Irán, F-16 a vrcholný výkon čečenských bojovníkov

1. Irán pod paľbou. Konečne.

Nie som človek, ktorý by sa vyžíval vo vojnových konfliktoch ani slovných prestrelkách medzi krajinami. Na druhej strane, úprimne sa priznám, že krajiny ako Čína, Severná Kórea, Irán a samozrejme Rusko sú mi vyslovene ukradnuté. Tým nemyslím bežného človeka, tentokrát skôr krajinu a režim ako taký.

A práve jedna z týchto krajín, Irán, začal konečne dostávať na frak. Dlhodobé sankcie ako aj sucho škodia ekonomike, a ako každá nedemokratická, vo vlastnej demagógii utopená krajina namiesto reinvestovania prostriedkov z ťažby ropy a plynu topí prachy v zbrojení, financovaní teroristických organizácií a dodávaní zbraní kde kade po svete. Výsledkom sú nekonečné ťahanice so susedmi, zdevastovaná životná úroveň a rebélie, ktoré si vyžiadali stovky mŕtvych na vládnej aj protivládnej strane. Načo nechať miliardu v zavlažovaní, zlepšenej zdravotnej starostlivosti či plynulejšej dodávke elektrickej energie, keď si môžem s Trumpom a Izraelom dokazovať, kto má väčšieho pipíka. A Irán sa ako každý despotický režim vyžíva v podpore kohokoľvek, kto bude dráždiť Tel Aviv alebo Washington – nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ, čo na tom, že umierajú ľudia, čo s USA, Izraelom alebo Iránom nemajú nič spoločné. Politika v plnej špinavosti.

A keďže žiadna sankcia, vzbura a stovky mŕtvych nie sú pre Teherán dostatočne krvavé, musela skôr či neskôr prísť jasná odpoveď. Revolučné gardy a celý vojenský priemysel sú hlavnou oporou šiítskych síl. Nebude tých, nebude režim.

Aktuálne „záhadne“ vybuchla jedna, ale podľa niektorých zdrojov až päť fabrík na výrobu munície po celej krajine. Napríklad Isfahán, jedno z najväčších miest v krajine, kde podľa režimu prebehol „neúspešný útok dronom“ na fabriku. Neviem, čo je to pre ajatolláhových otrokov „neúspešný“ útok, ale fabrika horí ako miestny notorik v krematóriu. (edit: podľa ďalších zdrojov je to už sedem útokov vrátané leteckých základní).

Teherán dodával môjmu milovanému Rusku drony a jednalo sa aj o raketách., Aktuálne sa Ukrajina naučila extrémne účinne Šahídy zostrelovať, takže práve táto časť zbrojnej produkcie islamistov nie je príliš horúca, neviem ako by to bolo s raketami. Avšak tak či tak, zničenie zbrojných fabrík na území Iránu je skvelou správou pre mier v regióne. Rovnako ako v prípade Ruska, každý úder počas sankcií značí reťazovú reakciu, z ktorej sa režim bude vysekávať celé roky, ak sa dokáže vôbec vysekať. Rozbité centrifúgy, zmrzačené letecké či námorné sily, všetko je bod k dobru.

Kto urobil tento útok? Nuž, môžeme bez váhania myslieť na Izrael. Ten povolal zálohy a posilnil svoju armádu v niektorých častiach krajiny, čo by väčšina z nás označila ako sotva náhodu. Lenže, nech by bol útočníkom ktokoľvek, prstom by sa na Izrael ukázalo tak či tak, takže pohotovosť armády je automatická. Z Izraela je to na Isfahán zhruba tisíc kilometrov, čo by v hightech židovskej armáde zvládol aj fúrik s defektom. S istotou môžeme očakávať násilie v izraelských mestách a ostreľovanie osád vodovodnými trubkami (vraj Hamas práve z nich vyrábal rakety), rovnako ako nejaké vyhrážky o zastavení Hormuzského prielivu a Alahovej pomste a tak. Myslím si však, že k eskalácii nemá ako dôjsť (uvidíme).

A len na margo tejto udalosti: sever Iránu zasiahlo nie príliš silné zemetrasenie, ktoré si ale vyžiadalo istý počet ľudských životov a škody na rafinérii.

