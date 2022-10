Doplnok k včerajšiemu blogu

1. Žiadnych 950 mŕtvych len tak! Ofenzíva!

Včerajších 950 mŕtvych Orkov, čo je zhruba trojnásobok nebožtíkov za deň ako je priemer, nebolo len tak, ako som písal. Naopak, v priestore Donecku sa Rusi (pravdepodobne Wagnerovci alebo TikTokeri) pokúsili o prielom v ťažko skúšanej oblasti. Písal som opakovane, že Doneck je Stalingradom tejto vojny, akurát dnešní Rusi už nie sú vtedajšími Sovietmi a práve oni ťahajú kratší koniec slamky.

No a znova teda nelogicky vstúpili na pole, kde im pochcípalo toľko členov kvôli zisku pár štvorcových kilometrov. Výsledkom je, že polovica včerajších strát, takmer 500 nebožtíkov, je práve z tohto miesta. Rusi prebili ukrajinské pozície, dostali sa zhruba dva kilometre do nich, aby v zápätí Ukrajinci na nich udreli znova a večer bol front na pôvodnej úrovni. Ako hovorí jedno memečko: načo budeš dobýjať nejaké iné územie Ukrajiny, keď môžeš vyhnojiť kus frontu pri Bachmute alebo Donecku, však?

2. Lodí išlo nachuj o trošku viac

Ak som včera písal, okolo rozbitých lodí v sevastopoľskom prístave je veľká hmla, ale podľa slov Koňašenkova sa nič nedeje, čo v novodobom ruskom dialekte značí, že rybičky sa už kŕmia. Teraz stačí len určiť, či sa nič nestalo pri dvoch lodiach alebo až troch.

No a čerstvé správy hovoria, že sa jedná až o tri lode. Mínolovka triedy Natja, Ivan Golubec, bola pri útoku, kde sa síce nič nestalo, ale aj tak odvoláme zmluvu o vývoze obilia, poškodená. Správa hovorí, že len ľahko, no ale nepredpokladám, že by ju Rusi mali ako opraviť v dohľadnej dobe. Mimochodom, Rusi sa vyhovárajú nato, že lode boli nepoškodené pri používaní práve dopravných koridorov pre vývoz obilia, čo je vcelku vtipné, pretože nemám pocit, že by sa ukrajinské obilie z Odessy vyvážalo cez sevastopoľský vojenský prístav, ale nevadí. Kremeľ by sa na dačo také vyhovoril, aj keby sa Putinovi v bunkri rozbilo akvárium.

3. Cherson sa sťahuje

O chersonskej ofenzíve sme dlho nepočuli nič prelomové, takže trollovia už papagájovali, že Ukrajina tam stratila asi pol miliardy vojakov a dvesto HIMARSov, nehovoriac o jedenástich Zelenských. Dokonca aj mapy kvôli embargu nie sú príliš aktuálne, takže ťažko reálne povedať, čo sa tam vlastne deje. Podľa prvotných správ sa veliteľstvo evakuovalo na Krym, čo Rusi spochybnili, takže sa to ukázalo byť ako pravda. Potom sa snažili doplniť zásoby, čo pri používaní pramíc cez Dneper bola mňamka pre ukrajinské drony. Následne sa hovorilo, že tam boli privezené posily vo forme mohylizovaných. To je posila ako keď chcem ubrzdiť rozbehnutý vlak bosou nohou. Pred dvomi týždňami sa generál Armageddon, Surovikin, nechal počuť, že možno dôjde k nepríjemnému rozhodnutiu, čo síce nešpecifikoval, ale reálne vlastne povedal, že Cherson nie je schopný ubrániť.

No a dnes máme dve novinky: najprv sa zjavila mapa, kde je jasné, že už viac ako polovica celej oblasti je pod ukrajinským vedením, resp. sa o ňu fyzicky bojuje a Rusi sa z nej stiahli alebo sťahujú. Výsledkom je, že Zmrdi vypratali už aj legendárnu základňu Čornobajivka, ktorá slúžila okupantom na bombardovanie ukrajinských pozícií, pokiaľ ZSU nedostali do rúk prvé HIMARSy a celú základňu aj s mašinami a posádkou nevymazali z povrchu ukrajinského. Opakovane. V rámci strát tu boli asi desiatky vrtuľníkov a ak sa dobre pamätám, takisto stíhačky Suchoj 25. následne Rusi všetky lietadlá a vrtuľníky previezli stroje až na Krym, ktorý bol mimo dostrel HIMARSov.

