale závislú na vývoze ropy a plynu do krajiny 1, a to v objeme X jednotiek a cene Y za jednotku, ako vypočítame zisk? Áno, dezolkovia, X krát Y rovná sa lóve, čo Rusko na tom zarobí.
A teraz druhý výpočet: ak X aj Y znížime trebárs o pätinu, Rusko na tom zarobí:
a) Presne rovnako, pretože však Čína a India,
b) Oveľa viac, pretože sankcie Rusov posilňujú,
c) Matematika základnej školy: Rusko na tom zarobí citeľne menej.
A tu je problém násobenia. Ak máme trebárs 5.000.000 barelov denne v cene 100 USD/bbl (také ceny neboli ani pred vojnou, ale pre zjednodušenie okrúhle číslo), tak Mordor denne vyviezol ropu za pol miliardy USD. Opakujem, denne.
Ak ale poklesne objem na 4.000.000 bbl a cena na 60, tak výsledok je menej ako polovičný. Keďže ale Rusko má na každý barel istý náklad (tá pol miliarda denne nebol čistý zisk po odrátaní nákladov), tak realita je taká, že tých 240.000.000 USD/denne nie je tak fantastické číslo a reálne sa blíži niekde na hranu čistého zisku. Toto je to, čo si mnohí jednoduchší ľudia okolo mňa neuvedomujú. Ak si trebárs z Brezovej pod Bradlom, zarábaš tu 1200 Eur a ty sa zamestnáš v lepšie platenom Trenčíne, pretože ti dali 1400, tak si uvedom, že ten rozdiel prevezieš a si na tom istom alebo horšom (a to nerátam časový náklad; v ruskom prípade by to boli transportné náklady namiesto ropovodmi do EÚ tankermi do Indie okolo celej Ázie).
Keďže z daní a zisku z týchto komodít Moskva financuje všetko, čo je naviazané na štát, čiže v Mordore takmer všetko, tak sa to odrazí všade. Učiteľ, vojak, policajt, zametač ulíc, železničiar, výrobca granátov pre armádu v štátnej firme, tí všetci sú krytí zrazu menším objemom prostriedkov. A keďže aj oni platia dane, realita je taká, že denne sa do rozpočtu dostane nie o oných 260.000.000 USD menej, ale podstatne viac. A to vďaka neodvedeným daniam, odvodom, nižšiemu objemu komercie. Kto neverí, nech ide niekde na Gemer, trebárs do okresu Rimavská Sobora, kde je rovnako veľa ľudí ako trebárs niekde v okrese Malacky. Rozdiel vo výbere daní je gigantický. Ak by sme porovnali okres Rimavská Sobota s rovnako veľkým okresom niekde v Pakistane alebo Somálsku, tak aj Gemer by bol na tom fantasticky dobre.
3. Ruská ekonomika II.
Iste, ruské hospodárstvo nie je založené výlučne na fosíle. Vyvážalo drevo, zlato, oceľ, zbrane, v istej miere aj automobily Lada alebo Kamaz, kvantum kovov a aj potraviny (presnejšie potravinárske komodity, najmä obilie a kukuricu). Lenže po útoku na Ukrajinu sankcie zasiahli veľa podobných sektorov, hoci žiaľ nie všetky a nie dokonale. Takže Rusko tratilo v podstate na všetkých doteraz dominantných sekciách národného hospodárstva. Ak vyveziete menej hliníka, menej zlata, menej diamantov, menej obilia (napríklad kvôli ukrajinskej dominancii v Čiernom mori) a de facto o vaše zbrane a Lady nikto ani len nezavadí, pretože 4,5 roka vidí v priamom prenose, čo (ne)dokážu, tak ste v kýbli. Váš rozpočet prežije len preto, pretože vysajete ako pijavica všetko, čo v rámci vašej krajiny ide. Oligarchov, ktorí neplatia dostatočne veľké výpalné (už stovky prípadov a vyše 100 mld Eur), bežných ľudí v podobe daní a horších služieb (napríklad podvyživeného zdravotníctva a školstva, alebo v podobe rozmlátených ciest, ktoré sa teraz roky opravovať nebudú). Alebo si nájdete bypass sankcií – to ale nie je stopercentné riešenie, pretože predtým ste s niekým obchodovali preto, pretože sa vám to najviac oplatilo – teraz to bude druhé alebo tretie najvýhodnejšie riešenie, a to čo je druhé, nie je prvé. Výsledkom je prepad vo všetkom.
