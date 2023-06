Generálobranie II.: Sedemdesiat pannien mala.

1. 70 pannien mala

Ramzan „Kozomrd“ kadyrov je studnicou nekonečnej zábavy. Ostatne ako každý človek blízky Putinovi. Putin má vážne jednu supervlastnosť, a to obklopovať sa totálnym ľudským a inteligenčným odpadom. Ramzan nie je výnimkou, skôr pravidlom.

A ako každý dezolát tohto rangu, aj Ramzan samotný má takéto vlohy. Obklopil sa riťolezmi najhoršieho rangu, čo je veľmi zlou správou v kríze, akou Ruská federácia aktuálne prechádza. Výsledkom je neschopná armáda a fiasko na fronte. A samozrejme stovky vtipov.

Aktuálnym vtipom je Ramzanov bratranec Adam Delimchanov. Delimchanov je hľadaný viacerými krajinami za mučenie, vraždenie politických oponentov a jeho majetok sa odhaduje na 300 miliónov dolárov. Na človeka bez vzdelania a podnikateľských aktivít (normálnych, nie typicky ruských) je to vcelku závratné imanie, čo zoznam zločinov rozhodne predĺži o majetkové trestné činy, vydieranie a korupciu. Proste taký typický člen aktuálnej, proputinovskej ruskej dumy. Áno, človek hľadaný za vraždy je v Rusku normálnym poslancom a nehanbí sa za to on ani duma samotná.

Čerstvo ale zapracovali božie mlyny. Otázkou je, či Božie alebo Allahove, v každom prípade Delimchanov dostal do paprčky raketu (iné zdroje hovoria o delostreleckom náboji) a je nezvestný. OK, to sa na fronte stáva. On ale nebol na fronte, rovnako ako väčšina jeho kozojebov sa skrýval v rezorte na brehu mora. Ako vždy a všade, Rusko a Ramzan aj tuto nemôžu odolať totálnemu strápneniu. Po zverejnení oznamu zo strany Ukrajiny sa ozval sám veľký Kozomrd a povedal, že Adam je fajn a nie je ani zranený. Veľmi krátko nato upresnil, že Adam je živý, aj keď teda áno, je ľahko zranený. Potom ale na potvrdenie svojich tvrdení (v totálnom rozpore jedno s druhým) ukázal Adamovu fotku, ale archívnu. Viete, jasným dôkazom, že môjmu bratrancovi sa dnes ráno pri kanonáde nič nestalo, je fotka stará rok, lebo veď logika. Ramzan by mohol na Slovensku v kľude voliť Smer-SD, má na to gény a inteligenčné predpoklady. A aby trápnosti nebolo málo, následne Ramzan povedal, že jeho brat (sic) je nezvestný a požiadal Ukrajinu, aby v rámci dobrých vzťahov (sic) dodala Ramzanovi súradnice Adama Delimchanova (!!!), ktoré sú mimochodom na Ruskom okupovanom území Ukrajiny (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).

Aby celá situácia bola ešte pikantnejšia, tak jeden z ruských veliteľov uviedol (ten, ktorého pred týždňom Wagnerovci zajali a zmlátili), že súradnice Delimchanova dodali Ukrajincom priamo Wagnerovci (!), ktorí inak na Ukrajine už oficiálne nie sú (!!). Čo je síce možné, pretože nikto nevraví, že Prigožin na fronte nemá stále nejakých mužov alebo aspoň dobrých informátorov. Skôr to ale vidím na SBU.

