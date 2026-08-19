Kanye East a Kim Čong Friend

1. Kim Čong Friend
Úpadok USA ako vojenskej, politickej, ekonomickej a morálnej veľmoci je neskutočný a prebieha rapídne ako rozklad psa zrazeného vedľa diaľnice. Ekonomicky sa USA zázračne drží vďaka pár nasilu šponovaným faktorom, napríklad AI bublina, ktorá IMHO nebude dlho trvať. O čo neskoršie prasknutie, o to hlbší a drastickejší pád a viac ožobračených investorov. Fentanylovú krízu sa nedarí potlačiť, z veľkých rečí o stiahnutie miliónov pracovných miest do USA, v ktorých toľko nezamestnaných ani nie je, je zrazu prázdny sľub. Rozbitý trh z fosílnymi surovinami kvôli Ukrajine a Iránu síce Washingtonu trochu dopomohol, ale podľa mňa sa jedná len o krátkodobý zisk, z ktorého čoskoro vyťaží Kanada a pár ďalších krajín mimo USA. No a netreba zabúdať na Hormuz a Irán, ktoré Trumpovi ako inak nejdú tak, ako chcel on. V podstate nič okrem skrývania Epsteinových spisov nejde Trumpovi tak, ako by chce. Odchádzajú od neho najvernejšie handry, politici, komentátori aj influenceri a jeho podpora je najnižšia v histórii USA, dokonca len na 33%. Mimochodom, tým predbieha druhého najmenej podporovaného prezidenta v histórii Štátov...ktorým bol on v prvom období.
Tento bankrotár a notoricky neschopný človek teda rozosral všetko tak extrémne, že mám istú obavu (ako dlhodobý fanúšik USA a ich politiky), že ďalší prezident to nerozchodí a USA sa dostali do stavu dlhodobej a nezvratnej krízy. O to viac, ak sa na čelo Štátov dostane niekto rovnako „schopný“ ako Biden, Obama, George Bush mladší alebo Clinton.
No a úplným dnom Trumpa sú dve udalosti, ktoré sa prevalili v posledné dni. Prvou je vyhrážanie sa Ománu bombardovaním, ak sa nepoddá USA.
Omán totiž začal rokovať s Teheránom ohľadom akéhosi cla, v podstate výpalného, ktoré by pýtali obe krajiny za využitie Hormúzu. Za mňa clo je niečo ako diaľničná známka, ktorou platíte štátu alebo nejakej organizácii zato, že vám svojou snahou umožnila použiť dopravnú tepnu z bodu A do bodu B. Tu spadá napríklad diaľnica, ktorú treba postaviť, vykúpiť pozemky alebo v zime ju nasoľovať a odhŕňať od snehu, teda vyvíjať nejakú činnosť. V prípade napríklad Panamského prieplavu alebo Suezu je to samotné vybudovanie a odstraňovanie nánosov zo dna. Ale Hormúz je tu milióny rokov a netreba sa oň starať že absolútne nijako. Nemrzne, nie sú tam piráti ani zanesené dno, ktoré treba nákladne bagrovať. Obe krajiny sú životne závislé na námornom obchode s plynom a ropou, takže je v ich záujme nechať vodnú cestu voľnú bez prekážok. Vyberanie nejakého cla je výlučne výpalné na úkor miliárd obyvateľov planéty a teda neprípustné. Irán nikto nebude brať vážne, pretože OK, sú vo vojne s USA. Ale od Ománu je to skutočne svinstvo a presedlanie strán.
Takže z mojej strany nejaký tlak Štátov na Omán je v poriadku a schvaľujem ho. Vyhrážať sa spojencovi, ktorý sa do tejto situácie dostal kvôli neschopnosti Trumpa doriešiť jedinú vec, ktorú vlastnoručne rozosral, je svinstvo na druhú. Nebyť Trumpa, Ománcom by toto ani len nebolo napadlo. Výsledkom je politický prešľap a urážka – podľa mňa – aj susedov Ománu.
Trump sa už ikstý krát vybral na vratký ľad. On je už mimo hru, je starý, senilný a kandidovať na prezidenta alebo ďalší úrad už nemôže. Lenže toto sa s Washingtonom bude ťahať ešte dlhé roky ak nie dekády. Snaha od čias Reagana sa vyparila jedným senilným „konzervatívcom,“ ktorý zasa hral na strunu dezolátom a nacionalistom.
Retardovaná zložka voličov to nám liberálom zasa ukázala, do psej matere!
