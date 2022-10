Keď Rusi ničia už aj vlastné bytovky...

1. Rusi už bombardujú nielen ukrajinských civilistov

Po nevyberaných teroristických útokoch, na ktoré sa druhá najsilnejšia armáda sveta zmôže oveľa lepšie ako na normálnu vojnu, sa jeden dron zapichol aj do ruského paneláku. Konkrétne sa jedná o mesto Jejsk, pobrežné mesto cobydup od Mariupolu krížom cez Azovské more. Výsledkom sú mŕtvi obyvatelia paneláku a keďže sa jednalo o večerný „útok“ a zdevastovaný blok vysoký podľa údajov 9 poschodí, mŕtvych civilistov budú pravdepodobne desiatky, v horšom prípade stovky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A teraz vážne: nejednalo sa o dron ale o stíhačku Suchoj 34, jeden z najmodernejších ruských strojov a derivát legendárneho Suchoja 27. ako vždy v Rusku v moderných časoch, aj v tomto prípade sa čudujem operačnej histórii lietadla. Vyvíjané bolo ešte za čias ZSSR, prvých osem kusov dodali v roku 2004 a dodnes ich je na sklade necelých 150 (v tom sú aj zostrelené kusy v ostatných ôsmych mesiacoch). Lietadlo bolo plánované ako náhrada na veľmi rozšírený stíhací bombardér Suchoj 24 zo 70. rokov, ktorých vyšlo z výrobných liniek až 1400 kusov. Rusko chcelo tieto stroje vo veľkom vyvážať, ale dokonca aj Alžírsko, ktoré pôvodne malo záujem, nakoniec nič nenakúpilo.

Toľko k samotnému letúňu, teraz k včerajšiemu incidentu. Mesto Jejsk, ako som už písal, leží pár minút letu od Mariupolu a na miestnej základni sa prevádzali podľa zdrojov „cvičné“ lety. Za čo by som ruku do ohňa nedal, pretože týmto sa Jejsk stáva jednou z najbližších leteckých základní Federácie k územiu ovládanému Ukrajincami, takže podľa mňa malo podstatne dôležitejšiu úlohu ako len trénovať dlhodobo poddimenzovaných ruských začiatočníkov (ruské letectvo údajne svojim pilotom doprialo tretinu až štvrtinu leteckých hodín ročne, oproti Západným náprotivkom). Skutočne by som tipoval, že z Jejsku vzlietali stovky letov, ktoré zasypávali ukrajinské štvrte, najmä Mariupol, povestným bielym fosforom. Len pre info, včera (pondelok) večer sa najprv zjavila správa, že do panelákov narazila pôvodom česká mašina Aero L-39, čo by svedčilo o tom, že pilot bol skutočne len na tréningovom lete, ale Su-34 rozhodne netrénoval (viď nižšie).

Typicky sovietske paneláky na zábere majú údajne 9 poschodí a náraz lietadla urobil v bloku dieru...asi ako predtým urobil v stovkách ukrajinských panelákov. Na jednom zo záberov vidno v diaľke pokojne, bez problémov zostupujúci stroj, v ktorom sa cca dve sekundy pred nárazom do bloku niečo zasvieti (katapult?) a následne big badaboom. Zdá s mi, že lietadlo držalo zostupnú dráhu a nie je vidno nejaká dymová čiara, takže asi nebolo poškodené PL streľbou niekde nad frontom. Podľa Wikipédie je maximálna hmotnosť stroja 45 ton, keďže ale podľa všetkého stroj pristával, bola rozhodne menšia. Aj tak to musí byť projektil jak sviňa a na rozbitých chruščovovkách to je jasne vidieť. Z paneláku nezostalo nič a okamžite po zverejnení obetí (4) mi bolo jasné, že toto číslo bude vyššie dvojciferné.

Pilot sa katapultoval, kopilot údajne tiež, ale nie je ho na záberoch vidieť. Možno sa uškvaril v bytovke, čo by som úprimne prial obom z nich.

Rusi do rána vydali status, že Sučku zlyhal motor, čo tradične považujem za čokoľvek iné len nie toto. Neviem si predstaviť, že lietadlu zlyhá motor tak stupídne, že pilot doslova skĺzne do najbližšieho paneláku a sotva sa stihne katapultovať. Prinajmenšom by som to zapikoval do zeme a katapultoval sa takisto, niekde mimo hlavné deväťposchodové bytovky, ale nekĺzal by som sa ladne ako Jágr do mantinelu. Zlyhanému motoru teda neverím, ale je pravda, že do mechaniky stíhačiek nevidím ani prd.

