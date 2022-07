HIMARS a MLRS nefunguje!

Týždeň dovolenky prešiel, a hoci ešte pred týždňom som chcel nahrať krátke pojednávanie o vojne na Ukrajine ako o vojne o zdroje, preddovolenkový stres mi to neumožnil. Aspoň sa tešte na ďalšie dielko, možno budúci týždeň. Tento článok som vôbec nekontroloval, nebolo času, takže za prípadné chibyčki a prekľepi sorri.

1. Lavrov ako hviezda svetovej politiky

Sergej Lavrov je taká zvláštna postava. Chuj prvého rangu, klamár na kvadrát, chrbtová kosť tvrdosti použitého tampónu, no proste unikát, ktorého dokáže vyprodukovať iba Rusko (bez ohľadu nato, že to je ruská rohožka z Arménska). On v podstate nie je blbý, to iba hrá; on iba pochopil, že v Rusku aj na Ukrajine je čerpacích staníc dosť a jedna mu čoskoro hrozí. Ako jeden zo spoluautorov totálnej ekonomickej devastácie Ruska a nielen ekonomickej devastácie Ukrajiny si je veľmi dobre vedomý toho, že dejiny si ho budú pamätať ako totálneho lúzra, rovnako ako jeho svorku okolo Putina, Medvedeva, Peskova a Šojgua. Keďže človek tohto rangu nemá boha pri sebe a nie je spokojný s tým, ako ho spoločenstvo vníma, netvárme sa akože mu to je jedno a že má nakradnuté dosť. Putinov mafiánsky gang je založený na tom, že ruské ukradnuté zdroje sú reinvestované na zhnitom Západe plnom LGBT a liberálnej demokracie...lenže zrazu sa veľká časť týchto zdrojov vyparila a sankcie ako aj blokáda účtov, jácht a víl zabolela.

Proste pred kamerou zo seba robíte megachuja nielenže zadarmo, vy zato ešte platíte stovky miliónov dolárov v podobe prepadnutého majetku, ktorý ste si kradli s takou vervou, akú svetová história ešte nevidela. Proste ukážete svoj spuchnutý ksicht pre kamerou, poviete, že Ukrajina si povraždila civilistov v Buči sama a bác!, mínus sto miliónov dolárov. Ukrajina môže zato, že vy jej kradnete a ničíte obilie a dŕŕŕb!, vo vile na talianskej riviére mám squaterov. Vaše sankcie z nás spravia superveľmoc a ľaľa, kde mám jachtu v hodnote polovice ruskej flotily, ha? Kým Blaha robí zo seba pohlavný orgán za prachy a jeho voliči zadara, Lavrovova suita má každým padnutím na pomyselné dno pokles na úcte (edit, na účte). On to vie, Puťko to vie, Peskov to vie a je neskutočne vidieť, že ich to serie tak neskutočne, že by radšej vynašli stroj času a 24. februára radšej zaútočili na tristo bezbranných dedín v Mali alebo trebárs na antarktických tučniakov, len nech by ich aura neporaziteľných superšachistov a geniálnych stratégov nepohasla.

Ale stroj času neexistuje (aj keď určite niekde v ruských armádnych magazínoch drevená maketa pripravená na prehliadku 9. mája odfotená je), takže Lavrov a pár ďalších neandertálcov musí každý deň 25 hodín denne klamať, zavádzať a otáčať fakty tak, že aj mentálne retardovaný chovanec z Pinelky má záujem prepustiť mu miesto ako gentleman tehotnej babičke v autobuse. Teda narušený chovanec z Pinelky hej, 20% slovenskej populácie nie je ešte ani v tomto štádiu, ale to je iná téma.

No a ako strašne to Lavríka štve sa dalo vidieť na aktuálnom zasadnutí organizácie G20 na indonézskom ostrove Bali. Stručne by sa dalo povedať, že na Bali ho zjeBali pod obraz boží, ale to by nebolo dostatočne ironické a výstižné. Serdžo nielenže bol miliónkrát vypískaný, on dokonca utiekol predčasne a dokonca aj moslimská žena našla toľko odvahy, aby gerója prvého klassa vyhejtovala tak, že sa aj Taliban smeje.

