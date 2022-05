Deň víťazstva

Dlho očakávaný Deň pobédy konečne prišiel. Tradičná prehliadka toho najlepšieho z ruskej armády čo zostalo z ruskej armády sa popromenádovalo po Červenom námestí a Putin mal šťastie, že mu prialo počasie. Teda neprialo. Počasie bolo dobré. Čo bolo zlé.

Vojna trvá už dva a pol mesiaca, čo je dostatočne dlhý čas nato, aby aj typický slovenský dezolát uznal, že Putin a jeho svorka nedosiahla na Ukrajine vôbec nič (okrem toho, že zdevastoval svoju armádu, svoju ekonomiku, svoju beztak pošramotenú reputáciu, zjednotil Európu aj NATO a naviac prakticky zaklincoval svoj sotva prežívajúci zbrojný priemysel. Aha, ešte militarizoval Ukrajinu a prakticky ju dostal do NATO).

Čo sa stalo za posledné dni také, čím sa môže Voloďa pochváliť pred celým národom? Poďme sa NATO pozrieť bližšie.

1. Mariupoľ znova padol. Skoro.

Áno, Stalingrad 21. storočia už mal byť dobytý, rovnako ako v apríli aj marci. Hoci mesto je už dlhodobo pod kontrolou HnuSSov (aj keď ani to nie je dokonalá pravda, pretože odboj kántri okupantov po celom meste), Azovstal s jeho labyrintom chodieb, pecí, liniek a popadaných hál stále vzdoruje. Putin síce povedal, že jeho orkovia sa majú na Azovstal vykašľať, ale hneď nato sa boje obnovili a vyhladovaní a vyčerpaní členovia bataliónu Azov sa hrdinsky postavili orkom znovu. Ktovie, či čísla sú pravdivé alebo nie, ale reálne sa hovorí o niekoľkých tisíckach mŕtvych Rusoch, ktorých dostali práve Azovovci. A ako vravím, Vovka síce teda zastavil útok z humanitárnych dôvodov (rozumej: bolo to trápne, že celá ruská armáda nedokáže Azov na pár kilometroch štvorcových dostať), ale hneď nato sa útoky obnovili. Dá sa to čítať len tak, že zúfalý prezident druhej najsilnejšej armády na svete potreboval aspoň takú trápnu barličku, že dobyl oceliareň v meste, ktoré mu vzdorovalo už v prvom útoku počas roku 2014. Nuž, nepodarilo sa. Azov do Dňa víťazstva nedobyli.

Aby to nebolo málo, ruská armády nie je schopná dokonca ani spraviť zmysluplný humanitárny koridor, aby Azovovci evakuovali ranených a civilistov.

Ukrajina: Rusko 1:0

2. Úspešná ofenzíva na Donbase

Áno, ofenzíva na Donbase prebieha vcelku utešene. Len teda nie ruská, ale naopak, tá ukrajinská. Kyjev prešiel do protiútoku a obsadil niekoľko mestečiek a dedín, ktoré držala moskovská háveď od začiatku vojny. Rusi sú zjavne zúfalí, pretože na sieti sa zjavila informácia ako celý pluk vojakov (dokonca elitných) zdrhol z pozícií a ďalší zasa odmietol nastúpiť na front. Putin zbytočne blábolí svoje starecké reči narušeného človeka o úspešnej operácii, ktorej mimochodom už minimálne trikrát menil strategický cieľ, bežní vojaci, prinajmenšom tí, ktorí sú z prostredia profesionálov, vidia temnotu.

Ukrajinci teraz majú nové zbrane, dokonca aj útočné. Západ im posiela nové húfnice, PL a PT rakety, Rusi stratili tretinu dostupných tankov a musia siahať do rezerv. Presnejšie do rezerv 50-ročných uloženiek. Super.