No a teraz Čornobajivka prestala mať pre Rusov úplne význam a Orkovia ju vypratali celú, do posledného človeka aj pozemnej mašiny. Žiaden tank, BVP, kanón alebo raketomet. Keďže ale letisko je západným predmestím Chersonu samotného, cca 6 kilometrov od centra mesta, čo je zhruba ako Rača od Starého mesta. Mapa nie je aktualizovaná presne na kilometer, takže neviem posúdiť, že či je ZSU tesne pred bázou alebo nie, v každom prípade to značí, že mesto je už pod priamou paľbou Ukrajiny a že Rusi definitívne rezignovali na obranu Chersonu ako mesta. Pre Putina bude strata mesta ťažkým úderom pod pás, pretože stratil najcennejší klenot v tejto fáze vojny (Mariupoľ a spol. nie sú až tak veľké, Cherson je navyše na pravobrežnej Ukrajine). Otázkou je, aký význam pre neho alebo jeho generálny štáb bude držať mesto, kde máte pár desiatok tisíc vojakov, nulovú možnosť zásobovať ich, žiadnu možnosť poslať cez zničené mosty techniku – no hlavne to, že či má vôbec zmysel držať mesto, ktoré sa tvári ako klenot, ale reálne nemá absolútne žiaden význam. Ľudia vás tam nenávidia, ľudia na vás vyťahujú zbrane, a vy toto mesto nemôžete použiť ako predmostie na ďalšiu ofenzívu, pretože ďalšia ofenzíva nebude. Toto nie je Normandia alebo Anzio, kde stačilo vydržať na pár kilometroch štvorcových. Tamišlo o to odraziť prvý nepriateľský útok (pri Anziu to bolo len o chlp), aby dorazili posily, vás vystriedali a čerstvé jednotky, doslova nekonečné prúdy techniky a ľudí, dokázali Nemcov zatlačiť bez toho, aby sa Wehrmachtu podarilo doplniť sily.

Takže neviem, ja ťažké boje o mesto napokon nepredpokladám. Uvidíme, ale samotná oblasť asi padne do konca mesiaca. Áno, presne toto som tipoval v rámci mesiaca október, ale žiaľ, som večný optimista a niekedy v predpovediach predbieham realitu.

4. Rusko odpaľuje mosty

Prečo ľudia pália mosty, prečo sú takí sprostí? Spieva Rišo Mueller v jednej z jeho najhorších pesničiek. Ruská armáda odpálila niekoľko mostov v Luhanskej oblasti, neďaleko Svatového, o ktorom som opakovane písal vo svojich minulých blogoch. Keďže Svatové je kľúčovou križovatkou, presun do ukrajinských rúk bude problémom pre celý front až nadol po Doneck. No a nič nehovorí o vašich sračkách viac ako to, že vyhadzujete mosty, cez ktoré by Ukrajinci dokázali postúpiť hlbšie do vášho územia. Rusi sa zjavne nevedia ubrániť, akokoľvek pomaly teraz ZSU postupujú, je jasné, že tlak je pre Rusov neznesiteľný a urobia čokoľvek, aby Ukrajincov zabrzdili aspoň o dni, keď už nie definitívne.

V každom prípade je to ale ťažký fľus do ksichtu každému ruskému demagógovi, ktorý sa v rámci verejných diskusií odvoláva na budúce úspechy. „Veď keď sa situácia na fronte obráti!“ alebo „Akonáhle nazad prejdeme do protiofenzívy a dobyjeme Kyjev!“ je niečo ako dnešný seriál Amazonu zo sveta Pána prsteňov – môžete to sledovať, ak máte nižšiu hladinu vkusu tak aj opakovane, ale reálne je to fraška na smiech a ťažký fail.

5. Ruské ostreľovanie prestáva robiť problémy

Zo dňa na deň Európa dodáva Ukrajine viac a viac protidronových, protilietadlových a protiraketových systémov. Nie som na toto expert a nevyznám sa v jednotlivých typoch, ich špecifikáciách a určeniach. Veľkým úderom bolo používanie iránskych dronov, vlastne extrémne primitívnych mašiniek, ktoré v dnešnej dobe sú efektívne nie preto, pretože majú supermoderné vlastnosti, ale naopak preto, pretože sú doslova debilné. Príde mi to, ako keby nejaký dokonale vycvičený a vyzbrojený Navy Seal stúpil na oklincovanú dosku. V podstate existuje milión spôsobov, ako takto primitívny dron zostreliť, ale proste dnešné systémy nie sú pripravené na tento typ cieľa, rovnako ako s tankom nejdete loviť zajace. Ako napísal jeden z diskutujúcich na ktoromsi portáli, Ukrajina by potrebovala pár desiatok dvojplošníkov z prvej svetovej nato, aby sa škody po Šahídoch znížili na minimum.

Napriek tomu sa mesiac po začiatku tejto kampane škody znížili i tak. Dnes dokonca z 50 striel vystrelených z Ruska podarilo zostreliť 44. Ukrajina dostane ďalšie PL systémy a tipujem, že podiel úspešne zostrelených dronov a rakiet sa bude hýbať smerom k 100%.

A čerstvo sa vyjadrila firma Baykar, ktorá vyrába hlavného maskota tejto vojny, turecký dron Bayraktar, že idú dodávať Bayraktary s PL zameraním! Nemyslím si, že nové drony budú zostreľovať ruské stíhačka Suchoj (tie padnú aj samy), no Bayraktar je rozhodne rýchlejší ako Šahíd, inteligentnejší a nebezpečnejší. Akonáhle PL ochrana deteguje iránsky dron, Bayraktar PL dokáže kosačku zostreliť a celý proces stojí (na rozdiel od veľkej PL rakety alebo vzletu prúdovej stíhačky) doslova pár korún.

A ešte správa, že Ukrajincom sa podarilo od začiatku vojny vyvinúť svoj vlastný nový dron, SHARK. Nebude veľmi bojovný, skôr slúži na navádzanie delostrelcov na nepriateľské pozície, ale za osem mesiacov je to dobrý výsledok.

To je na dnes všetko. Jaj, a pozdravujem M. P. Cata, ktorému sa podarilo konečne diskutovať ;)