Mimochodom, nemecká ministerka zahraničných vecí na rovinu povedala to, čo všetci vieme, ale málokto to povie nahlas: Rusko nechce vyjednávať a preto je vyjednávanie zbytočné. Čím viac Lavrov, Puťko a Peskov akože mudrujú a akože vyjednávajú, tým väčší pocit to zanecháva v ich dementnej populácii, že sú potrební a skutoční politici. Nie, vyjednáva sa, keď majú dve strany viacero alternatív. Aká alternatíva je ale v prípade ukrajinskej vojny? Ideme jednať o tom ČI sa stiahnuť z Ukrajiny? ČI vojnových zločincov odovzdať Haagu? ČI zaplatiť vojnové škody a reparácie? ČI okupovať iba 10 alebo 20% územia? ČI navrátiť unesené deti do rúk svojich rodín?

Nie, s vrahmi, vojnovými zločincami sa nevyjednáva a žiadna alternatíva tam nie je. Existuje jediné riešenie, totálne sa stiahnutie hmyzu nazad na ruskú stranu, odovzdanie živých alebo mŕtvych Haagu, zacvakanie škôd do poslednej kopejky, návrat Krymu, Donbasu, Abcházska a Osetínska pôvodným vlastníkom. Každé tliachanie o tom, že Ukrajinci vlastne dobrovoľne blokujú a mínujú vlastné prístavy alebo skladujú raketomety na piatom poschodí svojich bytoviek je strata času a vietor do plachiet untermenschom z Uralu.

2. Ukrajina nám nevyšla, ideme na Aljašku

Existujú dva levely drbnutosti. V prvom viete, že ste drbnutý, tak sa k ničomu nevyjadrujete, pretože viete, že to skončí zle. V druhom (a častejšom) ste tak drbnutý, že ani neviete, že ste drbnutý, takže sa vyjadrujete k všetkému a potom sa čudujete, že prečo ten Šoroš z avenjú vám všetko tak strašne nevýhodne ovplyvňuje chemtrejsom. Áno, mám na mysli znova tých dvadsať percent slovenských voličov, možno viac.

Lenže vďaka bohu za LEN tých dvadsať percent. V Rusku to bude niekde okolo 120%, súdiac podľa reakcií celebrít a politikov. Ako inak si môžeme vysvetliť reakciu samotného predsedu ruskej dumy, Vjačeslava Volodina, ktorý upozornil USA, že Rusko, teda krajina neschopná dobyť pár kilometrov štvorcových Ukrajiny, by si mohlo nanovo privlastniť (rozumej navrátiť) Aljašku. Aljaška bola kedysi naozaj ruským územím, lenže to polo dementné stvorenie akosi zabudlo, že Rusko ALJAŠKU PREDALO! Ak predáte niekomu svoj byt, on vám zaplatí danú čiastku, ktorú ste požadovali, tak návrat toho bytu do vlastných rúk je krádež. Ale veď Volodin je Rus, takže tam sa vysvetľuje mnoho...

Skutočne neviem, či Volodina dosadili na čelo dumy z titulu totálnej dezolátnosti (je to možné, u nás bol jeho ekvivalentom práve Andrej Danko). Pretože ak 4 mesiace strácate desaťtisíce vojakov na Ukrajine bez toho, aby ste dobyli čokoľvek strategické, rozbijete si tisíce kusov techniky, zbrojný priemysel aj ekonomika vám okamžite skolabujú, tak „logickým“ riešením je zaútočiť na najsilnejšiu armádu sveta, naviac na druhej strane Pacifiku, v mieste, kde nemáte ani len železnicu na prevoz chabých zvyškov vašej papierovej armády cez Sibír. Aj aljašskí Indiáni by tie rozodraté trosky uchňápali harpúnami na tulene. Skutočne nerozumiem, podľa mňa v Rusku prebieha celokrajinská súťaž „Ruské impérium hľadá superdezoláta“ a Lavrov práve získal nového vyzývateľa.

Čo bude, ak Ukrajina vytlačí háveď z Chersonu? Upratovačka v Ermitáži pošle výsadkárov dobyť Slnko? Veľa šťastia Nataša, ale urob to v noci, nech sa nespália.