Ukrajina: Rusko 2:0

3. Čierne more je skoro Ruské

Ukrajina dostala už asi mesiac nazad protilodné rakety Harpoon a má aj svoje rakety, ktorými potopili Moskvu aj Saratov. Putin viackrát naznačil (nie slovami, činmi), že Ukrajina musí byť odrezaná od Čierneho mora a koridor z Ruska do Podnesterska/Moldavska je jednou z priorít. Keďže pozemný most po 2,5 mesiaci je úplným nonsensom, zostáva len vyloďovacia operácia. Teda zostávala. Ruská flotila po poslaní Moskvy nachuj zostala okriplená a zraniteľná tak, že akákoľvek Normandia by bola dosť trúfalým činom. Moldavsko má dosť zvláštnu hranicu, je to síce vnútrozemská krajina bez prístupu k moru, ale reálne je jej hranica len dva kilometre od pobrežia (rozmer stredne veľkej dedinky od prvého po posledný dom). Ak teda chcete zaútočiť na Moldavsko, musíte sa vylodiť na Ukrajine. Plavidlá naviac musia vplávať do zátoky s menom Zatoka, tridsaťkilometrového zálivu s veľmi úzkym hrdlom. Nad týmto hrdlom je k tomu most. Šírka Zatoky je miestami len 6 km, čiže akákoľvek loď, ktorá vpláva do nej, bude hodinu na dostrel tankov, delostrelectva, protilodných rakiet a ťažkých guľometov. Masaker väčší ako pri Kyjeve. Vylodenie prakticky nemožné. Ešte väčšia zábava je v tom, že v poslednej dobe sa záhadným spôsobom, po vzore nacistického Nemecka, začali samovyhadzovať do vzduchu vysielače – ale v Podnestersku, nie samotnom Moldavsku. Podnestersko je ešte ďalej od mora, zhruba 30 km. Ak by sa ruskí mariňáci vylodili pri ukrajinskom Udobnom, teda jedinom mieste, odkiaľ by ruská technika mohla napadnúť Moldavsko, museli by preplávať tridsať km Zatoky, potom sa prestrieľať cez tridsať km moldavského územia a prekročiť Dnester do Podnesterska. Sci-fi.

Napriek tomu Putin zvolil otrepaný naratív o teroristoch, ktorí kántria proruských obyvateľov Podnesterska a treba tam zasiahnuť. Lenže Ukrajina už berie v tejto fáze konfliktu vojnu ako šport, takže v rozpätí dvoch dní potopilo jednu výsadkovú loď typu Serna, pričom podľa záberov padla celá posádka. K tomu ako bonus pošla za Moskvou fregata Admiral Makarov, jedna z tých väčších lodí, ktoré Kremľu v mori zostali. Okrem toho ešte Ukrajina údajne zasiahla až päticu člnov typu Raptor, pričom nie sú známe rozsahy škôd. Admiral Essen, plavidlo rovnakej triedy ako Makarov, bolo podľa zdrojov poškodená.

Viaceré tieto tvrdenia sú rozporuplné, pretože nie každé plavidlo má zverejnené pohrebné video. Je možné, že tak Makarov ako aj Essen sú opraviteľné, ale krátkodobo mimo prevádzku – čo je ale jedno, keďže týmto Čiernomorská flotila prišla o tri kľúčové lode a v aktívnej službe zostáva z týchto tried len dve staré fregaty triedy Ladnyj (Ladnyj a Pytlivyj) a moderný Admiral Grigorevič, rovnakej triedy ako Essen a Makarov. Všetko ostatné je buď ponorkové loďstvo alebo menšie člny, korvety a spol.

Samozrejme sa objavili aj úvahy o tom, že Rusi môžu útok previesť letecky, pomocou nákladných lietadiel a vrtuľníkov. Lenže znova tým narazia na PL jednotky roztrúsené pozdĺž čiernomorského pobrežia. Jeden zostrel Iljušina 76 značí stratu do dvesto mŕtvych výsadkárov – toto sú si vedomí aj samotní parašutisti.

Moldavsko ani Odessa sa nekonajú. Rusko ostáva na pevnine.

