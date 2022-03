Čo bude po páde Putina, diel druhý.

V minulom článku som písal o tom, čo predpokladám ako následok mimoriadne „podarenej“ invázie ruskej armády na Ukrajinu. Ako človek doslova neznášajúci Rusko a politiku Rusov trochu ironicky oceňujem snahu Vladimíra Vladimíroviča dostať svoju vlasť z kategórie polovyspelé štáty do kategórie polonevyspelých, a to za pár týždňov. Ruský medveď s vylámanými zubami je predsa len istejší ako s ostrými, a práve Volodymyr Zelenskij je tým pomyselným kameňom v tlame toho medveďa.

Teraz však poďme pozrieť nato, čo asi bude nasledovať po páde Ruska vo svete. Všetko môj názor.

1. Sýria a Baššár al-Assad

Verejným tajomstvom je, že nebyť ruskej „mierovej“ misie, Assad ako nikým nevolený diktátor a jeden z najväčších vojnových zločincov dneška by bol dávno za jedným stolom s Muammarom Kadáffím. Posadnutosť vlastným luxusom spolu s ruskou posadnutosťou urobiť z každého problému veľký, len aby to ublížilo západu, viedla k stovkám tisícok mŕtvych a krátkeho, no mimoriadne krvavého nástupu Islamského štátu. Počty nemocníc a škôl, ktoré agresívne zaútočili na ruské lietadlá a rakety, sa blížia k stovkám a Sýria, kedysi prosperujúca krajina, sa z ruskej lásky k blížnemu bude spamätávať ešte prinajmenšom generáciu. Ak ale diktátor prežije na svojom tróne.

A toto je dôvod, prečo Assad posiela svojich hrdlorezov na Ukrajinu. Ak padne Putin a jeho svorka, padne Assad. Ďalší tlak koalície by neprežil ani mesiac. A tu je podľa mňa priestor nato, aby na tejto krásnej planéte zaúradovala spravodlivosť a Baššár sa pobral na smetisko dejín. Dúfam, že Sýria do roka-dvoch bude Sýriou, nie bojiskom na šachovnici dvoch psychopatov a jednej fanatickej islamskej sekty.

2. Čečensko (a Kaukaz celkovo)

Ak Assad po páde Putina padne do mesiacov, životnosť Ramzana Kadyrova (a celej jeho kanibalskej rodiny) sa bude rátať na stotiny sekundy. Na Ukrajine a Gruzínsku už funguje batalión Džochara Dudajeva, ktorého síce (ruská) história vykresľuje ako teroristu, ale ktorý v reále bol iba separatistickým politikom, niečo ako na úrovni nášho Štefánika. Keďže po druhej vojne v Čečensku sa z krajiny zdekovali desaťtisíce ľudí rôzneho politického smerovania, vrátane prozápadne, liberálne orientovaných, Ukrajina bola jednou z destinácií pre hlbokých odporcov Ramzana. Čečenci sú krutí bojovníci, o čom sa presvedčili celé generácie ruských, sovietskych, tureckých aj nemeckých dobyvateľov. A skúsenosti so Stalinovým a Putinovým riešením sú v tejto oblasti zakorenené naveky.

Good luck, Ramzan. 72 panien čaká.

3. Venezuela a Kuba

Venezuela bola do relatívne nedávna druhou najvyspelejšou krajinou západnej pologule a predčila istú dobu aj Kanadu. Potom prišla tá známa matrica vyspelá krajina – socanské experimenty – sociálna vláda – komunizmus – zdevastovaná ekonomika – hlad, ktorá je rovnako pravidelná ako napadnutie snehu a odmäk. Z Venezuely sa stala druhá najchudobnejšia krajina západnej pologule, aj keď niektorí autori hovoria, že prekonala aj Haiti, samozrejme, v zlom slova zmysle. Komunizmus je ako skleróza, dlho o probléme neviete alebo len tušíte niečo nejasné, ale keď už ste v tom, ťažko sa ubránite hrozivým následkom. A tu je znova ten istý prípad ako v Sýrii – Maduro by bez Putina a jeho krvavých dotácií neprežil do roku 2022. Čo bude čoskoro s bývalým rajom, keď čekista v Kremli bude pod vrstvou permafrostu? Uvidíme, ale socialistická revolúcia ho zošrotuje bolestivo.

