1. Šach-mat liberáli! Ako nemali komunisti dlhy
Zoberiem to len na rýchlo, ako doplnok k rannému blogu. Ide ma vytočiť do vývrtky, keď mi niekto, kto sa narodil desať rokov po revolúcii, bude poučovať o tom, ako fungoval v ČSSR komunizmu. Jeden z arciargumentov je ten, že komunisti nemali dlhy, kým dnes máme zadlžený štát na vyššie desiatky percent ročného HDP.
Takže si to rozmeňme na drobné. Najprv nejaká historická vsuvka z Británie ;)
Za cisára Klaudia Rímska ríša rozbehla riskantný, no napokon nadmieru úspešný projekt za La Mancheom – dobytie Britských ostrovov a vytvorenie provincie Británia. Druhá polovica prvého storočia nášho letopočtu sa niesla v znamení výpadov légií na sever až po dnešné Škótsko a naopak, odpor miestnych Keltov proti Rimanom. Ostrov Veľká Británia bol napokon z väčšej časti spacifikovaný a Kelti si zachovali nezávislosť iba na severe.
Rimania do vojnami a doslova pravekom sužovaného ostrova priniesli výkvet vtedajšej techniky, práv a vzdelanosti. S troškou preháňania sa dá povedať, že jedinými kamennými stavbami, ktoré sa dali do čias cisára Klaudia nájsť na ostrove, boli kromlechy a menhiry, a aj tie boli oveľa staršie ako miestne keltské kmene. O sto rokov neskôr bola Británia tak posiata tehlovými a kamennými stavbami, že dodnes archeológovia nachádzajú rímske vily na nečakaných miestach uprostred polí alebo lesov. Tento rozkvet trval 350 rokov.
Potom však spravili Rimania presne to, čo dnes robí Západ – zabudol na svoje hodnoty, na svoj prínos svetu. Cisári aj uzurpátori namiesto službe Ríši a národom si zvolili radšej vlastné obohatenie, háremy a dekadenciu – podobnosť s Oranžutanom, Ficom, Babišom a spol. asi čisto náhodná, však? Napriek svetlým výnimkám sa trajektória Ríše vyparila a kedysi postrach Európy, Blízkeho východu a severnej Afriky sa stal fackovacím panákom.
Výnimkou nebola ani provincia Británia. Po roku 407 sa začali Rimania z ostrova masovo sťahovať, pretože Večné mesto im nebolo schopné dodať posily. Tlak nových prišelcov, germánskych kmeňov Sasov, Anglov a Jutov, neboli schopní zastaviť, a to ani v spolupráci s bývalými nepriateľmi, Kelti z Kaledónie (Škótska). Tristopäťdesiat rokov latinizácie ostrova, budovanie miest, hradieb, chrámov a cestnej infraštruktúry vyšlo navnivoč.
Do opustených miest sa nasťahovali primitívi z Jutska, na severe možno Kelti. A tu sa dostávame paradoxne k tomu, na čo fanúšikovia komunistov a dnešného Ruska zabúdajú. K niečomu, čo sa v ekonómii nazýva investičný dlh.
Rímske vily boli murované, prevažne z tehál. Mali všetky vymoženosti vtedajšej architektúry, napríklad odtok odpadovej vody, podlahové vykurovanie, pevné strechy, latríny atď. kým Kelti alebo na kontinente Germáni žili doslova v brlohoch, Rimania a ich barbarskí klienti si užívali luxus, ktorý bol k nášmu poňatiu bývania podstatne bližší.
Lenže noví nájomníci – Anglovia a Sasi – neboli schopní zvládnuť tak primitívne technológie ako murovanie, pokrývanie striech bridlicou alebo škridlicami či udržiavanie odtokov priechodnými. Výsledkom bolo, že niekedy okolo roku 500 až 600by sme našli ranostredoveký Londýn vo zvláštnom stave. Na jednej strane dýchal Rímom a antikou, ulice boli pravouhlé a vydláždené kameňmi s priekopou na odtok vody po strane, ale domy boli v katastrofálnom stave, s prepadnutými strechami zaštopkanými drevenými alebo trstenými „záplatami.“ Odtoky sa zapchali a na uliciach sa rozlievali páchnuce mláky. Mestské hradby sa rozpadali pod vplyvom počasia a Anglosasi sa zmohli maximálne na vyspravenie dier v múroch pomocou drevených konštrukcií, de facto palisád. Mali šťastie, že bojovali s podobnými primitívmi a že sa nevrátili späť légie. Takéto hradby by Rimania prekonali za minútu. Mosty sa prepadali, polia zarastali krami a lesom.