No a senilný deduško a pedofil to ešte zaklincoval. Čína má okrem mnohých silných stránok jednu zjavnú nevýhodu: jej potenciálna námorná expanzia na rozdiel od Japonska v WWII je extrémne obmedzená geografiou. Čína má len jedno pobrežie, ktoré je ako Československo za Masaryka obkolesené desiatkami ROPíkov v podobe Kórejského polostrova, Japonska, drobných juhojaponských ostrovov, Tchajvanu, Filipín, Malajzie a Spratleyho ostrovčekov. Potenciálny výpad v štýle Pearl Harbouru by narazil na stovky postavení s raketami, prístavmi, ponorkovými základňami a letiskami so stovkami lietadiel, ktoré by čínskej flotily načechrali hrebienok do hodín od vyplávania, a to skôr, ako by sa vôbec dostala na modrý oceán. Byť americkým prezidentom, ktorý má na Peking zášť, tak si tieto krajiny hýčkam ako by som si v prípade mongolského vpádu hýčkal kastelánov jednotlivých hradov v pohraničí.
Ale Donald je mentálny exot, niečo ako wannabe blogerky na sme.sk. Pri oboch sú mentálne pochody – a najmä výsledky uvažovania – nevyspytateľné. Tam, kde je odpoveď jasná, ich mozočky im privedú na jazyk vysvetlenie, ktoré ostatných ohromí.
Trump teda vydedukoval, že najlepším spôsobom, ako poraziť Čínu ako svojho arcinepriateľa je vyhodiť Južnú Kóreu zo zoznamu najkľúčovejších spojencov. Veď logika, nie?
Kim Čong Un sa musí teteliť vo svojom svinčíku od blaha a nám Donaldskeptikom len ostáva rozmýšľať nad tým, či Trump je alebo nie je skutočne na strane USA.
2. Kanye East
Kanye West je pre mňa niečo ako stelesnenie hip-hopu. Prízemná akože zábava, ktorú dokáže vytvoriť každý človek, ktorý si nedostatok talentu vyžehlí prebytkom vulgárnosti a demencie v textoch. V podstate je urážkou hudby a umenia, ak sa hip-hop označuje ako hudba a umenie, rovnako ako je urážkou, keď by sa vedľa špičkového futbalistu z Milána postavil Jožko z Popudinských Močidlan v drese zo second handu, ktorý si ožratý kopol na firemnej párty do lopty, rozbil sklo na ubytovni, omylom dal vlastenca a potom oboch označovali ako gólmanov a športovcov. Ale naspäť k tejto opici.
Aj na pomery hip-hopu je Kanye West alias Ye dosť retardovanou postavičkou. V žánre „hudby“, kde je tretina prefetovaná, druhá tretina zastrelená kvôli fetu a tretia tretina za prachy podporuje Pellegriniho, je už aj on niečo ako Donald Trump medzi konzervatívcami.
Jeho prejavy proti Židom a adorovanie Hitlera, ktorý by tohto šimpanza poslal do Auschwitzu hneď v prvej dodávke, akurát by pre jeho farbu kože ušetril na uhlí, následné vyjadrenie, že on Židov miluje, svedčia o tom, že tento akože umelec nie je kompletný a netreba ho brať vážne. Jeho vzťahy (ty vole, kto by kedy povedal, že raz sa budem „zaujímať“ o Westove vzťahy), gay vzťah s bratrancom, manželstvá s celebritami, ktoré takisto nepovažujem za kompletné, napríklad s Kim (nie kórejským diktátorom, podotýkam) alebo Biancou Censori (ktorá by mala byť architektka, ale ani za boha sa neviem dopátrať po jej dielo), to všetko svedčí o tom, že toto indivíduum skrátka nie je kompletné.
Westa verejnosť aj protagonisti žánru odsúdili a výsledkom je, že napriek jeho obrovskému majetku kvôli reklame sa od neho sponzori aj koncertné organizácie odvrátili. Koncert v Bratislave skončil, ako keby ho zastrešoval Donald Trump, totiž fiaskom, a Kanye West je asi prvým hip-hopovým „spevákom,“ ktorý si hodne dlho nezaspieval.
No a máme tu niečo, čo tohto konzervatívca par excellence dotiahlo do iných konzervatívnych kruhov par excellence: do Ruska.