Napriek tomu Rusko za posledné tri dni AKA 4,5 roka ukazuje rast HPD. Dokonca niektoré roky pomerne utešené rasty. Je to ale realita?
Samozrejme, nie je. Ak by Putin do Mordoru vpustil nejakých nezávislých audítorov, nech rozoberú ruské HDP posledné roky do šróbiku, tak by vyšlo fiasko. Možno prvý alebo dokonca aj druhý rok by som bol ochotný zožrať, že ruská ekonomika fyzicky rástla. V panike po útoku na Ukrajinu narástli ceny ropy a plynu a dokonca aj potraviny. Sankcie ako aj odstrihávanie sa od ruských energonosičov bolo pomalé, takže ZZmrdi rozhodne mohli na tom zarobiť. Rovnako sa znížila nezamestnanosť (pretože ťažko zamestnateľný alkoholik zrazu dostal miesto niekde vo výrobe granátov, tupučká ženička zrazu šila uniformy; štát platil dobre).
Ale ani tu by som ruku do ohňa nedal. Na jeseň 2022 nastala čiastočná mobilizácia a stovky tisíc, hovorí sa dokonca o troch miliónoch Rusov, odišlo za hranice. Prakticky všetko afluentní, dobre zarábajúci chlapi v mladých rokoch, žiaden prehnitý dedo s prostatou ako Huliakova hlava, ktorý čaká na amen. Myslím si, že výpadok týchto daní (a výpadok daní z mobilizovaných vojakov) asi vyrovnal ruské zisky z paniky na trhoch. Takže ani tu by som veľký optimizmus na nárast HDP nevidel, rozhodne nie vo vyšších percentách, ako uvádzalo ruské Ministerstvo financií a všetky média to opakovali.
Rozhodne by som sa stavil, že vojenská výroba NEvyžehlila následný pokles všetkých ostatných sektorov hospodárstva. Dokonca aj zbrojná výroba sa nenafúkla ako taká. Rusko síce navýšilo produkciu munície a dronov/rakiet, ale výroba lietadiel, lodí, BVP, tankov a artilérie je smiešna nato, aby držala HDP. Rovnako si nemyslím, že samotný zbrojársky sektor môže v takomto prípade čo len hypoteticky držať ekonomiku. Možno v tom prípade, že enormné objemy zbraní vyvážate a dostávate za to prachy – to by som si vedel predstaviť. Ale Rusáci nevyvážajú prakticky ani skrutku do tanku, naopak, dovážajú od Kórejcov a Peržanov a súčiastky od Pekingu. Takže nie, ani vojenská výroba nedrží rast HDP.
Čokoľvek, čo uvedú Rusáci, bude klamstvo. Asi ako výsledky volieb.
A tu to začína byť zaujímavé. Nasledujú zložené percentá.
4. Zložené percento je zlé. Alebo dobré.
Kvantum klientov v mojej praxi si neuvedomovalo práve to zložené percento. Je to enormná sila. Ak by ste v roku 1945 vložili na desať percent rovných sto Eur (dezolko Svantevít mi hrdinsky napíše, že on odhaliu, že vtedy Eurá neboli), dnes by ste mali štvrť milióna, takže hodnotu bytu vo väčšine miest Slovenska, snáď okrem Bratislavy.
Ak teda nejaký štát je predlžený, tak môže dlh vyplatiť alebo z neho vyrásť. Príklad: ak štát dlží sto percent svojho ročného HDP, tak stačí, aby desať rokov utešene rástol a reálne mu stačí platiť iba úroky z dlhu, po desiatich rokoch to bude zlomok HDP.
No a teraz sa vrátime k vojnovému Rusku. Keď Rusko – podľa každého náznaku – papierovo stúpa, no fyzicky klesá každý rok od 2022 alebo 2023, tak v Mordore to musí byť na pokraji katastrofy. Pamätáme si na krízu 2007 – 2010, ako to išlo s HDP rok po roku dole (Slovensko na tom bolo ešte relatívne dobre). Predstavte si ruskú ekonomiku, ako má trebárs mínus 2,5% štyri roky po sebe. Značí to, že by sme boli niekde na 90% alebo ešte menej.
Rusko počas tohto obdobia populačne kleslo odhadom o 2 – 3% (Slnečnice, dezertéri a prirodzený úbytok prestarnutej populácie). Takže na každého človeka je teraz mínus X percent HDP, inými slovami, každý Rus je chudobnejší o X%.
Extrapolujte to o ďalšie roky, kedy by trvala vojna a sankcie, a uvidíte tie čísla!