2. Počty tankov sa upresňujú. A budú aj lietadlá?

Generál Zalužnij žiadal Západ o tristo tankov, inak vraj nebude môcť naštartovať jarnú ofenzívu. Pôvodne som myslel, že tankové stretnutia sa udejú už v januári alebo februári, no počasie nám akosi nedoprialo zamrznutú pôdu, takže k druhej Prochorovke asi tak skoro nedôjde. Podľa komentátorov tristo tankov bolo nadsadených; Zalužnij vyjednával, pretože vedel, že čokoľvek si zapýta, v istom okamihu dostane, len možno s oneskorením, takže čakal preto veľký počet, aby promptne dostal aspoň povedzme polovicu. A aj sa tak udialo. Podľa predbežných správ by sa mali počty dodaných strojov vyšplhať až niekam k dvom stovkám plus aj nemecký výrobca Rheinmetall vraj plánuje dodať ďalšie vyššie desiatky strojov Leopard 2. tým by sa celková suma k tristo veľmi tesne priblížila. Samozrejme, Ukrajina dostala už desiatky až nižšie stovky tankov T-72 a modernizovaných T-55 (staré, ale v rámci modernizácie asi efektívne stroje). No a zbytočne sa Rusáci durdia, stále platí fakt, že najväčším donorom tankov zostáva Ruská federácia, pretože Orkovia za sebou zanechali až 450 strojov rôznych typov, ktoré ZSU dokázali opraviť a nasadiť. Spolu s vozidlami Bradley to bude asi veľmi efektívna operácia. Pomenoval by som ju Železný zmeták, pretože asi tak bude nerovný stret medzi Abramsami, Leopardami, Chalengermi, Leclercami a ruskými hrdzavými téčkami staršími ako rodičia ich pilotov vypadať.

No a ako bonus to vyzerá na dodávky F-16. Ak myslel Putin pod pojmom demilitarizácia Ukrajiny jej vyzbrojenie až po uši, konečne mu niečo vyšlo.

3. Prvá Abramsy boli zničené!

Samozrejme, jedná sa o typický ruský nonsens. Žiadne Abramsy na Ukrajine ešte nie sú, takže klídek. Ale Rusi už nejaké zničili, aspoň podľa miestnych Goebbelsov. Čo na tom, že už na prvý pohľad sa jedná o trosky Abramsu v púšti a že na Ukrajine žiadne púšte nemajú, proste s tým rátajte, lebo sme to povedali my.

Keby to aspoň vyphotoshopovali na snehové podmienky, dementi...

4. O jednu ruskú piatu kolónu menej!

V českých voľbách vyhralo duo generálov Petr a Pavel, čo je skvelou správou. O to viac, že prehral Babiš, táto kriminálna a populistická štetka. PP vyhral pomerne drvivo, 60:40% (čo by zato dali Amíci s ich desatinkami tu a tam). I tak ma šokuje tých 40% a potvrdzuje sa mi, že aj u bratov Čechov to je s dezolátstvom veľký problém. Babiš nielenže chronicky zneužíva čokoľvek, paktuje s kýmkoľvek a je schopný vo svoj prospech ohnúť akýkoľvek zákon, ale aktuálne začal zneužívať na svoje volebné tliachanice aj Ukrajinu a na rovinu povedal, že ak by došlo k útoku na spojenca v NATO, neposlal by pomoc. Čo je mimochodom jedným zo základných stavebných kameňov aliancie.

To, že PP je dobrou voľbou, potvrdzuje aj kvikot ultraľavého aj ultrapravého spektra. Komunistická minulosť, ktorá je u mladého, cca 20-ročného ucha niečo, čo ani nevníma, sa prepieralo miliónkrát, to, že Babiš bol aktívnym bonzákom v ŠTB už sa ako si nevšíma, pretože generický životopis, akých sa v tom čase denne odovzdávali stovky, je asi trestným činom a morálnym prešľapom oproti donášaniu na bežných ľudí.

Bude to koniec eštebáka Bureša? Skončí konečne česká dezolé-scéna na smetisku dejín a Pitomio, Bašta a Zeman sa stanú minulosťou? Dúfam.

5. Aj o jednu helikoptéru menej (plus straty letectva)

Pri Moskve havarovala ďalšia helikoptéra. To by v Mordore nebolo ničím výnimočné, lebo veď tam sa to teraz sype častejšie ako sneh, no ale toto bol unikát – Putinova osobná mašina! Môžeme konšpirovať koľko chceme, ale jednou z možností je, že to nebola až taká náhoda, predsa len očakávam aj v prípade sankcií pre prezidentovu helikoptéru zvláštne zaobchádzanie a náhradné diely aj v prípade ich nedostatku. Samozrejme, môže nastať chyba, ostatne len dva týždne dozadu padla helikoptéra s ukrajinským ministrom vnútra, no neviem, mám z toho zlý pocit. Teda dobrý, prepáčte.

A ešte k padnutým lietadlám: podľa ukrajinských zdrojov na južnom fronte dostali ruské letecké sily pekný Világos a jednorazové straty presiahli decembrové straty!