Rusko je známe patologickým rasizmom, odporom ku všetkému západnému okrem automobilov, víl, jácht, bankám, oblečeniu, iPhonom, počítačom, šperkom, štýlu bývania a tak ďalej na dve A4 a vyzdvihovaním ruskej kultúry, čo ale ani divá sviňa nevie definovať, takže Kanye West ako interpret americkej černošskej „hudby, sám čierny ako letanovský vajda a navyše prefetovaný do stavu Kaliňáka na letných prázdninách, je pre Mordor priesečníkom niečoho ako ja pre rímskokatolícku cirkev a KDH.
No a kde bolo tam bolo, práve tento čierny, predrogovaný inseminátor a hiphopový interpret, ktorý po rusky nepovie ani Guten Tág a človek, ktorý adoruje Hitlera a nenávidí Židov, bol do Ruska pozvaný na sériu koncertov.
Ako čokoľvek, kam posadíte takéhoto opičáka a Rusov dokopy, aj toto neskončilo dobre od samotného začiatku. Jedna časť Ruska napríklad chce, aby hral. Druhá aby nehral. Ďalšia aby hral, ale chválil ruskú vojnu na Ukrajine. Ďalšia, aby spieval po rusky tradičné ruské piesne.
Ja si len beriem pukance a uvažujem, ako by to vyzeralo, keby Kanye v nejakom ruskom zodranom ľanovom kroji z 19. storočia (alebo kozáckom kroji a šabličkou) tancoval na pódiu v Petrohrade The Kazachok, spieval o The Borshchi a zapíjal A Wodkou. Potom by zmlátil ženu, zaheiloval by na pódiu, od šťastia mu priradili ruské občianstvo a o týždeň by skončil na fronte medzi ghanskými chudákmi, ktorí si mysleli, že idú šiť Rusákom boty.
„Vojak Káňa Vestovič. Zober si automat a go West! Ye, ye ye!“
Na druhej strane, jeho nasadením na fronte by bol konečne užitočný. Vyhnojil by ukrajinskú pôdu (zhodou okolností černozem), hiphop by bol o jedného dezolka chudobnejší a hudobný sektor naopak bohatší. Nepozerajme nato ale čierno-čierno, OK?
3. Drobnosti zo sveta
Moskva zažíva gradujúce útoky na svoje územie. Zdroje hovoria o tom, že sa Ukrajincom podarilo obísť ruskú PVO v oblasti, čo je fajn správa.
Priamo na Blatách zhorel ďalší veľkosklad, ale meno neviem. Wildberries by to nemal byť, ten už je listovaný v Červenej knihe ohrozených zariadení.
Putin chce za obsadenie tieňových tankerov odpovedať recipročne. Na tento účel vyčlenil údajne jedinú loď, a to v Baltiku, ktorá je už takmer NATO jazerom.
Ozaj, v Čiernom mori a Mediteráne nevyčlenil ani tú. Nemal akú.
Len pre aktualizáciu, až 18 skladov Wildberries sa vyparilo za dva týždne. Takáto kadencia nebola ani v Hirošime za WWII, a to Ukrajina ani nemá jadro.
Michailo Fedorov vyhlásil šokujúce vyjadrenie, že Ukrajina by predsa len mala previesť voľby aj počas vojny. Čo neumožňuje ústava, ale dá sa to akosi obísť parlamentom.
Postreh odo mňa: bude to drahé, nebezpečné, odčerpá to sily. Pozitívom bude, keby vo voľbách Zelenskyj dostal nadpolovičný počet hlasov, zvolený by bol nanovo, pretože toto by zapchalo dezolátom a Rusákom tie špinavé chrapače. Samozrejme, vo štvrtej cenovej by bolo podozrenie, že na rozdiel od Putinových 104% na Kryme by to bolo sfalšované, ale to nás nezaujíma. A ešte lepšie by bolo, keby Zelenskyj okamžite po skončení vojny zložil mandát a zorganizoval by ešte jedny voľby s tým, že by nekandidoval. To by zvyšky mozočkov dezolátov v štvrtej cenovej už zavarilo úplne. Predaj borovičky by vyletel.
Za mňa ale v tomto období veľké NIE!
Tak teda v pondelok priatelia. Držte nám do Viesky palce, aby sme našli niečo podstatné, natočili dobrý materiál a aby nás nezasypali pieskové steny ako minule.
A ak chcete podporiť ZSU, môžete tu: https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Cez víkend sa kupujú tri Ecoflošky pre Záporožské brigády a Slavjansk. Haleluja máme odvoz druhého septembra priamo z ČR do Slavjansku.
Ďakujeme a krásny zvyšok týždňa.