To isté Kuba, ktorá by bez Chruščova a jeho nasledovníkov skrachovala ešte za čias Kennedyho. Tá krajina nemá ekonomiku, politický výtlak a ani armádu nato, aby prežila uprostred demokratického sveta ani len pár rokov. Po páde Castrovského režimu pravdepodobne bude nasledovať dekáda čítankového hospodárskeho rastu, zvyšovania kvality života a otvorenia sa svetu – a Kuba bude konečne libre v pravom slova zmysle.

4. Severná Kórea

Trochu obskúrne to vidím so Severnou Kóreou, krajinou z inej dimenzie a iného času, kde sa skĺbilo to najhoršie zo stalinistického Sovietskeho zväzu a faraónskeho starého Egypta – vrátane desiatich božích rán. Ekonomika založená na filozofii čučche, teda nemáme nič, neprodukujeme nič, ale neprodukujeme to našimi vlastnými silami, je náboženským kultom a to bez preháňania. Sekta tohto rangu nemá šancu na prežitie – ale má pod rukou okrem Putina aj Čínu. Neviem, podľa mňa to teraz bude mať zrátané aj Kimov skanzen, ale netrúfam si povedať, kam môže odmäk v Rusku viesť pod posvätnou horou.

5. Stredná Ázia

Nie je nič horšie, keď máte za suseda Rusa. A to ani v tom prípade, keď máte nesmierne ložiská nerastných surovín, poľnohospodárskej pôdy alebo pastvín. Proste s Rusom ide korupcia, útlak, chudoba a panoptikum tých najbizarnejších kreatúr, ktoré svet videl po Pol Potovi, Idi Aminovi a spol. Pritom pätica postsovietskych krajín v Strednej Ázii má našľapnuté byť sebestačná, plná pulzujúcej ekonomiky a rastu. Ale Rusi...

Krajiny sa potácajú s náboženskými a etnickými nepokojmi, zanedbateľným HDP na hlavu, katastrofálnym stavom vzdelávania a hlavne korupciou a kriminalitou ako v horore. Nad každým takýmto Mordorom vládne nejaký psychopat so stredovekým myslením, ale modernými prostriedkami útlaku. A nad ním je zasa Putin. Čo ale bude so 70.000.000 obyvateľmi potom, čo ruské vojská s hanbou odtiahnu nazad na Sibír?

Vidím to s nimi optimisticky. Ale pozor, diktátori tohto rangu sa nezbavujú oprát ľahko a Strednú Áziu asi čaká séria rebélií a občianskych vojen, akýsi ekvivalent Arabskej jari pred dekádou. Úlohou sveta je dosiahnuť, aby nepokoje boli krátke, čo najmenej bolestivé, ale definitívne. Stredná Ázia má potenciál a je príliš dlho a ťažko skúšaná; doprajme im slobodu a prosperitu.

6. Irán

Irán má jedny z najväčších nálezísk...skoro všetkého, pričom je na križovatke ciest. Geologická stavba je tak obdarená Allahom, že v mori a v tesnej blízkosti pobrežia sú vážne gigantické zásoby ropy a plynu, pričom vnútrozemie, pozostatok zaniknutého kontinentu Kimmeria, je veľmi bohatý na rudy. Irán mal rovnako ako Rusko mimoriadny talent na mimoriadne netalentovaných vladárov, takže s jeho bohatstvom to išlo od čias prvého ajatoláha od desiatich k piatim. Sektárske násilie, vojny, vládou sponzorovaná kriminalita Islamských gárd, to všetko viedlo k neustálemu zaostávaniu za svetom. Ajatolláhovia si pritom nevedeli alebo nechceli priznať, že sú dlhoročnou hračkou v rukách sovietskych a ruských prezidentov, neskôr aj Číny. Každý problém, ktorý spôsobil Irán, viedol k zbytočnému mrhaniu nielen na strane Západu, ale prednostne Iránu a jeho ľudu. Ako sa k tomuto postaví Ali Chameneí a jeho vláda. Za polstoročie islamskej revolúcie mohol už aj Allah dať vedieť, že táto detská rebélia nevedie nikam.

