Keď už aj propagandisti plačú...

1. Solovjov nám dostal depresie.

Propagandista toho vážne najtupšieho rangu, oproti ktorému je aj Jožo Pročko mediálna hviezda, sa nám v priamom prenose opustil. Človek, ktorý prerážal každým ďalším neúspechom ruskej armády dno svojej trápnosti, zrazu zjavne pochopil, že nastáva koniec a z jeho bizarných, nadutých show sa stala kôpka nešťastia. Z parodovania Angely aj Ursuly, kde takmer hajloval pred celým Ruskom, prešiel do samovravy pri mikrofóne a mne pri pohľade na neho v zábere chýbala už len fľaša vodky a revolver.

Na čo nám náš filozof a politológ došiel? Mladí Rusi utekajú preč z Ruska a nemali by. Samozrejme, náš Putinom platený Konfucius asi nechápe, že tých Rusov vyhnal práve Putin a jeho režim, nie americké zbrane a naše Zuzany. Na inej strane predpokladám, že on sám povolavák nedostal a ak hej, tak po vzore mladého Peskova ho zhora zrušil.

Solovjov nato prejde do vojenskej výroby a pýta sa, že ako je možné, že Rusko za sedem mesiacov špeciálnej operácie nemá dostatok dronov a musí ich kupovať od Iránu. Bude to mimoriadne inteligentný človek, pretože došiel nato, že za tie prachy mohli vybudovať niekoľko fabrík a vyrobiť si svoje drony. Nespomenul, aké čipy by tie drony používali a z akých ukrajinských elektrospotrebičov by museli vymontovať náhradné diely, ale to je asi mimo jeho intelekt. Na druhej strane, zaráža ho aj to, že Rusko ako kozmická veľmoc (hahaha) nemá ani dostatok dobrých satelitov na sledovanie bojiska. No jasné, keď sa celý život premávate s afektovanou nemčinou pred kamerami, kozmickú družicu zmontujete za desať sekúnd a a za ďalších dvadsať ju vystrelíte na orbit.

Solovjov sa ešte pustil do oligarchov, ktorí by mali narukovať alebo vo svojich jachtách byť vystrelení do kozmu, aby dodávali zábery ukrajinských vojakov. Solovjov sa čuduje čomukoľvek, až z toho má človek dojem, že celý život žil v Antarktíde a kastroval tučniaky. A precitnutie trvalo len sedem mesiacov.

Čo je na tomto idiotovi čudné, že on je vlastne Židom. Neviem, či je to vážne univerzálna mantra Ruska, že poturčenec horší od Turka, ale tak Šojru ako aj Lavrov sú len poruštení bastardi servilní až za hranice zdravého rozumu, a teraz do tejto rodinky Úžasňákových pripájam aj Solovjova, Žida nadávajúceho Židovi Zelenskému, že je nacista. Ďalšou pikoškou je, že má 8 žien s trojicou žien (na Kollára sa ale nechytá) a že čokoľvek, čo tento dezolát má a používa, je zo Západu, vrátane automobilu Maybach a vily v Taliansku. Len pre info, cena Maybachu sa začínala na stovkách tisícok a Solovjov kritizujúci korupciu tých „menej oficiálnych“ predstaviteľov Ruska si rozhodne na tieto hračky a na štúdium svojich detí nezarobil predajom kalerábov na trhovisku, však?

Len pre info, práve na Solovjova mali spáchať atentát ukrajinskí neonacisti, ktorí pritom mali používať krikľavo zelené parochne, hry Sims a ukrajinské tričká so svastikou na celej hrudi. Celé to bolo také dementné a vyslovene ruské, že aj Solovjov sa nad babráctvom tých tupiel, ktoré namiesto SIM-kariet naaranžovali Sims-počítačovú hru, musel smiať.

2. Skabajeva je v inej galaxii

Oľga Skabajeva je jednou z tých ochechúl, ktorá vám dokáže nasrať do taniera pred vašimi očami a s kamennou tvárou povedať, že vám tam rozpustila veľkonočného zajačika. Táto fúria má vždy a všade veľmi nasr...dený pohľad a tvár hráča pokeru, takže na rozdiel od vyhoreného Solovjova, ktorý pochopil, že Maybach a toskánsku vilu už uvidí len vtedy, keď v nej Rím vybuduje filiálku Haagu, Skabajeva stále ide ako guľomet. Zoznam je hostí je udivujúci, polovicu z tých exotov museli asi vyvolať zo záhrobia v nejakom satanistickom rituáli. Jeden sa teraz nechal počuť, že to, že nastupujete do armády a idete vraždiť na ukrajinskú pôdu, je nielen gestom patriotizmu ale aj humanity! Skabajeva ako vždy len prikyvuje a ďakuje bohu, že režisér, scenárista alebo Putin jej naordinovali do štúdia niečo ešte dementnejšia ako radový Rus a že si tentokrát prdel nerobia z nej ale z oných trosiek.

