Deozonizácia Ruska

1. Vysoká hladina Ozónu
V Novej Vieske som príliš nesledoval správy, ale pár článkov som dostal od kolegov. Vcelku ma pobavili. ZSU zjavne už došli niektoré typy cieľov, takže prechádzajú pomaly ďalej. Po mimoriadne úspešnej kampani proti skladom Wildberries, kde za náklady v rozpätí nižších miliónov až desiatok miliónov USD sa zlikvidovali pravdepodobne desiatky miliárd USD v budovách, následkoch požiaru a samozrejme aj civilných stratách na tovare, sa Ukrajinci presmerovali na priameho konkurenta WB, Ozone. Tieto dve firmy majú spoločne cca 75 – 80% podiel na trhu v ruskom e-commerce, samotný Wildberries by mal prinášať do ruského rozpočtu okolo 2 – 3% prostriedkov. WB prišiel o gigantický podiel a straty bol tak hrozivé, že firma vydala po útoku na prvé dva sklady dodatok k zmluve pre podnikateľov, ktorým sa zbavovala zodpovednosti za škody a zároveň im bránila urýchlene sa zbaviť hrozby a stiahnuť svoje tovary z firmy. Tým si ich pripútala – a efektívne ich ošklbala o prachy. To boli často celoživotné úspory alebo dokonca biznis založený na úveroch od bánk.
Keďže samotné WB je jedným z najväčších dlžníkov bánk, prednostne druhej najväčšej ruskej banky Vneštorgbank, tak nielenže bežný retailový predajca podrezal seba, svoju rodinu a banku, kde si bral kredit, ale ukrajinské drony týmto spôsobom podrezali VTB. Čas ukáže, či sa jedná o podrezanie alebo celkové zarezanie. Pád VTB by bol tragédiou pre celý ruský bankový sektor – a aby toho nebolo málo, kampaň pokračuje.
O spoločnosti Ozone, dvojke na trhu, sa mi nepodarilo zatiaľ dopátrať, či je rovnako zadlžená ako WB a prípadne v akej banke má sekeru, ale tipujem, že bude mať alikvotne veľký dlh. Ak by sa Ukrajincom podarilo spáliť takisto značný objem skladovacích priestorov Ozone, tak by e-commerce v Mordore utrpel značné straty. Možno dokonca polovica objemu by kľakla.
E-commerce má jednu výhodu, pretože v podstate to dokážete v malej miere robiť od hocikade. Lenže Ozone a WB mali skutočne gigantický objem predaja. Predaj nepriestrelných viest alebo súčiastok na drony sa dokáže presmerovať na malých dodávateľov. Predaj hovadiniek ako kabelky, puzdrá na telefóny alebo móda sa v objemoch ako doteraz nevie skryť do šopy niekde na predmestí Moskvy. Rovnako to zakladateľka WB, Tatiana Kim, nevie presunúť do Kazachstanu a odtiaľ kamiónmi dodávať do Petrohradu alebo Moskovskej oblasti. Jedná sa o desaťtisíce ton bordelu denne, a to nenaložíte do kamiónov.
Čerstvá deozonizácia Ruska priniesla podľa aktuálnych správ päť rozbitých skladov, vrátane jedného na juhu v Dagestane. Prečo si Ukrajina vybrala práve Dagestan, neviem. Zachytil som však správy o tom, že práve v oblasti rastie veľký nepokoj a odpor proti mobilizácii. Pred časom, možno 10 – 15 rokov naspäť, tam boli útoky na ruské sily na dennom poriadku, rovnako ako v susedných republikách Ingušsko a Čečensko, a Avari v Dagestane nie sú práve OK s tým, že v prvých rokoch trojdňovej operácie im Moskva vyhladila značnú časť profesionálnych vojakov aj kontraktorov. V republike je hrozná nezamestnanosť, ktorá sa dekády pohybuje na úrovniach, aké mala Rimavská Sobota pred rokmi. Ak zhorí dagestanský centrálny Ozone, ktorý akiste zamestnáva tisíce ľudí, tak to bude úder pre lokálny rozpočet.
