1. Skoro dolu
Železničný most dostal v noci výprask. Ja som myslel, že ZSU nechajú týždeň alebo dva miestnym okupačným rodinám priestor na útek železnicou, ale bol som pesimista. Alebo optimista, ako sa to vezme. Netrvalo ani dvadsaťštyri hodín a železničná línia dostala opätovne niekoľko pozdravov. Vopred upozorňujem, že k rozsahu škôd som sa zatiaľ nedostal, ale minimálne sa zdá to, že most ešte fyzicky stojí a neškrabká krížnik Moskva na vajíčkach. Neviem ani to, či je prechod vlakov možný alebo povolený.
Na druhej strane, táto zložka mosta bola ťažko poškodená už pred tromi rokmi explóziou nákladiaka o kúsok nižšie na cestnom moste, a to práve vtedy, keď po šínach išla cisterna s palivom. Ako vždy v prípade ZSU, geniálne načasovanie a dá sa povedať, že dve muchy jednou ranou. Kým USA alebo Rusáci by nasadili stovku striel a rakiet nato, aby zasiahli jediný cieľ, Ukrajinci nasadili jeden „projektil“ nato, aby dali dole dva naraz. Hoci len nakrátko.
Takže železničná línia je poškodená už dlho. Včerajšie zábery ukazovali, že osobáky jazdia, ale len zníženou rýchlosťou. To jasne ukazuje, že most je nestabilný. Ak teda teraz dostal nejaké nešpecifikované pozdravy od ZSU, tak mi z toho vychádza, že nebude v lepšom ale horšom stave. V lepšom prípade úplne neprejazdný ani pre Čachtickú Anču.
Znova zopakujem tvrdenia zo včerajšieho blogu: pred tromi rokmi mohli ZZmrdi nasadiť tisícky konštruktérov a robošov, lode, stavebné mechanizmy, ťažké žeriavy atď. Dnes je niekoľko faktorov, ktoré sú iné. Poprvé: Azovské more je už ukrajinským rybníkom. Akákoľvek loď bude do rána potopená, nehovoriac o nejakých pomalých plávajúcich žeriavoch. Podruhé: samotné stavebné mechanizmy budú ako na strelnici. Necúvneš, neodbočíš, proste si tam ako na kolotočoch ružička. No a samozrejme, to platí aj pre stavebníkov. Pri troche snahy sa budú Rusáci hrať na funkčné PVO, ale vidím to tak, že ZSU im to vyhovorí a PVO systémy trochu preriedi do 24 hodín. Toto na Kryme mimochodom robia už vyše roka.
Včerajšie privítania Putina v Šenžene bolo trošku rozpačité (viac nižšie). Myslím si, že ak by ho filmári brali po týchto útokoch, bude jeho potkaní ksicht ešte zvráskavenejší ako včera.
No a len opakujem, že sa teším na ten masový exodus ZZmrdov z Krymu v najbližších dňoch. Za mňa osobne by som príliš nebral na civilné straty okupantov ohľad. Byť Maďarom, sekal by som tieto južné diaľnice ako v bažantnici, hlava nehlava. Pomsta je sladká. Niekto môže namietať, že to je neľudské alebo čo. No a čo. Rusáci nie sú ľudia, tak sa k ním treba stavať.
2. Putin v Šenžene
I keď sa vyrojilo niekoľko AI videí, kde Macko Pú Chujlovi ruku nepodal, realita bola iná. U toho čínskeho ryžožrúta síce emócia v tom šikmookom ksichte nie je viditeľná a večne sa tvári niekde na rozmedzí nudy, ospalosti a pocitu dobre odvedenej práce po kvalitnom vysratí sa, ale aj tak som mal istý pocit, že Putin je pre neho už len pubertiačik, s ktorým sa musím baviť, pretože mi to mama nakázala. Vytlačenie Chujla na okraj radu, kde bol až za prvou dámou Číny, bol jasné gesto, nie náhoda. A Putin to gesto pochopil. Jeho zvraštený gesicht, kedy hádzal s tým svojim botoxom všetky mimikry planéty, od Mistra Beana po madagaskarského lemura, tomu bol dôkazom. Ak si pamätáte zábery z cca dva roky dozadu, kde sa všetci v Bruseli okolo Orbána navzájom bavili a jeho si nevšimli o nič viac ako smetie na koberci, tak je to podobné. Aj Orbán si neuvedomil, že ho berú viaceré kamery a svoje rozčarovanie a poníženie neovládol. Ale kam chcel, tam išiel. Putin detto.
