Keď Putin udiera pästičkami.

V piatok Putin oslávil narodeniny. V sobotu ráno Rusom Ukrajina zničila kľúčový a propagandisticky podstatný most cez Kerčskú úžinu. Napriek tvrdeniam, že Rusko most sprevádzkovalo za desať hodín, v podstate zostal neprejazdným a svojmu kľúčovému účelu prestal slúžiť. Z Krymu utekajú tisícky ľudí. Ako sa dokáže Kremeľ pomstiť ukrajinskej armáde? No predsa bombardovaním civilistov!

1. Slaboch Putin, slaboch Rusko.

Rusko podľa čerstvých správ vypálilo za dva dni zhruba stovku rakiet na civilné ciele na Ukrajine, vrátane sídlisk v Kyjeve alebo Ľvove. Výsledkom sú desiatky mŕtvych civilistov, vrátane detí, a takisto desiatky ranených. Čo to hovorí o Rusku? Zabudnime na fašistickú a až kanibalskú povahu tohto primitívneho štátu, teraz mierim na vojenskú tému. Rusko proste nemá nato, aby vyhralo vojnu. Celé toto zbytočné bombardovanie civilistov, ktorí sa mimochodom prestali Rusov báť, slúži iba ako dupnutie nohou. Rusko nezastraší ukrajinskú populáciu, tá ma sebavedomie a časy hrôzy z vojny skončili začiatkom marca, keď vyhladované ruské okupačné vojská utekali od Kyjeva a Čerhihiva. Nie, nikto sa už Rusov nebojí. A Kremeľ vie, že vojnu nevyhrá, ale dokonca ani tú hrôzu už nevzbudí.

Takže jediné, čo mu zostáva, je nechávať za sebou skazu. Ako malý grázel v škole – keď neprebil súpera, napriek hrdinským rečiam utŕžil hanbu, tak aspoň rozbije tehlou okno jeho starej matke, lebo veď aspoň nejaké sebauspokojenie. Hoci hanba bude o to väčšia.

V istej miere to je dobré, pretože nech to vyzerá akokoľvek divne, ale každý útok voči civilnej infraštruktúre značí, že Rusko príde o možnosť úderu voči ZSU. Každá raketa z kompletu S-300, ktorá praskne niekam na sídlisko, nedokáže zostreliť ukrajinskú stíhačku a teda bude vystrelená naprázdno. Nechceme civilné obete, ale pozornosť ruskej armády sa takto rozdvojí na dva ciele namiesto účinného vedenia vojny na fronte.

Ukrajinská PL obrana našťastie tiež nespí a nadpolovičný počet rakiet zostrelila. Srandou je, že S-300 a jej „modernejšie“ deriváty mali byť výrazným ruským exportným artiklom. Tragicky sa neosvedčili a pre všetkých potenciálnych odberateľov musí byť mementom, že jedinú vec, ktorú tieto strely zvládajú, je terorizovanie dôchodcov a detí.

Bye bye ruský vojenský priemysel. Smutné.

Edit 12.00: Podľa dostupných správ sa Rusko (neprekvapivo) snažilo zničiť niekoľko mostov v krajine, vrátane peších mostov v Kyjeve. A vtipná pointa: ten dementný národ netrafil ani jeden!!! Podľa zdrojov použili rakety CH-101, ktorých tabuľková cena je okolo 13 miliónov dolárov, pričom rozbili jedno detské ihrisko! Pešie mosty ( = lávky) zostali po útokoch stáť, takže neandertálci ani len pomstu nevedia zosnovať tak, aby sa im celý svet nesmial. Na mieste Ukrajincov by som po vyplatení reparácií nanovo vybudoval ono detské ihrisko za presne tých 13 miliónov USD, nech Moskvu trafí šľak. Detské ihrisko by sa volalo Detskaja ploščadka Vózľe (detské ihrisko Vedľa).