Stalo sa niečo, z čoho by dnešnému dezolátovi pukla hlava: anglosaská Británia raneého stredoveku mala dlh NULA percent svojho HDP. Ak by bola právnickou osobou, tak by mohla prísť do banky či MMF a vypýtať si nejaký úver. Asi by ho na základe tohto faktora dostala.
Lenže realita bola taká, že HDP Británie medzi vrcholom rímskej moci a ukotvenia sa Sasov – povedzme po prvého kresťanského anglosaského kráľa Edwina dakedy okolo roku 626 n. l. – brutálne prepadol. Stačilo dvesto rokov neinvestovania, neobnovy a nepokroku a kedysi prosperujúca provincia sa prepadla do stavu, ako keby sa vrátila do čias Stonehenge.
2. Komunisti a neDLH
Podnet k tomuto blogu mi dala správa, že Rusko brutálne zoškrtalo investície a rozpočet ministerstiev. Ale najprv spomeniem iných komančov.
Fotografie z čias osemdesiatich rokov ukazujú dnešné mestá, ktoré by človek nespoznal. Ošarpané fasády, špinavé ulice, budovy v dezolátnom stave. Z fotografie to nepoznať, ale budovy akiste zatekali, mali zle navrhnuté odtoky, toalety a elektriku. Ovzdušie boli potuchlé a nehygienické. Bolo štyridsať rokov pod druhej svetovej vojne a zahraničnému, západnému návštevníkovi sa muselo akiste zdať, že sa vrátil v čase. Diaľničná sieť prakticky neexistovala, autobusy a vlaky boli oproti západným strojom desať či viac rokov dozadu. Keď si to tak zrátame, diaľničnú sieť nemáme doteraz na normálnej úrovni.
Tomuto sa hovorí investičný dlh. Rovnako ako pri Anglosasoch, aj tu sa proste nechalo niečo už vybudované zotlieť. Dokážete žiť aj pod zaplátanou strechou, prežijete aj bez elektriky a splachovacieho hajzla (ako dve tretiny Ruska), ale ak by som sa vás opýtal, či toto chcete, tak rozhodne by to nebol cieľ žiadneho príčetného Slováka.
Áno, komunisti nemali nato, aby ulice boli čisté a fasády nevyzerali ako prechodu maršala Malinovského. Nemali na diaľnice, ostatne sa za 40 rokov komančov vybudovala sieť podstatne kratšia ako za jednu dekádu budovania diaľnic v Nigérii.
Lenže keď nemáš napríklad Nigérijský príjem z ropy, tak ti asi zostáva budovať túto sieť na dlh. Zoberieš si úver, postavíš diaľnicu a splácaš úver. Na prvý pohľad jednoduché... ale ono to de facto v istej miere jednoduché je. Ak si vezmeš úver, tak platíš istinu a úroky. Ak máš dobré hodnotenie, banky alebo iné štáty ti požičajú s dôverou a nízkym úrokom. Takže vybudovaná infraštruktúra ti prinesie nové pracovné miesta, rast priemyslu, cestovného ruchu a lepší export a import – teda prachy. Teda rast HDP. Teda dlh sa ti v pomere k HDP paradoxne zníži tým, že sa z neho vyinvestuješ. Ako keby si dlžil banke 100.000 Eur, ale z roka na rok začal zarábať dvojnásobok. Zrazu nemáš taký problém.
Komunisti tento problém nemali. Neinvestovalo sa. Hospodárstvo to neutiahlo. Zaostalá ekonomika s výtlakom africkej krajiny, kde obrovská časť populácie pracovala v nevýkonnom poľnohospodárstve a ťažkom priemysle zameranom na exporte zbraní krajinám, ktoré nám často ani len neplatili, na to skrátka nemala. Výsledkom boli králikárne s papundeklovými bytovémi jadrami nasekanými jedna na druhej. Školy, do ktorých zatekalo. Nebola diaľničná sieť, čo možno až tak nevadilo, pretože populácia nemala na autá. Cestovný ruch bol obmedzený na cestovanie niekam na čundre, šťastnejší išli na Balaton alebo do Bulharska.
A teraz poďme k situácii, že máme zadlženú krajinu. Napríklad USA.
3. USA ako príklad
Nie, americká ekonomika už dávno nie je príkladom ako z učebnice. Zoberiem ju ako príklad ad hoc, pretože aj dezoláti veľmi často uvádzajú práve ju sťa príklad zadlženosti a krachu.
Lenže americká ekonomika krachuje už snáď 70 rokov, aspoň podľa komunistického náboženstva. A paradoxne, celý čas je na prvom mieste svetových ekonomík, bez konkurencie (Čína ako vlhký sen magorov má napriek 4,5-násobne populácii iba dve tretiny HDP). Keby to niekto nechápal, je to rovnaký rozdiel ako keby sa 500.000-vá Bratislava chválila tým, že má rozpočet LEN o tretinu menší ako stotisícový Prešov...