A teraz v sebe prebudím démona: dobre vám tak, svine. Ak vás tam pochcípa pre mňa za mňa aj sto, stále je to zlomok civilistov, ktorých ste povraždili na Ukrajine a zlomok zlomku, ktorých ste svojimi stíhačkami, dokonca aj týmto modelom, povraždili v Sýrii, aby ste ochránili Assada. Úprimne a zo srdca vám želám takýchto nehôd desiatky a s podobným výsledkom, pretože karma je zdarma a vychutnáte si vlastnú polievku, rovnako ako Nemci si vyžrali svoje Coventry v Drážďanoch a Hamburgu a Japončíci svoj Nanking v Hirošime a Nagasaki. Vy si to zaslúžite o to viac, že takéto zverstvá robíte hlboko v 21. storočí a o to krutejší trest si zaslúžite. Rusi nemajú náhradné diely na svoje stroje, takže dúfam, že moja krvavá a pomstychtivá prosba bude vyslyšaná.

Čo ma normálne rozčúlilo bolo to, že nejaká ženská z okna svojho domu točila scénu horiaceho bloku s plačúcim, šokovaným deckom za jej chrbtom. „Bože, prečo nám toto robíte? Čo sme vám spravili? My tu žijeme!“ vyrevala zo seba. Čo sme vám spravili? No presne toto, suka, akurát že stokrát horšie. Lietadlo vybuchuje mnohokrát, bolo naložené muníciou, takže vychutnajte si SVOJ nálet na civilistov. Opakovane.

A ešte doplnok: rodiny tých, čo došli o príbuzných, dostanú 15.000 dolárov odškodného, tí, čo došli o strechu nad hlavou, len 6.500! nemám šajnu, po koľko idú byty podobnej kvality a veľkosti v tejto oblasti, ak ste ale členom domácnosti so štyrmi ľuďmi a mali ste to šťastie, že ste náraz prežili, dostanete za svoj trojizbák aj výbavu 22.000 dolárov. Super, predpokladám, že na Slovensku by som za toto kúpil akurát tak tapety a digestor.

Edit 13:30: Podľa ruských zdrojov sa jednalo o panelák na Komunistickej bytovke a na obrázkoch je vidno nejakú nízku budovu, asi školu alebo nákupné centrum, ktoré je v smere, odkiaľ padlo lietadlo. Na mapách je táto oblasť na východe Jejska, blízko lagúny, v obvode "Slnečnij". Lenže ak sa teda nemýlim, lietadlo malo nejaký divný kurz, pozdĺžny s bytovkou, teda asi ani nepristávalo ani nevzlietalo, prípadne aj mohlo pristávať, ale nejako netrafilo kurz.

2. Elon Musk preráža dno. Stále.

Ako som písal v skorších blogoch, nemám tohto týpka rád. Áno, je to vizionár a takí ľudia sú excentrickí a veľmi často šľapnú vedľa. Elon Musk sa zaslúžil svojho času o PayPal, potom o svoju kozmofirmu...no a ďalej je to už len o prešľapoch, vládnych zákazkách, manipulácii s trhom a upozorňovaní na svoju genialitu. PayPal a SpaceX mu upierať nebudem, naopak, vďaka Elon. Ale EM je na dobrej ceste k tomu, aby spravil zo seba totálne pokazeného génia, niečo ako Janko Čarnogurský/Václav Klaus mohli byť v ére po Mečiarovi dobrými politikmi, ale predpokladám, že Rusi na nich asi niečo mali, v nejakom tajnom stretnutí to na nich vytiahli a odvtedy sú pán Klaus a pán Čarnogurský len tými senilnými dementami Klausom a Čarnogurským. Musk má nabehnuté na to isté.

No a ako to vyzerá v u Elona v praxi? Predajte Krym Rusku a niektoré územia tiež. Človek, ktorý získal svoju prvú priečku v rebríčku miliardárov vďaka tvítovým oyebom, vládnym dotáciám a manipulácii pubertiakov a hipsterov klamom, že jeho autá sú dobré a navyše zelené, by mal rozhodne držať hubu o nejakom vzdávaní sa majetku v prospech niekoho iného, hlavne keď si zrátame, že v tomto procese na rozdiel od Muskovho bláznenia na Twitteri zomierajú desaťtisíce, aktuálne už skôr státisíce ľudí.

Musk sa pritom na začiatku vojny profiloval ako spasiteľ, niekto, kto pošle ťažko skúšaným ZSU v najhoršej chvíli tisícky Starlinkov a aktívne sa angažuje v ich okamžitej úprave na podmienky frontu/rozbombardovaného záfrontia (© Jn Valchár). Teraz jeho hviezda akosi pohasína, nikto si jeho šialene pomenované detičky nevšíma (nechápem dôvod, prečo by som vlastné dieťa, ktoré štatisticky bude žiť osem dekád, vydávať a ženiť sa, hľadať prácu a priateľov, pomenoval ako keď Parkinsonik na elektrickom kresle píše životopis), takže sebestredný egomaniak hľadá podobne ako Matovič svoju ďalšiu dávku dopamínu.