3. HIMARS-y a MLRS-ky nefungujú

Hahaha, robím si srandu. Presné čísla sa mi nepodarilo dopátrať, ale udávajú sa odhady až desiatok muničákov a veliteľských stanovíšť, ktoré tieto ďalekonosné systémy dokázali rozbiť prakticky bez strát (Rusi síce hlásia už asi tri miliardy zničených systémov oboch typov, ale asi trošičku preháňajú). Skúšam si predstaviť, koľko stoviek russov pochcípalo pri explóziách a koľko z toho sú generáli a plukovníci, ale asi to bude celkom bohaté číslo. V každom prípade vlhké sny trollov, že pár HIMARS-ov vodu nenamúti, sa rozptýlili ako čokoľvek, čo táto inteligenčná trieda vyprodukuje. Rusko totižto začalo zo skladov Bieloruska sťahovať akúkoľvek delostreleckú muníciu na svoju stranu hranice. Neexistuje jasnejší dôkaz toho, že Putin už pokračuje len na výpary, ako to, že svoju najvernejšiu a najnesvojprávnejšiu rohožku, Lukašenka, ošklbete o delostrelecké náboje. Žiadne čipy, žiadna high-tech, proste Rusko už ani nevie pokryť straty na patrónoch...

Keďže som bol na dovolenke a nemal som moc času, nechcelo sa mi pátrať po tom, ktoré dve lode Ukrajinci zasiahli, ale v každom prípade dva korábli pošlí za Moskvoj.

Edit: pri raketovom útoku na veliteľské stanovište niekde pri Novokachovskej nádrži (Chersonská oblasť) zahynul ďalší generál, generálmajor Artem Nasbulin. Podľa dohadov sa pri útoku odparilo do stovky rusákov a vybuchli desiatky až stovky ton munície. Samozrejme, neboli by Rusi Rusmi, keby nevytvorili nejakú hovadinu, takže Ukrajinci akože odpálili mierumilovný sklad liadku. Prečo ten liadok vybuchoval niekoľko hodín, nevysvetlili.

Edit 2: Pred dokončením tohto blogu som sa dozvedel o mape, kde sú znázornené jednotlivé útoky delostrelectva v ostatných 24 hodinách. Zaujímavé, že kadencia klesla odhadom tak o 75% a dotyčný bloger (Denys Davidov, odporúčam každému) vravel o jasnom dôkaze toho, že dodaním HIMARSov a MLRSiek Rusi utŕžili brutálny kopanec do vajec. Zásobovanie sa prakticky zrútilo, takže uvidíme nad plánovanou protiofenzívou, o ktorej píšem nižšie.

4. Ukrajina strikes back

Ukrajinská ofenzíva v Chersonskej oblasti je na spadnutie a Kyjev vyzval miestnych ľudí, aby sa stiahli mimo zóny bojov. Zelenského štáb dáva dokopy údajne až milión mužov, tentokrát už celkom zohratých, dozbrojených a s podporou lokálneho obyvateľstva, takže zachvatčikom juhozápadnej Ukrajiny začína naozaj horúce leto.

Možno aj toto je dôvod, prečo zúfalé opice vytiahli zo skladov svoje obrnené transportéry MT-LB, čo je vozidlo z konca 50-tych rokov. Po nasadení tankov T-62, o dekádu mladších, je toto ďalším potvrdením toho, že všetko ide podľa plánu a Rusov nezomrelo až toľko, ako zlé západné médiá tvrdia. Ono nasadenie takýchto Matuzalemov by nebol až taký problém, lenže Rusi ich sťahujú na front, nie na ťahanie kanónov zo železnice niekam do poľa. Vyčerpané jednotky Moskvy totiž napriek dobytiu Severodonecku a Lysyčansku nemajú silu útočiť ďalej na Kramatorsk a Slavjansk, takže ich treba posilniť.

Lenže ad hoc zlepené sily pechoty nasadiť môžete (keď nehľadíte na straty), ad hoc delostrelectvo, pancier a podobne nespravíte, pretože tank jednoducho nevyberiete z úradu práce alebo väzenia a nenavlečiete ho do maskáčov. Iba ak by ste to dali na russov a proste vytiahli z Kovošrotu čokoľvek, čo sa hýbe a modlili sa, nech to aspoň dorazí na front.

