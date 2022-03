Falošní proroci, metastázy a užitoční idioti

William Joyce asi bežnému človeku nepovie nič. Lord Haw-Haw takisto nie. Jedná sa o tú istú osobu, mladého Angličana (alebo skôr Íra), ktorý narukoval na „temnú stranu Sily“ počas bitky o Britániu a dlhoročne spolupracoval s fašistickým Nemeckom. Jeho program „Nemecko volá“ dlhodobo bombardovalo britských poslucháčov propagandou, nepravdivými informáciami a otvorenými klamstvami, bez ohľadu nato, či tretia ríša postupovala alebo dostávala na frak. V 46. oprávnene odvisol za vlastizradu.

Časy sa zmenili a dnes virtuálny Lord Haw-Haw nemusí byť školení v spojárčine a takisto s nemusí nachádzať na nepriateľskom území. Je 21. storočie, na propagandu postačí prístup na internet, mobilný telefón s kamerou a krátky scenár.

Slovensko bolo v posledné roky zaplavené Hawhawmi tak, že by som musel napísať takýchto blogov stovky, aby som ich priblížil nejako extra. Ja skúsim vybrať iba tých najväčších lúzrov, ktorí sa ale dokážu najlepšie pretvarovať. O čo menej pravdy majú, o to sú verejne známejší a preto nebezpečnejší. Paradoxné je, že nato, aby sa ich „odbornosť“ odhalila stačí iba pár sekúnd googlenia – a zrazu je aura pravdy fuč.

1. Jozef Banáš

Agent Lotos je presne tou postavou, ktorá sa síce tvári ako priateľ a človek nad vecou, ale reálne sa jedná o pokryteckého a zbabelého človeka, ktorý je presne toho svetonázoru, ktorý aktuálne formuje spoločnosť. Akonáhle sa obráti vietor, Lotos zmení názor. Komunistický udavač, eštebák, teda už z princípu zákerná osoba, ktorú nechcete mať za suseda. Legendárne porevolučné prevracanie kabátov neobišlo ani takéto postavičky, skôr by som povedal, že oni boli hlavnou vlnou prevracania košieľ aj kabátov. Demokrat, ktorý hlasoval za bombardovanie Juhoslávie počas leteckej kampane vo farbách ANO, jednohubky volieb pod patronátom Pavla Ruska, dnes už právoplatne odsúdeného. Banáš úspešne od 70. rokov študoval na oddelení zahraničného obchodu, čo má podľa mňa veľmi blízko k špionáži. Bol ešte pred revolúciou na ambasáde v NDR, kde rozvíjal vzťahy so súdruhmi, nevadilo mu byť následne vo Výbore pre európsku integráciu. V roku 2004 člen pravicovej SDKÚ, pretože ANO bolo zrazu nepotrebné. Ešte v ten rok sa stal podpredsedom parlamentného zhromaždenia NATO. Taký krásny posun z ultraľavicového spektra do pravicového, niečo, ako keď dlhoročný spoľahlivý otecko na staré kolená spraví coming out a nájde si mladého priateľa. Môže sa stať, poviete si... ale Lotos sa na staré kolená vrátil k starým dobrým bolševickým koreňom a začal kopať proti NATO a Západu.

V jeho „kariére“ chýba už len Taliban a írske Sinn Féin, ale počkajme času, noc je ešte mladá a Lotosova chrbtica je zjavne mimoriadne flexibilná.

Mimochodom, jeho fenomenálna schopnosť neodpovedať na otázky a dokonale presne trafiť predpoveď udalostí, ktoré sa už vlastne udiali, je legendárna.

Zhrnutie: Banáš je nielen prototypom nielen bezcharakterného človeka, ktorého názor je extrémne závislý od aktuálneho politického diania, ale aj modelom človeka, ktorého „antisystémovosť“ je hraná, plná vypočítavosti a zisku. Úprimne povedané, neviem si predstaviť, za aký čas by mi zvonila pred domom rozviedka, keby som mal Lotosa za suseda. Jediné, čo sa teším, sú jeho články v najbližších mesiacoch, keď sa svet zbaví botoxového miniMonštra z Kremľa. Banášova ďalšia kniha bude mať akiste názov „Ako som popíjal čajík s Obamom“ alebo „Kód 10000 – Slava Ukrajine!“