Ak si teda odmyslím rapľujúcu ekonomiku a najmä byrokraciu, krívajúci voľný trh v zdravotníctve a príliš veľa štátnych zásahov a regulácii v USA, tak dlh Ameriky je skutočne vysoký. Lenže HDP neustále rastie. Na rozdiel od Číny populácia krajiny rastie. Dnes má cca 340.000.000 obyvateľov a medziročné nárasty okolo milióna duší – Čína, ak sú jej čísla pravdivé a netreba ich upraviť bulharskou konštantou, má 1,4 miliardy a klesá o milióny duší ročne. Kým do USA sa ročne sťahujú stovky tisíc pracujúcich imigrantov, často vysoko vzdelaných, z Číny máte exodus šikovných a prakticky nulový prílev.
Ak by sa teda dostala do Bieleho domu pravicovo zmýšľajúca osoba a mala by rovnaký backup zo strany Kongresu a Senátu, za štyri roky by vedela spraviť zásadné reformy. V USA by začal prudko rásť hrubý domáci produkt, pretože neproduktívne zamestnania ako rôzni štátni zamestnanci, právnici atď. by prešli niekam inam a tvorili by hodnoty. Dlh by sa zafixoval, rast naopak urýchlil. Pomer by klesal, čo je presne to, čo chceme.
Na druhej strane, Rusko je síce zbavené nejakého vonkajšieho dlhu vo výške desiatok percent HDP, to treba uznať. Ale ak im spadne na školákov prvá strecha alebo sa prepadne most, na ktorý neboli prachy, pretože tri dni špeciálnej operácie, tak si zbytočne budete hovoriť „Ale Amerika je strašne zadlžená.“ Ak sa budete tlačiť u starých rodičov s deckami v jednej izbe, zbytočne sa budete smiať, že spolužiak Lojzo má hypotéku a vy nie. Pamätáte si na tú tupú nánu z obce Fekišovce, ktorá bola nahraná na kameru počas rokovania zastupiteľstva? Tá bola tak extrémne blbá, že sa chválila, že obec nečerpá eurofondy (predpokladám, že obyvatelia obce sú ešte tupší, ak si ju medzitým zvolili ešte raz). Pretože lepšie by bolo, ak by napríklad obec načerpala úver na zabezpečenie spoluúčasti a mali napríklad novú škôlku, ako keď sa dezolátsky chválite, že nemáte nič. Mimochodom, Muhammad Yunus z Bangladéše nie nadarmo obdržal Nobelovu cenu (nemusel ju nikomu ukradnúť) za systém mikropôžičiek. Ten dostal stovky tisíc obyvateľov krajiny z absolútnej chudoby. Nebyť počiatočného dlhu, ekonomika Bangladéše by doteraz hladovali ako v Afrike.
4. Záver
Dlh krajiny alebo človeka nie je zlý. Problémom je, ak ho je priveľa.
Ak potrebuješ investovať do infraštruktúry ale nemáš na to cash, dlh je často jediným spôsobom. Ale investícia by mala byť taká, ktorá ti HDP nafúkne.
Keď neinvestuješ, uchádza ti vlak. Ak ti uchádza vlak, tak ekonomicky klesáš.
Skôr alebo neskôr ti – podobne ako v Británii za saských kráľov – tá strecha vybudovaná Rimanmi padne na hlavu. Obrazne, takto nám to padalo na hlavy za komunistov.
Čím väčší investičný dlh bude krajina v istom okamihu mať, tak o to strašnejší pád raz príde.
Nie je otázkou či, ale skôr KEDY dôjde ku krachu.
V Rusku je možno vonkajšie zadlženie minimálne v porovnaní so Západom. Robotník, ktorý býva niekde na Sibíri, sa tým môže ukájať na latríne v 50-stupňovom mraze.
Ďakujem všetkým za príspevky na Karavánu udatných.
Zvlášť správa: Kyrylovi a jeho jednotke treba dve čujky, keďže sa začali hýbať bližšie k frontu. Napriek tomu, že som hovoril, že nebudem okrem plánu nákupov (autá, termo, EcoFlowy a náklady na dopravu humanitárky na Ukrajinu) kupovať nič, urobím výnimku. Nemá zmysel kupovať termooblečenie pre vojakov, ktorých dovtedy rozsekajú ruské drony.
Vcelku by mi dobre padlo, keby ste mi to odobrili v komentoch.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: stále len Karavána.
Všetkým díky!!!