Lenže pozor, toto nie je druhá svetová, keď rozhodovali počty. V časoch samovražedných dronov a Bayraktarov, ktoré po stovkách kosili aj modernejšiu techniku, je deduško ako MT-LB proste len rakvou. Držím Rusom palce, nech ich vyhrabú z tajgy čo najviac; ideálne nech ich naplnia plným počtom mužov (13) a pošlú ich naraz tisíc. A ruských pilotov prosím pošlite nad ukrajinské polia Šturmovikmi!

5. Žer čo je. Bodka. Aj keď nie je.

O vtipnej transformácii MacDonaldu, pekelného to symbolu zhnitého Západu som písal v ktoromsi z minulých blogov. Na Ďaďovi Váňovi, ruskej kópii mäkkáču, sme sa pobavili prebohato, hlavne na okopčenom logu, ktorý sa RUsáci ani nesnažili urobiť originálny. Potom sa dohodli, že to nebude Strýčko Váňa ale imperiálna spoločnosť (aspoň podľa názvu) Chutne. Bodka. Rusi majú dlhú históriu toho, čo prikazovali, aby sa ti páčilo pri pozeraní alebo počúvaní, ale aby prikazovali aj to, čo ti bude chutiť, to je vážne putinovský upgrade 21. storočia. Možno sa čoskoro dostaneme do štádia, že do ukradnutého flakónu Old Spice sa Lavrov po dobrej opici vyští a nazvú to Voňavo. Bodka, ale počkajte ešte štvrť roka nefungujúcich sankcií. Takže zhnitý Západ nemôže vyrábať mäkkáče a ChutneBodka teda zamestnalo celú armádu študentiek, ktoré museli centrofixkami prepisovať logo MacDonalds na malinkú machuľku čiernej farby (Esteticky. Bodka).

A už sa facka zahnitému Západu vrátila...vo forme zhnitých žemlí a hmyzu v tom sajrajte, čo dávajú namiesto mäsa a šalátu. Ďalší kopanec tentokrát zhodí Soche slobody korunu z hlavy, až sa z toho Amíci poserú, najprv teda musí skončiť epidémia salmonelózy, ktorú si Rusi svojim šachovým ťahom vyslúžia. A aby toho nebolo dosť, ChutneBodka oznámila, že ani tie hranolky nebudú, pretože vlani nebolo dosť zemiakov a teda nemajú čo podávať. Všetko podľa plánu, Voloďa. Keď Kremeľ plánoval štvordňovú operáciu, iste hneď 23. februára Serdžo Šojgu poznamenal „Bacha na krumple, nebudú,“ načo Vovka Putin povedal „Ja s tým rátam, ale aspoň zrazím národu cholesterol – a to ako bočný ťah môjho majstrovského plánu.“ Okrem toho samozrejme rátal s vytesnením IKEA z ruského trhu a automobilky nemusia rátať s airbagmi, aby ušetrili na likvidácii odpadu z prasknutých vakov. Skutočne geniálne, Vladimír Vladimírovič!

Takže Rusku sa podarilo nielenže vyvinúť neviditeľnú stíhačku a neviditeľný vrtuľník, oni už majú aj neviditeľné hranolky (a naopak, príliš viditeľné žemle).

6. Bububu Litva, my sa s tebou porátame!

Teda aspoň takto by sa dalo interpretovať strašenie Litvy Ruskom ohľadom embarga na prevoz konkrétnych tovarov z kontinentálneho Ruska do kaliningradskej enklávy. Tie reštrikcie nie sú univerzálne ale len na vybrané tovary ako oceľ, zbrane, stroje a chemikálie, a naviac nie sú litovskými sankciami ale sankciami EÚ, ale načo sa zdržovať faktami, keď máte atómové bomby a nebojíte sa nimi strašiť slaboduchých.

Takže ako zo všetkého toho rinčania si Rusko odnieslo len posilnenie tohto opatrenia tak, že už sa nedá dovážať ani alkohol.