2. Rusko zdvojnásobilo postup na fronte!

Ruská armáda dokázala postupovať dlhodobo zhruba o jeden kilometer týždenne, a aj to len na jedinom malom mieste z celého frontu. Malé mestečko Pisky, o ktorom bude reč niekedy v budúcom blogu, bolo bojiskom od februára a až teraz niekedy sa vynorili správy, že Rusi ho definitívne dobyli! Mestečko malo menej ako 2.200 obyvateľov, takže predstavte si, že takí Nemci sa bili päť mesiacov o polmiliónový Stalingrad – Rusko sa bije sedem mesiacov o dvojtisícový ekvivalent Maduníc!

Aktuálne ale Rusko predsa len pridalo vo svojom mierumilovnom denacifikačnom snažení. Podľa správ sa im tento týždeň podarilo zvýšiť postup v oblasti Bachmutu o 100%! Obec Zajceve, jednotisícová dedinka južne od Bachmutu, padla do rúk Rusov. Zajceve (nemýliť si s rovnomennou, no trochu väčšou dedinou pár kilometrov južne) leží zhruba desať km severne od demarkačnej línie z roku 2015 (v ktorej leží väčšia menovkyňa). Ak sa vám zdá, že druhá najsilnejšia armáda sveta by mala vedieť dobyť 10 km roviny za 7 mesiacov, tak verte, že by to tak malo byť (Ukrajina pri Charkovskej ofenzíve v septembri znovu dobyla desiatky kilometrov územia rádovo v dňoch).

Rusom ide o dobytie Bachmutu. Ruku na srdce, nemajú nato. Cherson im padá, len desiatky kilometrov severne od Bachmutu prebieha Charkovská ofenzíva (v tomto prípade by som ju už pomenovával Luhanská ofenzíva), bojuje sa o Kreminnu, čo už je prakticky predmestie Severodonecku a Lysyčansku, ešte severnejšie ZSU obsadzujú dedinky okolo strategicky dôležitého Svatoveho. Bachmut (vzdialený od demilitarizovanej línie 10 – 15 kilometrov v závislosti od smeru) nepadol sedem mesiacov. S určitosťou je akýkoľvek kilometrový postup ruskej armády v tomto smere labuťou piesňou. A naviac vylúpený strašnými stratami tak na Wagnerovcoch ako aj novomobilizovaných brancoch.

3. Záhady v Baltickom mori pokračujú.

Po štvornásobnej „záhadnej“ explózii potrubí v Baltickom mori tu máme ďalšiu záhadu, tentokrát vo forme prerušenej dodávky elektrickej energie zo Švédska na samotný ostrov. Bornholm, malý ostrovček, ktorý zostal jedinou baštou Dánska v Baltiku* po krutých porážkach v 17. storočí, je bližšie k Skánii ako k samotnej dánskej pevnine, a keďže je priestorovo obmedzený, elektrická energia musí byť dovážaná zo švédskej pevniny.

Dnes sa však 40.000 obyvateľov zobudilo do rána bez elektriky. Niekto/niečo prerušilo podmorský kábel a ostrov pravdepodobne nie je pripravený na kompletné prejdenie na naftové generátory. Podľa čerstvých správ sa síce čiastočná dodávka podarila obnoviť, ale dve tretiny z Bornholmčanov stále majú blackout.

Nechcem ani ja ani diskutujúci na sieťach ukazovať na Rusov aj v tomto prípade, len seriózne mi príde štvornásobná explózia a hne´d následne prerušenie podmorského kábla v rozpätí týždňa v rovnakej oblasti podozrivé. Len pre info: dve explózie sa udiali severovýchodne a jedna južne od samotného ostrova. Správy budeme sledovať, ale vážne by som na neúčasť Rusov nedal ani zlámaný groš.

*Ešte jednou baštou je o 20 kilometrov na východ ležiace minisúostrovie zvané Erdholmene, Zemné ostrovy či Hlinené ostrovy, zvané podľa najväčšieho ostrova aj Christiansø. Tieto ostrovy sú však považované skôr ako pevnosť než obývaný ostrov, takže nedá sa to považovať ako „normálnu“ súčasť Dánska. Len pre info majú všetky ostrovčeky súhrnnú plochu 0,4 kilometra štvorcového a 69 obyvateľov mimo posádku.

