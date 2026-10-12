Ekonomika a front v páde

1. Datacentrá v plameňoch
Ako ktosi v diskusiách napísal, ataky ZSU na ruské datacentrá sa stali novým normálom. Podobne ako pri Wildberries alebo rafinériách nemá najmenší zmysel hovoriť o tom, že by Ukrajinci chceli Rusákom zničiť všetky datacentrá, rovnako ako sa im asi nepodarí zničiť sto percent rafinačných kapacít a komplet online shoping. Princípom samozrejme je vymlátiť ZZmrdom čo najväčšiu kapacitu za čo najmenších vlastných nákladov. A znova, ako pri rafkách alebo WB/Ozone je pomer náklad a strata u nepriateľa pri zásahu jedným alebo pár dronmi nepredstaviteľný. Jedno podobné datacentrum ako bolo pri Rjazani stojí vo vyšších stovkách miliónov USD, jeho vybudovanie trvá od základov asi roky a prejde nim biznis v miliardách ročne. Roj v hodnote pol milióna USD spáli podobné centrum asi do takej miery, že nebude funkčná žiadna jeho podstatná časť. A rovnako ako rafinérie, pri dobrom zásahu bude zariadenie nefunkčné nie týždeň alebo mesiac ale pravdepodobne do konca vojny. So všetkými konsekvenciami pre Moskvu a jej armádu.
Po úvodnej predohre spálili ZSU ďalšie dva kusy infraštruktúry Yandexu. Jedno bolo v Kaluge, druhé pri meste Vladimir kúsok východne od Moskvy. Podľa netu má Yandex štyri kusy (!) týchto veľkých datacentier a z toho tri sú v plameňoch (štvrté je v Mytyšči pri Moskve a ja takto v pondelok ráno očakávam, že kým sa vrátime z Ukrajiny, bude hotové).
Na základe upozornení zo strany čitateľa som si uvedomil jeden fakt. Mnoho diskutujúcich, napríklad na iDnes, ktoré čítam pomerne často, je umelých botov, teda nie reálne osoby. Samozrejme, je vtipné ich príspevky čítať, pretože presne viete, čo je v Moskve a FSB trendom a teda čo Mordor prežíva (prevráťte si to o 180°). Ako dlhodobý čitateľ iDnes poznám väčšinu trollov, či už sú to fyzické alebo umelé osoby, naspamäť, hoci raz za čas sa tam objaví nový brigádnik (asi v prípade zablokovania starého konta).
Umelí boti sú samozrejme nejaké kontá s AI (niečo ako Bojničan, a takisto ako on majú podobnú kadenciu nezmyslov a reakcie samých na seba). Raz som videl video, kde nejaký Číňan ovládal desiatky kont naraz, proste len klikol, počítač mu vygeneroval reakciu podľa potreby a on už klikal o kus ďalej. V podstate vám čata pár tuctov brigádnikov dokáže ovládať tisícky reakcií denne na desiatkach platforiem, od sme.sk alebo ešte hustejšie zarojených aktualitách plných dezolátov, cez Youtube (ten je v poslednej dobe zarojený ženskými nickmi, ktoré zo záhadných dôvodov potrebujú diskutovať pod videami o ruských zbraniach a spackaných pohyboch na fronte, čo v reálnom živote nevidím ani náhodou).
Teraz, ale až po spálení zvyšných dvoch centier Yandexu, sa zrazu vyrojili nové kontá, ktoré unisono písali to isté len inými slovami. No a staré nicky akosi majú dovolenku.
Nemám šajnu, ako sa dá voľačo takéto zálohovať alebo či pri spálení jedného serveru (možno dočasne) o tieto účty prídete. V každom prípade iDnes je lakmusový papierik ťahov FSB. A skutočne sa zdá, že ZSU vymazala značnú časť týchto profilov.
Chudáci slovenskí dezoláti a babičky diskutujúce o PAKFA a dobytí Hornej Dolnej v Zaporižskej oblasti. Teraz prídu o zaručene jasné správy. Možno sa aj očkovať dajú.
2. Pohyby na fronte
Ukrajinské servery spálené neboli, takže mám čerstvé info z frontu. A dobré info!