2. Eduard Chmelár

Všetko najlepšie k meninám, Edo! Majster Chmelár je pre mňa záhadou. Je to presne jedna z tých tuctov obskúrnych postavičiek, ktoré sa vyroja vždy, keď sa niečo negatívne zomelie. Ja im hovorím supy, aj keď skôr by sa hodilo slovo hyeny. Zdochlina ležiaca na ceste je pre nich hostinou; akonáhle by sa jelenček krotko pásol na lúke, Chmelára a spol. by nebolo vidieť celý rok. Čím horšie, tým lepšie, to je motto tejto kasty ľudí. Rovnako ako exot vyššie je majstrom predpovede udalostí, ktoré už sa udiali, ale zásadne netrafí ani to, koľko hodín bude zajtra o takomto čase. Edo a Jozef spoločne predpovedali deň pred americkými voľbami (Trump versus Clintonová) víťazstvo Clintonovej, lebo veď americký vojensko-priemyselný komplex nemôže pripustiť víťazstvo pokorného a mierumilovného človeka ako bol Trump. Deň po voľbách, kedy bolo jasné, že Hillary to nedala, obaja sa slávnostne chválili, že presne tušili, že geroj Donald musel zvíťaziť, veď to bolo jasné. Nevadí, ja tiež viem ťahy športky päť minút po losovaní zväčša dosť presne.

A pri úspešných predikciách, čo sa stane už včera, Edove schopnosti končia. Jeho život je podobne ako u svojho vyššie spomenutého klonu plný lavírovania zo strany do strany, pričom premety z ľavice do pravice a nazad mu nie sú cudzie. Škoda, že nebol starší o dve generácie, ako tajomník NSDAP a čestný člen Hlinkovej gardy by sa uživil. Edo hneď po revolúcii vstúpil do VPN, hoci bol redaktorom ľavicového, de facto komunistického magazínu Slovo. Potom už to bolo jasné – srdce je na ľavej strane, takže Edko prešiel Stranou zelených, Slovenskou demokratickou ľavicou, potom prešiel jednorazovou (v tomto prípade aj jednorazová je príliš veľký eufemizmus) straničkou 99%, ktorá sa chválila , že zosobňuje 99% slovenských občanov, len keď podpísaní občania boli konfrontovaní, že či skutočne podpísali petíciu za registráciu strany, zistilo sa, že 99% ju v skutočnosti nikdy nepodpísali. Edov výtlak vo voľbách bol podobný polotučnému mlieku, teda 1,5%.

Mysliteľa a politológa to nezastrašilo a urobil pokus číslo 2. Jeho hnutie SEN – Solidarita, ekológia, nenásilie skončilo v prvých voľbách...pardon, ono sa ani len nezúčastnilo volieb, pretože nezískalo dosť podpisov (10.000. Hnutie malo toľko podpisov, ale znova eľká časť bola falošná.). Hnutie malo typický volebný program ako prepísaný cez kopirák s desiatkami podobných jednohubiek – vyššia minimálna mzda (načo uvažovať o tom, že drvivá väčšina za ňu aj tak nepracuje, počúva sa to ale mimoriadne dobre), rovnosť príležitostí (to je jedno, čo to je, ale znova to znie sexi) a pracovné miesta aj mimo Bratislavu (ako keby ľavica niekedy nejaké pracovné miesta okrem agentov ŠTB vytvorila). Takže SEN svoj vlhký socialistický sen veľmi rýchlo dosníval.

Dva pokusy, dva hlboké omyly. Z jeden a pol percenta na nula celých nula nula. Do tretice všetko dobré, hovorili naše staré matere, a tak 99%-ný snílek založil platformu Socialisti.sk. Znie to úderne, tak moderne, aby to zaujalo aj mládež s iPhonmi v rukách. Zjavne to nezapôsobilo a z polotučného mlieka sa stalo nízkotučné (0,5% pre tých, ktorí majú laktózovú intoleranciu). Edo síce po voľbách prehlásil, že v rámci hnutia skladá funkciu, ale na druhej strane koho by to zaujímalo, nie? Chmelárovým úspechom bolo, že sa po zložení funkcie našiel aspoň jeden člen, ktorý by prevzal predsedníctvo, lebo pri polpercentnom výtlaku vo voľbách sa skôr zdá, že som v strane sám, a aj to s amputovanou nohou. Len pre pikošku – nízkotučné mlieko sa tento rok zlúčilo s legendárnou stranou Niemandov Vzdor – strana práce, teda ex-Béčkom – revolučnou robotníckou stranou, alebo ex-Živnostenskou stranou SR, alias ex-Socialistickou stranou občianskej slobody, alias ex-Slobodou. Kto si nevie nič z tohto herbára neznámych pijanských krúžkov vybaviť, možno si vybaví známe foto nového predsedu Artura Bekmatova, kinder-revolucionára z KSS, pisateľa Zem a vek. (edit: to foto asi nie je také známe ako som si myslel, hoci pár rokov dozadu brúsilo internetom pravidelne. Keď neviete ktoré, o nič ste neprišli).

