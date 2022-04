Dva mesiace štvordňovej vojny

Štvordňová vojna už vstúpila do tretieho mesiaca, ale nič sa nepohlo. Teda okrem ďalších dvoch generálov RuSSka , ktorí išli o meter hlbšie (a z tretieho je puzzle). Dostala ich raketa niekde v oblasti Chersonu, kde plánovali nové útoky na ukrajinských nacistov.

Presne tak skončilo aj niekoľko muničných skladov na Ukrajine aj na ruSSkej strane hraníc. Čerstvo Ukrajina vyhodila most z Krymu do chersonskej oblasti, kľúčovú tepnu, ktorou zásobujú hnuSSi svojich osloboditeľov. A kradnú ukrajinské obilie. Regionálne velenie panikári, pretože pri vojenskej „prevahe“ Moskvy bude veľký problém zásobovať jednotky muníciou a palivo a náhradné diely už budú rozhodne nedostupné. Ako pomôže táto situácia oslobodzovaniu je nejasné, Putina ale rozhodne musí šľak trafiť.

Rusko sa vyhráža Európe, že ju bez USA zvalcuje. Pri porovnaní štatistík (cca 700.000.000 ľudí versus 140.000.000 poloopíc, neskutočné rozdiely v tankoch, lietadlách, námorníctve a delostrelectve, a to ešte nerátam kvalitatívny rozdiel) je toto len ďalší diel z kategórie MASH na ruSSký spôsob. Čím bezzubejší ruskí politici, velitelia aj komentátori sú, tým sú rétoricky agresívnejší. Je to až vtipné. Keby to nebolo skutočne vtipné.

A ešte vtipnejšie je, že Moskva odpojila od plynu Poliakov a Bulharov. Prečo? Pretože ani Poliaci ani Bulhari nechceli platiť za komoditu podľa vopred dohodnutých zmluvných podmienok. Ak vám to nedáva logiku, nevadí, bavíme sa o RuSSoch.

Poliaci nato zareagovali zhruba tak, ako posádka Hadieho ostrova – ukázali Putinovi prostredník a vyhlásili, že od nich nezoberú nikdy už ani kubík. Keďže Rusáci všetko riešia systémom päťnohý pes (najprv strieľajú a až potom rátajú), na druhý deň naveky zavretý kohútik znovu otvorili, lebo veď konzistencia no a čo?

Vykurovacia sezóna v Poľsku skončila, čo značí, že naši severní sa odpojili od vydržovania svojho úhlavného nepriateľa a dovezú radšej plyn od Nórov alebo USA. Síce drahší, ale ja osobne radšej zacvakám za kávu 1.50 Eura u kamoša ako 1,20 niekde inde. Ruská ekonomika netrpí nedostatkom kapitálu, diverzifikácie ani odberateľov, takže určite už sú spokojní a budú odpájať len tak na 24 hodín aj ostatných.

Mimochodom, štyria odberatelia už súhlasili s odberom ruského plynu v rubľoch...len Kremeľ akosi zabudol povedať konkrétnych klientov a žiaden klient sa k tomu nepriznal. Niečo ako Moskva, ktorá sa nepotopila, teda potopila, ale len preto, že niekto húlil žváro počas búrky, ale nikto neumrel (teda okrem celej posádky).

Keďže Kremeľ sa nikdy nedokáže strápniť nedostatočne, vyhlásil aj, že je reálna hrozba použitia jadrových zbraní. Potom to samozrejme popreli, že to neni téma dňa, ale potom to znova povedali, len aby to zasa popreli. Proste idem-nejdem-idem-nejdem. Lenže oni išli aj vyraziť dych celému svetu svojimi špičkovými tankami, ktoré dochnú na Červenom námestí, aj lietadlami piatej generácie, ktoré sú najlepšie na svete (prinajmenšom na tom konkrétnom hárku rysovacieho hárku), a dokonca aj novým kozmodrómom. Ak vám teda Rus povie, že ide vymazať USA a západnú Európu z povrchu zemského jadrovými hlavicami, rozumejte teda, že polovica rakiet je v podobe jácht zabavená v Monaku, štvrtina je z dreva a posledná časť nemá palivo ani štiepny materiál. Ak tam niektorá aj je použiteľná, podľa mňa ju ani nenájdu, lebo pôvodný veliteľ je na protialkoholickom a schému na odpálenie prechľastal ešte za Jeľcina. Asi ako naše diaľnice – o niečom sa síce hovorí, niečo tušíme, ale reálne ich málokto videl a témou sú len pred voľbami.