Nemáte dosť, milé deti? Adam Delimchanov sa vyhrážal Prigožinovi len dva týždne nazad, pričom treba podotknúť, že Prigožin a Kadyrov boli v rámci bizarnej siete ruských silových zložiek spojenci a tvorili tzv. jastrabov armády, teda na vojnu vychytených členov. Lenže Putin ako vždy postavil obe strany proti sebe a kým Wagnerovci striktne odmietli so Sergejom Šojguom podpísať zmluvu o podriadení sa veleniu, kým Kadyrov (pokiaľ viem, rukou Delimchanova) sa podriadil a zmluvu podpísali. Delimchanov v rámci roztržky sa vyhrážal Putinovmu ex-kuchárovi osobne, na čo reagoval Dmitrij Utkin (Wagner osobne) a Delimchanova veľmi efektívne uzemnil. Delimchanov odstupňoval útok, ale aby to bolo korenené, Utkin ako starý vojnový veterán a nácko vyzval Delimchanova na súboj ako za starých čias. Výsledkom je, že Delimchanov na začiatku mesiaca stíchol. A včera stíchol doslova. Náhoda? Neviem, SBU (ukrajinská tajná služba) má na juhu tisícky informátorov, ktorí si nejakých kozích milencov asi všimnú hneď, ako vystúpia z vlaku a súradnice predávajú do Kyjeva. Drony alebo americké satelity dokončia proces zdieľania info. Ale na Delimchanova ako alter ego samotného Ramzana sa mohli vysadiť aj Wagnerovci, či už Jevgenij Prigožin osobne alebo niekto bez jeho vedenia.

Podľa toho, že Kadyrov nevie, čo s jeho bratrancom je a zúfalo zháňa informácie o jeho existencii, tak predpokladám, že Adam už súloži 72 panien. Dúfam, že v čečenskom nebi aj koza môže byť definovaná ako panna.

Ako vždy, niekoľko vtipov z netu: „Ramzan stratil pravú ruku.“ „No, tak to to bude chodiť s osranou riťou.“ (Kto by nevedel, moslimovia si utierajú zadnicu pravou rukou a preto sa stravujú ľavou. Čo robia tí, ktorí majú obe ľavé, sa mi nepodarilo zistiť).

(vysvetlivka: Ramzan má zlozvyk používať barličku don (neviem, čo to značí, ale používa to ako oné stokrát v jednej vete). „Ramzan teraz spieva DON´t cry for me Ukraina!“

„Delimchanov duch sa vznáša nad bojiskom na južnej Ukrajine.“ „Ramzan tam promptne posiela svoju jednotku Goat Busters.“

Ešte pre info: podľa všetkého dostali Kadyrovovci príkaz nájsť telo svojho veliteľa za každú cenu priamo od Ramzana. Arhívne fotky zdravého a živého Adama dodáme čoskoro. A ešte jeden doplnok: chcípla celá jednotka, pravdepodobne stovky capov mužov.

Aktualizácia piatok: Adama stále nenašli a Ramzan plače.

2. Akú má životnosť priemerný ruský mobik?

Pri stovkách slnečníc ešte zostaneme. Asi si pamätáte fiasko ruských tankových a výsadkových síl pri Vuhledare na sklonku roka 2022. Pokapali tam doslova vyššie stovky výsadkárov a mariňákov z Pacifiku, Mordor došiel o približne 130 vozidiel vrátane vyšších desiatok tankov. Ich veliteľmi boli generálmajor Rustam Muradov a plukovník Suchrab Achmedov. Obaja prejavili tak extrémnu mieru nekompetentnosti a debility, že ich nerusky znejúce mená sú mi až podozrivé. Ako sa dalo čakať, v štádiu špeciálnej vojenskej operácie, kedy Putin, Šojgu a Gerasimov spackajú všetko od A po Z, tak aj títo dvaja degeneráti namiesto guľky alebo aspoň degradácie na novo založenú hodnosť (podvojak) dostali naopak vyznamenanie a iný post. Muradov šiel na generálporučíka a Achmedov na generálmajora.