A tu sa nedokážem prestať smiať, pretože ak existuje pomyselný ruský Armageddon, tak je to v stave, že nemáte alkohol. Možno Kaliningrad má nejaký cukrovar, ktorý vám dodá sto kíl cukru, vodu máte doma a kvasnice si kúpite, ale ozaj si neviem predstaviť milión prechľastaných mužíkov, ako si varia lavórovicu počas stráženia jadrových hlavíc. „Dal som do lavóra všetky kvasnice z toho suda, charašó Sergej?“ „Kvasnice? Ivan, ty durak, veď to bolo plutónium!“

V takomto prípade ale viete, že na cirhózu nepomriete.

Reakcia Ruska ešte nie je známa, prepokladám, že Puťko už pripravuje protisankcie v štýle „Litva nebude môcť vyvážať svoje produkty na Kamčatku“ alebo voľačo také.

7. Cena ropy a plynu vás bude bolieť. Uvidíte. A ak nechcete uvidieť, zrušte sankcie, prosím prosím!

Mal som spolužiačku, ktorá veľmi často a rada rozprávala o sexe a svojich priateľoch. Najprv sme ju počúvali s pubertálnym uznaním, no neskôr nám doplo, že ona je panna a že vlastne len maskuje svoju „slabosť.“ OK, mala 19 a pocit ženy, no ak to počujete od hlavy Ruského impéria, tak je to o to vtipnejšie.

A tak ľudový zabávač Vladimír P., o ktorom tu už bola reč, znova pobavil celý svet svojim našuchoreným perím, ktorým demonštroval svojich 150 cm chlapskej postavy a jedenásť centimetrov mužnej sily (to ako dĺžka, nie hrúbka). Sankcie budú celú európsku úniu stráááášne bolieť a mne až vytiekla slzička, keď som si uvedomil, ako vééééľmi na nás Voloďa myslí a ako dobre nám celý čas chce. Lenže ako to už často býva, daná sexbomba bola panna a tento geroj proste už chápe, že svoje majstrovské ťahy mu (ako vždy) nevychádzajú, takže musí nás upozorniť nato, že ruské hanbáče budú čoskoro plesnivé plošne, nielen v MacDonalds.Bodka. Je až srandovné, ako nám hroziacu kataklizmu neustále pripomína, hlavne keď si uvedomíme, že posledných 13 rokov plyn prúdi potrubiami podľa toho, kto vyhrá Eurovíziu.

Až mi pripomenul druhého tragéda svetového formátu, jeho o päť centimetrov nižšie alter ego, Dmitrija Medvedeva. Ten takisto hrozí svojim (asi prepitým?) ksichtom, že nie je dobrý nápad zahrávať si s veľmocou, ktorá stratila polovicu tankov v konflikte s ukrajinskými kombajnistami. Súhlasíme.

Ale to by nebolo Rusko, keby neprišiel ešte väčší a inteligentnejší výrok, niečo ako Aj múdry schybí. Kým v tejto relácii Elena Vacvalka chodila po ulici a zámerne si vyberala čo najväčšie trosky na prvý pohľad, Aj múdry schybí v Kremli preformátovalo pravidlá a účastníci sú vyberaný podľa toho, koľko miliárd Eur stáli ich hodinky a koľkokrát zvolení boli 101%-nou väčšinou. Takže zasa Voloďa Putin prebil aj Dmitrija MiniMedvedeva a zahlušil novú hlášku: „Západ prehral konflikt už v čase začiatku ruskej špeciálnej operácie.“

Ja teda neviem. Som jednoduchý chlapec z dediny, vysokú školu som neabsolvoval na West Pointe ani v Cambridgi, ale vážne, ako mohol ZÁPAD prehrať nejakú NEvojnu, ktorá sa NEVEDIE na jeho území, s JEHO vojakmi a vlastne ani NEÚTOČÍ na jeho doménu? Príde mi to ako stav, kedy hrá FC Barcelona zápas s Trnavou, prekvapivo dostáva na frak 12:1, až sa točia panenky aj zarytým Slovanistom a hovorca Barcelony vyhlási, že hanbu v skutočnosti utŕžil plavecký team zo Starej Turej. Dobre.

8. Dajte turbínu, pretože plyn (aj tak) nebude

Kanada na žiadosť Nemecka vráti turbínu do plynovodu Nordstream 1. Niežeby to niečo ovplyvňovalo, pretože absencia tejto turbíny je len výhovorka a plyn aj tak nebude, len sa nájde iná výhovorka. A hľa edit: len čo som dopísal tieto riadky a skontroloval som nové správy, čítam, že Rusko akosi nááááhoodu prestala NS jednotkou plyn dodávať.

