Čísla postavené na hlavu

1. Matematika versus matematika
Integrály a derivácie. Sú u mňa symbolom toho, ako som extrémne prechádzal stredoškolskou matikou a potom aj VŠ s odretými ušami. Písal som o tom blog, taký tragikomický, podľa toho, či na to kuknem ja alebo čitateľ. Na druhej strane, pri všetkej skromnosti musím povedať, že sedlácka matematika mi vždy išla skvele. Preto ma prekvapuje, ako príšerne niektoré čísla nejdú bežným ľuďom. Trebárs aj tým, ktorí mali na SŠ alebo VŠ dobré známky z matiky. Posúďte sami.
Ukrajinci hackli ruské štatistiky. Jedná sa o gigabyty alebo dokonca terabyty informácií z Rosstatu, ruského štatistického úradu. Vopred hovorím jedno upozornenie, že oficiálne straty Mordoru a reálne číslo bude niekde úplne inde, pretože Moskva nezverejňuje štatistiky zabitých vojakov z okupovaných území (AKA Novorusi, ktorých formálne Putin došiel ochraňovať, nie sú pre nich plnohodnotní občania ale občania druhej kategórie). Severokórejci, Srbi, Kazaši, Uzbeci detto. Čiernorusi niekde z Konga detto nie. No a stovky správ hovoria o tom, že velitelia si pre mäsomlynkom vypýtali PIN kód kreditky nejakého lúzera so šikmými očami, aby zatajili jeho smrť a potom čerpali jeho žold. Deje sa to systematicky a preto bojisko je posiate s vysokou pravdepodobnosťou desiatkami tisíc oficiálnych vojakov, nie Novorusov alebo Čiernorusov, ktorí v štatistikách nie sú uvedení. Nie sú v nich ani samovraždy alebo tí, ktorí nepadli v boji, napríklad sa predávkovali.
Aktuálne správy z oblasti Ťotkina hovoria o tom, že v rajóne sa od minulej zimy nachádzajú tisícky nepochovaných a neevakuovaných mŕtvol AKA nezožatej Slnečnice. Front bude extrémne preplnený takýmito neevidovanými dvestovkami. Preto tá štatistika Rosstatu ani len náhodou nebude presná aspoň v rozsahu ukrajinských štatistík, kde napríklad ualosses.org referuje a aktualizuje prakticky na dennej báze a je len otázkou oneskorenia medzi „stratou“ a tým bodom, kedy ju niekto zavedie na stránku. V prípade môjho známeho Vjačeslava Dydenka, doplnenie bolo cca do mesiaca od nájdenia tela.
Pripomeniem, že ZSU hlásia aktuálne 116.000 mŕtvych. Rusáci naposledy oznámili tuším dva mesiace po začiatku vojny zhruba 5.500 dobrých Rusov. Hackeri hackli 400.000 Slnečníc. Ale... zjavili sa vyčíslenia strát podľa frontov. Mimoriadne desivé čísla. Posúďte sami.
Niekto vyčíslil pomer ukrajinských strát k ruským Slnečniciam. Blogeri a vlogeri prebrali graf bez nejakého vysvetlenia, proste ako Kažimír svoje grafy.
Najkatastrofálnejšie straty boli v oblasti Pokrovsk – Myrnohrad. Na UA strane je to 15.769 a na ZZmrdskej 73.577. To je pomer 4,7:1 v neprospech ZZmrdov.
Opačný pól je Robotyne, kde UA má cez 3000 zarátaných strát a dobrých Rusov je 2.800. Pomer teda vychádza na 0,9 v prospech Podľudí. Keďže Rusákov je populačne 3,6:1 oproti Ukrajincom, čokoľvek je pod 3,6:1 je čistá ukrajinská strata. Problémom sa zdá byť to, že väčšina bitiek skončila v pomere niekde medzi 1,X a 3,X. Lenže...
Všimnite si to nepochopenie jabĺčok a hrušiek. Ukrajinci hlásia straty. Na ruskej strane čísiel sú VÝLUČNE ZZdochliny. Výlučne zdochliny. Straty sa skladajú z mŕtvych, zranených, zajatých a nezvestných vojakov, takže ak má Robotyne 3000 celkových strát Ukrajincov, pri štandardnom, hoci nepresnom pomere jednotlivých kategórií strát je pravdepodobný počet MŔTVYCH Ukrajincov niekde okolo 1000, možno vyššie stovky. OK, tieto pomery sa môžu podľa situácie líšiť, ale je to odhad len pre potreby tohto blogu.