Vedenie okupovaného chersonského rajónu oznámilo, že v Chersone bude referendum o tom, či chcú byť samostatnou („samostatnou“) krajinou vôbec nie pod jarmom Moskvy. Keďže denne len v samotnom Chersone údajne odpravia sily miestneho odboja dvadsať až tridsať orkov (zastrelení, podrezaní, utlčení k smrti), účasť bude nielen stopercentná, ale navyše kolónku ZA osamostatnenie zahlasuje cca 110% hlasujúcich.

Ale RuSSi sú skvelí motivátori. Aby ten súhlas bol o to vyšší, tak to isté velenie ohlásilo, že každý miestny farmár/komsomoľ musí odovzdať „nadbytočné prebytky“ obilia a poľnohospodárskej produkcie. Ako a kto bude určovať tú nadbytočnosť nikto nepovedal, ale Ukrajina niečo podobné zažila v tridsiatich rokoch, takže sa ráta, že prebytok je 100% úrody. Zostáva nám len domnievať sa, že či toto platilo pri Kyjeve v prípade chladničiek a teliek. Čokoľvek nad nula kusov je nadbytočné a ide na Sibír.

Rusko nasadilo v Čiernom mori cvičené delfíny na obranu svojich lodí. Satelity odhalili presun klietok bližšie k „frontu“. Neviem, či delfíny zabránia ruSSkým matrózom fajčiť v muničných skladoch alebo ukrajinským točkám a Harpoonom zasiahnuť cieľ. Zlé jazyky hovoria, že v pobrežných dedinách začali miznúť záchody, práčky a koberce.

Edit: ako na Facebooku napísal jeden z diskutérov, až teraz to začína byť pre Ukrajinu nebezpečné. Ruská armáda totiž konečne dostala do svojich radov niekoho skutočne inteligentného.

Armáda hrdzavých tankov, padajúcich lietadiel a šikmookých vojakov bez vzdelania síce dostala na frak na dvoch zo štyroch frontov, a naviac ani na zvyšných dvoch nevie preraziť a dobyť významné územie. Ale je to pre nich málo, takže rýdzou zhodou okolností v Podnestersku vyhodili "neznámi" fašisti do luftu dva vysielače ruskej televízie a ostreľovali bazukami miestne sídlo. Rusi pôjdu denacifikovať aj Transnistriu, len zatiaľ nepovedali, či svoje jednotky budú dopravovať cez ukrajinské územia vlakmi, kamiónmi alebo lietadlami. Možno stredom Zeme, tam ich nebudú čakať ukrajinské Javeliny...

Nemecko sa konečne spamätalo a schválilo dovoz PL systémov pre Zelenského. Všetko germánske, čo malo gule, ale pokapalo pri Kursku pred 77 rokmi, takže hneď im dodávky munície vetovalo Švajčiarsko. Edit: muníciu im dodá Brazília.

Logika Russov je hlbšia ako vrt na ostrove Koľa, takže Putin v rámci nepribližovania sa hraníc NATO k Rusku chcel posunúť hranice k hraniciam NATO. Výsledkom je, že Rusi čoskoro budú mať dlhšiu hranicu s NATO ako kedykoľvek predtým.

Posledný vtip na koniec: Sergej Lavrov sa sťažoval, že Západ sa snaží predĺžiť vojnu na Ukrajinu, aby Rusko čo najviac vojensky a ekonomicky utrpelo.

Keď sa cigán pomýli, aj pravdu povie, však?