Rovnako ako prvá firma, aj Ozone má veľké množstvo skladov a medziskladov. Môj odhad je ten, že stačí vypáliť povedzme dve desiatky najväčších a spoločnosť efektívne skončí svoju činnosť, resp. nebude schopná splácať svoje podlžnosti. Na jej česť treba podotknúť, že na rozdiel od Wildberries nepripútala svojich klientov guľou nejakými dodatkami. Predajcovia tak v panike môžu stiahnuť svoje výrobky domov (možno za nejaký príplatok AKA výpalné).
2. Pohyby na fronte a čísla dňa
Niekoľko zaujímavostí, ktoré sú ešte vo vývoji a trochu v hmle. Okolo Lymanu, teda severne od Slavjansku, sa okolo Rusákov sťahuje slučka. Nemám presné informácie, ale niekde už pred cca dvomi týždňami ZSU prebilo tuším dve miesta a priškrtili ruskú logistiku. Výsledkom je zraniteľný výbežok, ktorý podľa môjho názoru majú Rusáci problém zásobovať dostatočne veľa (výbežok je na „prestrelenie“ dronmi) a zároveň ruskí velitelia budú mať snahu ho zásobovať a doplniť silou o to viac. Bude to zaujímavé aj pre samotné mesto Slavjansk.
Takisto neoverená ale zjavne pravdivá správa: ZSU niekde východné od Slavjanska pretlačila ZZmrdov a front, veľmi pomaličky v neprospech Ukrajincov, sa buď otočil alebo prinajmenšom zastabilizoval. Budem dnes volať s vojakmi v meste, dám echo v ďalšom blogu.
Na a zdá sa, že Rusáci sa zastavili v Kostantynivke. Po veľkohubých vyhláseniach spred mesiaca a pol, kedy akože už mesto mali pod kontrolou, to vyzerá tak, že to bude na ďalšie tri dni a 50.000 dobrých Rusov v čiernych vreckách na smeti.
Predpokladám, že za to môže narušenie logistiky ZZmrdov. Ukrajinské drony lietajú už hodne hlboko okolo Donecka a faktom je, že regionálne cesty z Hornej Dolnej sú na Donbase zlé už bez ohľadu na vojnu (viď naše presuny smer Bilbasivka a Barvinkove/Lozova). Ak máte posielať desiatky kamiónov a Jeepov po cestách ako niekde v Malých Karpatoch ale bez porastu, tak idete na trojke polovicu cesty. Akonáhle jeden dron zapáli kolónu, tak ostatné kusy majú žatvu. Lenže vraky musíte odstrániť, ak chcete cestu využívať. Takže tam musíte poslať sapérov a techniku – ktorá je zasa na dostrel a asi zhorí. Začarovaný kruh.
K spomínaným číslam dňa. Orkov chcíplo už nepredstaviteľných ale potešiteľných 1.476.500. Ak by sme tieto zdochliny naviezli do jedného mesta, bolo by medzi štvorkou (Jekaterinburgom) a päťkou (Kazaňou). Práve k štvorke im chýba cca 1,5 mesačná dávka čerstvých skapatín, takže niekedy na konci septembra budeme mať pri dnešných štatistikách štvorku osídlenie. Inak tie čísla obyvateľstva miest vychádzajú z predvojnových štatistík. Dá sa teda predpokladať, že aj v Jekaterinburgu pochcípalo za ten čas štatisticky niekoľko desiatok tisíc mladých aj starých mužov a vyhnojili ukrajinskú černozem, takže realita, teda dátum presiahnutia týchto čísiel, bude pre Ukrajinu trochu priaznivejší.
Dakedy o týždeň a pol by mali čísla dňa dosiahnuť poldruha milióna. Momentálne som obmedzil spotrebu alkoholu na nulu, ale to si s vami dám ochotne.
Dušan, ako dlho už Mordor nemal straty pod tisíc denne? Vieš to vyčísliť? Ja tipujem na cca deväťdesiat dní. A to je štatistika tisíc denne a A VIAC...
Straty tankov sa blížia k 12.300 kusov. Chýbajú tak tri dni.
BVP pred časom presiahli 25.000 a už majú o dvesto viac.
Kanóny sa blížia k 48.500 a čo je zaujímavé, neustále majú vysoké denné prírastky.
Raketometov je v šrote už 2054. V poslednej dobe mali vysoké straty, dnes nula.
PVO systémov je 1585. Posledné týždne mali vysoké straty, teraz jeden kus.