7. Stredná Európa

A toto je najvratkejšia pôda, po ktorej vo svojej úvahe kráčam. Stredná Európa je ekvivalent pubertálneho, nevyzretého jedinca. Nemáme hmatateľnú históriu, hoci sa každý bijeme do pŕs a ohýbame dejepis podľa momentálnej vlády. Maďari si myslia, že sú majstri sveta, hoci 95% sveta ich nenájde na mape. Poliaci so svojou mimoriadne krvavou históriou, písanou najmä Nemcami a Rusmi, majú úctyhodný progres po páde železnej opony, no nie práve demokratickú vládu. Hoci paradoxne, nedemokratickosť až klérofašizmus je podmienený, no nie priamo zapríčinený Ruskom. Čo sa stane s poľským smerovaním po páde úhlavného nepriateľa, netrúfam si odhadovať. Možno si konečne poľské špičky uvedomia, že nepriateľ padol aj vďaka spolupráci.

To isté platí pre Maďarsko, ktoré síce nemá problém pľuť do ksichtu Európskej únie, no ešte si pýta zato zaplatené, takisto od Únie. Orbán, trójsky kôň Putina a ešte asi väčší vlastizradca ako Zeman, by v každej skutočne civilizovanej krajine sedel na doživotie – dotácie EÚ ale kontinuálne zabezpečujú nielen jeho volebnú podporu, ale Európa si dokonca prostredníctvom svojich fondov zabezpečila NEpodporu sankcií ako odvety za ruskú inváziu. Smutné, ale čo by sme čakali od ohavnosti socialistického formátu, akým dotácie bezpochyby sú? Zlomí Putinov zánik Orbánovi väz? Pochybujem, populista tohto typu sa otrasie.

Zeman sa prejavil ako kajúcnik a odsúdil Putina na celej čiare. Je to úprimné, či len gesto končiaceho (v oboch významoch) štátnika? Neviem. V každom prípade som si istý, že Sumy, Mariupoľ a Kyjev sú posledné klince v sympatiách istej časti Pepíkov voči našim okupantom. Či ruskú náklonnosť vystrieda čínska, takisto neviem. So Zemanom by sa Hradčany azda mohli definitívne vymiesť a okná otvoriť smerom na západ...

No a Slovensko? Mám veľkú obavu, že rozsah vzdelania, inteligencia a krátka pamäť zhruba polovice obyvateľstva u nás je tak zlá, že aj tá Venezuela alebo Tadžikistan sa spamätajú skôr ako my. Aj keď iskrička nádeje tam ešte zostáva, pretože zánikom nepretržitého prúdu rubľov (edit: Eur) do vreciek dezinformačných plátkov spôsobí koniec mozgovej obrny státisícov všadebolov a všetkovedelov s bakalárskym titulom z VŠ života. Možnože pád Putinovej kliky bude mať nečakaný následok vo forme dozretia polovice národa spod Tatier do štádia aspoň výučného listu, popri spomenutom titule z VŠ života.

8. Západná Európa

Chamberlainizmus najhrubšieho zrna, ktorý predvádzala Únia posledné dve dekády a hlavne osem rokov od roku 2004, je hanebný a mnoho bruselských a berlínskych politikov by malo byť ostro konfrontovaných s následkami svojej (ne)činnosti. Schroeder a Merkelová budú našimi deťmi vnímaní nie ako ľudia, ktorí EÚ posilnili, ale ako loseri, ktorých dedičstvo zachraňovali vyčerpaní dobrovoľníci na stanici v Przemysli a ukrajinskí civilisti v maskáčoch s kalašnikovmi v rukách. Putin dokázal potenciálne silnú, reálne slabú krajinu zmeniť na banánový zapadákov s desiatkami tisícok mŕtvych, ale Frau Merkel, Ursula a pár ďalších byrokratov urobili z násobne väčšej a mnohonásobne ekonomicky silnejšej entity spraviť ekvivalent Ralpha Wigguma zo seriálu Simsponovci (to je ten retardovaný chlapček s prstom v nose, len pre info). Gerhard Schroeder sa ani len nemusí skrývať, že je Quislingom v službách ruskej vojenskej mašinérie. A to je mimoriadne smutné. Som zvedavý, čo na to povedia nemecké súdy, keď po vojne na Ukrajine zaplavia nemeckú tlač obrázky exhumovaných ukrajinských masových hrobov a zmrzačených detí... Norimberský proces číslo dva, tentokrát s „berlínskymi mierotvorcami“. História píše paradoxy.