Konečne sa podarilo ukázať stav frontu okolo Slavjansku. A splnilo sa to, čo som dlho predpokladal. Po uvoľnení Kupjansku som predpovedal, že ZSU prejde do protiofenzívy niekde v súmestí Slavjansk – Kramatorsk – Družkivka - Kosťacha a vytlačia ZZmrdov ďalej. Kamarát Tolik (nesieme mu nejaké súčiastky do elektra) mi hovoril, že keď Rusáci dobyjú Raj Alexandrivku kúsok za Slavjanskom, aby som z mesta utekal. Odhadoval tento bod na apríl až máj. Rusáci mesto, resp. kótu nedobyli doteraz a naopak, ZSU konečne spustili tlak na pozície východne od súmestia. Zdá sa, že to bol dobrý tlak, pretože podľa informácií vytlačili Rusákov na viacerých miestach o niekoľko kilometrov, čo by som tak z brucha odhadol na ruské zisky zhruba od začiatku roka, prinajmenšom od konca zimy. Aj samotní ukrajinskí komentátori sú nadšení rozsahom ziskov (oni nie sú extrémne veľké ale dosť podstatné).
Podľa Denysa Davidova prevádzajú ukrajinskí útočníci tri zásadné vektory a jedným z nich sa uvoľnila práve pozícia na výšinách okolo Raj Alexandrovky.
Rusi južne od Raj Alexandrovky previedli protiútok a dobyli malinký výbežok, z môjho pohľadu veľmi zraniteľný zboku. Rátam s jeho skončením do pár dní.
Komentátori hovoria o tom, že týmito údermi na ZZmrdov Ukrajinci prekazili jesennú ofenzívu na Slavjansk. Ten bol plánovaný, aby Putinov plán na dobytie celého Donbasu (toho času už pätnásteho AKA všetko podľa plánu) do konca roka vyšiel.
Myslím, že v minulom blogu som písal, že sa stavím, že Rusáci budú mať na Silvestra menšie územie Donbasu ako majú teraz. Vyzerá, že som trafil, ale uvidíme.
No a viac na západe ZSU vytláčajú Podľudí z okolia dediny Komar, o ktorú sa bojuje pomerne dlho. Obec je ešte stále v Doneckej oblasti ale neďaleko hraníc, teda vyzerá to tak, že Putin Chujlo nedokáže dobyť hranice oblasti ani v tomto sektore (alebo ešte stratí).
3. Sankcie dlhého doletu - aktualizácie
ZSU zasiahli rafinériu v Uchte, ďaleko na severe. Rafka patrí Lukoilu a je to tretia rafinéria, ktorý Ukrajinci za tri dni zasiahli. Takisto trikrát bola zasiahnutá séria skladov neďaleko Samary; to je to miesto, kde sa rôzne typy ruskej ropy zmiešavajú na Urals. Švandou je, že ruská strana vyhlásila, že miesto práve podlieha údržbe, čo je taký eufemizmus, ako keby ma na fronte zabil dron a ja v márnici by som podliehal „pravidelnej lekárskej prehliadke.“
K tejto téme ešte trochu informácií: Zelenskyj navrhol Rusákom energetické prímerie. To značí, že ZZmrdi nebudú útočiť na elektrárne a kotolne, Ukrajinci na rafinérie a exportné terminály. Ruku na srdce, pomohlo by to obom stranám.
Lenže je tu malý zádrhel. Putin zjavne má utkvelú predstavu, že síce prvé štyri zimy sa to nepodarilo, ale piatu zimu nechá ukrajinský národ vymrznúť na pokraj smrti (alebo ako vymysleli Ukrajinci, prevedie Cholodomor). Byť na jeho mieste a mať správy o tom, že vieme postaviť nezachytiteľné prúdové Šáhidy, tak s tým nesúhlasím.
Na druhej strane, ak by Kyjev KONEČNE nasadil svoje drony na elektrárne, rozvodne a plynové uzly všade v okolí Moskvy a Píteru, tak Rusko môže stratiť extrémne veľa. Len pre info, rozdiel medzi zimnými teplotami na severe Ukrajiny a niekde v širšom okolí Moskvy sú minimálne jednotky stupňov, takže ak bude táto zima podľa El Niňa teplejšia ako minulá, stále to značí, že okolo Moskvy a Jaroslavli by malo byť niekde okolo mínus dvadsať.