Jej ďalší hostia sa takisto opúšťajú. Jeden hovori, že oligarchovia majú ísť na front a starať sa o svojich vojakov, či im nie je zima a či dobre jedia. Táto myšlienka je takým nonsensom, že aj plukovník Chodarjonok, o ktorom som už dvakrát písal, kuká ako rektálny čípok zo zvieračov a radšej nehovorí nič (čo je inak v súlade s tým, čo som písal štvrť roka nazad v inom blogu, že Chodarjonok nie je rebelom ale plateným štatistom v tomto divadle. Ak by to bol skutočný rebel, tak tam dementného poslanca zoseká ako malé dieťa).

A teraz si to predstavte vy, ale v Západnom prevedení: USA prehráva s Talibanom (alebo ešte lepšie s Mexikom) bitku; stratili desaťtisíce vojakov, armáda je v rozklade a techniku na bojisku už ťahajú kone. A potom vylezie do Fox TV nejaká fraška na Homo sapiens a prehlási, že taký Bill Gates alebo Warren Buffet majú zdvihnúť prdele a na Rio Grande majú viesť protiútok, resp. nakúpiť zo svojich prachov deky a spacáky a zaniesť ich niekam do Sonory US Rangerom. Ako čierna komédia OK, ale ako realita proste nie.

Samozrejme obligátne chýba kritika vedenia, vždy zato môže niekto z nižších poschodí ruskej verchušky. V ďalšom diely budú kritizované upratovačky.

3. Lyman je odrezaný. Nas nedogoňať!

O dosť kľúčové mesto Lyman sa zvádzajú kruté boje už cca dva týždne a konečne sa podarilo celú oblasť obkľúčiť a svine odrezať od zásobovania. Každý kilometer územia je dobrý, pretože je slobodný a neslúži Orkom, ale práve toto mesto má pre svoje železničné a cestné spojenie mimoriadny význam. Po prvotných ústupoch rádovo aj v desiatkach kilometrov sa Rusi z Charkovskej oblasti vyparili a Lyman môže svojim pádom vyčerpať zostávajúce vojská, čo by viedlo k obnoveniu ukrajinského blitzkriegu ešte pred rasputicou.

A Lyman sa podarilo skutočne odrezať; keby len to, dnes sa zjavila fotografia, že ukrajinskí vojaci sa dostali do centra Jampiľu na južnej časti kotla. Pri tomto druhom meste z neznámeho dôvodu ofenzíva viazla, čo môže značiť silnejšie ruské jednotky, slabšie ukrajinské jednotky alebo uprednostnenie severného obchvatu Lymanu. Dnes ale ukrajinské jednotky vstúpili aj do Jampiľu, čo značí dvojitý triumf a snáď nebudem príliš optimistický, keď budem tvrdiť, že odpor v regióne sa asi zrútil úplne.

Zábery z frontu ale ukazujú zaujímavý jav: kým doteraz Rusi kládli odpor, okamžite po uzavretí kotla sa rozutekali ako zajačikovia a v kombinácii s hore uvedenou skladnou Tatu to je vtipné videjko (skúste googliť). Streľbou rozoraná krajina vyzerá ako Mesiac, ale na Mesiaci zajace nežijú, takže to bude Lyman.

V meste má byť medzi tisíckou (preživších) a 5000 (asi celkových) vojakov. Ak tieto čísla sedia a vojaci stále žijú, ich vzdanie sa bude katastrofálnou správou pre ruskú armádu. Z niekoľkých titulov: a) Dnes liliPutin vyhlási anexiu všetkých štyroch oblastí, čo bude veľmi skvelým pozdravom jeho podpisu,

b) Bude to najväčšie vzdanie sa ruskej armády dodnes,

c) Tento charkovsko-luhanský cíp sa zrúti asi úplne, pretože nebude mať kto bojovať, a uvoľní sa priestor na Svatove a Starobiľsk, ďalšie logistické uzly,

d) Kapitulácia tisícok Zmrdov uštedrí novoregrútom ťažký úder,

e) Z tohto kotla je to doslova cobydup do Lysyčansku a Severodonecku, tentokrát ale zo severu (čiže je tu potenciál obídenia obranných pozícií v oblasti).

Ako večný optimista sa musím priznať, že rátam s tým, že jednotky bojujúce doteraz pravdepodobne zostanú veľmi preriedené, vyčerpané a znova nechajú na mieste kvantum zbraní, vrátane „relatívne moderných“ typov tankov. Regrúti dodaní po týždňovom výcviku a s hrdzavými Kalachmi na pleciach dieru nezaplátajú, takže tipujem, že každý ukrajinský postup bude jednoduchší a pre Rusov krvavejší (bez faktoru počasia).

Čo je pre mňa prekvapením, že Rusi v oblasti už takmer nemajú železničné spojenie. Po dobytí spomínaného kotla je priamo pod paľbou železničná tepna zo severu na juh cez Lysyčansk/Severodoneck do Donecku, ktorá zhruba kopíruje frontovú líniu. Tou môžu zásobovať čokoľvek na fronte, len ak nie sú na dostrel bežných diel (čo teraz sú). Druhou líniou je línia až východnejšie, cez spomínaný Starobiľsk, ktorá ale na územie Ukrajiny vchádza cez Troicke, mesto, ktoré už dobyli Ukrajinci počas Charkovskej ofenzívy. Čiže obe tieto železničné tepny sú aktuálne niečo ako slovenské diaľnice – v podstate nič konkrétne.

Ak by Moskva chcela poslať svojim jednotkám dostatočné množstvo zásob, munície a nových jednotiek, musela by zabezpečiť cesty, čo príšerne komplikuje celý proces. Ukrajinské cesty, o to viac, že okolo zúri vojna, nie sú známe svojou kvalitou, a ruská armáda došla už o toľko vozidiel, že by museli granáty nosiť na oslíkoch, takže je to ošemetná záležitosť pre tie vojská, ktoré v regióne zostali. Na druhej strane, ak by chceli priviezť skutočne veľké zásoby železnicou, museli by Rusi posielať všetko juhom, čo je spojnica Doneck (ruské pohraničné mesto) a Doneck (ukrajinské veľkomesto) alebo o čosi južnejšie cez Glukovo a Matvejev Kurgan, neďaleko Taganrogu. Keďže toto je jednou z najindustriálnejších častí Ukrajiny, predstavoval som si to ako labyrint železničných uzlov a diaľnic, nie niečo, čo sa skôr podobá Svidníku a Gbelom.

4. Mohylizácia po týždni: fiasko.

Každý deň máme nové diely komédie menom Čiastočná mobilizácia v Rusku. Niektorí vojaci sa stihli už aj vzdať Ukrajincom, čo im trvalo kratšie ako základný výcvik. Ďalšie jednotky porozhadzovali ručičkami a nožičkami ešte vo vlakoch, čo Ukrajincom ušetrilo čas na pochovávanie. Zábery z barakov ruských brancov vyžadujú veľmi silný žalúdok a očkovanie proti tetanu aj pre sledujúcich na Youtube, pretože taká miera hnoja, v ktorej branci žijú, je príšerná aj na človeka s titulom zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Haldy výkalov, odpadu, pretekajúce umývadlá a spol. sú niečím, čo v kontexte chýbajúcich uniforiem, hrdzavých zbraní a žrádla osem rokov po záruke zapadajú do obrazu o druhej najsilnejšej armáde sveta. Ak to ale Putin plánoval ako jeden zo svojich geniálnych ťahov, teda že pošle na front týfusom nakazených vlastných brancov, aby sa ukrajinská armáda nakazila infekčnými chorobami, tak potom beriem späť.

5. Slovensko anektovalo Mars. Jupiter až po Vianociach.

Referendum na okupovaných (presnejšie: čiastočne okupovaných) územiach prebehlo tak, že okupanti, ktorí v regióne povraždili a poznásilňovali tisícky ľudí, dostali 97% hlasov, teda presne podľa plánu (jediná vec, ktorá sa Putinovi za 22 rokov podarila podľa plánu). Dnes sa (ne)dobyté územia teda stanú Ruskom a mňa neskutočne škodoradostne teší, že konečne sa po 80 rokoch bude bojovať na území Ruska.