Ako bonus som sa snažil dopátrať celkové ruské aj ukrajinské straty od februára. Celkové ukrajinské straty (205 kusov) len nepatrne presahujú ruské straty (193 kusov), čo je pri podstatne nižších stavov ZSU pre Ukrajinu hrozivé. Ako vždy to má ale istý háčik. Ukrajina prišla o relatívne veľa nákladných a dopravných lietadiel, napríklad legendárnu Mriju, veľa z toho na zemi. Preto nemá také straty na pilotoch. Takisto pomerne veľkú časť týchto čísiel tvoria malé lietadlá a drony, dokonca s tu aj ultralighty, pravdepodobne po ostreľovaní civilných letísk v samom začiatku vojny. Pri vrtuľníkoch má ZSU najpočetnejšie straty púri type Mil 8 (21 kusov), pričom tento typ je v bojovej verzii aj transportnej verzii, takže tu neviem určiť typ straty (bojová v akcii alebo civilná niekde na letisku). Pomerne vysoké straty má Kyjev na strane Suchojov 24, 25 a 27 a MiGov 29 (19, 19, 8 a 23 kusov), čo sú pravdepodobne väčšinou prevažne bojové straty. Na ruskej strane naopak prevažujú bojové straty, ktoré vo veľkom počte prípadov budú sprevádzané padlými alebo aspoň zajatými pilotmi. Suchoje 25 majú 20 ks odpísaných, modernejšie Suchoje 30 zasa 11 a rovnaká séria, Suchoj 34 má až 18 strát, čo vzhľadom nato, že sa jedná o to najmodernejšie, čo Mordor vo výzbroji má, je katastrofou pre ruský letecký priemysel. Mimochodom, aj ruské Kamovy 52 ako najmodernejšie ruské bojové vrtuľníky stratili štvrtinu vozového parku, teda 24 kusov. Mám pocit, že do firiem ako Suchoj a Kamov ako takých by som neinvestoval...

Len pre informáciu: Oryx uvádza mierne iné čísla, niektoré väčšie, iné menšie, a podľa Oryxu napríklad Rusáci stratili až 110 dronov Orlan. Mnoho z toho dokázali ZSU zajať, čo si ja osobne vysvetľujem ako fakt, že sú schopní elektroniku dronu rušiť a donútiť ho pristáť, inak by som si nevedel desiatky zajatých lietadiel na vlastnom území pochopiť.

No a na záver: pripravuje sa kontrakt na výrobu novej Mrije. Len pre info.

6. Vo Švédsku sa niečo chystá.

Ak chcete trošku rozohriať zimu, podkúrte Koránom. Hneď vám jedna ulica ušetrí na plyne. V rokoch 2007 – 2010 som žil v Kodani, v moslimskej štvrti, zažil som to na vlastnej koži. Rovnako ako v prípade Rusov, ak chcete dokázať, že ste mierumilovným národom/náboženstvom, treba ideálne niekomu urezať hlavu alebo vypáliť jednu dedinu, bude to mimoriadne pádnym dôkazom mierumilovnosti.

Aktuálne nejaký Švéd, ktorý je naviazaný na ruské tajné služby, spálil Korán príliš verejne a príliš okato. Nie je to náhoda. Ruskou politikou je robenie problémov a vyhľadávanie podráždenej, nedocenenej menšiny v každej nepriateľskej krajine. Či roľníci, robotníci, vo Veľkej Británii a USA po druhej vojne gay menšina a černosi, vždy nájdi niekoho, koho presvedčíš o tom, že v Sovietskom zväze by si sa mal lepšie (nemal). V každom prípade môžeme rátať s etnickými trenicami všade po Európe, pretože to je presne to, čo nahráva konkurenčným režimom do karát. Mimochodom, tým režimom, kde by každý nadšený moslim, preafektovaný gay-aktivista alebo etnický „domáci“ za svoj aktivizmus dostal v horšom prípade guľku do hlavy, v lepšom len desať rokov natvrdo.

7. Aktualizácia k F-16

Dnes, v utorok, sa nechal počuť Biden, že F-16 na Ukrajinu nedodá. Najprv ma to sklamalo, ale potom sa okolo jediného slova vyrojilo toľko komentárov, že úprimne povedané nevie, čo značí to nie. Podľa jedného názoru Biden nepovedal nie na otázku k F-16 ale k úplne inej téme, pričom sa dve otázky zliali. Podľa ďalších názorov Biden povedal, že F-16 nebudú dodané na Ukrajinu priamo z USA. Čo neznačí, že by Ukrajina nemala tieto stroje dostať nikdy, len teda budem tam medzičlánok. Ja si myslím, že pri zásobách šestnástok v silách USA a nielen tých, a vzhľadom nato, že USA a spojenci majú novšiu generáciu lietadiel, tak som presvedčený, že toto je príliš malá obeta a Washington tie stroje dodá. Len možno to vážne nebude z fanfárami a pred kamerami, ale potajme, suprise.

8. Čečenci majú malé víťazstvo (aneb keď ovečky majú svoje dni)

Kadyrovova svorka práve predviedla zatiaľ najlepší výkon v tejto vojne, konkrétne zmárovala do modra kameramana ruskej štátnej televízie a hromadne znásilnila ruskú propagandistickú moderátorku. Keďže inde sa zatiaľ bojaschopnosť neprejavila, hoci stratili elitné oddiely, často vyzbrojené na úkor zvyšku armády, nepredpokladám, že budeme počuť o nejakom čečenskom tankovom ese alebo supersniperovi. Hromadný gangbang proti vlastnej kameramanke (niežeby mi ju bolo ľúto) je teda asi maximum, čo Kadyrov zo svojich poloopíc túto vojnu vytiahne. Mimochodom, Kadyrov nám akosi pribral...

Na záver blogu, ktorý mal byť dlhší: konečne sa hýbem s knihou, presnejšie informácie by mali byť na konci budúceho týždňa, ak sa tradične všetko nedocafre a nepoposúvajú sa mi plány o celé týždne.