A je mi jedno, že či to je vojnový zločin alebo nie. Rusi to robia a teraz je podľa mňa fáza vojny, kedy má platiť oko za oko a zub za zub. Elektrárne, trafostanice, to všetko je otázka týždňov opraviť, čo je v zime kurňa problém pre státisíce podľudí.
4. Drobnosti zo sveta
Osevná plocha ruských ozimín poklesla o 10 – 12%. V absolútnych číslach to značí prepad o cca jeden milión hektárov, takže necelá polovica tej slovenskej agroplochy.
Na konci októbra začne Kremeľ vykupovať ruské obilie. Má to slúžiť na podporu drobných poľnohospodárov. Keby som si mohol staviť, tak polovica prachov sa alebo rozkradne, alebo časť z toho sa použije spätne na úplatky pre vládnych a regionálnych úradníkov.
O necelú pätinu prepadol počet ruských telekomunikačných firiem.
Rusko plánuje zaviesť extra daň na tabakové výrobky. Déňdi ňet.
Takmer dve tretiny ruských stavebných projektov sa nevie dokončiť, pretože takisto déngi ňet. Pri viac ako polovici sa nedarí zohnať prachy ani na dokončenie základov...
Centrálna ruská vláda odpíše dlh Belhorodskej oblasti vo výške troch miliárd rubľov. Pripomínam, že Belhorodská oblasť je jednou z najviac skúšaných trojdňovou operáciou a podobne ako Kurská oblasť má najväčšie škody.
Rusko je krásne, Rusko je bohaté, Rusko je vyspelé! Ministerstvo financií Mordoru plánuje zvýšiť minimálnu mzdu v krajine na nepredstaviteľných 350 Eur mesačne. Čo musí našich rusofilov nesmierne potešiť. Pripomínam iba to, že u nás je minimálka takmer trojnásobná a dostáva ju (oficiálne) okolo 5 – 6% pracujúcich (lenže pozor, značná časť má ako čašníci a murári minimum len na papieri a ďalšie prachy má na ruku). V Rusku podobne pracuje odhadom až vyše 10 miliónov ľudí. Takže Mordor naozaj prosperuje, keď vám každý siedmy pracujúci zarobí za mesiac toľko, čo u nás minimálkar za týždeň a pol.
V ruskom Abakane na ďalekom východe niekto sfalšoval podpis muža na povolávacom rozkaze. Prekvapenému chlapíkovi prišiel domov už definitívny rozkaz a on zistil, že niekto ho šrajbol, tak s tým išiel na súd. Súd rozhodol, že podpis je síce sfalšovaný ale platný, pretože týpek sa neodvolal v riadnom čase (aký je riadny čas na sfalšovaný podpis na povolaváku podľa zákona? Desať minút? Jeden deň?).
Byť mladým ruským mužom, bol by som nervný. Odteraz ktokoľvek môže podpísať môj dokument a argumentovať tým, že aha, tam je precedens, tvoj problém.
Rusko len do dnešného dňa stratilo cca 10 miliárd USD na obilí. Nemusím pripomínať, že žatevná sezóna sa skončila len toť, pár dní nazad, a strata sa bude prehlbovať.
Tretina ruských spoločností je v strate. Počet firiem s mínusom od začiatku roka strojnásobil (údaj je ale z júla, takže tipujem vyššie číslo na začiatku októbra).
Ešte správy k téme „Sankcie nás posilňujú:“ Metalurgia v Rusku je v strate cca 2,7 miliardy USD, financie a poisťovníctvo 2,4 miliardy, uhlie takmer 2 miliardy.
K týmto dlhodobo stratovým sektorom sa pridalo už aj drevo, automotive a preprava a pošty.
Pošty, drevo a preprava sú sektory, ktoré sú po Rusku plošne. To značí, že ak tieto sektory idú do hlbokej straty, udeje sa to plošne a ovplyvní to stovky tisíc zamestnancov – v každom sektore. To značí plošný výber daní v každej oblasti pôjde do kytek.
Ďakujeme za millions and millions of gallons of fuel (aj pozdravom od Marduka a iných).
Odchádzame asi zajtra, ale až podvečer, z časových dôvodov.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Millions and millions
Ďakujeme.