4. Rusko si od Bieloruska požičiava tanky.

Vždy sa mi nedostáva kyslíku, keď mi nejaký dezolát bude vysvetľovať, že Rusko v skutočnosti nie je také slabé a že má vo vrecku ešte véééľmi veľa triumfov. O nich som písal hneď v prvom blogu, začiatkom marca, a len udalosti na fronte mi ukázali, že som bol k tomu opičiemu národu ešte príliš zhovievavý. Spackaná ofenzíva ukázala, že Rusi nie sú ani druhotriednou armádou, nie druhou armádou. ZSU im spôsobili také straty, že Rusi museli vytiahnuť zhrdzavené a zastarané uloženky, čo každý príčetný vyhodnotil, že im nepomôže ani za necht. Nepomohlo, uloženky im zhoreli často ešte na frontových staniciach.

A teraz Rusko uštedruje ďalší triumfálny úder ukrajinskej armáde aj svetovému zbrojnému priemyslu: požičiava si tanky priamo od Bielorusov. Keďže Bielorusko sa odmietlo zapojiť priamo do vojnových operácií a časť Lukašenkových síl dokonca prešla na stranu Kyjeva, Rusom neostalo nič ako ich aspoň príkazom ošklbať o tanky. Bielorusko už dobrovoľne-nasilu poslalo muníciu, celé vlaky delostreleckých patrónov, no táto „arizácia“ bieloruskej armády musí byť ťažkým fľusom do ksichtu bastarda Šaňa Lukašenka.

Aj keď jeho by prednostne mrzelo, keby mu Rusi začali habať zásoby vodky.

5. Už sme na polceste do Moskvy!

Ukrajinci sa prekonávajú každým dňom. Z ukrajinského územia je to do Moskvy v najkratšom vektore zhruba 500 kilometrov. Približne na polceste leží letisko Šajkovka, presnejšie Kirov-Šajkovka. Je sídlom 52. pluku ťažkých bombardérov a nachádzajú sa tu mimo iné ťažké bombardéry Tupolev 22M. Práve ony vysielali na Ukrajinu rakety s plochou dráhou letu. Týchto strojov bolo vyrobených takmer 500 kusov a svojho času hrozili nukleárnymi útokmi na USA alebo krajiny Európy. Pred vojnou ich zostalo niečo vyše 60.

A Ukrajina to na drzovku ešte okresala. Samovražedný dron zasiahol dobre strážený cieľ hlboko v ruskom území a dva z týchto strojov zničil. Podarilo sa mi zistiť, že každé z týchto lietadiel stojí približne štvrť miliardy dolárov, takže kamikadze dron v hodnote pár šupiek dokázal ťažkým bombardérom spôsobiť skutočne závratné škody.

A teraz si porovnajme dnešné bombardovanie Kyjeva a Ľvova. Rakety v hodnote 13 miliónov dolárov za kus boli v nadpolovičnej väčšine zostrelené, teda škoda na infraštruktúre NULA, akurát teda PL systémy samozrejme niečo stoja. Niektoré strely zasiahli infraštruktúru a evakuácia ľudí do metra a krytov takisto stojí nejaké peniaze, rovnako ako straty na zmeškanej práci. Ale reálne 75 kusov rakiet po 13 miliónoch (ak sa jednalo vždy o CH-101), to je de facto miliarda dolárov vyhodená do luftu, aby ste NEzhodili požadované mosty, NEzasiahli každý z cieľov a v úvodzovkách zabili „iba“ pár ľudí. Aha, a zničili detské ihrisko.

No a dron rádovo v cene osobného auta vám vyradí letisko a dve Tučká. Neskutočný nepomer v akomkoľvek porovnávaní oboch účastníkov konfliktu. Neskutočný.