Edo mal vo svojej zbierke neúspešných rande s politikou ešte jeden krásny nezásah: kandidoval za prezidenta. Tentokrát to mal medzi polotučným a plnotučným mliekom, ale reálne mi skúste prezradiť jeden jediný dôvod, prečo by bežný Slovák volil bizarnú postavičku, ktorá sa strápnila v každej strane? Ešte aj tie lístky by snáď boli sfalšované. Ale Edo to všetko otrasie a budúcnosť dá s prstom v nose.

3. Profesor Peter Staněk

Okrem lárv mäsiarok neexistuje organizmus, ktorý by sa na tragédiách na Ukrajine natoľko priživil, ako je práve brnenský rodák Peter Staněk. Trištvrte storočia života tohto človeka je tak podivuhodných, že až ma tak šokuje, ako mu niekto môže veriť. Poďme sa na jeho zásluhy pozrieť pekne zblízka:

Počas okupácie študoval ekonomiku. Tuším, že práve počas normalizácie mu to bolo umožnené z nejakého úplne konkrétneho dôvodu. Potom prišla revolúcia s ňou aj otec vlasti, vrah, mafián a Vladimír M. zvaný Veľký muftí. Staněk bol jeho ekonomickým poradcom, čo samo o sebe je tak veľká tragédia, že príčetný človek by sa zdekoval z verejného života a zahrabal by sa pod zem, ideálne naveky. Staněk však takouto vadou nikdy netrpel a stal sa ekonomickým expertom strany Stred. Keď si takú stranu nepamätáte, nevadí, ani ja. Len neviem zistiť, že či títo exoti majú fenomenálnu schopnosť nájsť si stranu, ktorá o týždeň nejakým spôsobom zanikne, alebo svojimi schopnosťami stranu odpália oni...Veľa o tom rozmýšľam, ale neviem nato dôjsť. Musí sa mu ale nechať, že ako ekonomický poradca premiéra Fica sa uživil celkom dlho a bohužiaľ táto strana nezanikla dodnes.

A teraz úprimne: ako dokážete byť poradcom dvoch najväčších ekonomických katastrof v histórii Slovenska – Mečiara a Fica, a zároveň sa tváriť ako ekonomický guru? Kamarát za pol roka trikrát havaroval na suchej ceste, ale nikdy nemal tendenciu o sebe vyhlasovať, že je reinkarnáciou Nikiho Laudu. Profesor však mal sebareflexiu odstránenú spolu s pupočnou šnúrou, takže stále asi očakáva Nobelovu cenu za ekonómiu, či čo.

V podstate sa tento šušťákový expert spolieha na niekoľko osvedčených praktík, ktoré veľmi dobre zaberajú pre krčmovú lúzu, ale reálne z neho nerobia ekonomického experta ani na úrovni piatej cenovej. Ide hlavne o agresívne správanie a urážanie súpera vždy, keď nemá argument a ani pravdu. To nevadí, že nemáš pravdu, aspoň že máš decibely, teda aspoň keď je tvojou cieľovou triedou elektorát Smeru, Republiky a ĽSNS.

Ďalšou mimoriadne obľúbenou taktikou je argumentácia mimo misu. „Pán Staněk, koľko je hodín?“ „Poviem vám to úplne presne, Čína skúpila patenty a preto kapitalizmus je zlý.“ Toto je približná matrica jeho argumentácie a je jedno, či to povie pred diskusným súperom alebo v jednom z mnohých jeho samodiskusií. Vyhýbanie sa odpovedi je podľa mňa dokonalým dôkazom niečej nepravdy, ale niekomu to nemusí vadiť.

A úplne dokonalý je Staněk v doomsayingu. Prší? Skončí to katastrofou. Svieti slnko? Dostanete smrteľný úpal, pamätajte. Hlásia vietor? Zajtra budete bez strechy. Pre Staněka neexistuje akákoľvek predstaviteľná situácia, ktorá by zajtra nemala skončiť tragicky. Práve táto vlastnosť z neho robí hrdinu pred dezolátmi ľavicovej aj pravicovej scény. Nech sa deje čokoľvek, je to ich chyba a vy nato doplatíte, verte mi, ja som vedec a prognostik.

A tu narazila kosa na kameň. Kým Chmelárove a Banášove predpovede sa trafia aspoň v prípade, keď predpovedáte včerajšok, Staněk nedá ani to. Jeho kariéra je znôškou falošných predpovedí, ktoré sa nikdy, opakujem NIKDY nesplnili. Ak pôjdete niekedy do Las Vegas, zoberte si Staněka a opýtajte sa, ktorá farba padne. Nezabudnite ale staviť na tú druhú, prosím. Úspešnosť budete mať stopercentnú a kasíno sa položí.

A teraz pár prognóz od spomínanej Sibyly, len tak, na pobavenie: „Kríza na svetových finančných trhoch nebude krátka a potrvá ešte osem až desať rokov.“

Len pre info, kríza trvala sotva dva roky, od jesene 2007 do júna 2009. Iba štyristopercentná odchýlka, to sa ešte dá zniesť.