Čerstvý generál Achmedov dostal flek na východe Ukrajiny neďaleko Kreminnej. Jeho jednotka mala mať tú česť dostať motivačný príhovor pred útokom. Achmedov buď zaspal, alebo dostal defekt, alebo skrátka nemal dostatočnú hladinu alkoholu (či naopak priveľkú), takže chudáci vojaci museli na neho čakať na cvičisku dobré dve hodiny v tom teple. Teplo nebolo problémom ako to, že si ich všimli Ukrajinci a zasypali ich HIMARSami. Dvesto mobikov zdochlo na mieste, či aj motivačný rečník, neviem. Ak by tam bol aj on, bol by to druhý (vrátane Adama Delimchanova tretí) generál za tri dni. Ale nebudem špekulovať.

„Pán generál, akú životnosť na fronte máme akože mať?“

„Vojaci, ste dobre vycvičení a pod mojim velením, takže vaša životnosť bude...“

Achmedov sprasil ďalšiu misiu a ak prežil, generálporučík ho neminie. Rusi majú po generálporučíkovi už len tri generálske pozície, takže do konca augusta by to na armádneho generála mohol dať. Stačí pritom obetovať ešte zo dve-tri divízie a ustúpiť k Moskve. Akonáhle by omylom vypálil polovicu Moskvy a zmasakroval zvyšných vojakov povelom zaútočiť na výklad s metylalkoholom, bol by z neho maršal Ruskej federácie.

Aktualizácia piatok: Achmedov chcípol spolu s ostatnými Zmrdmi.

3. „Pane Koščál, kolikrát jste zničili Ukrajine armádu?“ „Třikrát, Bohuši!“

Väčšina „zničených“ vozidiel Ukrajiny sa dostala do opravy a posádky zjavne prežili. Kameň mi padol zo srdca, ľadvín aj žlčníka zároveň. Rusko aj trollovia donekonečna postujú ten istý záber zničeného tanku, až tomu neverí už ani Google a aj brezovskí dôchodcovia sa neochotne zaviazali veriť faktom (ako ich poznám, dlho im to nevydrží a zajtra budú mať ďalšiu alternatívnu realitu, napríklad Ficovu tlačovku).

Aby Moskva trošku obmenila obrazový materiál k svojim hoaxom, ukázala zničený ukrajinský Leopard. Teda až nato, že to nebol Leopard ale T-80. a nebol to ukrajinský tank ale ruský. Táto matrica klamania je tak častá a tak opakovaná, že už mi to príde trápne („Zabili sme generála Zalužného, aha ako obhoretý leží v truhle. Tú svätojurijevskú stužku ale odtiaľ odstrihnite, prosím). takže zasa nič, žiaden ˇadlší ukrajinský tank sa nekoná.

To ale nebráni Putinovi tvrdiť, že Ukrajina stratila stovky tankov počas týždňovej ofenzívy a statočné ruské vojská síce okolo 50 kusov, ale väčšinu sa podarilo odtiahnuť a úspešne ich opravujú. Zasa ako vždy, jeho reč tela hovorila niečo iné, no ale no a čo.

Očakávam, že do budúceho týždňa zničia Ukrajine všetky F-16. pre voličov Fica: ef šestnástky ešte Kyjevu dodané neboli ani v jednom kuse.

4. Ako pokračuje ukrajinská ofenzíva?

Západné médiá navštívili front okolo obce Storoževe, ktorá bola po viac ako roku oslobodená z praciek opíc. Podľa Nemcov je cesta obsiata ruskými zdochlinami a vrakmi techniky. Blbci sú tí Nemci, nesledujú tlačovky Putina? Všetko je inak!

Ukrajina má územné zisky okolo Bachmutu. Jedná sa rádovo o stovky metrov postupu, ale podrobnosti som nezistil. Poteší aj takto.

Aktualizácia piatok: ZSU dobyli kľúčové vyvýšeniny nad mestom, odkiaľ majú celý Bachmut ako na dlani. Orkov musí drbnúť.

