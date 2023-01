Jedenásť mesiacov štvordňovej operácie (Moskvu ale ubránime!)

Čas Vianoc síce prešiel, ale Ježiško dokáže obohatiť aj v januári!

1. Zásielky zbraní láme rekordy!

A že kríza! Elektrika drahá, benzín drahý, cuker drahý, vajcá drahé, ale tí Ukrajinci by už ani nevedeli, čo šecko si od nás chudákof pýtat!

Skutočne mi pripadá, že Západ precitol a konečne pochopil, že ak chce v budúcnosti ušetriť stovky miliárd, musí teraz zainvestovať miliardy. Vajatanie ako v prípade ženskej pred krámami, dám-nedám-dám-nedám a rozmyslím si či dám, nie je práve dobrým riešením, keď civilizácia stojí pred najväčším cvokom od čias Saddáma Hussajna, obklopeným najbizarnejším cirkusom od čias Združenia robotníkov Slovenska.

Ale 2023 vyzerá byť nielen novým, ale aj šťastným rokom. Ľady sa zlomili a zásielkovňa zbroje sa rozbehla tak, ako sme chceli. Ukrajina teda čoskoro dostane nielen ľahké pseudo-tanky, ale aj normálne hlavné bojové tanky patriace na rozdiel od ruskej armády k tomu najmodernejšiemu, čo sa v tejto triede spravilo.

Scholtzovo prestupovanie vystriedalo jasné JA, aj keď teda pod podmienkou, že Yankees povedia takisto YES, čo Biden ihneď povedal. Abrams aj Leopard II. sú o kus lepšie stroje ako ruské T-72, T-80 aj T-90, takže gamechangerom by sa táto zásielka skutočne mohla stať. Prvou zmenou tempa boli HIMARSy, ktorým sa Rusi smiali ako endemitom o pár kusoch, ktoré nezmenia nič, ale katastrofálne straty, ktoré sa im v posledných mesiacoch kopia, plus hanebné ústupy z veľkej časti Ukrajiny, nehovoriac o zníženej kadencii artilérie, svedčia o opaku. HIMARS kartami skutočne zamiešal, Rusi sa ho boja.

No a tí nenechali na seba dlho čakať. Moskva vyhlásila, že posiela na front tanky T-14, známeho (nesprávne) ako ARMATA. A ja som vo vytržení. Jeden z gamechangerov v druhej svetovej vojne boli prúdové lietadlá nemeckej výroby, trebárs Schwalbe alebo Arado Blitz, ale ani jedno nebolo použité v dostatočnom množstve, prípadne nie dobrým spôsobom. Výsledkom je, že o triedu horšie stíhačky ako Mustang alebo Lavočkin prúdové Wunderwaffen prevýšili svojim počtom a potenciál nemeckých strojov využitý nebol.

Čo s tou Armatou? Nuž, presne to, čo s nemeckými zázračnými zbraňami: nič. Armát je vyrobených len pár kusov, žiadna kompletná divízia, naviac ich prínos na fronte je pofidérny. Videá, na ktorých plynová turbína týchto strojov reve ako šialená, aby zvládla utiahnuť hmotnosť tanku. Podľa všetkého nie je proste dosť výkonná nato, aby tank mal reálne bojové schopnosti v podmienkach rozblateného frontu. Hlučnosť stroja je takisto problémom, ak chcete urobiť zmysluplný prepad, pretože nepriateľ nemôže zachytiť váš útok už v momente, keď sa nachádzate kilometre od samotného frontu.

Len pre informáciu: T-14 Armata majú celkovo približne 20 vyrobených kusov, vrátane prototypov, predsériových testovacích kusov a na kolene zbúchaných strojov. Ak je toto gamechanger v aktuálnej vojne, tak to už sa môžem ja hrať na Robocopa.

2. Moskva sa ubráni!

Evolúcia by mala byť dopredu, teda ak nie ste vírusom a nestratíte všetky organely v prospech hostiteľa. A pokiaľ nie ste ruská armáda. Tá sa totiž od oných mýtických štyroch dní do dobytia Kyjeva dostala do štádia, že okolo širšieho centra Moskvy nainštalovala tri protilietadlové komplexy Pancir. Jasné, je to hlavné mesto, takže dá sa predpokladať, že v multimiliónovej aglomerácii treba obranu obyvateľstva. Prednedávnom v juhozápadnom smere nafilmovali raketový komplex S-400. Áno, juhozápadne leží front, a rýdzou zhodou okolností tento komplex nainštalovali tesne po tom, ako Ukrajinci rozmlátili na ruských leteckých základniach strategické bombardéry. Celkom dobrý postup od 24. februára, nie?