V každom prípade je fajn, že ZSU most dali dole. Mám pocit (čítaním trollov na iDnes, ktorí tvrdia opak), že vyjednávacia sila Zelenského sa brutálne zvýšila a Rusáci sú v rozpätí 48 hodín na ďaleko väčší smiech, ako boli predtým. A tu to nekončí.
3. Niečo k rope
Ako som písal predtým, kapacita rafinérií v Mordore poklesla o cca 55% za necelé tri týždne. A takisto som sa stavil, že do prelomu mesiacov poklesne ešte možno o desať ďalších.
Dnes Kyjev zasiahol ropný uzol Družby v Tatarstane. Rusáci tvrdia, že nič extra sa nestalo, len zostrelené drony a ich trosky poškodili nejaké civilné budovy. Takže asi tam bude problém nájsť hrobové miesta. Zábery z kamier civilistov sú nejasné, ale zdá sa, že predsa len sa zariadenie vznietilo a škody tam budú priamo na infraštruktúre ako aj na výpadku fungovania. Ak ale nebudú veľké škody, ZSU budú mať reparát.
Ale ešte je tu jeden aspekt, ktorý som predpokladal. Neviem, či je to náhoda alebo zámer, ale pred časom sa zjavila informácia, že Rusáci začali do Moskvy sťahovať palivo z frontu. Iste, asi sa bude jednať prednostne o dízel, pretože benzín na fronte asi veľmi nevidíte.
Lenže paralelne s tým až na výnimky poklesli straty ZZmrdov čo sa týka techniky. Nie je to jednoznačné, no napríklad dnes je to viditeľné obzvlášť silne. Dva tanky a trinásť BVP je málo aj na tieto preriedené časy. Ale máme len sedem kusov artilérie, čo tu ešte asi ani nebolo. Takisto cisterny a nákladiaky poklesli dosť hlboko (dnes 341, čo je asi polovica strednedobého priemeru). Podľa hlásenia zo Slavjansku je tam príšerné počasie, takže toto môže byť vysvetlenie. Ak sa tento trend zachová, tak to ale nebude počasím ale tým, že ZZmrdi proste nemajú palivo na dopravu bližšie k frontu. Čo logicky bude značiť prepad aktivity.
Len pre doplnenie, dobrých Rusákov je dnes 1970. Z čoho mi zasa vyplýva, že Ukrajinci netrpia nedostatkom aktivít ani ich drony netrpia zlým počasím.
4. Voľačo k ruskej ekonomike a demografii
Nič ma nepobaví viac, ako keď trolli na internete píšu, že Európa je v péčku. Pár dní naspäť profesionálna alkoholička Zacharovová povedala, že post-sovietske republiky odtrhnutím sa od Moskvy strašne upadli populačne aj ekonomicky. Nuž, áno/nie.
Poprvé: ak ste mali nejakú Estónsku sovietsku socialistickú republiku, tak logicky že ste to mali zaplienené politrukmi, agentami KGB alebo mazákmi a námorníkmi. Takisto správa vnútri strany na regionálnej úrovni asi bola plná Podopíc. Lenže keď sa štát osamostatnil, logicky sa etnickí Rusáci zo sovietskej armády presťahovali preč, rovnako ako od nás prešli okupačné vojská naspäť do Ázie. Argumentovať, že ČSSR populačne stratilo, pretože pár desiatok tisícok ZZmrdov opustilo aj s tankami zdevastované základne, je nezmysel. Oveľa horšie to bolo čo do čísiel v týchto republikách, ale bolo to o tom istom.
Samozrejme, z každej postsovietskej krajiny bol útek za lepším do zahraničia. Ostatne, koľko Ukrajincov prišlo po roku 1989 k nám, pretože napriek Mečiarovi sme sa tu mali predsa len lepšie ako oni? Do Škandinávie smerovali Estónci a Balti, do Nemecka a Británie každý. Toto platilo aj pre Rusákov, ktorým sa zdekovali milióny, možno vyššie milióny svojich. Nenadarmo má Londýn City alebo Karlovy Vary celé ulice ruskojazyčné.
Znova: stredoázijské republiky boli na tom ešte ďaleko horšie ako trebárs Moldavsko alebo Ukrajina za Kučmu alebo Janukovyča. HDP Tadžikistanu a Kirgizstanu dnes dosahuje na hlavu len niekde okolo 2000 až 3600 USD – Senegal, Kamerun a Kongo teda preskočili Tadžikov a Zimbabwe a Angola a Honduras Kirgizov (!). Takže je logické, že keď ruská ekonomika vďaka rope a plynu začala rásť, namiesto vzdelanej ruskej pracovnej sile, ktorá zarábala kde kade po EÚ, sa v moskovských oblastiach začali zjavovať státisíce šikmookých otrokov z Ťanšanu, rovnako ako v továrňach, plantážach a baniach Južnej Afriky sa zjavili stovky tisíc černochov zo Zimbabwe, Malawi alebo Mozambiku. Nie preto, pretože to je vysnená krajina s brutálnym GINI indexom, ale preto, pretože je aj tento zapadákov menej horší ako ten môj Bananistan.