Na ruskej strane je číslo VÝLUČNE Slnečnica, teda ZZdochlina.
Ak teda Pokrovsk plus Myrnohrad majú 73.000 dobrých Rusov, tak celkové straty museli mať ZZmrdi niekde okolo 200.000. Pozor, armáda normálnych Rusov máva pomer niekde na úrovni 4:1 celkové straty versus padlí vojaci. U týchto degenerátov to je podstate nepriaznivejšie, takže možno tipovať na tomto fronte (bitka o Pokrovsk začala vari vlani v lete a skončila na jar tohto roka, podľa definície) dve straty, z toho jedna fatálna. Takže ruská armáda prišla v tomto napriamku o orientačne 150.000 vojakov ako celkové straty.
To by značilo pomer 8:1 a viac, teda to, čo naznačovali moji vojaci (Halahan) aj ukrajinské štatistiky. Pri Robotyne je to teda nie 0,9:1 ale niekde okolo 2-3-4:1. Presné čísla samozrejme nikto z nás nevie, ale táto pre ZSU najpesimistickejšia bitka by teda bola plus mínus na úrovni pomeru obyvateľstva Mordor/Ukrajina. Teda to hypotetické minimum, ktoré by Kyjev mal dosiahnuť nato, aby zrážka armád pre neho neskončila číselnou porážkou.
Len pre doplnenie, číselne druhé najhoršie stretnutie v absolútnych číslach, bitka pri Kursku a následný konflikt pri Sumách, sa skončil v pomere 16.300 versus 22.300. A znova, prvé numero je košík štyroch rôznych kategórií a druhé jedna jediná.
V podstate ma tie čísla extrémne potešili. Som optimista a z týchto grafov vyplýva, že Ukrajina v tejto vojne ťahá za citeľne dlhší povraz (12 minúta videa).
Strašne by ma zaujímalo, ako by toto komentovali dezoláti a proruskí trolli. Aha, 146-miliónové Rusko má iba 73.000 a 40-miliónová Ukrajina 16.000 strát. Vidíte, pomer je jasný v prospech Ruska. Čísla neoseriete, čísla hovoria jasne! Blaha to už asi smolí do príhovoru.
2. Čísla vycucané z prsta
Už som stratil niť, kto sa takto vyjadril, ale zaujímavé čísla sa vynorili. Nejaký expert zrátal, že Rusko má posledných desať nepoškodených rafinérií z pôvodných 36. Podľa onoho experta stačí Ukrajincom zničiť každý deň počas nasledujúcich necelých dvoch týždňov jednu rafku a Mordor do konca novembra skrachuje a vojna skončí.
Ty vole, génius. Aý ma nadhodilo na stoličke. Poprvé, zničiť rafinériu od počítača je trošku iné kafé ako zničiť ju v reále. Podobné je odstaviť od koryta Fica a spraviť funkčnú vládu s Matovičom a Borisom Inseminátorom. To sú dve diametrálne odlišné pesničky.
Druhá vec: rafinéria nie je susedova embéčka. Do tej nezacúvate len tak. Každá rafka má niekoľko sekcií, prednostne sa bavme o kolónach, rafinačných vežiach. Ak chcete zničiť rafinériu na sto percent, tak musíte zničiť tieto veže. Takže „zničiť jednu rafinériu denne“ značí v skutočnosti odrbať ruskú PVO tak, že prepustí na kompletné zariadenie v najlepšom prípade niekoľko kusov dronov, ktoré zasiahnu presne svoj cieľ. V reále to je niekoľko desiatok dronov alebo rakiet, ktoré vymažú všetky funkčné kolóny. A to nie je hop na Romanku a bude z toho teľa. Alebo hop na kravu a bude z toho Romanka. Väčšina úspešných ukrajinských strajkov na ruské rafinérie boli v rozsahu jednej až dvoch kolón na útok. Ak má nejaký Omsk povedzme desať kusov (nemám šajnu, len príklad), tak musíte dané zariadenie soliť znova a znova, a Rusáci musia reparovať pomalšie ako vy solíte.