No a tie Panciry na smiech celého sveta zodvihli žeriavmi na strechy vládnych budov, pozor, v širšom centre mesta....teda okolo Kremľa. Pancir má dosah 18 kilometrov, čo značí, že v obrovskom meste akým je Moskva táto trojica neslúži na obranu obyvateľstva aglomerácie, ale na obranu jeho veličenstva liliPutina. Kašľať na spodinu, cár je prioritou!

Teda de-evolúcia v priamom prenose. A hanba celého vojenského snaženia Kremľa. Od dobývania Kyjeva za štyri dni po vládne budovy ovešané PVO systémami.

3. Strety na fronte a Gerasimov plán

Od pádu Soledaru, takže za posledný cca týždeň sa front nehýbe. Podľa správ okolo Soledaru a Bachmutu prebiehali ťažké boje, no bez postupu Orkov. Ukrajina tvrdí, že na mieste zmasakrovala celkom pekné čísla okupantov, pravdepodobne hlavne Wagnerovcov, a aktuálna štatistika strát Ruska, ktorú zverejnila Ukrajina, hovorí o slušných denných porciách slnečníc (mimochodom, aktuálne 121.500, gratulujeme!).

Aktuálne sa ale boje obnovili aj v Záporožskom smere, ako inak, Ukrajinci tie svine vytlačili. Rusi asi skúšajú silu obrany, ale ruku na srdce, po katastrofe pri Soledare a Bachmute, kde prišli o desiatky tisíc vojakov, nemajú šancu otvoriť ďalší front. A nemyslím si, že dobre informovaní Ukrajinci by boli tak blbí, že by teraz od Bachmutu alebo severne od Kreminnej stiahli polovicu armády, kvôli piatym čatám mobikov. Možno Rusko bude v tomto smere štekať aj naďalej, ale reálne na ofenzívu nemá prostriedky.

A k tomu tupému ksichtu: Gerasimov údajne plánuje tankovú ofenzívu. Valerij je tankista, takže k tomuto typu vojska má asi vrúcnejší vzťah ako k námorníctvu alebo trebárs letectvu. Lenže Gerasimov mal (ako-tak) fungujúce tankové vojská na začiatku vojny, pred 11 mesiacmi. Ťažké straty v kolóne pred Kyjevom, ekvivalent Prochorovky pri Černihive, doslova stovky opustených tankov, ktoré ukrajinskí farmári odtiahli do rúk ZSU, určite v značnej miere aj opotrebovanie, to všetko spolu spravilo z ruských tankových síl armádu rozvojovej zeme. Neviem si predstaviť, čo Gerasimov akože plánuje. Či toto je dôvod, prečo sa vyťahujú Armaty? Aby sa diery v tankových divíziách zaplátali hocičím?

Zrátajme si to: Ukrajina dostane v rozpätí mesiacov menšie stovky moderných tankov spolu s vycvičenými posádkami plus dostatočné množstvo munície. Na jej strane sú desiatky Bayraktarov a samovražedných dronov, HIMARSy a pomerne funkčné letectvo (ktoré podľa všetkého bude posilnené takisto). Rusi vytiahli tanky T-62, ktoré budú v priamom strete s Abramsom alebo Leopardami na smiech. A dodajú pár kusov tankov T-14, ktoré ešte ani nevieme, či vôbec dorazia na front bez toho, aby im zhoreli motory.

To znie ako dobrý plán. Niečo ako dobytie Kyjeva za štyri dni.

Aktualizácia: o tom, že Panciry v Moskve nie sú na obranu obyvateľstva ale fuehrera svedčí aj to, že pri Putinovej dači v Novgorodskej oblasti nainštalovali ďalší PL systém. Šesť kilometrov od rezidencie bunkru nainštalovali takisto Pancir.

