1. Maestro Vivaldi
Tu vopred upozorním, že operácia Vivaldi je stále trochu zahalená tajomstvom. Faktom ale je, že ukrajinské, západné ale aj ruské zdroje uvádzajú už pomerne zásadný prelom frontu. ZSU sa dostávajú ďalej aj po cca dvoch týždňoch (hoci niekto môže namietať, že akcia začala na začiatku leta). Faktom ale je, že asi nebude problém niekde spraviť lokálny prelom trvajúci týždeň, ale momentum udržať. A to sa Ukrajincom darí.
O trvajúcom tlaku na Orkov kvákajú aj ruskí milblogeri. Rovnako ako na druhej strane, aj tu normálne uvažujúci človek bude opatrný v prípade „zaručených ruských úspechov,“ a naopak, normálneho dlhodobého prelomu sa nedočkali od prelomu 2024/25. Takže pre nich je operácia Vivaldi takisto nepríjemná. A to je len začiatok.
Ukrajincom sa aktuálne vzdalo naraz nepredstaviteľných 250 Otrokov. Nemám presné údaje, ale podľa mňa podobná masa sa im naposledy dostala do rúk dakedy na jeseň 2022, kedy ZSU namiesto na oznamovaný Cherson zaútočila na charkovský vidiek.
K tomu sa pridávajú fámy, že ZSU udreli na ZZmrdov aj okolo Slavjansku. Mesto je pomerne bezpečné čo sa týka pechotných vnikov zo strany Mordoru, ale na druhej strane je devastované KABmi a dronmi, od môjho odchodu aj samovražednými quadrukoptérami. Ak by sa Ukrajincom podarilo oslabiť ruské pozície okolo Raj-Alexandrivky na východ od mesta, prinajmenšom štvorrotorové samovražedné drony by stratili svoj efekt.
No a ako bonus uvádzam, že ZZmrdi stratili za minulý deň vyše 2000 Slnečníc, čo je druhé najvyššie číslo vojny (pokiaľ ale viem, na začiatku vojny, február a marec 2022, sa tieto štatistiky nerobili, ale dakedy v lete Rusáci uvádzali 5000 mŕtvych. Vyberte si, že či vtedy Opičákov chcípalo denne viac alebo menej). V každom prípade to korešponduje s operáciou Vivaldi a pomerne vysokými dlhodobými stratami Rusákov na fronte.
Dušan, toto už bude niekde okolo 130 – 140 dní krát sto+ Slnečníc, nie?
2. Novinky v ruskej bombardovacej kampani
Rusko sa posledné týždne začalo sústrediť na obchodné domy a logistické centrá Ukrajiny. Ruské trollúčty hovoria, že to je jasná reakcia za Wilberries a Ozone, akurát ako typickí ruskí degeneráti si neuvedomujú, že ukrajinské logistické centrá sú ničené od prvých dní vojny a tie ZZmrdské dakedy od júna tohto roku, teda po 4,25 roku trojdňovej operácie.
Zo strany Rusákov ide samozrejme o logiku, že čím viac skomplikujeme Ukrajincom logistiku, tým krutejšia bude zima. Čo je v istej miere terorizmus, ale ja by som takto postupoval hocikedy, cez WWII alebo aj teraz na strane Ukrajiny.
Akurát jedna vec: Kým Kyjev má 3+ miliónov obyvateľov a ostatné ukrajinské mestá sú zasadené uprostred agrárnej krajiny s desiatkami mestečiek a dedín, Moskva má 16.000.000 (v podstate populácia Československa) a je vo veľkej miere uprostred lesov a bažín, s minimom poľnohospodárskej pôdy. Cez Kyjev som prechádzal niekoľkokrát a viem si dokonale predstaviť, že dodávky potravín a základných hygienických potrieb/paliva sa pri troche snahy zabezpečí z vidieka. Ako to vyrieši Mordor v 5x takej Moskve uprostred močiarov, tak to teda neviem. V každom prípade rátam, že Kyrylo Budanov alebo niekto z jeho prostredia s týmto ráta a moskovské veľkosklady, obchody a trhové centrá ľahnú popolom ešte pred začiatkom zimy. To by bolo pre viac ako 10% populácie Mordoru veľká vec. A to isté platí pre tri milióny obyvateľov Petrohradu.
Okrem toho Moskva začala už nepokryte bombardovať školy a škôlky. Predtým to bolo definované ako collateral damage, ale teraz to už robí systematicky. A to je presne to, čo tento zdegenerovaný ruský národ definuje dokonale – keď bojovať, tak len so slabším, keď nevyhrám, aspoň čo najviac sa vyvŕbme na bezbranných civilistov. Stratený živočíšny druh...