Ukrajina : Rusko 3:0

4. Najmodernejší ruský tank is dead

T-90M (na nete sú dostupné aj iné označenia) je najmodernejším ruským tankom, keď nerátame trápny pokus o PR vo forme T-14 Armata. Tu sa natíska otázka, čo to je vlastne najmodernejší tank. Vojna na Ukrajine nám ukázala, že čokoľvek najmodernejšie ruské je vlastne tridsať rokov za západným štandardom. Ruské tankové straty rastú (viac o tom ďalej), ale práve toto tu medzi dokázanými stratami nebolo. Až doteraz. Ukrajinci najnovšie čudo vyradili bez najmenších problémov a zistilo sa, že T-90M preto neovláda štatistiky strát, pretože ich celé Rusko má trápnych 20 kusov. Web síce uvádza aj 100 kusov, ale pravdepodobne sa jedná o zadanú zákazku, nie tanky v aktívnej službe. A to je dôvod, prečo supermoderný supertank nie je v zoznamoch Oryxu častejším hosťom.

Ukrajina:Rusko 4:0

5. Okrúhlu oslava

Rusko presiahlo počtom stratených tankov okrúhle číslo 1000. Toto uvádza ukrajinská strana, čiže môžeme o tom pochybovať, ale reálne sa väčšina tvrdení potvrdila s istým oneskorením. Čo to značí? Rusko tým pádom prekročilo straty, ktoré mal Irak v časoch Púštnej búrky alebo počas iracko-iránskej vojny. Naposledy mali takéto hrozné straty pancierové sily počas bitky pri Kursku, čiže trištvrte storočia nazad. Ako som už spomínal, v aktívnej službe majú ruské sily necelých 3.000 tankov a cca 16.000 je uloženiek, ale nie každý tank môže byť stiahnutý od čínskych, azerbajdžanských či kórejských hraníc a prevelený na Donbas – a teda sa dá z toho vydedukovať, že z toho na západe Rusko prišlo o podstatnú časť, prakticky o nadpolovičnú väčšinu. Good job, Ukrajina, štvordňová operácia na vaše pokorenie sa vyvíja dobre pre celý svet. Go on.

Ukrajina: Rusko 5:0

P.S. Istý ruský poslanec sa nechal počuť, že ak Británia bude Rusov srať aj ďalej, za dva dni T-80 sa budú máčať v La Manchi. Trochu tragikomické, keďže za dva mesiace nedosiahli Kyjev vzdialený hodinu a pol jazdy od bieloruských hraníc. Aj keď na druhej strane je pravda, že po záberoch, kde veže ruských tankov lietali až na piate poschodie, myslel dotyčný optimista skôr vežu téčka, ktorú katapultuje z Ukrajiny do anglického kanálu, a nie celý tank. Neviem.

6. Počasie je zlé, lebo je dobré

Bombastické titulky, že na Dni pobjédy budú lietať vo formácii písmena Z, svastike moderného Ruska, a že sa zapojí 77 lietadiel (počet rokov od konca WWII) nás ostreľovali asi dva týždne. Lietadlá skutočne trénovali svoj prelet...ale na Krasnej plóščadi ich nebolo vidieť.

Prečo asi? Ja som špekuloval, že Putin je už tak paranoický, že sa buď bojí, že mu niekto z pilotov zhodí na hlavu bombu, alebo že ho lieky dodrbali tak, že by mu z hluku desiatok revúcich motorov roztrhne botox v ksichte. Ale pozor, prelety sa zrušili po celom Rusku, číže nebolo to obavou z atentátu ani strachom o vyžehlený ksichtík. Pravdepodobne sa rozkríklo, že Ukrajina vyslala na ruské územie „teroristov“ s PL raketami, ktorí mali pred kamerami a zrakom celého národa Kremeľ ponížiť. Či to je pravda, paranoia alebo vtipný ťah Kyjeva nevieme, ale prelet sa prvýkrát nekonal.

Vtipná je reakcia Putina. Avizovaný prelet sa nekonal preto, pretože bolo zlé počasie a nikto nechcel riskovať. Akosi ale zabudli vyretušovať fotografia a photoshopovo pridať búrkové mraky, pretože všade na fotkách vidno v podstate bezproblémovú oblohu. Načo pravda, veď u Rusov sme si zvykli na toľko klamstiev, že pravdu od nich ani neočakávajme.