4. Ale pozor, Rusi idú pritvrdiť!

Dmitrij Medvedev to zasa prehnal s okennou a ako už vari stokrát sa začal vyhrážať svetu, že Rusi majú síce tanky na hovno, lietadlá na hovno, vrtuľníky na hovno, armádu s dámskymi tampónmi a bez zbraní, krížniky na dne, lietadlové lode tesne nad dnom a lietajúce kosačky z Iránu, ale to všetko nevadí, pretože majú aj jadrové zbrane! A to už sa ráta! Samozrejme, keď sa stokrát chválite, že ste najväčším gigolom v meste a pretiahli ste všetky ženské, tak je jasné, že jedinú sexuálnu skúsenosť máte uloženú na harddisku. Medvedev samozrejme blufuje, jadrový arzenál kotví v Monaku.

Ale Medvedev nie je sám. Vjačeslav Volodin, predseda Dumy, vyhlásil na margo vyzbrojovania Ukrajiny, že Rusko nemá inej možnosti ako nasadiť podstatne tvrdšie zbrane. Podľa neho povedú dodávky tridsaťročných tankov a transportérov ku globálnej katastrofe, a ako bonus dodal, že argumenty proti použitiu ZHN sa stali vlastne neudržateľnými.

Ako jeho slová chápať? Nuž, Kremeľ si uvedomil, že prehráva na celej čiare, pretože BEZ aktuálneho Ježiška nedokáže poraziť Ukrajinu ani na lokálnej úrovni, teda na jednom konkrétnom fronte, nieto ako celok. Po tejto dodávke s vysokou pravdepodobnosťou utrpí podstatne vyššie straty a bude nútene vzdať sa dobytého územia.

Volodin to ešte zaklincoval, pretože varoval, že ak USA dodajú Ukrajine zbrane, s ktorými ZSU budú schopné zasiahnuť územie Ruska, tak to povedie k jadrovej odvete. Ono to dáva logiku zhruba ako „Zaútočíme na vás jadrovými zbraňami, vy ako jadrová veľmoc nám to vrátite desaťkrát viac, čiže prídeme o milióny obyvateľov a kľúčové mestá, a to všetko preto, pretože raketa Made in USA zasiahla náš muničák v Kursku a zabila troch dagestanských mobikov.“ Vyzerá to ako mimoriadny mysliteľ...alebo človek, ktorému už neostalo nič iné len sa oháňať neexistujúcim nebezpečenstvom, pretože ostatné možnosti vyčerpal. A samozrejme ako vždy, Volodin nešpecifikoval, či ruským územím rozumie Ruskú federáciu spolu s Krymom, Donbasom 201 a Donbasom a Záporožskou a Chersonskou oblasťou 2022, alebo len Ruskú federáciu plus Krym a Donbas 2014, či len Ruskú federáciu v zmysle pôvodných území z roku 1991. a aj keby to špecifikoval, je to vlastne jedno, pretože Ukrajinci mu veselo sekajú letecké základne, muničáky aj rafinérie na originálnom území, napríklad v Engelsku, Belhorode a Kursku. Takže čo, milý Václave?

5. Bude sa znižovať strop na ropu?

Už je to obohraná platňa, ale v tomto odstavci bude obohratých platní viac: ropa Ural prepadá a Mordor dochádza o stovky miliónov dolárov denne. 60 USD/bbl sa ihneď ukázalo ako mimoriadne optimistická hladina (teda nie pre Rusákov) a v januári dosiahla hladinu 50 USD/bbl (dnes takmer 60, cena vyskočila nahor).

Aktuálne sa preto svet dohaduje na tom, že by strop posunuli nadol, trebárs na 50 USD/bbl. Ako som písal v posledných blogoch, náklady na ťažbu v Rusku sa podľa oblasti hýbu miestami až okolo 40 USD/bbl, čo značí, že pri strope na pajde by ruský zisk bol len 25%, teda podstatne nižšie, ako pri ruským rozpočtom plánovanej cene 70 USD/bbl.

A teraz tá druhá obohratá platňa: Rusi nebudú dodávať krajinám Európy za takúto cenu. Ako vždy, Putin alebo niekto z jeho tajtrlíkov povedia, že niečo nebudú robiť, pretože ich nikto nerešpektuje, a o mesiac nato prídu doslova na kolenách a vyhlásia, že vlastne nič sa nedeje, berte aspoň za tieto prachy, všetko OK.

Čo tak im to dať za 35 USD/bbl? By som sa teda dobre zasmial, keby to napokon akceptovali (hnusný, škodoradostný smajlík).

6. Ruský fond do daždivého počasia spľasol.

Kde bolo tam bolo, bol jeden múdry vladár. Ten dobre hospodáril a vytvoril skvelú, prosperujúcu ekonomiku, ktorá dokázala fungovať aj počas kríz.

Prepáčte, pomýlil som si blog. Bol raz jeden panovník, ktorý sa dostal na trón zhodou okolností práve vtedy, keď sa na svete kvôli iným prosperujúcim ekonomikám zhodnotila cena ropy a plynu a on zrazu za tú istú robotu mal dvakrát toľko grošov ako jeho predchodca. Za štvrť storočia svojej vlády neurobil on osobne na diverzifikáciu ekonomiky nič, aj keď je pravda, že milióny jeho poddaných vďaka vyšším príjmom z nerastného bohatstva míňali viac a teda investori, prevažne zo zahraničia, budovali fabriky, obchody, služby a podobne. Reálne však všetko stálo na dostatočnej cene ropy a plynu.

No a tento neschopný panovník urobil akýsi krycí fond, niečo ako dáždnik, ktorý vás dokáže zaštítiť, keď bude zle. Zväčšoval ho zhruba 15 rokov, až kým nepresvedčil sám seba, že má sa dostatočne dobre nato, aby rozpútal prvú vojnu. Tá nepriniesla očakávaný stav, naopak, hoci si kráľovstvo zväčšil, reálne schudobnel. A nestačilo mu to, pretože každý alkoholik opicu lieči ďalšou fľaškou, tak aj on rozbehol druhú vojnu. A tá mu zlomila väz.

Áno, takto zhruba by sa dala prerozprávať story o Fonde národného blahobytu, ktorý v poslednom roku, dokonca ani nie roku ale len rádovo pár mesiacoch, vojna na Ukrajine preriedila do stavu prázdneho prasiatka. A s klesajúcimi ziskami ropy bude hůř.

7. Konečne múdry Rus!

Poslanec Dumy Boris Nadeždin sa pred kamerou opustil a skritizoval ruskú stratégiu tak ostro (a trefne), že ho moderátor musel stopnúť. Nadeždin sa nechal počuť a vyhlásil, že dnešná ruská armáda o pár stotisícoch nevyzbrojených mobikoch nemá šancu poraziť miliónovú armádu ZSU zásobovanú Západom. Ak teda podľa neho chce Moskva vyhrať špecops, musí nariadiť všeobecnú mobilizáciu, zmobilizovať milióny domácich mladých mužov, zaviesť stanné právo a zavrieť hranice. „A toto chcete?“ pýta sa. Ďalej podľa neho musí Rusko premeniť miliónové mestá na Ukrajine na hromadu ruín a povraždiť státisíce civilistov. „Toto chcete?“ opakuje. Ak by aj Rusko vyhralo, získa desiatky miliónov obyvateľov, ktorí Rusov nenávidia do špiku kostí. A to v čase, kedy ruská ekonomika krachuje, pričom spomína Fond národného blahobytu, ktorému prachy majú dôjsť už tento rok. A teraz Nadeždinovo bingo: „Túto vojnu podporovali hlavne starí ľudia, ktorí zožrali Putinovi, že bojujú proti nacizmu a fašizmu. Ľudia vo veku 20 – 40 rokov to nezožrali. Toto je vojna dôchodcov. Putin má 70 rokov, Zelenskij 45. Kto má podľa vás viac času?“

„Smekám“ pomyselný klobúk aj so skalpom. Pán Nadeždin, toto je na Nobelovu cenu. Ako to ale dostať do hláv slovenských dôchodcov?

8. Pôvodca ruských porážok sa našiel!

Generál ruskej armády skritizoval vedenie vojny a našiel aj príčinu. Nie debilné vedenie pod taktovkou debilného prezidenta, nie rozkradnutá armáda, nie zastarané zbrane, nie pokus-omyl ba ani nulová motivácia ruských mobikov. Za porážku a zlyhanie môžu...žiletky. Teda nie tie, ale ich nepoužívanie. Podľa generála proste k základným znakom úspechu patria oholení vojaci bez brád a fúzov.

Samozrejme, Kadyrov s jeho pestovaným mopom na čeľusti sa hneď ozval a pripečeného generála zotrel, že brada k vojakovi patrí.

Čo ja viem, skôr si predstavujem vojaka s nehrdzavým Kalašnikovom v ruke, dobre nasýteným žalúdkom a nerozkradnutou technikou pod zadkom. Ale možno sa mýlim, pretože som kedysi v 99. dostal modrú knižku...

9. Ukrajina a korupcia

Milujem kecy dezolátov o tom, ako je Rusko normálna krajina a Ukrajina skorumpovaným tragédom. Opak je pravdou, od nástupu Zelenského a asi aj Porošenka sa s korupciou vcelku zatriaslo. Výsledkom je stále vysoká, ale klesajúca miera úplatkárstva.

Aj po začiatku vojny sa prehnali médiami správy o tom, ako SBU zachytila mnohé pokusy o spreneveru dodávaného materiálu, resp. že niekto preberal prachy za protislužbu. Aktuálny škandál sa týka človeka zodpovedného za zásobovanie armády. Na internete sa uviedli ceny položiek ako chlieb, salámy, vajcia či káva, ktorú fasujú vojaci v zákopoch aj závetrí. Rozdiel je približne +150% oproti maloobchodným cenám. Viacerými kanálmi to veľmi zarezonovalo a komentátori sa búria a želajú zodpovednému človeku tuhú basu.

Lenže niekoľko diskutujúcich správne zareagovalo a upozornilo, že to nemusí byť korupcia, resp. sprenevera. Jednou vecou sú aktuálne ceny niekde v Tescu (alebo čo majú na Ukrajine) a niečo iné hromadné nákupy od jedného dodávateľa pred niekoľkými mesiacmi. Nepredpokladám, že miliónová armáda si chodí denne nakupovať milión vajíčok do sietí po dedinách, ale urobili v nejakom okamihu dlhodobý kontrakt na mesiace dopredu. Tým pádom dnešná cena v maloobchode nemusí korešpondovať s cenami pred trebárs rokom. V každom prípade dezolátna zložka diskutérov sa toho ochotne chytila a začala tvrdiť, že načo sponzorujeme Ukrajinu, keď oni si aj tak všetko rozkradnú. Nie, nerozkradnú. Aj keby to bola pravda a niekde sa v tom čase dali vygoogliť na Ukrajine lacnejšie ceny, nie je to dôvod na ukončenie sponzoringu krajiny, ale len na odvolanie dotyčných.

10. Novinky z frontu

ZSU vybombardovali wagnerovské sklady v Soledare. Keďže mesto je v ruských rukách a od tohto smeru chceli obsadiť Bachmut, bude to asi podpásovka pre Prigožina.

Na Sibíri horia železničné cisterny s pohonnými hmotami. Podľa toho, že to komentovalo ministerstvo obrany, jednalo sa asi o zásielky na front.

Srbsko ukázalo Rusku viete ktorý prst. Jeden z posledných spojencov Moskvy si konečne uvedomil, odkiaľ fúka vietor a odkiaľ vietor fúkať už nebude nikdy, takže Vučič, srbský prezident otvorene vyhlásil, že Krym aj Donbas boli, sú a budú navždy ukrajinské. A ešte jedna neoverení správa, že dokonca aj iránsky predstaviteľ vyhlásil to isté. Ak je jedno aj druhé doslovná pravda a nie je to nejaká z kontextu vytrhnutá informácia, tak značilo by to, že aj Teherán a Belehrad pochopili koniec. A že asi aj Peržania tušia, že na jeseň uprednostnili krátkodobú tržbu (za drony) na úkor dlhodobejšieho zisku (zrušenie alebo zmierenie sankcií).

Ukrajina skladuje HIMARSy v atómových elektrárňach. Toto vyhlásil Sergej Naryškin, jeden z tragédov okolo supertragéda v Kremli. Má vraj spoľahlivé dôkazy.

To je síce znepokojivé, ale Naryškin dôkazy nepredložil, je to putinovská filcka a navyše všetky HIMARSy Rusko zničilo už asi šesťsto krát. Ako teda tento blábol rozumieť? Nuž, Rusko pravdepodobne udrie raketami na jadrové elektrárne a týmto si vopred prichystalo zdôvodnenie tohto bezpochyby zločinu.