5. Drobnosti z frontu a zo sveta

Izrael bude vyraďovať stovky tankov Merkava. Pôjdu do Európy za zostatkovú cenu, čomu rozumiem tak, že ukrajinskými stepami sa čoskoro povalia „Povozy.“ Neviem ako nové typy, staršie boli veľmi bezpečné, hoci pomalé. No a hádajte, akú kombináciu vlastností strojov potrebujú ZSU na juhu krajiny?

Putin sa stretol s milblogermi na pokeci. Na prvý pohľad hovadina, ale v podstate to vyzeralo tak, že Putin povedal nejakú kravinu vytrhnutú z reality a blbečkovia servilne napísali, aký je pán cár múdry a schopný. Vlastne môžeme byť radi, ešte by to tak vyzeralo, keby liliPutin alebo jeho poradcovia nebodaj došli na niečo inteligentné.

Orbán nedostane HIMARSy. Snáď sa dnes ožeriem od šťastia, že konečne sa s touto háveďou (Maďarsko, Čína a Turecko) bude niečo pozitívne diať. Von z NATO, von z EÚ, Moskva ti dodá všetko, čo potrebuješ na život. Vrátane predraženého plynu.

Ešte keby tak oddnes nedostal eurofondy...

Ruskí mobici dostali prísľub odmeny za každý zničený ukrajinský tank, vrtuľník či lietadlo. To by bolo v poriadku, keby tam neboli tri zvláštne veci. Prvou je fakt, že za stíhačku dostanú zhruba dvojnásobok až trojnásobok slovenskej minimálnej mzdy. Fantázia. Predstavte si, že zničíte nepriateľský stroj za desiatky miliónov dolárov a vy dostanete niečo, čo na Slovensku zarobíte za jeden mesiac ako pomocná sila na stavbe. Krásne zrkadlo ruskej ekonomickej situácie. Druhou haluzou je počet požiadaviek, ktoré ruskí mobici za niečo vyše rok posúvali na ministerstvo. Je 16.000. Ak si myslíte, že Ukrajina stratila 16.000 kusov vozidiel, tak vysaďte už tú vodku prosím. Ukrajina stratila 16.000 vozidiel aj keď zarátame civilné Žiguláky a zničené kombajny John Deere, nie samotné tanky a spol. Celé je to dobre podtrhnuté tým, že ruskí velitelia (asi za úplatok) prikývnu viacerým ľuďom na zničený jeden stroj a tí potom za jeden stroj dostávajú viacej platieb. Proste typicky ruská korupcia.

No, teda dostanú viaceré platby... Podľa vojenských komentátorov z Ruska nepoznajú nikoho, kto by túto platbu reálne obdržal. Takže ono v podstate ako vždy v Rusku platí pravidlo „Vy sa tvárite, že niečo ničíte, my sa tvárime, že vás zato odmeňujeme.“

Potom chápem, že Ukrajina stratila už miliardu Patriotov a HIMARSov.

Rusku dochádzajú zásoby použiteľných tankov.

Krajiny BRICS prechádzajú na novú menu, ktorá sa takisto volá BRICS. Toto som počul v stredu od jedného fanúšika Ruska. Doteraz sa smejem.

Piatkový stav: podľa Hanny Maľar ZSU postúpili v každom vektore o zhruba kilometer. Rusi mali naposledy takúto rýchlosť cca v máji minulého roku, odvtedy len zlomok. A aj vtedy to dokázali len v jednom vektore.

248.500. Slnečnicový olej zlacnel.

Okolo Chersonu opadla voda vo väčšine dedín. Teoreticky by sa Ukrajinci mohli do osád vrátiť, ale keďže vonku je teplota okolo 30°C, tak to bude hygienické riziko.

Podľa dnešných informácií Orkovia dobyli naspäť Novú Tavolžanku na ruskom území, teda poslednú dedinu donedávna okupovanú Slobodnými Rusmi. „Oslobodzujúci“ vojaci vyrabovali celú dedinu. Či sa Slobodní stiahli sami alebo boli vytlačení, neviem.