5. Nielen Rusko je v tom takto
A teraz zaujímavá informácia. Kedysi, možno tak tri roky naspäť, som rozpísal sériu troch či štyroch blogov (minimálne jeden som vtedy nedokončil). Séria sa týkala témy Čína a prognózy. V každom aspekte mi vyšlo, že Čína nie je taká bohatá, silná, stabilná a tak rýchlo rastúca veľmoc, akou sa snažila byť. Mačka sa v prípade nebezpečenstva naježí, aby vyzerala o trochu väčšia. Presne toto robí Rusko, presne toto robí Čína. Nepriateľa netreba podceňovať, ale na druhej strane sa Západ nesmie báť tieňa. Minimálne v prípade Ruska to robí, ale ja som presvedčený o tom, že tú istú chybu robíme aj u Ryžožrútov.
A je tu ďalší náznak do skladačky. Čínska populácia. Zhrniem známy fakt, že Čína, keď si odmyslíme fragmentáciu na rôzne kráľovstvá v minulosti, bola od Rímskej ríše najväčšou krajinou planéty až... až do korony. Nesprávne rozhodnutia za čias nasledovníkov Maa, ktorí väčšinu populácie ďalších generácií odsúdili do štádia, že prestali používať slová ako brat, sestra, bratranec, sesternica, strýko alebo teta, viedlo k spomaleniu populačného rastu. Chvalabohu, aspoň toto komunistom vyšlo. Ale komunisti pred takmer 50 rokmi netušili jednu vec: spomalenie pôrodnosti/zníženie fertility je krásna a jednoduchá vec. Znovunaštartovanie demografického rastu už nie. Komanči v to čase tento fakt netušili a preto sa rozhodli poručiť vetru a děšti. Prvotný krok im vyšiel. Druhý už nie.
Aktuálna čínska vláda za čias Macka Pú povolila dve deti všeobecne (na rozdiel od bežných predstáv, politika jedného dieťaťa v Číne nefungovala plošne). Výsledkom bola ešte menšia fertilita. Tesne pred pandémiou Peking povolil aj tri deti. Neskoro. Číňania sa odučili plodiť.
Naopak, hoci sa v Indii fertilita znížila takmer na hranicu prirodzenej obmeny (čo je 2,1 dieťaťa na matku) a v posledných rokoch zletela ešte hlbšie (aktuálne 1,93), jej populácia v „plodnom veku“ je oveľa mohutnejšia ako zdecimovaná čínska, ktorá sa narodila počas a po vláde Teng Siao-pchinga. Fyzicky teda prináša viac detí aj teraz. Výsledkom je to, že prvýkrát od čias antiky Čína nie je populačným šampiónom. V roku 2023 klesla na druhú priečku.
No a tu je malinký háčik. Respektíve dosť veľký háčik. Čína totiž, rovnako ako Rusko, vykazuje štatistiky podľa toho, čo potrebuje ona, nie podľa toho, čo je realita. Je fajn prispôsobiť si realitu, keď chcete na diskotéke pretiahnuť v požičanom Mercedese kočku z vedľajšej dediny a niečo iné je, pokiaľ si ju dovediete domov a zistí, že ste lúzer so Žigulákom.
Správy o tom, že čiastkové údaje o čínskej ekonomike nekorešpondujú s oficiálnymi číslami, ktoré zverejňuje Peking, sa zjavili krátko po kríze. Socialisti planéty poukazovali nato, že čínsky model štátneho kapitalizmu je lepší ako ten pravý, západný. Čína vykazovala zaujímavé čísla aj vtedy, kedy Severná Amerika a EÚ stagnovali. Ale už vtedy si analytici brali jednotlivé ukazovatele a pripomínali, že nie sú v súlade s oficiálnymi či neoficiálnymi dátami. Ako jeden z ukazovateľov bolo osvetlenie miest a dedín. To je vcelku spoľahlivým signálom toho, či niekto šetrí alebo naopak, má na rozhadzovanie. Čína zotavenie a rast ekonomiky v tomto tu neukazovala. Detto spotreba stavebných materiálov, uhlia a ocele. Ekonómovia upozorňovali gigantov ducha v štýle Eda Chmelára, že zožrať vládne čísla je jedna vec, realita druhá. Napriek tomu Čína veselo zverejňuje svoje, pravdepodobne z prsta vycucané čísla a svetoví dezoláti ich veselo papagájujú naďalej. A s týmto má hrozivý súvis iné numero.
