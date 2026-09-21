Ekonomika a riadené hospodárstvo v Rusku

1. Prečo nechať veci na trh?
Exituje hypotéza, alebo skôr by som povedal potvrdená prax, že viac hláv viac vie. Preto hybnou silou inovácií sú mestá, nie nejaké lazy alebo pustý ostrov. Zároveň tu prebieha výmena informácií a človek rýchlejšie nájde zdroje. Ak má ekonomika nejaký problém, skôr alebo neskôr sa nájde protiliek, stačí nechať dostatočne veľa ľudí sa motivovať.
Vo voľnom trhu je to easy. 5% populácie sa namotá na tekvicové latté, tak malá časť trhu začne urýchlene produkovať tento módny trend, aby využili dieru na trhu. Centrálne plánovanie – podobne ako voľný trh – nevie predpovedať, že povedzme od januára bude trendom práve toto, ale voľný trh na rozdiel od socanov dokáže zareagovať promptne a medzeru pokryť. Pri rýchlych trendoch ako móda, stravovanie alebo hudba je to podstatné. Nedostatok voľného trhu rovná sa nedostatok príležitostí, nepokryté potreby, zásadne spomalená ekonomika. Za komančov sa stavilo na ťažký priemysel, po vzore ekonomík západnej Európy a USA ako aj ZSSR – lenže stredná Európa po roku 1948 bola na rozdiel od chudobného prevažne agrárneho ZSSR industriálna a navyše Západ mal tento trend už dávno predtým, v 19. storočí. Masa chudobných roľníkov a remeselníkov, aká obývala kontinent od staroveku, sa sťahovala do miest dávno pred Gottwaldom. Vo fabrikách a obchodoch bohatla, stredná trieda systematicky rástla, takže rástol aj obrat, spotreba, komercia. Komanči toto nezachytili a proste stavili na starého koňa namiesto toho, aby konečne podchytili strednú triedu a jej potreby. Nové potreby.
Výsledkom boli krásne dymiace fabriky, splnené kvóty na uhlie a oceľ, ale šóry pred obchodmi, nedostatok spotrebného tovaru a jeden typ sukne celé roky. Nehovoriac, že ešte aj prakticky štyri dekády po prevrate sa nedalo zohnať dámske vložky, prací prášok alebo hajzlák, teda niečo, čo okrem Rusov vedeli vyrobiť asi aj v Novej Guinei. Stačilo pritom prinajmenšom ľahký priemysel tohto typu nechať voľnému trhu a problém by sa vyriešil sám doslova za pár mesiacov. Pokryli by sa potreby trhu, štát by zarobil na daniach, hospodárstvo by sa diverzifikovalo, niekto by zarobil pekné peniaze a v lepšom prípade by sme nejaké Alwaysky alebo kvalitný a lacný toaleťák exportovali za devízy von.
Hybnou silou kapitalizmu je túžba byť úspešný. Hybnou silou socializmu je túžba, aby úspešný nebol nikto iný. Socializmus teda nemôže existovať, rovnako ako nemôže existovať dlhodobo farma, kde k najslabšej krave pripúšťame najslabšieho býka. Vždy sa to odrazí v budúcnosti. Ak teda zavedieme socializmus do najprosperujúcejšej krajiny planéty, hypotetického ekonomického raja (alebo povedzme USA ako istý symbol vysokorozvinutej ekonomiky), tak nie je otázkou ČI krajina pôjde do kytek, ale len kedy tam pôjde.
Je to jeden z tých nepísaných zákonov, ktoré vtĺcť do hlavy deckám, o dekády neskôr by na planéte Zem bolo podstatne menej problémov a vojen.