Ukrajina zničila jeden MiG-29 a teda počty sa vyrovnali na 440 zničených lietadiel.
Lodí máme 35 plus dve ponorky. Neviem, či je v tom zaznačená aj strata z posledného útoku na Novorossijsk, kedy mali byť zničené alebo poškodené lode aj ponorky.
No a logistika. Ach tá ruská logistika! 138.219 je číslo, z ktorého mrazí a zdá sa mi, že od júna a začiatku Maďarovej kampane nebol jediný deň pod 250, ale naopak veľa nad 500.
3. Drobnosti zo sveta
Mám pre vás videá a fotografie z Ukrajiny, ale musím najprv vyriešiť niekoľko zdĺhavých problémov s humanitárkou a vozidlami, takže sa s tým nebude trtkať dnes.
Novinky: začiatkom mesiaca idú dvaja známy, Čech Honza a Patrik z Petržalky, do Slavjansku s humanitárkou. Práve pred chvíľkou sme obdržali niekoľko notebookov so špeciálnym portom pre spojárov zo Slavjanska, vezie ich Honza druhého septembra.
Na naše vozidlá sme povolenia ešte neobdržali, takže zatiaľ stoja. Už mám z toho koprivku a dúfam, že do týždňa sa to vybaví. Bol by som rád, keby budúci týždeň, teda na začiatku septembra, táto nemilá starosť z mojich pliec odpadla.
No a tu je háčik: do Slavjanska údajne zakázali vstupovať vozidlám mimo nerezidentov, vojakov a zásobovania. Takže v podstate ani nevieme, ako sa tie veci do mesta dostanú.
Ďalšia nemilá správa. Nemáme správy o našom humanitárnom centre v Slavjansku. Proste všetci okrem Ksénie sú nezvestní a centrum je opustené. Sakra...
Ksénie je „zvestná“ pre inú zlú správu. Ak si pamätáte našu nešťastnú cestu do Slavjanska v novembri, kedy sme búrali auto, tak sme sa v meste Nemiriv stretli v sanatóriu so Serjóžom Udutom, synom našej známej Eleny. Serhij je rodákom z mesta Rozdiľna na samotnom západe Odesskej oblasti, tesne pri Podnestersku. Bojoval v Mariupole a padol do zajatia zhruba mesiac po začiatku vojny. Dlho bol nezvestný a jeho mama sa až nepriamo dozvedela o tom, že syn je v zajatí; najprv v Doneckej oblasti, neskôr pri Kemerove na Sibíri. Údajne bol do vojny statný chlap, ale vrátil sa ako sa dá očakávať, že budete vyzerať po návrate z ruského koncentráku. Inak to bola mimoriadne veselá kopa.
V meste Rozdiľna som bol s Patrikom z Petržalky na prelome rokov vyše týždňa. Bol to zážitok. Serjóhu sme vtedy nestretli, pretože išiel za priateľkou tuším do Vinnyce...kde sa s nám rozišla. Veterán začal dosť piť a pokiaľ som mal poslednú správu, pil až dakedy do júna alebo konca mája, kedy sa trochu spamätal a začal pomáhať v humanitárke.
V sobotu Serjóhovi vo veku 34 rokov vypovedalo srdce. Dnes má mať v Rozdiľnej pohreb.
Česť jeho pamiatke. Hoci nie vojenská strata, je to predsa len obrovská škoda.
A výpočet problémov ďalšou správou končí: práve v deň jeho zosnutia Rusáci vybombardovali železničnú stanicu v Rozdilnej. Je to jeden z hlavných ťahov a toto mestečko o čosi viac ako 15.000 obyvateľov žije z toho, že mestom prechádzajú desiatky vlakov denne. Ak to preženiem, v tomto zapadákove to je jediná pekná a zrekonštruovaná budova. Teda bola. Serjóha dostal krásny pozdrav od Rusákov, ktorých zabíjal v Azovstali...
Potrebujeme dokúpiť viacero menších chujoviniek pre vojakov, všetko blbosti ak vlákno do 3D tlačiarne, akúsi súčiastku do vozidla a hlavne vyzberať na naftu. Ak máte nejaké úspory na konci leta a viete pomôcť, budeme vďační. Heslo: chujovinky.
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Díky. Snáď bude zajtra ešte jeden blog.