Paralely so Schroederom sa nájdu za La Mancheom – a mňa by zaujímalo, čo spravia francúzski odborári a žlté vesty, keď nebude Putina. Možno jeho botoxové paprče vidím paranoicky všade, ale stavil by som ľavú ruku, že euričká zmenené predtým v Moskve by sa medzi nimi našli v hojných množstvách...

9. Balkán

Balkán je, bol a dúfam, že nebude sudom s pušným prachom. Potenciálne bohatý región patri k najchudobnejším v Európe a je len vo hviezdach, prečo Srbsko s podstatne vyššou populáciou má HDP zhruba polovične ako Slovensko. Samozrejme, isté prsty v tom má história, plná vrážd, vojen, oslobodzovacích vojen a masakrov ako v krvákoch z Hollywoodu. Ale ruku na srdce, v Európe konca 20. s 21. storočia nemajú takéto scény miesto, takže niečo musí byť za tým. A znova mi vychádza, že to je tá neslávna slovanská vzájomnosť. V histórii ľudstva asi neexistujú národnostné skupiny, ktoré by sa vraždili navzájom s takou rozkošou, dlhodobo a opakovane ako práve Slovania. A Balkán je výkladnou skriňou týchto chúťok. Jediným národom, ktorý v Európe neodsúdil vyčíňanie slovanských ruských vojakov na slovanskom ukrajinskom civilnom obyvateľstve, je slovanský Srbský štát. História píše paradoxy...ale opakujem sa.

Čo bude so Srbskom, ktoré od čias Miloševiča nie a nie pochopiť, že nie je veľmoc, regionálna veľmoc ani žiadna veľmoc ako taká, a že som všetkým na smiech po politickej, vojenskej a hlavne ekonomickej stránke? Podľa mňa v Srbsku čoskoro prebehne nejaký ekvivalent oranžovej revolúcie, ktorý zvrhne spiatočnícku dnešnú vládu Aleksandara Vučiča. Srbsko konečne zažije vzrast ako Ukrajina po zbabelom úteku Janukovyča v roku 2014; otvorí sa dvadsiatemu prvému storočiu a hlavne prestane klať okolo seba svojimi rozpínavými paprčami. Podobne ako Rusko dnes, aj Srbsko má všetky charakteristiky zakomplexovaného výrastka z rohu ulice – nikto ho neberie vážne, je to hovno v každom mysle, ale aspoň dokáže zákerne a bolestivo kopať. A to nepatrí do tohto storočia.

10. A zvyšok sveta?

Neviem. Svet si musí uvedomiť, že k prosperite vedie demokracia, otvorená spoločnosť, voľný trh a kapitalizmus. Diktatúra, populizmus, socializmus, uprednostňovanie loserov pred šampiónmi z nacionálnych dôvodov nevedie k ničomu len biede, korupcii a v konečnom dôsledku k biede. Pred nami leží síce krvavo vykúpená, ale mimoriadne okatá príležitosť ako toto dokázať aj skeptikom a naivným, večným snílkom. Che Guevara zamestnal presne NULA ľudí, čo je vcelku nekonečne krát menej ako Bill Gates alebo Steve Jobbs. Putin, Maduro a Chávez nevedú k prosperite, bez ohľadu na ich socialistické, ružové rečičky. A podľa mňa práve situáciu na našich východných hraniciach by mala celosvetová pravica čo najrýchlejšie využiť. Inak Putina vystrieda jeho klon.