2. Ukrajina versus Rusko
Putin je ekonomický kretén až Kamenických dimenzií. Rovnako ako v socialistickom hospodárstve, on je obklopený zlými ľuďmi, zlými radami, zlým systémom a tragickými rozhodnutiami položenými na falošných číslach. Stalin, Hitler, Mao, Mečiar, Gottwald, Jakeš, Maduro a Chavez, Ceausescu...menovať by sme takto mohli celé hodiny. Čím správnejších ľudí dáš okolo seba, tým správnejšie princípy nasadia. Čím správnejšie princípy budete mať, tým bude ekonomika viac prosperovať. Čím viac bude prosperovať ekonomika, tým bohatší a spokojnejší budú ľudia – a tým stabilnejšia bude ekonomika v budúcnosti. Easy.
Späť k Chujlovi a Ukrajine. Putin to stavil nato, že európska ekonomika sa vydesí, pretože roky predtým pomocou rôznych potkanov, agentov, Schroederov, Merkeliek a Chmelárov budoval v EÚ závislosť na zdrojoch. Iste, pre nás by v rovnici „výlučne cena rozhoduje“ vyhralo Rusko a jeho gigantické zdroje. Ale priemerne príčetný človek si domyslí, že pri nákupe nerozhoduje VÝLUČNE cena. Lacný chlieb upečený z 50:50 múka a piliny ma nezasýti. Lacné auto za 5000 Eur, ktoré mi zožerie 50 litrov na sto mi nepomôže. Topánky za 3 Eurá, ktoré sa mi rozpadnú na druhý deň, sú na nič. Takže nie, cena NIE JE jedinou zložkou rozhodovania. Presne ako pri ruskom plyne a rope.
A to akosi Vladimír Vladimírovič nedomyslel. EÚ zvážila cenu ruského plynu/ropy (nižšia, no nie zásadne oproti konkurencii), spoľahlivosť (ďaleko nižšia ako u konkurencie) a potenciálne negatívny vplyv ruskej armády týmto plynom a ropou živenej, a rozhodla sa pre radikálny krok. Proste sme sa od Mordoru odstrihli. Neskoro a nedokonale, ale odstrihli (pre info: podľa mňa sa EÚ mala od ZZmrdov odstrihávať už po Gruzínsku; to, že sme sa nezačali odstrihávať intenzívne už po Kryme, by malo byť dovyšetrené v Bruseli a prednostne okolo Merkelovej ihneď po skončení vojny). V každom prípade vodiaci drôtik medzi ruskou mafiou, teda Gazpromom, Kremľom a spol. a nami sa predsa len pretrhla.
A znova zaúradoval voľný trh. Ropy a plynu je de facto nekonečne. Známe zásoby v ložiskách rastú, prednostne preto, pretože (voľný trh) zvládol technológie ťažby v iných podmienkach, z iných ložísk, v iných lokalitách a v inej miere. Takže stačilo len vymeniť dodávateľa. To sa stalo, presedlali sme na Katar, Trinidad, USA, Alžírsko a Európa bola spasená a Mordor, nie Brusel bol priškrtený. Iste, narástla cena – čo v podmienkach voľného trhu viedlo k poklesu spotreby. Hlinikáreň v Žiari bola zavretá, tuším aj závod v Medzibrodí na Orave (v oboch sa ale rozbieha výroba, pretože majiteľmi sú ľudia okolo Smeru, ak si dobre pamätám).
Putin síce povedal, že svoje zdroje predá inde, ale objem a cena sa obrátili proti nemu (ropy aj plynu na trhu bolo dosť, OPEC+ znižoval kvóty ťažby a Čína a India teda vyjednali pre neho horšie ceny). Takže voľný trh ZASA zvíťazil nad dogmami.
Ale Putin sa nenechal poučiť. Znova spieval tie isté pesničky, čo Stalin, Kim, Gottwald.
3. Zreguluj, nech to môžeš podporovať
Mantrou socializmu je to, že prosperujúci podnik musíš zdaniť (inými slovami: trestáš ho za úspech), pričom peniaze (s istými stratami tebe do vačku) sa prerozdelia niekomu, kto je neschopný (extrémne často naviazaný na teba). Keď sa prosperujúci podnik dostane na hranu, tak ho víťazoslávne podporíš dotáciami – a začarovaný kruh sa môže točiť ďalej.