Ukrajina ale ťahá za dlhší koniec, svine vytláča zo svojho územia, takže tuším Arestovič mu jasne napísal Fuck off, čo je asi desatina toho, čo by som mu napísal ja, okrem toho, že by som mu na vlastné náklady poslal lístok do Buče a Mariupolu, nech sa pozrie, čo to značí dohoda s Ruskom a Putinom. Predpokladám, že keby si zobral z Tweetovania tupých správ, svojho hlavného zdroja príjmu, dva dni voľna a išiel by exhumovať mŕtvych civilistov, asi by ho správičky o Dodgecoine a kúpe/nekúpe/kúpe/nekúpe Twitteru rýchlo prešli.

Takže Elon sa nám urazil, hodnota akcií jeho výrobcu automobilov na ekodotačný pohon (© Ján Valchár) veľmi rýchlo padla dole a Matovič z Južnej Afriky zrazu zistil, že nebyť jeho Starlinkov, vlastne by Ukrajina prehrávala, a on už nemá prachy nato, aby Ukrajinu podporoval. Akosi nám ale Trnavák z Pretorie zabudol, že drvivú väčšinu koštov s jeho zariadeniami znášala Británia, Poľsko a tuším Nemecko, teda ako v jeho prípade úplne vždy daňoví poplatníci. Musk, jeho firma, jeho peňaženka alebo rodina znášala len zlomok nákladov, čo pri aktuálne najbohatšom človeku sveta, ktorý mimochodom pred vojnou mal o 10% vyšší majetok ako bolo predvojnové HDP Ukrajiny, je asi taká obeta, ako keby som koncom februára prišiel na stanicu do Uble, dal nejakej matke s deťmi, ktorá dva dni stála vo vlaku, suchý rožok a teplú vodu, vypýtal si za to fajku a ešte argumentoval, že ma ten rožok zruinuje, pretože doba je zlá a pečivo zdraželo.

Nie Elon, dúfam, že v ďalšom roku ťa v novom rebríčku miliardárov uvidíme niekde na dvojcifernom čísle; držím palce, aby sa ekoretardérom aj svetovým vládam otvorili oči a tvoji Svedkovia Elonovi prestali tie tvoje šroty kupovať. Stačilo by tak málo, aby žiadna vláda nikdy v živote nedala na elektromobilitu ani cent z verejného rozpočtu, rozumej, z peňazí daňových poplatníkov, často dokonca nešoférov, ktorým teraz vlastne nepriamo hrozíš, aby sa nespoliehali na svoje sily a svoju vládu/armádu a ako barany napochodovali pred hlavne akéhokoľvek diktátora, ktorému sa zachce ich majetku.

Som sa rozčúlil, sakra. Prvý marcový týždeň som oslovoval svojich známych a klientov, kto má voľný byt, chatu, víkendový dom alebo aspoň jednu izbu, kto vie dať utečencom periny, riad, bicykel, nájsť prácu či aspoň brigádu na čierno; až na výnimku to boli všetko robotníci a drobní ľudkovia, ktorí okamžite posielali správy na Messenger alebo SMS, že vedia poskytnúť to alebo ono a ubytovať jedného či dokonca v jednom prípade siedmych ľudí na neobmedzenú dobu a zadarmo, pričom ak by počas leta svoje nehnuteľnosti prenajali aspoň párkrát turistom cez Airbnb, zarobili by trebárs svoju mesačnú výplatu. Potom príde nejakú magor z dvoma stovkami miliárd na účte, nechá si zaplatiť zákazku od krajín s menším HDP ako má on ako súkromná osoba a ešte vykrikuje, že bez neho by to nešlo. Sviňa. Bárs by si skončil ako Eike Batista, zaslúžil by si si to.

3. Všetko bude ruské, ak si o tom zanôtite

Kirill Stremousov je také typicky ruské indivíduum, čiže niečo medzi Leopoldovom a Ilavou, len stokrát drbnutejšie a bezcharakteristickejšie. Aktuálne, v čase, keď ruská armáda dostáva na frak všade vrátane vlastných kasární, si Kirillko zaspieval nový hit. V ňom sa vyjadril, že aj Praha, New York, všetko bude Ruskom.