Čína patrí k najmenej zadlženým rozvinutým ekonomikám planéty.
Čína patrí k najviac zadlženým rozvinutým ekonomikám planéty.
Čože? Ako môže byť pravdou A aj B? Nuž, vyššie ste nedávali pozor.
Čína má inú štruktúru dlhu ako napríklad Slovensko. Ako štát by spadala pod kategóriu A, teda je pomerne málo zadlženou krajinou. Ale gigantický dlh je u samospráv, napríklad v provinciách alebo veľkomestách, mnohé z nich väčšie ako väčšina európskych štátov. Súhrnný dlh samospráv aj štátu je ale nesmierne veľký a podstatne väčší na hlavu, ako napríklad v USA, teda krajine, ktoré socanskí tragédi dlhodobo dávajú za vzor ako skrachovanú, predlženú krajinu. Je tu ale zásadný rozdiel. Teda dva.
6. Problém troch telies
Ak má Slovensko HDP 100 miliárd USD ročne a dlh 100 miliárd USD (teraz nebudem rátať úroky, aby som to zjednodušil), tak máme 100% pomer dlh/HDP. To je zlý pomer. Buď dlh vysplácame (znížime istinu) alebo navýšime HDP. Ak by sme desať rokov rástli povedzme o tri percentá ročne a nemali úroky na istine, tak HDP bude 134 miliárd a dlh stále stovka. Orientačne nám dlh/HDP klesne na tri štvrtiny. Ak hypoteticky narastie HDP na bilión USD, tak sto miliárd USD dlhu bude zanedbateľné číslo.
USA to robia takto. Ich populácia neprestajne rastie, hoci len vďaka imigrácii. Každý Juan Carlos aj Rosalinda potrebuje dom, jesť, piť, auto, šaty, ostrihať sa alebo cestovať. Takže každý imigrant prináša nejaké malé percentíčko HDP navyše. USA sú populačne na treťom mieste od rozpadu ZSSR a takto to zostane dlhodobo (proti Číne aj Indii im chýba miliarda ľudí, Indonézia je hlboko pod nimi a navyše spomaľuje v raste).
Ak teda dlh USA rastie, rastie plus mínus v súlade s rastom počtu obyvateľov. Nie je to dobrá situácia ale nie je to katastrofa. Ale čínska populácia počas korony (pozor, nie je to následok pandémia, iba náhodná súhra) začala klesať. India rastie, Čína klesá. Ale čínsky dlh podobne ako pri USA rastie, akurát populácia má opačný trend. Kto je na tom horšie, USA s veľkým dlhom a rastúcou populáciou alebo Čína s ešte väčším dlhom a klesajúcou populáciou?
Odpoveď uhádne správne ktokoľvek, kto nevolí Smer-SSD.
Ale do pozície dvoch telies, teda HDP a klesajúcej demografie, vstupuje ešte tretie teleso. Nevravím, že je dokonale pravdivé, ale ak sa potvrdí, tak je to katastrofa.
7. Koľko je Číňanov reálne?
O tomto sa hovorí dlho. Čína klame nielen pri HDP a raste ekonomiky ale aj pri populácii. Pred pár rokmi sa zjavila správa, že Čínu populačne predbieha India a ani jedna z krajín z toho nie je nadšená. India potrebuje spomaliť, Čína naopak v istej miere bude ponížená ako zosadený šampión. Keď sa sfalšujú štatistiky HDP, bráni niekto sfalšovať zrátanie ľudu?
Čínske provincie dostávajú od štátu peniaze podľa populácie. Čo robiť, keď populácia stagnuje alebo v horšom prípade klesá? Čo tak niekde prirátať nejakú mŕtvu dušu?
Už pred koronou som čítal o tom, že niektoré čiastkové ukazovatele znovu nekorešpondujú s oficiálnymi údajmi Pekingu. Ak máte v roku 2000 narodených povedzme 50.000 detí (zhruba tak nejako je to na Slovensku), tak v roku 2003 budete potrebovať 50.000 voľných pozícií v škôlkach – a to isté v roku 2006 v prváku na ZŠ. V roku 2018 bude 50000 detí maturovať (alebo tí menej šikovní budú mať v ruke výučák) a niekedy po roku 2018 by mala pomaly začínať vlna materských dovoleniek a kočiarikov. Zjednodušene takto.