Putin to chápe presne takto. Napríklad rafinérie – do trojdňovej operácie to boli hybné sily ruskej ekonomiky a jedny z najvplyvnejších firiem planéty. Teraz je Lukoil, Bašneft, Taneco a spol. rozbité, buď čiastočne alebo stopercentne. Ich produkcia, kedysi vyššia ako domáci odber, prepadla na dno. Na začiatku mesiaca to bolo 70% domácej spotreby benzínu, po poslednom týždni to bude rozhodne menej. Detto nafta.
Aj Ukrajina má dlhodobý nedostatok PHM, ale to už štyri roky. Rusáci, ihneď ako zistili, že trojdňovka nebude úplne podľa plánov tri dni, rozstrieľali všetky ukrajinské rafinérie, ktoré neležali na okupovanom území. Drvivá väčšina PHM domácej produkcie pochádzala z Kremenčuku (bola tu jedna z najväčších východoeurópskych rafinérií).
Teraz je Ukrajina závislá na dovoze PHM z Európy. My máme dostatočné kapacity, takže je to pre nás bezproblémové. Ale Ukrajina nechala veci ísť trhovo. Zdražela ropa kvôli Trumpovej vojne v Iráne? Nuž, ceny narastú podľa trhu, a vy buď budete šetriť alebo premietnete zvýšené ceny PHM do ceny vášho produktu. Keď sme do Slavjansku začali chodiť pred dvomi rokmi, košty na liter nafty boli okolo 90 centov. Dnes je to do dvoch Eur. Pre dedinčana z Ukrajiny je to strašné zvýšenie, o to viac, ak má starý Žigulák, ktorý žerie aj trávu pri ceste. Ale tým viac je nútený prejsť na úsporný režim. Keby Kyjev ceny reguloval, napríklad by dal strop na 1 Euro za liter dízla, tak si každý jazdí kedy chce a kam chce. Tým by rástla spotreba a teda by sa v trhu a dodávkach vytvorila nerovnováha.
Presne to spravili Rusi. V Rusku je kvôli rastúcej nespokojnosti s Putinom a jeho vojnou strop na cenu paliva. Domáca produkcia nestíha potrebám ani náhodou, riešením je teda import z India a Maroka. Ale tam už sa prejavuje trhová cena. Výsledkom je katastrofálna situácia, kedy trh potrebuje PHM, ktoré sa dajú doviezť zo zahraničia, ale nie za zastropovanú umelú cenu, takže tankery stoja v prístavoch a tak dôležité palivo sa klientom nedostane.
Nastáva paradox. Zákazník sa teší, že benzín je lacný – akurát ho nedostať. Ako by sa zachoval trh? Nuž, predstavte si bežného Slováka, ktorý má platiť za liter vody z kohútika napríklad Euro. Je to drahé a akiste by som sa škriabal za ušami, kde nájsť iného dodávateľa alebo ako ušetriť. Ak by ten istý Slovák spadol lietadlom niekde uprostred Nigeru a plazil sa po štyroch k najbližšej osade Tuarégov, za jeden liter točkovej vody by dal Euro veľmi, veľmi ochotne.
Putin toto nechápe. Pre tragéda jeho typu je každá rovnica v ekonomike rovnicou o jednej neznámej. Ukrajina a Západ to chápe, pre ich šťastie, takže Kyjev ani Brusel nemusí dotovať ukrajinských dôchodcov, ktorí môžu no nechcú ísť lekárovi na MHD alebo pre pubertiakov, ktorí by radi vybehli na starej Škode na opekačku. V Bezbenzinistane človek, ktorý autom nejazdí, dotujem svojimi daňami niekoho, kto presne toto robí. A rovnako dotuje aj podnikateľa, ktorý má doma flotilu luxusných Rolls Royceov.
4. Ďalšia rana pre ruský biznis
Štát má vstupovať iba v prípade nepredvídateľnej udalosti. Napríklad je vojna, tak štát vám platí nejaké kompenzácie. Došlo k zemetraseniu, štát platí napríklad siete.