Ak sa vám to zdá byť divné, prečo človek v časoch najväčších porážok Ruska od čias druhej bitky o Charkov (1943) spieva o dobytí celého sveta, hoci nedokážu dobyť ani Bachmut, nečudujte sa. Stremousov je starý známy exot, niečo ako Martin Daňo alebo Jakubec. Najviac sa do histórie vpíše ako človek, ktorý bojoval proti ústupu vojsk z Chersonskej oblasti (kde je nevolený akože-guvernér) – z hotela vo Voroneži. Niečo ako ten maďarský poslanec za Jobbik, ktorý bojoval proti homosexualite, aby ho v Bruseli počas tvrdého lockdownu prichytila polícia pri gay orgii (údajne si policajta pomýlil s plateným gigolom a pri zatýkaní sa mu snažil rozopnúť zips na nohaviciach). Takže spievať o dobytí celej planéty armádou mobikov s cirhózou pečene a menštruačnými tampónmi zasunutými v priestreloch je niečo ako keď vás policajt mláti pelendrekom a vy sa mu ho so slovami „LGBT fuj!“ snažíte vyfajčiť. Keď sa Kirill stiahne niekam za Volgu alebo ho dostane ukrajinská tajná služba, mohol by začať spievať o dobytí Jupitera a Alfa Centauri, bolo by to rovnako inteligentné a asi realistickejšie ako dobytie čo len Kyjeva.

Jedno čo na tomto nerozumiem: je to týmto dementom treba? Sú vážne takí masochisti, že v časoch totálneho fiaska si natočia video za desať rubľov, nahrajú ho na Youtube, urobia zo seba debilov, že aj v škôlke sa na nich smejú, a pritom akože chcú niečím ovplyvniť vojenské operácie? Veď ak chceš, aby sa výsledok vojny zvrátil, ber Kalacha, dámske vložky a migaj niekam do blata zákopu ukázať, že si toho virtuálneho guvernéra zaslúžiš, ty chujlo z Voronežského hotela.

Inak ešte o trošku viac sa strápnili TikTokáči z radov Kadyrovovcov, ktorí víťazoslávne postli foto z frontu... z Mariupoľu. Len zabudli im povedať, že v Mariupole skončil front pred cca 4 mesiacmi pádom Azovstalu a aktuálne sa frontová línia pohybuje niekde 70 kilometrov na sever, mimo dostrel HIMARSov.

Edit: ešte aj TikTokerov prerazil náš tradičný favorit rebríčku dementnosti, Dmitrij Peskov. Ten povedal, že všetky štyri referendové republiky (Donecká, Luhanská, Zaporožská, Chersonská) sú neoddeliteľnou súčasťou Ruska a budú ich chrániť jadrovými zbraňami.

Niekto mu konečne povedzte, že o polovicu územia v posledných dvoch mesiacoch už došiel, nech nie je za debila 25 hodín denne.

4. Rusko chce prímerie. Kým nedostane drony od Iránu.

Áno, počujete správne. Rusko síce nechce odovzdať okupované územia, ale chce prímerie, pretože nemá už na vedenie vojny zdroje. A keďže Irán mu ochotne niečo dodá, tak proste bratia Ukrajinci, my sme nikdy nemali spory, poďme si pokecať o vianočnej dovolenke, co vy nato, mezuláni? Najväčšia sranda na týchto 140 miliónoch debilov je tá, že zhodou okolností im to napadne v tom momente, keď už nevedia kam z konopí. Podľa zdrojov sú dnes schopní vyrobiť tri riadené strely mesačne, ale len od spadnutia mosti v Kerči ich použili rádovo desiatky až stovky, teda možno celoročnú či niekoľkoročnú produkciu. Proti iránskym dronom Šahíd sa Ukrajinci naučili v istej miere brániť a čoskoro má Kyjev vyskúšať nový protidronový komplet, čo by túto relatívne jednoduchú zbraň dokázal efektívne ničiť ihneď po preletení hraníc. Irán ale chce predať Rusku aj nejaké rakety, podrobnosti sa mi nepodarilo nájsť. Takže Rusi len (typicky tupo) dúfajú, že Zelenskému prepne rovnako ako Stremousovovi a naspieva nejaké ľúbezné videjko, kde ospravedlní ruské zverstvá a podpíše prímerie. Klauzulou by bolo „prímerie platí až do dodania iránskej výzbroje, OK?“ a vypovedať by ho mohla ruská strana kedykoľvek.

Našťastie celý zvyšok sveta okrem voličov Smeru a ĽSNS je ďaleko pred Rusmi, takže Ukrajina ani len nemusí míňať kilobyty na elektronickú odpoveď Kremľu.

Edit: Ukrajina zostrelila od rána šesť Šáhidov, pár rakiet a jeden Suchoj 25. ruskému letectvu dnes ide karta, len čo je pravda...

Ešte poznámka: Sľúbil som blogy o ukrajinských zdrojoch a jednej z dominantných príčin vypuknutia vojny, takisto Cimrmanovský blog (asi budú napokon dva) a minimálne tri čínske blogy. Nestíhačka, pracovné a vykopávkové povinnosti majú troška prednosť, kým je pekné počasie. Takže trpezlivosť ruže prináša, čo ocenila aj Snehulienka. Musíte aj vy.