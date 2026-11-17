Jeden z oblúkov dali po dnešnom útoku ZSUšniky preč. Zrútil sa a ja tipujem, že pád jedného z oblúkov je natoľko závažná štrukturálna škoda, že bude nepoužiteľný. Prinajmenšom pre nákladné autá určite (údajne aj predtým tam bola obmedzená kapacita nákladu).
Môj tip je ten, že Rusáci nebudú istú dobu púšťať na čiernu stavbu ani osobáky. Už teraz bola pred mostovkou šóra dlhá cez dvetisíc áut, čo nie je ani v Rači v pondelok ráno. OK Rusáčikovia, zaradiť spiatočku, dočerpať o dvadsať litrov nafty viac (hahaha) a davaj južnou diaľnicou!
Dmitrij Peskov sa vyjadril ešte pred druhým útokom, že most je v poriadku a poškodenia sú vraj len minimálne; prevádzka pokračuje ako má. Nuž, ak to povedal Peskov, tak si svoje Lady vybavte šnorchlami a nezabudnite si harpúny! Inak som zvedavý na dnešný Peskovov postreh.
„Most je v poriadku, presne podľa plánov. Ten oblúk tam nebol podstatný a bol projektovaný len pre okrasu. A ozaj, čo sa tak blbo pýtate, čo neviete plávať?“
Takže tento blog typicky ruského zapierania som trafil. Tak ako Ukrajinci most.
Teraz bude asi týždeň ticho a hmla. Následne sa bude most opravovať. Pritom ZSU vymláti 50 ťažkých mechanizmov, štyri lode a desať PVO systémov. Som za!
Znova opakujem, že asi bude nasledovať nový diel komédie „Svéráz ruského lovu“ na južnej diaľnici a ruské straty na logistike narastú do neba. Medzitým Moskva dokončí most, Ukrajinci naň udrú ešte raz a bude nasledovať aj druhý diel, „Svéráz ruského rybolovu.“
No a včera som nedomyslel konzekvencie na ukrajinskej strane. Dnes v noci Rusáci udreli balistikami po Južnom aj Severnom moste Kyjeva, čo mi mohlo trknúť. Rusáci sú retardi a hrajú spôsobom ako malé deti. Ty ma kopneš, rozplačem sa a kopnem aj ja. Snáď ale mosty stoja a snáď aj vydržia.
Ešte postreh: oblúk je na dne. Podľa nejasných videí spadol ako jeden kus, hoci je možné, že sa polámal. Nemám šajnu, ako je zostavený systém plavebných kanálov popod most (už predtým tam Rusáci potopili pomerne značné množstvo rôznych starých plavidiel a kesónov, takže podľa všetkého sa nedá plávať pre plavidlo mirnix dirnix kdekoľvek). Je dosť možné, že aj námorná doprava bude mať v najbližších dňoch veľký problém, ak teda do Azovského mora sa niečo vôbec odváži.
Týmto končím, večer v BA na námestí. A pre zlepšenie zábavy pár videí.
Najprv to bolo ako most cez rozbúrené vody: https://www.youtube.com/watch?v=4G-YQA_bsOU&list=RD4G-YQA_bsOU&start_radio=1
Potom to horelo: https://www.youtube.com/watch?v=BqKe_T3gbVo
No a potom to padlo na dno: https://www.youtube.com/watch?v=d1gYJDQXPOk&list=RDd1gYJDQXPOk&start_radio=1
Putin a Peskov to teraz dávajú na Müllera: https://www.youtube.com/watch?v=JUGtvTEme50&list=RDJUGtvTEme50&start_radio=1
A vám zostáva už len jeden link. Heslo: Down Down!
https://buymeacoffee.com/johny1981aa