V Rusku paradoxne to práve takto neplatí. Štát rozbehol vojnu, kde ťahá za kratší koniec. Bežní malí producenti z toho trpia. Napríklad mamička, ktorá šila kabelky a predávala ich prostredníctvom Wildberries. To vyhorelo, zobralo so sebou celú mamičkinu produkciu. Štát ich neodškodní, hoci prvotnou príčinou tohto nešťastia je práve štát, rozumej Putin. Mamička má existenčný problém. Putin má na háku.
Farmár niekde na Kubáni so zobral úver. Nakúpil traktory, kombajny, závlahy. Predaj obilia a kukurice niekam do Egypta mu každý rok zníži sekeru a zabezpečí živobytie. Ak by bola extra dobrá úroda alebo vysoká cena, má ešte k tomu bonus. Rusko ale vpadne na Ukrajinu (čo farmárovi prvé roky zabezpečilo vyššie trhové ceny zbožia) a následne Ukrajina v rámci operácie Moločko rozmláti väčšinu exportných terminálov v Čiernom mori. Farmár môže ošedivieť, no obilie nevyvezie. Rozhodne sa predať ho na hranici akéhokoľvek zisku/so stratou. Ďalší rok teda asi neoseje a nepoorie. Čo teraz? Odškodní ho Kremeľ?
Nie. Farmárov sú tisícky. Spotrebiteľov benzínu v Moskve milióny. Tí majú prednosť. Tých pár tisícok farmárov nech sa aj povešajú, Kremľu to je jedno.
Aktuálne klesli výkupné ceny slnečnice v Rusku. Niekto by povedal, že no a čo. Je to slnečnica. Lenže to je pre južné Rusko (a Ukrajinu) jedna z naj komodít. Jej cena je vyššia ako obilie. Cena prepadla v auguste o 16%. To samo o sebe je zlé. Ale v septembri nasledoval pád ešte o ďalších 31% (!). Operácia Moločko pokračuje, takže október bude ešte horší. Ak cena napríklad ropy prepadne o rovnaký objem, OPEC okamžite zastaví časť produkcie. Ale slnečnicu nezastavíte. Tá je na už obrobenej pôde, s vybudovanými závlahami, zasiata, osivo kúpené a prípadne je aj zožatá a naskladnená. Pri vrte proste znížite otáčky.
Ruský agrosektor čaká vlna bankrotov. Toto už nie je takisto o voľnom trhu, pretože štát rozoštval Ukrajinu a tá sa teraz mstí. Namiesto dotovania benzínu by mal Putin teraz odškodňovať farmárov na juhu Mordoru – ale je to príliš malá voličská základňa.
A môžeme pokračovať. Ťažba a kovy – mínus 31% o januára.
Extrémne dôležitý maloobchod: mínus 24%. V tomto sektore sú zamestnané milióny Otrokov.
Výstavba, taktiež extrémne silný sektor: mínus 23%.
Pokračujme ďalej: IT mínus 22%. Doprava mínus 14. Ropa a plyn: mínus 15% (to je pomerne málo, ale treba si uvedomiť, že aj minulý rok bol kvôli rozbombardovaným rafinériám pomerne zlý rok, takže celkový pokles trebárs oproti 2022 je podstatne väčší).
Elektrika: mínus 8% (podľa mňa nedocenený faktor. Keď prepadla spotreba energie o takéto množstvo, tak to značí príšerný pokles ekonomickej aktivity). Banky šesť percent dole.
Zaujímavá správa: v Rusku sa objavil benzín aj na miestach, kde pred časom už týždne nebol. Človek by povedal, že je to v kontradikcii s mojimi tvrdeniami vyššie. Ale nie je.