Ďalší faktor: vzdialenosť. ZSU majú dostrel XYZ kilometrov. Čo bolo v dosahu ich dronov, už stihli pohladkať. Ale niektoré rafky sú v blízkosti Pacifiku, čo teda značí, že mimo dosah. Je to len zlomok celkového súhvezdia ruských rafinérií, navyše pomerne veľkostne menšie zariadenia, ale ak máte guľovnicu s dostrelom dva kilometre a jeleň je štyri, tak dneska večeriam vegetariánsky guláš. Je to easy. Zničenie desiatich zvyšných rafiek nie je tak easy.
Neviem, kto to takto narátal, ale bol to jasný blbec. Alebo Kamenický. Ten tiež zráta vonkajšiu teplotu a vlastné IQ a vyjde mu z toho transakčná daň.
3. Ďalšie čísla
Zaujímavá štatistika sa vynorila v hlbinách internetu. Pre USA je akousi národnou tragédiou Vietnamská vojna. I keď to nebola porážka v pravom slova zmysle, nebolo to to, čo boli Amíci zvyknutí od čias Belleau Woodu, Arden a Okinawy.
Konkrétnym čiernym dňom USA vo Vietname bol posledný január 1968. V tento deň zalomilo v krajine až 246 Yankees, počas ofenzívy Tet. Tá síce skončila porážkou Vietkongu a Severovietnamskej armády, ale zlomila v USA vôľu bojovať.
Z logiky veci vyplýva, že ostatné dni boli pre US Army lepšie ako 246 KIA denne.
Pripomínam teda aj pre tých duševne slabších, že najhorší deň najtragickejšej americkej vojny bol 12x čajovejším ako najhorší deň ruskej trojdňovky na Ukrajine; bol 4x čajovejším ako PRIEMERNÝ deň ruskej armády na Ukrajine. Dušan, potvrď moje čísla!
Iné číslo ma striaslo. V smere na Dobropilju a Huliajpole Rusáci tlačia. Podľa správ používajú všetko, čo má ruky a nohy, ba dokonca aj to, čo toto kritérium nespĺňa.
Podľa správ sedemdesiat percent strát spôsobených dronmi spadá do týchto dvoch napriamkov. Vo videu vyššie to je znázornené v pätnástej minúte malými štvorčekmi, teda oblasťou odhadom 15x15 kilometrov. Inými slovami: 600 – 800 Orkov denne chcípne na ploche menšej ako Myjavský okres. Na fronte dlhom 1400 km.
Zaujímavý postreh: nastala jeseň. Oproti minulému roku o tomto čase majú ZSU oveľa vyšší počet dronov všetkých typov. A s lepším doletom.
Zhrnuté: opadalo lístie a teda možno lepšie loviť Podľudí. Preto tie obrovské straty.
Dokonca aj ktorýsi komentátor povedal, že vlani o takomto čase na Ukrajinu sadla hmla a Rusáci spravili drsné postupy. Teraz hmla nie je. Nie je ani lístie nad hlavami. Ukrajinskí droneri majú teraz nad frontom eldorádo. Rusáci peklo.
Predstavte si tie učebnice v budúcnosti: Na Ukrajine opadalo lístie a Putin prehral vojnu...
Dnes to bolo za 2220. Stále je Koniarova konštanta skvelá.
Land Rover sa zajtra prepisuje, do troch dní pašól... Na Dnipro.
Dobrá správa: Dido Jurij bude na sviatky na Slovensku. Možno aj babka Oľha. Moje ukrajinské dóčky Albína a Polina po tri a pol roku zažijú svojich starých rodičov.
Ďalšia fantastická správa. Kyrylo a Šalom sa mi ozvali. Bude treba termo pre cca 120 vojakov; ak zarátam Halahana, Andrjuchu a ďalších známych, do 150.
Dnes mi volal starý známy sponzor (meno a snáď aj nejakú reklamu spravím mimoriadne ochotne v ďalšom blogu) a ponúkol päťdesiat+ setov terma pre vojakov zadarmo.
Rýdzou zhodou okolností som mal doma na káve dobrovoľníka Racka z diskusií a bavili sme sa presne o tejto téme. Ježiško zjavne žije, nie že nie!
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: ty vole, neviem. Môžete tam napísať aj presne toto.