Kto by to bol povedal, však? Vraj potrebujú mesiac na údržbu.

No dobre, idem si radšej prečítať tú o Karkulke.

9. Kazachstan bude takisto denacifikovaný

Kazašský prezident Tokajev si ako potomok Mongolov nedá brnkať po nose a z Rusov si robí to, čo drvivá väčšina sveta, teda ženské genitálie. Keďže Kazachstan je zo všetkých zatiaľ nedenacifikovaných krajín bývalého Sovietskeho zväzu suverénne najvýznamnejší (rozsah nerastného bohatstva, strategická poloha pri Kaspickom mori, pomer ruskej populácie a hlavne je to istá forma bariéry medzi Ruskom a vazalmi v strednej Ázii), Tokajev má gule. Na druhej strane, už aj miestnym otrokom dochádza to, že buď teraz alebo nikdy, takže Ukrajina prvá, Kazachstan druhý a bohviekto tretí až desiaty.

Kopanie si do zadku, kto komu vypne ropovod lebo míny vo vode a kto komu zhabe 1400 vagónov uhlia, lebo veď prečo nie, je vtipné, no nerobí až také vrásky Kazachom (oni majú stále rezervy, na rozdiel od poloopíc v Rusku, naviac nevedú vojnu a na svojej strane v prípade vojny budú mať milióny moslimov na ruskom území), takže Astana len tíško vyčkáva na svoj čas. Rusko stiahlo státisíce vojakov a tisícky kusov techniky z ázijskej časti federácie, navyše Kazachstan je jedna z najväčších a najmenej rozvinutých krajín z pohľadu infraštruktúry. Ak by sa Putin rozhodol o nejaký útok na Astanu ako Brežnev na Kábul v 79., tak good luck, málčici, budete to mať preveselé.

Inak sa len snažím predstaviť si, čo by vypukol za domino efekt, keby Tokajev skutočne ukázal Moskve fuckera ako Porošenko v 2014. Od afgánskych hraníc po Gruzínsko by asi ruská menšina utekala ako od nás po Kocábovom mandáte.

10. Rusi ako majstri recyklácie

Nemáš čipy? Recykluj! Rusko vzdoruje sankciám tak úspešne, že prvýkrát v dejinách je odkázané na recykláciu čipov z platobných kariet. Po únosoch sušičiek, pračiek, aby prehadzovali západné !!! čipy do ruskej boľšej techniky je toto ďalší upgrade – proste donesiete starú kreditku, niekto v dielni vám vylúpne čip a máte novú kreditku.

Prečo to takto Rusi nevedia urobiť aj s hranolkami, nevedno. Aj keď sa zdá, že rovnako úspešne a tvorivo recyklujú žemle.

11. Batalión Tigr

Nedostatok ruských vojakov, ktorí sa postupne menia na rozsievačov slnečnice, prinútilo Rusov ku kreatívnemu náboru nových vojačikov. Okrem núteného nasadenie RUSOV z okupovaných oblastí (čo ste chceli, to máte, blyať), nasadzovania väzňov a rôznych žoldnierov z Etiópie a Sýrie, ktorí majú asi takú životnosť ako ja na koncerte hiphopu, teraz s veľkou slávou vytvorili batalión Tigr. Zvučné, dravé meno, ktoré musí u nepriateľa evokovať hrôzu z preliatej krvi. Lenže potom zbadáte zoradených soldátov a zistíte, že priemerný vek je v tejto jednotke niekde na úrovni 55+ a zhruba rovnaká je aj miera promile za posledných dvadsať rokov. Nevravím, že starší vojak nemôže priniesť na bojisko nejakú iskru, skúsenosť alebo čokoľvek, ale pri pohľade na prechľastané ksichty týchto supermanov a ich celkový stav si nie som istý, či na fronte padnú pod salvou HIMARS-ov alebo ich skolí rakovina prostaty.

Už sa mi nechce písať o ruských prešľapoch, ďalší blog dúfam že až o týždeň.