3. Ešte niečo k stratám
Ako som napísal vyššie, Rusáci majú 2090 Slnečníc, čo je o 110 menej ako v rekordný deň. Ten bol pred Vianocami 2024 a všetky čísla plus alebo mínus 2000 Podľudí sa udiali na prelome rokov 24/25. Okrem toho sa k tomuto numero priblížili tento mesiac, teda po dlhej dobe sa nám zjavilo svetielko v podobne dvetisíc čiernych mikroténov sedemnásteho tohto roku. Po dvoch týždňoch to tu máme znova, dokonca ešte o čosi viac. Je to trend?
V každom prípade pripomeniem, že Rusáci mávali dakedy pred tromi rokmi len zriedka viac ako tisíc ZZdochlín a vcelku bežné čísla boli okolo 750 – 900. Dnes je už takmer 5 mesiacov, čo neklesli pod tisícku a len zriedka sa litru priblížili. Po konci mája by som to videl niekde na priemer okolo 1400 a ak čísla z posledného mesiaca sa udržia, tak podľa mňa budeme mať niekde na 1600. 1600 krát 30 sa blíži k 50.000 Zzdochlín mesačne alebo 600.000 ročne (populácia Vladivostoku alebo Irkutska). Keď si uvedomíme, že celý Mordor, pokiaľ nerátame pribratie okupovaných ukrajinských oblastí, stráca prirodzeným demografickým poklesom okolo pol milióna obyvateľov ročne (a tu nerátam exodus mladých mužov, to by bolo podľa mňa dokopy okolo milión Rusov ročný mínus), tak len na vojne plus prirodzeným prepadom Latrinistan by takto strácal okolo milióna Otrokov ročne.
4. Drobnosti zo sveta
Ruskí milblogeri sú nasratí za zlyhanie 20. armády v Lymanskom smere a žiadajú si potrestanie jej velenia. Samozrejme, ani zmienka o Putinovi.
Rusko v skratke: Ruský novinár sa vyjadril, že Rusi nechcú byť časťou Západu, pretože to by značilo vzdať sa barbarstva a začať dodržiavať pravidlá ruského života.
No ale veď to predsa vieme, Ivan! Akurát slovenským dezolátom to natĺcť do hlavy...
Okrem toho ešte zapálili dve sklady PHM.
Ukrajina v noci na včera zapálila ďalšie sklady PHM. Jeden bol v Krasnodare, ďalší horí v tom istom kraji na mieste zo zaujímavým názvom Edelweiss 95. Čo je inak názov jednotiek horských strelcov kde-kade po svete vrátane Ukrajiny, čo prednedávnom vytáčalo proruských dezolátov do nepríčetnosti a viedlo k ich dôkazu, že označiť svojich horských strelcov názov používaným po celom svete je dokonalý prejav Banderovského fašizmu.
Nepotvrdené: ZSU zničili Rusákom jedno cvičné lietadlo československej výroby, Aero Albatros, a tri rýchle člny, vrátane jedného vyloďovacieho typu BK-16.
Kyjev by mal mať dostatok PVO systémov schopných zostreľovať prúdové Šáhidy do dvoch mesiacov. Čo zhruba korešponduje s obdobím Vianoc.
Strely Ukrajiny bombardovali dve vojenské fabriky v Latrinistane.
Ešte jeden update: Ukrajina údajne zasiahla až sedem rafinérií. Akurát som nepochopil, či to bolo za jednu noc alebo nejaký súhrn. Medzi zásahmi sú Perm, Ufa, Kujbyšev, Uljanovsk, Moskva, Ilsk a Novošachtinsk. Najvzdialenejšia je až 1600 km od hraníc.
V Rusku je po „voľbách.“ Oficiálne médiá otvorene hovoria, že je čas pritlačiť na vlastné obyvateľstvo a zaviesť nové, ekonomicky drastické opatrenia. Údajne sa majú zvyšovať napríklad ceny verejných služieb a nájmov, a to podstatne viac, ako sa predtým rátalo.
Vladimír Vladimírovič povedal, že Pobaltie porušuje práva ruskej menšiny. Čiže presne to, čo predchádzalo invázii na Ukrajinu 1 aj 2 a čo predchádzalo invázii Nemecka do Československa za Hitlera. V súvislosti s posilňovaním pohraničných jednotiek je to zaujímavé.
Ale ako hovorím, Rusáci podľa mňa nevletia do Pobaltia a celé toto je len na znervóznenie členov NATO, ktoré by obmedzili podporu Kyjeva.
Ale sa mi páči postoj Poľska. Poliaci vyhlásili, že pri ďalšom narušení vlastného vzdušného priestoru budú zostreľovať čokoľvek ruské, čo im tam vletí. No konečne!
Rusko varovalo NATO, že ohrozenie alebo blokáda Kaliningradu by viedli k nasadeniu všetkých dostupných prostriedkov ruskej armády. Či by oní nasadení vojaci mali topánky rovnakej veľkosti, ruská strana neuviedla.
Putin určite nechce mobilizáciu. Akurát podpísal navýšenie ruskej armády o 15K Orkov.
Ak budem poobede OK, tak dám ešte jeden blog.
Zatiaľ https://buymeacoffee.com/johny1981aa, heslo Izjum. Alebo heslo Paralen.