Dôvodom, prečo sa napriek ďalšej vyradenej rafinačnej kapacite zjavili PHM je: voľby. Putin proste siahol antitrhovému mechanizmu hodnému jeho kapacity, a prikázal uvoľniť zo zásob pomerne lacný benzín a diesel. Čo to značí? Bežnému Ivanovi sa podarí natankovať, ale podľa mňa nebude zo situácie dvakrát nadšený. Štát sa zbaví dotovaného paliva v čase, kedy je ho nedostatok a trend sa denno-denne zhoršuje. Nič to nevyrieši, ani len voľby nie.
5. Drobnosti zo sveta
Putinova strana Jednotné Rusko vyhrala – a bolo to o fúz! Normálne som sa zľakol, že vyhrá opozícia, najmä keď bola zakázaná. A teraz vážne. Putin dostal presne podľa očakávania menej ako naposledy ale viac ako bolo treba na výhru, pričom na prelome mesiacov Chujlo prikázal, aby sa zvýšila v regiónoch účasť vo voľbách. Zamestnávatelia teda mali doslova nútiť rezignovaných Rusov na vhodenie lístka.
Ako inak, i teraz sa ihneď našli desiatky, možno stovky kamerových záznamov, kedy úradníci po zavretí volebnej miestnosti vhadzovali do urien doslova igelitky predvyplnených lístkov, v ktorejsi oblasti sa stovky „správne“ zakrúžkovaných lístkov našli ešte pred voľbami. Ešte vtipnejší je prípad z Petrohradu, kde v jednom z okrskov malo byť vyše tristo registrovaných voličov, no narátalo sa takmer tisíc hlasov (to sa nedá vysvetliť náhodnou návštevou, akože idem na dovolenku a odvolím tam). Rovnako veselé to bolo na okupovaných územiach, kde v niektorých okrskoch sa vojaci dohliadajúci na správne výsledky neunúvali z bezpečnostných dôvodov (alebo boli ešte ožratí) dostaviť. Tam samozrejme takisto zvíťazil Chujlo.
Aspoň že im v Moskve voľby okorenili ZSU a zapáli rafinériu v Kapotnej. Podľa správ bol náklad dronov z Ukrajiny skutočne rekordný, čo zapríčinilo rafinériu horiacu hneď na tucte miest a navyše ruská PVO si zasa opakovane zasiahla vlastné ciele, teda bytovky.
Celá Európa nadáva alebo smeje sa Ficovi. Dôvod neviem. Mrk mrk plienky.
Ukrajina stráca denne viac ako jednu lokomotívu. Toto ma zneistilo, pretože nemám šajnu, čo to značí stratiť loko (je to zhorené na padrť alebo len poškodené a po týždni to pôjde na kolaje, neviem), navyše neviem, aké stavy a rezervy Kyjev mal pred vojnou.
V každom prípade vláda požiadala EÚ o rýchlu pomoc. Okrem toho nemám šajnu, čo to bude značiť vzhľadom na rozdielnu rozteč koľajníc za našimi hranicami.
Fico vyhlásil, že Rusko je hlbšie na území Ukrajiny. Zabudol povedať to, že je podstatne menej hlboko ako v marci 2022. Asi to zabudol pri svojej chorobe náhodou...
Okrem toho povedal, že „jedna strana konfliktu stráca 27.000 vojakov mesačne.“ A dodáva tak trochu podprahovo, že „ak by aj Rusi stratili toľko, je to vyše 50.000 spoločných strát.“
Predposránek akosi „náhodou“ dal dokopy jablká s hruškami a vyšli mu motorové píly. Ukrajina nestráca 27.000 vojakov mesačne (aj keď napríklad spolu s ranenými alebo zajatými a dezertovanými vojakmi to môže byť pravda, ale reálne to bude zlomok tejto sumy, IMHO okolo tretiny alebo štvrtine). A straty na ukrajinskej strane X neznačí LOGICKY, že toľko bude mať straty aj druhá strana. Fico ma nesklamal, ale som zvedavý na tých jeho pomr*aných voličov, že či mu to zasa zožrali aj s navijakom, ako typický smerácky odpad.
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