(Parafrázujem) Slovenské elektrárne budú predané za cenu nižšiu ako 1 miliarda korún. No, tu sa sekol už 31-násobne, ale nevadí, dalo sa ešte viac.

(Parafrázujem) Daňová reforma zničí tretinu malých podnikov. Reálne za dva roky po nej narástli o takmer polovicu, z 58,000 na takmer 80,000. Nevadí.

(Parafráza) Príjmy budú rásť až tri roky po vstupe do EÚ. Realita? Rástli o pol percenta ešte v prvý rok, skokovito ďalšie dva roky. V reálnych číslach to boli iné cifry, ale takisto pozitívne. Nielenže rástli, ale rástli kontinuálne.

(Parafráza) Automobilky už nikto nechce, prečo idú k nám? Toto nepotrebuje koment. Vysvetlite to ľuďom okolo Žiliny, Nitry a Kechneca, pán „profesor“.

V tieni vojny na Ukrajine sa náš génius nenechal zahanbiť a znova prorokuje. Európska únia neprežije bez ruského plynu, ruských vzácnych plynov a ruskej zmrzliny, či čo všetko je akože neprekonateľnou prekážkou v 21. storočí. Ako vždy, počas posledných videí na Youtube prorokuje piate cez deviate, mieša jablká s hruškami a delí ich motorovými pílami, aby mu vyšlo to isté: kolaps je nablízku, autoritatívna vláda, ideálne diktátor je jediným riešením. Neviem, koho Staněk volí v súkromnom živote ale tipol by som, že to bude niečo z kategórie Harabin – Mazurek – Kotleta – Fico. Polovica z nich súdne trestaná, polovicu to čaká. Skvelá spoločnosť pre ekonomického génia.



Tragédiou je, že všetci títo géniovia v bežnom plebse budia dojem, že vedia. Pravda je ale na opačnej strane reality – Chmelár, Banáš a tým dupľom Staněk by sa nikde v civilizovanom svete, kde o úspechu rozhodujú schopnosti a nie politické konexie, prázdne tliachanie a grobianske nazývanie oponenta hajzlom, nedostali ani za dvere pohostinstva. Ich večné príživníctvo na ťažkostiach života, či už zdražovaní, nezamestnanosti, korupcii (ktorú v podstate svojou činnosťou priamo alebo nepriamo podporujú prostredníctvom politickej príslušnosti), alebo v prípade pseudoekonóma Staněka aj na takých tragédiách ako je aktuálna genocída na Ukrajine, by malo byť podľa mňa aj v hľadáčiku polície. Čerstvá skúsenosť s 500 Eurami a dobrým chlapcom v Moskve mi hovorí, že takých päťstoeuroviek mohlo byť viac. Záber a frekvencia článkov, zhromaždení, videí a rozhovorov počas kľúčových demonštrácií proti euroatlantickým štruktúram naznačujú, že tieto kreatúry nie sú len náhodnými chodcami, ale trochu organizovanou skupinkou s otáznym pozadím. Metastázy, ktoré títo ľudia vytvárajú v spoločnosti, sú ťažko liečiteľné. Bežný sústružník, ktorý ráno vstáva do práce a potrebuje zarobiť, aby splatil hypotéku a uživil rodinu, ťažko konfrontuje úspešnosť týchto prínosov pre spoločnosť. Ak mi niekto povie, že zajtra kvôli sankciám na Putina prídem o prácu, zožerie ma americký Žid a najbližších dvesto rokov až do dôchodku budem musieť žrať trávu, asi nebudem sedieť večer nad googlom a sledovať ich historické (neexistujúce) zásahy. Človeku napadne ten prímer s užitočnými idiotmi – tí však robia zlo zadarmo, z presvedčenia. V týchto troch prípadoch taký pocit ja osobne nemám...

Ale pre nás všetkých – máme šťastie, že keď sa angažuju títo traja, skončí to pre nás nakoniec dobre. Ako predpovedal Jozef Banáš prvého marca tohto roku, Rusko určite pred týždňom nezaútočí na Ukrajinu – Edo Chmelár to potvrdil a profesor Staněk doplnil, že sankcie spôsobia prebytok tovaru v ruských obchodoch a prudký rast hodnoty rubľa.

Ale niekedy včera asi budú mať pravdu.

P.S. Takýchto členov je na Slovensku viac, ale títo traja mi ležali v žalúdku najviac. Ak vám niekto ešte napadne, hoďte to diskusie.

P.S.2: Za zozbierané múdrosti profesora Staněka ďakujem Gabrielovi Šipošovi a jeho blogu. Ak to číta, porposím ho o refresh Staněkových výrokov k roku 2022, celkom dobre sa to čítalo.