6. A zbierku našich profesionálnych dezolátov dnes rozšírime o...

Andora Šándora. Rady rôznych skrytých aj neskrytých rakovín, trollov, pijavíc a platených či presvedčených vojnových štváčov sa rozrastajú a je zaujímavé, že hviezdy typu Edo „Keď ťa chytím, tak ťa zjem“ Chmelár, profesor „Nikdy mi nič nevyšlo, nevadí“ Staněk či Jozef „Včera bude pekné počasie“ Banáš majú nových a nových bračekov. Mám pocit, že istá kasta obyvateľstva sa nepoučí nikdy a aj keď im okolo hlavy preletí sto ruských jadrových bômb, tak budú zaryto tvrdiť, že Rusko vlastne je poslom mieru. Keď intervencie USA a NATO ukončia dvesto nejakých konfliktov niekde v Tramtárii, tak vždy to budú vlastne oni tými vojnovými štváčmi. A keď skrachuje tisíci komunistický pokus/omyl a zahynie pri tom od hladu či v gulagu ďalšia miliarda ľudí, vždy to bude správna cesta.

Takže dnes zaraďujeme do nášho panoptika hrôzy generála Andora Šándora. Úprimne, kedysi som jeho vyjadrenia sledoval, najmä počas krízy s ISIL-om. Vždy sa mi zdal, že vie o čom hovorí a že hovorí k veci, nezaujato. No, tak toto som sa veľmi mýlil, drahí čitatelia. Čo stvára tento človek posledné mesiace na webe, to presahuje stav imbecility a môžem len hádať, či to robí zadarmo alebo je za tie znôšky blbostí platený. Podľa mimiky by som si trúfol dať ruku do ohňa zato, že tie hovadiny hlása zištne, pretože vo mne nebudí dojem, že by im veril aspoň on sám. Pritom Šándora už stíhala smršť kritiky potom, čo na jar tohto roku vystupoval ako doslova dealer protiatómových bunkrov, čím sa stal jasným favoritom pomyselného rebríčka šmejd roku 2022. Priživovať sa na nešťastí na Ukrajine a predávať pár pošahaným zbohatlíkom de facto nefunkčné bunkre (ako vás nejaký prenosný bunker za rádovo desaťtisíc Eur (!) spasí trebárs v Bratislave, keby na ňu dopadla ruská jadrová strela?), to musí mať človek mimoriadne odvápnenú chrbtovú kosť.

Alebo musel študovať v československých vojenských školách...

Šándor paradoxne dlhodobo vystupuje tak neskrývane proputinovsky a tak nepokryte rusofilne, že mi je záhadou, ako takýto človek môže vystupovať vo verejnoprávnych médiách bez toho, aby tam réžia dávala nejaké vysvetľujúce titulky, že sa jedná o piatu kolónu Kremľa. Tvrdenia o tom, že kauza Vrbětice nebola dielom ruských tajných služieb (a teda jasným teroristickým aktom Kremľa) sa mal podľa mňa diskvalifikovať z akejkoľvek verejnej služby a vystupovania pred kamerami.

Len sa modlím o jednu vec: Chmelár, Fico, Blaha, Šándor, Banáš, Staněk a spoô. By mali byť po vojne (po fyzickom konci vojny, nie nejakom prímerí) konfrontovaní svojimi výrokmi chronologicky. Čo hovorili rok či dva pred vojnou, čo hovorili mesiac pred začiatkom vojenských operácií na Ukrajine, čo hovorili tesne po začiatku operácií a čo grcajú zo seba teraz. Ideálne to vydať knižne; pochybujem, že na takéto výroky existuje nejaký copyright, takže knižná rekapitulácia, teda biele na čiernom, ako by povedal jeden neuznaný poltársky génius, spolu so Shootyho karikatúrami by bola bestsellerom.

P.S. Ospravedlňujem sa, sľúbil som tu pár blogov o Číne a mackovi Pú, ako aj dlho pripravovaný, no stále nedokončený blog o zdrojoch Ukrajiny a pravom dôvode ruského útoku na Ukrajinu. Pre nedostatok času to budem asi posúvať, pôvodný plán na blog o zdrojoch bol koniec septembra, ale posnažím sa do konca októbra. Macko Pú = ?