Akurát v Číne to takto akosi nejde do systému. Provincie vykazovali pred rokmi XYZ novonarodených bábätiek, akurát teraz máme o desať percent menej škôlkarov. Alebo školákov. Alebo stredoškolákov. Iste, stane sa, že vám malé dieťa umrie na SIDS alebo leukémiu, prípadne vypadne z okna či ho zrazí kamión. Ale to je mimo Afriku a niektoré krajiny blízkeho Východu minimálna čiastka. Ak sa presťahujete v rámci krajiny, tak niektorý kraj alebo okres má mínus a niektorý plus (Stará Ľubovňa alebo Myjava versus BA/TT). Ak sa presťahujete mimo krajinu (Ukrajina), narastie populácia niekde inde (Slovensko, Poľsko, Nemecko). Ale je to len otázka čísiel. Ak v Číne jedna provincia zaznamená pôrod milióna detí za rok, o šesť rokov má ale 800.000 školáčikov a iné provincie hlásia to isté, tak je to podozrivé. A takto to ide v Číne už zhruba dve dekády.
8. Tak koľko?
Už pred koronou som počul názory, že čínska populácia je citeľne menšia ako na štatistikách. Citeľne menej na Slovensku je povedzme mínus 100.000 ľudí, teda jeden Prešov. Zo svetového pohľadu je to nič. Nula. Bartek. Ale v Číne mínus nejaké jedno percentíčko značí to, že planéta je ľahšia o 14 miliónov duší (necelé Československo).
Potom prišla korona, ktorý zhodou okolností vznikla v Číne, zhodou okolností vedľa biologického laboratória, zhodou okolností vedľa laboratória, do ktorého ihneď Čína zakázala prístup medzinárodnej vyšetrovacej komisii. Peking epidémiu údajne zvládol dobre a počty mŕtvych boli vďaka drakonickým opatreniam, miestami až za cenu hladujúcej populácie, minimálne. Teda až na tie celočínske šóry pred krematóriami, o ktorých vláda decentne mlčala, ale v časoch kamier v každom telefóne sa nedali utajiť. Koľko Číňanov umrelo v krajine, ktorá tajila existenciu smrteľnej epidémie až dokedy sa to tajiť nedalo, neviem. Čína je prestarnutá krajina so znečisteným mestským prostredím, takže ak by som si mal tipnúť ja, tak by som hádal vyššie jednotky miliónov obetí SARS-u.
Ak by niekto veril týmto číslam, tak je asi hodne naivný. V krajine, kde by malo byť hodne nad miliardu obyvateľov, NEMOHLO byť 5.200 mŕtvych ani pol milióna nakazených. Presne v tej krajine, kde COVID prebiehal ešte predtým, ako bol pomenovaný a kde sa stálo v mnohohodinových šórach pred krematóriami, to proste takto nemohlo byť. Tomu nech verí Chmelár alebo podobní velikáni ducha. Všimnite si inak ako krásne žltý graf kumulatívnych úmrtí na SARS náhle skončil v marci 2020, teda v čase, kedy začali umierať prví ľudia v Európe. Komunisti sa ani nesnažia vytvoriť uveriteľný graf...
Ešte k relatívnej úmrtnosti, teda počtu mŕtvych k veľkosti populácie. Netajím sa, že som bol pomerne silným Korona-skeptikom a od začiatku som hovoril, že Matovič a Boží vánok spravia viac škody ako osohu (a IMHO nemýlil som sa). Oficiálne za tých povedzme dva a pol roka, čo sa dalo hovoriť o epidémii, umreli na Slovensku štatisticky zhruba traja ľudia na tisíc obyvateľov. Čo korešpondovalo so západnými štatistikami. Brezová pod Bradlom má zhruba 5K duší, takže za cca 30 mesiacov umrelo 15 ľudí „navyše.“ Jeden za dva mesiace, čo by v stredoveku až do čias Masaryka vyvolávalo na tvárach pobavené úsmevy. Nehovoriac o tom, že umierali prednostne dosť starí ľudia, ktorí by napríklad dnes, štyri roky po, už asi štatisticky aj tak boli mŕtvi. Ale späť k Číne.
Viete, koľko bolo na tisíc Číňanov mŕtvych na COVID? Oficiálne 0,004. Keby sme to prepočítali na slovenskú populáciu, tak by sme prišli o zhruba dvadsať ľudí za dva a pol roka...
Toto môže komunistom zožrať len mentálne retardovaný alebo Ľuboško Blaha.
Čína teda počas korony nielenže prišla o primát kvôli rastúcej Indii ale – a neviem to dokázať ale je to zrejmé – že prišla asi o značnú časť populácie kvôli korone. O milióny duší.