Inak samozrejme nemá anexia žiaden význam, Putin iba dal echo svojmu dementnému publiku, že je výlučne podľa jeho zvrhlých želaní, ale mal chuť to dať aj na papier. Ukrajina nebude robiť nič iné ako to čo doteraz, teda dobýjať svoje stratené územia, miestni Ukrajinci budú vraždiť okupantov ako doteraz, sankcie sa nezrušia a Rusi nové tanky a stíhačky neuvidia. Akurát nábory sa rozšíria. Čoskoro sa Ukrajinci na mieste stanú Putinovými poddanými a hľa, môžu ísť na front. Čas na malé povstanie a likvidovania náborovacích komisárov po stovkách, nech sa ani len neodvažujú vhadzovať povolaváky do schránok.

6. Regrúti skrz naskrz. Po nás potopa.

Z prístupu ruských elít k mobilizácii mám tak zvláštny pocit, že niekedy až nerozumiem, či nerozumiem sebe alebo nerozumiem im. Chápem, že v 140 miliónovej krajine regrutujú kdekade a neprekvapilo by ma, keby stiahli trebárs učiteľov a podobne, kde bude negatívny efekt v prípade, že veľká časť z nich padne, viditeľná až o dekády. V Rusku sa s tým neserú a povolavák dostala značná časť (podľa zdrojov až 80%) personálu Aeroflotu (inde zasa tvrdili, že všetkých aerolínií). Nevidel som presnejšie údaje, je možné, že článok bol zle preložený a že sa jedná o neletecký personál, nejakých skladníkov alebo kancelárske krysy, ale proste logika tohto režimu mi hovorí, že proste im vygenerovali povolaváky plošne a nikoho nič viac zaujímať nebude. Na nete boli reakcie, že pilot ako pilot, čo samozrejme nie je pravda a pilot Airbusu alebo Tupoleva nebude riadiť stíhačku a zhadzovať na nepriateľské tanky bomby. A rovnako je nemysliteľné, aby človek, ktorého výcvik na ovládanie veľkokapacitného lietadla stál pravdepodobne státisíce dolárov, dostal Mosin-Nagant, staré tepláky a bol poslaný na front do blata. Títo regrúti budú veľmi, veľmi ťažko nahraditeľní a ak sa skutočne dostanú na front a budú mať predpokladanú životnosť rádovo v týždňoch, ruská letecká doprava po vojne bude v troskách. Dávnejšie som čítal, že z pilota Boeingu, čo bola kedysi vážená a dobre platená funkcia, sa konkurenciou stala pozícia stresujúca, kde sú ľudia preťažení a nie až tak luxusne platení ako kedysi. Čo to urobí s týmto sektorom v Rusku neviem, teraz rozhodne piloti preťažení nie sú, no po skončení sankcií budú tieto veľké mašiny pilotovať asi šesťnásťroční brigádnici zo zemiakových zberov.

7. Na záver pár vtipov o mohylizácii

Uteká mladý regrút pred náborovým komisárom a zbadá mladú mníšku. „Schovajte ma prosím pod sukňu, majú ma odviesť a ja nechcem na Ukrajinu!“ Mníška nadvihne sukňu, šupne ho tam a postáva na mieste. Komisári pribehnú a pýtajú sa jej: „Sestra, nevideli ste tu bežať takého mladého chlapíka?“ „Ale iste, utekal týmto smerom, keď si pohnete, ešte ho stihnete.“ Komisári sa rozbehnú preč, mladík vykukne spod sukne a hovorí:“

Sestra, zachránili ste mi život...a inak sa nehnevajte, nechcem byť nezdvorilý, ale máte tie najkrajšie nohy, aké som kedy videl!“

„No vidíš ty trt, keby si sa kukol o kus vyššie, videl by si aj moje gule...tiež nechcem ísť na Ukrajinu.“

Ruskí padlí nejdú do neba... svätý Peter v súlade so sankciami EÚ zavrel hranice.

Koľko percent z obyvateľstva Ruskej federácie tvoria Rusi?

No, teraz už žiadne.

Cena ropy a plynu posledný týždeň poklesla o 20%. Naopak, v Rusku rapídne stúpa cena sadry.

Putin vydal na Ruskú federáciu sankcie. Ako dôvod uviedol, že jej armáda sa stala najväčším donorom zbraní pre ukrajinskú armádu.

Dve hádanky na koniec: Má to dvesto nôh a len 80 zubov, čo je to?

Priemerný nový ruský armádny zbor dôchodcov.

A: „Kto je starší, ruský vojak, jeho samopal alebo chlieb, ktorý fasuje?“

B: „Nemáš ľahšiu hádanku?“

P.S.: Podľa čerstvých správ je v Lymane nakoniec okolo 3000 vojakov.