Zato Ukrajina ostreľovala svojim letectvom Hadí ostrov a zničila tam zariadenia.

Ukrajina: Rusko 6:0

7. Rusko horí, ruskí požiarnici podpaľujú Ukrajinu

Nie, nemyslím teraz neustále pribúdajúce scény, keď niekto vypáli sklad, úrad pre odvod brancov alebo nejakú fabriku. Horí Rusko ako také. Každoročné požiare na Sibíri, kde v lete dosahujú teploty prakticky tropických hodnôt a nepomáha tomu ani ihličnatý charakter lesov, začali o trochu skôr... a kvôli faktu, že vojsko aj mnohí hasiči sú prevelení ďaleko na západ, požiare horia bez prerušenia. Na Sibíri dokonca vyhoreli nejaké dediny, čo inak je málo pravdepodobné práve kvôli nasadeniu letectva, masy ľudí a techniky. Čo je trapas, že sezóna požiarov ešte len začína. Bude húř, akonáhle padne ďalšia technika a personál, najväčší les na planéte bude zažívať ťažké časy.

Rusi teda chceli spáliť Ukrajinu, spália sami seba.

Ukrajina: Rusko 7:0

8. Dodávky zbraní pre Kyjev/Marshallov plán II.

Jeden z oficiálne proklamovaných cieľov vojny na Ukrajine bola demilitarizácia krajiny. Ukrajina nemala dostatok útočných zbraní, čo je jasným napľutím do ksichtu Ruska. Kyjev Moskvu nemal ako ohroziť, takže toto tvrdenie bolo také, ako všetko, čo vypustí držka RuSSa – klamstvo. Ale rovnako ako čokoľvek, čo RuSS spraví, aj tentokrát to vyšlo rovnako – úplne naopak. Ukrajinu vyzbrojuje už dva mesiace celý svet, a to sa týka nielen obranných, ale aj útočných zbraní. Húfnice, tanky, čoskoro aj raketomety, ktoré môžu pokryť jedinou salvou kilometer štvorcový plochy, nehovoriac o pechotných zbraniach. Najprv to bolo vidno na úspešnej denacifikácii ruských tankov, o ktorých sme písali, potom aj postupným vytláčaním zachvatčikov z už dobytých území okolo Charkova. Môj typ je ten, že v priebehu druhej polovice mája a v júni ukrajinská armáda oslobodí desiatky dedín a miest a vcelku by som sa bol ochotný staviť, že do konca školského roku padne Cherson. Rusi sa síce nechali počuť, že Cherson už naveky ostane ruský a že pripravujú referendum pod hlavňami zbraní o tej istej téme (teda o osamostatnení sa od Ukrajiny, ale v tomto prípade to je vlastne to isté), ale Rusi už mali najlepšie tanky, najlepšie lietadlá, najlepšie lietadlové lode aj dobyli Mars, takže aj toto prehlásenie je vlastne len báchorka pre našich voličov Fica a Kotlebu.

USA na potvrdenie toho, že Cherson musí zostať naveky ruský, schválili 40 miliardovú finančnú injekciu v prospech Zelenského. Marshallov plán bol jedným z rozhodujúcejších ťahov počas druhej svetovej vojny, plán, vďaka ktorému ZSSR dokázali poraziť Nemcov pri Stalingrade a Moskve. Je paradoxom histórie, že druhý tento plán bude určený proti Rusom. A dúfajme, že bude mať podobný dopad, a to totálne zničenie nepriateľského režimu. Joe Biden môže byť pre kohokoľvek zaspatý alebo senilný, ale tento podpis pod 40-miliardovým budgetom bude ten, ktorý ho zapíše do dejín.

Ako sa s tým poráta ruská ekonomika, krachujúca, slabá, môžeme si len domyslieť.