Navyše už pred pandémiou sa hovorilo o tom, že Strana klame o počte obyvateľov a reálny počet je menší. Citeľne menší. Po korone, už počas vojny, sa dokonca zjavili názory, že Čína už po roku 2020 ani len nedosahuje jednu miliardu (!). Tu by som bol opatrný. Zašantročiť niekde percentíčka populácie je pre diktatúry typické, ale zašantročiť každého tretieho Číňana, to už podľa mňa by nedal ani Putin.
Postupne a pomerne pravidelne pribúdali tieto kuvičie hlasy. Dokonca sa niektorí komentátori neváhali dať čiastkové informácie, akési náznaky klamstiev.
Niekoľko čísiel. V Šanghaji, čo by malo byť mesto s pomerne mladou populáciou, sa tento rok preklopil pomer zosnulých a narodených na 4:1. Ak máte štyri kremácie ale jedno prestrihnutie pupočnej šnúry, tak je to katastrofa aj na vidieku, nieto v obrovskom meste.
Navyše fertilita Číny tento rok podliezla hranicu 1. Priemerná čínska žena teda nemá ANI LEN JEDNO dieťa. Nie je v tom sama, napríklad Južná Kórea to majú takisto. ale tie nemajú veľmocenské ambície a prinajmenšom Singapur je immigrant-friendly.
Oficiálnemu počtu duší v Číne teda podľa komentátorov nenasvedčuje ŽIADEN ukazovateľ. Podľa toho, čo som sa dozvedel, by mala byť krajina nadhodnotená – a podržte sa – o 120.000.000 hláv. To je populácia Nemecka a Poľska a ešte k tomu prirátajte!
Značilo by to, že Čína nielenže nemá 1,4 giga ale ani len 1,3 giga!
A tu sa dostávame naspäť k HDP a dlhu. Ak máme vymyslené/upravené čísla HDP ale reálny dlh štátu a provincií, tak pri 1,4 miliarde poplatníkov je to ako-tak OK. Pri 1,3 miliarde už pomenej. A ak máte 1,2X miliardy duší, tak ešte menej. Zvráti sa toto číslo? Sotva. Čínska ekonomika stagnuje, dlh rastie, stavebný sektor je v páde, najväčšie čínske elektromobilky a solárky majú gigantický problém s nedostatočným ziskom na predaný kus tovaru. Populácia starne, mladí odmietajú plodiť, imigrácia je prakticky na nule, skôr naopak, mladí sa snažia z krajiny dostať preč. Fertilita preráža dno. Celé to je naopak.
To ale značí, že Peking si nemôže dovoliť vylodenie na Taiwane. Takáto operácia by si vyžiadala stovky tisíc mŕtvych a zranených iba do okamihu, kedy by prvý komanč pristál na ostrove – a aj potom by bol výsledok otázny. V čase dronovej vojny stačí jeden dobrý zásah bez prítomnosti človeka do vyloďovacieho plavidla a stovky útočníkov budú na dne prielivu. Vynásobte si to stovkami plavidiel a zistíte, že zrazu bude pobrežie Taiwanu pre iné plavidlá neprechodné, pretože bude posiate vrakmi a mŕtvymi telami. A Peking príde o celú generáciu mladých mužov, ktorí mohli plodiť deti, keby chceli.
9. Zhrnutie
Čísla, ktorými sa oháňajú dezoláti, v prostredí diktatúr nesedia. Nemá zmysel riadiť sa čímkoľvek, čo Moskva, Peking alebo trebárs Fico povedia. Malé zaokrúhlenie v trende má z dlhodobého pohľadu drastický efekt. Slabé číslo sa dá dokrášliť, príliš vysoké straty na fronte zaaranžujete tak, že prižmúrite oko. Inflácia je po vyradení niektorého tovaru nižšia. Územný zisk na fronte je zrazu krajší, keď zarátate aj miesto, kde ste mali dvoch žobrákov, ktorí už dva dni hnijú aj s vlajkou pod hlinou. HDP vám utešene rastie, pokiaľ si v štatistike upravíte niekoľko desiatok hodnôt. A dokonca aj populačne môžete vyzerať silnejší, pokiaľ budete celé dekády pripisovať v každej provincii pár desiatok tisíc bábätiek.
Akurát ma zaujíma, kto tieto štatistiky ešte žerie. Človek so zdravým rozumom to nebude.
Zbierka na Izjum a spol. pokračuje. Heslo: Izjum.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa