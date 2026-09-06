Jedna preč, jedna dnu (heslo: Líza)

1. 70% a stále padá
Ako som písal v poslednom blogu, Rusko sa stalo z exportéra benzínu jeho dovozcom. Situácia je tak zlá, že Mordor ako druhý najväčší producent ropy dokáže pokryť len 70% svojej spotreby benzínu. Keby som si predstavil Slovensko, Rakúsko alebo ČR ako iný príklad, je to v poriadku, pretože 30% výpadok v produkcii na jednej strane dokáže s istou úpravou ceny nahradiť susedná krajina, prípadne pár krajín. Ale v Mordore to je otázkou možno milióna barelov denne – a to je záležitosť ôsmych Slovnaftov. A to navyše na obrovskej ploche, takže tu aj logistika nie je porovnateľná. Na a ako sa zdá, bude hůř.
Ukrajina zasiahla rafinériu v Rjazani. Mesto leží neďaleko Moskvy, takže to je ďalšia kvapka do kvapavky trápiacej Latrinistan. Pred časom som písal o tom, že bude nedostatok nafty pre poľnohospodárov na juhu Ruska. Potvrdilo sa a značná časť úrody hnije na poli, kým tisíce farmárov muselo svoju produkciu predať pod cenou hocikomu, kto bol ochotný pokryť aspoň aké-také náklady. Výsledkom sú krachujúce rodiny a rozvrat v PH sektore. No a takisto som písal, že bude problém s elementárnou logistikou na fronte. Vyzerá, že napriek debilnej námietke od diskutujúceho SvantevítTriglav (ale snáď sme od neho nečakali inteligentnú námietku), front reálne dostáva zabrať a tyl nedodáva dostatok materiálu.
Stále sa zdá, že Rusko ako-tak hasí svoju spotrebu nafty. Ak sa podarí ZSU rozmlátiť ešte nejaké rafinérie (nemám šajnu, ako to má teraz Moskva s pomerom produkcia/spotreba), po poľnohospodároch, MHD v regiónoch a už aj hlavnom meste dôjde na rad front.
Ide jeseň. Nehovorím, že leto bolo dobré (tam rastie položka pitná voda), ale teraz bude treba na front voziť teplé veci, lieky a niečo, čím sa vojaci zohrejú. Dnes som sa vrátil z Terchovej, zabudol som si doma mikinu, a dosť drsne som si vychytal, keď je človek mokrý, prudko sa ochladí a má premočené topánky. Ako to bude v zákope? Ešte horšie.
Mám teda tušáka (Svantevíttriglav, píš si!), že pri disrupcii ďalšieho množstva PHM sa natiahnuté ruské línie po južnej Ukrajine vyhladujú samotné.
2. Drobnosti zo sveta
Ruské útoky na Nemecko gradujú. Stalo sa presne to, čo som predpovedal: Mordor nezaútočí na NATO priamo ale prostredníctvom agentov, či už profesionálov alebo vďaka rôznym feťákom, zúfalcom a ekvivalentom voličom ĽSNS.
Páči sa mi, že Mertz to povedal konečne nahlas. Nepáči sa mi, že nahlas nevyvodili dôsledky. Síce zavreli nejaké hniezdo ruských agentov skrývajúce sa za kultúrne centrum, ale to je prd vo vetre. Mertz mal poslať na Ukrajinu okamžite stovky miliónov Eur v zbraniach a spraviť okolo toho taký Hollywood, že by Putinovi zvädol botox.
Škoda, zdá sa mi, že okrem dezolátskych strán a náckov marketing nezvláda nikto.
Ukrajina zasiahla ďalší tieňový tanker v Stredozemnom mori.
Jej zbrojné sily drvia Rusákov naďalej okolo Kupjansku. Vyzerá to, že čoskoro sa dostanú po rieku Oskil, za ktorou ZZmrdi držia malú plochu pár kilometrov štvorcových.
Ukrajina sa na Kryme zbavila ďalšieho kolaboranta. Mal by to byť šéf nejakej retardovanej organizácie „Ľudový front – všetko pre víťazstvo.“ Doslova všetko, priznávam.
Pri oprave ľadoborca Admirál Makarov loď začala horieť. Asi bola z dreva a zvárali ju.
Neviem, či je to pravda, ale vyzerá, že som svojou konšpiráciou trafil. SBU a HUR sa pred pár dňami postrieľali a výsledkom je hanba a jeden mŕtvy z HUR-u. Až mi bolo divnô pri srdci, priznám sa. Skrsla mi jedna myšlienka, či to nebolo divadielko pre ZZmrdov.
A napokon asi bolo. Podľa ktoréhosi z čitateľov medzi členmi HUR bol ruský krt.
Asi budem v ďalšom týždni podávať Športku. Ak to teda je pravda.
Witkoff a Kushner rokujú v Moskve. O fiasku budem informovať neskôr.
Mimochodom, ZZmrdi sľúbili Američanom, že počas návštevy tamtých dvoch degenerátov nebudú útočiť na Kyjev. Čo si myslíte, ako to dopadlo? J
Rusáci zasiahli letisko v Boryspoli. Zelenskyj sľúbil odvetu. Zasa čítal môj blog...
Ukrajina by mala mať antidron schopný zostreľovať prúdové drony.
Malý vtípek na koniec. Dunning Bojničan už chytá schízu a štartuje svoju umelú demenciu, aby na mňa reagoval. Stručne: existuje nepresná, ale veľmi praktická metóda zobrazovania sveta. Volá sa to Mercatorovo zobrazenie a používa sa od renesancie. Nevýhodou je to, že premietnutie „gule“ na rovnú plochu, teda 2D mapu, sa logicky terén zdeformuje a teda to, čo je extrémne na juhu a severe, sa natiahne, kým centrum okolo rovníka ostáva „normálne.“ Keďže Afrika má dvojitú nevýhodu, teda je na rovníku a navyše presne nad ňou je Greenwich, (nultý poludník), tak dá sa povedať, že všetci sú umelo nafúknutí len Afrika je lietadielko. Opakujem, táto projekcia je nepresná ale dostatočne užitočná a prirovnal by som ju napríklad k 24-hodinovému x 365 dennému roku, čo nie je presné ale stačí na bežný život. Lietadlá sa asi nebudú orientovať pomocou Mercatora a papierovej mapy, takže OK.
Dnes máme rôzne 3D aplikácie, GPS a čokoľvek. Ale akosi nám zaspala Afrika.
Najzaostalejší, nazdegenerovanejší a najchudobnejší kontinent obdarený pánom Bohom s najväčším množstvom nerastných surovín sa v roku 2026, teda v čase, kedy zvyšok sveta lieta do vesmíru, bojuje s chorobami a nedostatkom potravín, kým Afričania rozmýšľajú, komu mačetou urvať hlavu a koho ženu znásilniť, sa prebral. A kontinent sa – ako iste tušíte – neprebral do toho, ako zavlažiť ďalších 100.000 km2 púšte alebo obmedziť množstvo občianskych vojen a genocíd, ale začala mu vadiť Mercatorova projekcia, vďaka ktorej sme sa od čias renesancie dostali na najodľahlejšie konce sveta.
Takže Afrika namiesto vyriešenia JEDINÉHO akútneho problému sa pustila do boja s mapou a navrhla OSN – a toto je ďalším dôkazom, že OSN treba okamžite rozpustiť a prešetriť – a navrhla, aby sa po 500 rokoch začalo používať iné zobrazenie Zeme.
To je síce takisto nepresné, navyše nie sme na ne zvyknutí a logicky sme pol tisícročia si navykli na Mercatora, ale Afrika je tam menej „zakrslá“ ako na Mercatorovi.
Človeku by sa rozum zastavil už len preto, pretože to nejakému podčloveku napadne. Ale rozum sa mi zastavil dvakrát tým, že OSN si to odhlasovalo.
Nabudúce by som v prípade nejakej občianskej vojny v Afrike (alebo hladomore) poslal miestnym (nepoužijem to slovo, lebo Dunning bude bonzovať adminom) ****** nie potravinovú pomoc, nie antibiotiká a injekcie, ale nové školské atlasy.
A ja osobne by som tam dopísal, že čo ste chceli, to si žerte.
Ozaj, ak im El Niňo spáli úrodu, možno by sa im zachcelo meniť fonty na diskusiách, kto vie?
Cez víkend sme boli na Jánošíkových dierach a Malom Rozsutci. Pre mňa fantázia, pre priateľku Radku splnený sen. Určite to dáme ešte aspoň raz.
Spoznal ma tam čitateľ zo Starej Ľubovne, ktorému som dal ševrónik. Akosi sme sa zabudli rozlúčiť, tak aspoň takto, prostredníctvom blogu privjét ;)
Síce neskoro ale predsa: Andrjucha vás pozdravuje. Zozberali sme mu plnú sumu, budúci týždeň bude prevádzať platby do Charkova. Ďakujeme.
Jedna povinnosť dolu (Andrjucha a jeho brokovnica), jedna naskočila. Vojačka Líza mi trošku panicky písala, že ju idú preveliť na inú pozíciu a potrebuje SUPERSÚRNE pláty do neprestrelky. Bohužiaľ, nevie typ a potrebný materiál. Zhodou okolností presne v tomto je dobrý Andrjucha a tak som ich previazal. Líza spraví prosebné video, akurát nemá šajnu o potrebných prostriedkoch. Takže aby sme v utorok vedeli odkúpiť prostriedky, kto môže dnes (nedeľa) alebo zajtra, najneskôr v utorok ráno prispieť kávou, nech prispeje. Ja som sa predtým stretol s tým, že jedna plytka (plát) stál okolo dvesto Eur. Líza potrebuje dva.
Ak sa teda stihne vyzberať nejaká odhadovaná suma v tomto zmysle do utorka, v piatok jej to vieme preposlať a ona to medzi tým objedná. A doslova som jej prikázal, nech kúpi za pár Eur ševróniky a vám darcom ich nejako doručíme na prelome mesiacov.
Každému extrémna poďaka od Lízy a Andrjuchu.
Mimochodom, doručili sme počítače a EcoFlowy do Slavjansku, chalani prešli bez problémov a zjavne sa aj vrátili na centrálnu Ukrajinu. Dám blog.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Líza.