(len pre info: Rusko má necelých 20 – údaj je ale za prelom rokov, teraz bude spadnutý ako Kerčský most; Rumunsko 24.000 a Slovensko 31.000 USD. Aby som bol fér, tak spomeniem aj Moldavsko, 9,5, a Ukrajinu, 7,075 USD na hlavu).
Odpoveď teda na to tvrdenie dezolé: áno, Ukrajina klesla od 1989 dodnes populačne. Ale bolo to pre niekoľko dôvodov: exodus ZZmrdov tesne po rozpade, exodus Ukrajincov a Ukrajiniek za robotou von (čo značí, že mnohí sa priženili kde kade po Európe) – tieto dva exody si vyžiadali miliónové poklesy v populácii, z 51.000.000 na 4X miliónov.
Ďalšie ale menšie poklesy si vyžiadalo to, čo je aj v Rusku a Pobaltí – demografický pokles pre malú natality a vysokú mortalitu. Tu boli tiež jednotky miliónov, teda môj tip.
No ale dnes sa ukrajinská populácia uvádza na necelých 30 Mega. Ale to nie je chyba Ukrajiny, to je následok ruskej invázie v 2014 a 2022, strát na fronte, civilných strát ako aj samozrejme exodu obyvateľov za hranice (v tomto je brané aj „za hranicou Ruska,“ teda populácia, ktorá sa dobrovoľne ale zväčša nedobrovoľne našla na ruskej strane frontu).
Ak teda stretnete takéhoto chuja, tak mu povedzte, že NAPRIEK tomu, že Rusáci anektovali ukrajinské územia s cca štvormiliónovou populáciou PLUS si naviezlo niekoľko miliónov šikmookých stredoázijcov, ruská populácia NAPRIEK tomu klesla zo 147 na 143 Mega. Keby dotyčný bol úplný retard alebo volič Smeru a Republiky, tak to rozmením na drobné a vysvetlím, že po odrátaní okupácie a šikmookých klesli počty Rusov asi o 10 – 15 Mega.
No a späť k HDP. Zacharovová tvrdí, že ex-republiky brutálne stratili.
Čísla ale ako vždy hovoria opak. Skutočne Tadžikovia, Kirgizi, Turkméni a Uzbeci, rovnako ako na ropu a plyn bohatí Azeri, majú skutočne hlboko pod priemerom čohokoľvek, čo by sme chceli pomenovať ako stredne bohatý európsky národ. Všetky krajiny majú pod 10.000 USD na hlavu, čo prinajmenšom u Azerov je strašná hanba a prejav katastrofálnej neschopnosti vlády. Ale aj izolované a porazené Arménsko a čiastočne okupované Gruzínsko majú HDP na hlavu okolo 11.000 USD. Rusko? To sa dostalo POD Kazachstan. Kým Mordor má 19.000 respektíve menej, Kazachstan má takisto 19.000, ale pomerne slušne rastie.
No a ostatné krajiny, prednostne tie v Pobaltí? Nuž, najhoršie je na tom Lotyšsko. Má ale HDP na hlavu až 28.600 USD, čo je o polovicu VIAC ako Mordor.
Druhá nasleduje Litva. Tá má o čosi viac, 36,000 USD per capita. Čo je mimochodom o tri litre viac ako po šafárení Fica má Slovensko, bývalý tiger Európy.
No a najbohatšia krajina ex-ZSSR? Estónsko má 37.000 USD pre každého obyvateľa, čo je – a to ma dostalo – viac ako Japonsko alebo tesne za ČR a Slovinskom, premiantami východného bloku. Toto číslo vystúpi ešte viac, keď dáme dokopy estónsky výsledok a ruský, teda 37K versus padajúcich 19K. inými slovami, Estónsko si oddelením od ZSSR tak extrémne hospodársky ublížilo, že Rusákov prekonalo DVOJNÁSOBNE.
Toľko k žvástom týchto ruských propagandistických degenerátov.
Ďakujem za balík plný liekov od Mira z Partizánskeho aj rýchlu zbierku od ex-kolegov a ex-kolegýň v Dolnom Kubíne, Hruštíne a okolí.
P.S. Dvaja dobrovoľníci včera dorazili na humcentrum v Slavjansku v poriadku, ale po strašnom strese v extrémnom daždi, rušenom GPS a po komandantskej hodine.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Karavána.