Ukrajina: Rusko 8:0

9. Spontánne oslavy Dňa víťazstva

Ako každý rok, celou federáciou sa deviateho mája nadšene pochodovalo so státisícmi plagátov, transparentov a fotografií padlých predkov. „Nadšené“ deti, ktoré by očividne radšej sedeli za sociálnymi sieťami alebo pili pivo, sa zhromaždili na námestiach a vykračovali ako jeden človek. Uniformnosť týchto transparentov je taká zarážajúca, že to nejakému redaktorovi nedalo a opýtal sa prítomného mladíka, že kto je na tom jeho transparente – dedo, pradedo? Samozrejme, ako sa dalo čakať, mladík nevedel, pretože transparent dostal príkazom zhora a nemal poňatia, kto na ňom je. Dokonca ani nevedel, či jeho predkovia reálne bojovali niekde na fronte počas Druhej svetovej.

Po skončení spontánneho zhromaždenia sa tisíce transparentov a plagátov objavili popri kontajneroch a smetiari ich rovnako ako každý rok vyvezú na smetiská. Den pobjédy je proste fraškou, rovnakou ako čokoľvek, čo táto zdegenerovaná zem chytí do rúk. Faloš, umelina, veľkohubé prehlásenia, hrané nadšenie prekrývajúce tragickú zaostalosť celého Bananistanu. Namiesto rozvoja ekonomiky, sociálnych vecí alebo infraštruktúry sa na všetko zastarané nanesie fasáda hrdosti na gerojov pred 80 rokmi a na rok máme dokonané.

Ja len uvažujem nad tým, ako budú tieto oslavy vyzerať o rok či o desať – či aj vtedy sa budú po rozpadnutých, zablatených uliciach bez asfaltu promenádovať nasilu nahnané deti a štátni zamestnanci s transparentami, ktoré nevyrobili dobrovoľne sami ale niekto im to pásovou výrobou predpripravil, náhodným výberom archívnych fotografií im pridelil padlého hrdinu trebárs aj z druhej strany Ruska (alebo dokonca aj z inej zväzovej republiky – napadá mi Ukrajina) a na hodinu z nich spravil súčasť mašinérie propagandy. Budú aj dnešní lazari od Charkova a Rubižného raz vytlačení na plagátiky?

A propos: ako vo všetkom, aj tuto musí Rusko spraviť z jednoduchého projektu ťažký fail. Keď ste hrdí na svoju vojenskú minulosť, tak si nájdete udalosť/človeka/fotografiu z daného konfliktu a v rámci propagandy použijete ten. Nie však v Rusku, v krajine, kde druhá svetová vojna bola ako v jedinej krajine vlasteneckou vojnou a kde vojna končila hranicami postupu ruských vojsk. Tu totiž vytrhnete z fotografie postavu zablateného vojaka, dolepíte k nej postavy dnešných vojenských veteránov a dopíšete nejaký burcujúci výrok – čo na tom, že za postavou vojaka v americkej uniforme sa vynímajú palmy a fotografia je z Okinawy. Takéto faux pas sa udialo už viackrát, na jednej bol dokonca Slovák Michael Strank, veterán z Iwojimy. V kontexte bitky o Stalingrad alebo Kursk je to vtipné až trápne.

Tento rok pod vplyvom štvordňovej operácie stavili Rusi na rozdelené páry (ruské straty na fronte asi prudko rastú, súdiac podľa toho). Na archívnej fotografii sa zjavil sympatický, vysmiaty milenecký pár, ktorý bol drasticky roztrhnutý od seba, aby mladý muž slúžil a padol za vlasť... iba žeby nie a na fotografii sú reálne dvaja známi gangstri Bonnie a Clyde, ktorí sa druhej svetovej vojny ani nedožili. Keď už si pomyslíte, že RuSSi sa nedokážu zhodiť viac ako tromi CD s hrou Sims, ihneď nato prekonajú dno a spravia ešte donebavolajúcejšiu blbosť. Ja už skutočne neviem.

V každom prípade už vyšiel návrh na budúcoročný Deň víťazstva, konkrétne z bitky o Stalingrad a párom vítajúcich sa vojakov počas bitky o Berlín.

Logika: Rusko 1:0

Ďalší diel tohto blogu bude v deň konca tretieho mesiaca štvordňovej operácie na Ukrajine, aj keď je možné, že Rusi zasa urobia nejaký trapas a ja sa nezdržím.

Slava Ukrajine!