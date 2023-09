Kozie nebo plače

1. Je Ramzan v nebíčku?

Kadyrov je už dlhodobejšie opuchnutý ako ja v roku 2007, keď som začínal včeláriť, a my môžeme špekulovať, čoho je to dôsledkom. O čečenskom diktátorovi sa hovorí ako o dlhodobom narkomanovi, čo pri jeho zjavnom IQ a charaktere by som nevylučoval. Druhou vecou je, že mu zlyhávajú ľadviny, čo zasa môže byť zapríčinené chorobou ale na druhej strane aj otravou (myslím tým atentátom). Niekedy sa proste to okienko nehodí...

O jeho posledných dňoch sa viedlo veľa dohadov. Podľa niektorých zdrojov Ramzan behal úplne sprášený po uliciach Grozného a vlastná ochranka mu objednala prepravu do Moskvy na kliniku. Na klinike v Moskve by som ako diktátor určený na odpis nechcel skončiť, ale Don-don tam proste dorazil. A odvtedy sa správy začínajú komplikovať.

Podľa nových správ bol v kóme, čo pri jeho prejavoch na kameru som mal ale dlhodobý pocit už predtým. Teraz ale vraj je v kóme aj fyzicky – a víkendové správy hovoria o tom, že Ramzan vzdal boj nielen s inteligenciou a komunikáciou, ale aj so životom. Čo je na tom pravda? Nevieme, ako vždy máme iba nepriame náznaky, žiaden jeho rukou podpísaný dokument, že naozaj odišiel do capkovského nebíčka. Samozrejme, ihneď sa našlo video, kde sa snažil presvedčiť populáciu o tom, že je to s ním dobre, takže trollovia sa ozvali a brali to ako bernú mincu. Lenže chyba lávky – video nie je datované, Ramzan sa tam nejako neodkazuje na dnešok a počasie je tam tak zopsuté, že by som to tipoval skôr na nejaký marec alebo ranný máj. Potom je tu ešte istý náznak, ktorý ale môže byť len moja domnienka. Ramzan bol v posledných dňoch spuchnutý až nad rámec bežného opuchu, pričom jeho očičká a unavený spôsob reči svedčil o zlom stave. Zhruba tak som vyzeral prvé tri dni po štátniciach, a je pravda, že ja som sa z toho krátko na to (dočasne) vystrábil. Na videu je príliš veselý, príliš živý, príliš... rusky falošný. Ak mám povedať za seba, ja som toto video nenakúpil. Disneyho mulatovská Malá morská panna je presvedčivejšia. Ja si osobne myslím, že Don-don už niekde v nebíčku dojí capkov a obšťastňuje 70 panien. Každej ale musí najprv vopchať nohy do gumákov a zodvihnúť chvost, ako sa hovorí medzi družstevníkmi.

Mimochodom, správy hovoria o tom, že pred moskovskou klinikou sa zrazili dokopy snáď všetky luxusné autá Čečenska, čo si vysvetľujem inak ako že mu idú gratulovať k operovanému materskému znamienku a novým mliečnym zubom.

Čečensko inak nie je regiónom vyhláseným stabilitou. Po dvoch vojnách, kde raz nepremožiteľná ruská armáda dostala hanebne na frak a druhýkrát síce Rusáci vyhrali, ale len za cenu intenzívneho boja proti civilnej populácii, bez ohľadu na národnosť, nastúpila dynastia Achmeda Kadyrova, ktorý typicky rusky zmenil strany a prebehol od separatistov k ruským onuciam. Následne nastal niečo ako holocaust, kde akákoľvek opozícia bola povraždená, vyhnaná alebo dokonca umučená v mučiarňach. Achmed bol zavraždený, niektoré hypotézy hovoria o Ramzanovi ako objednávateľovi, čomu ale neverím, pretože tento opičák by nebol schopný ani len vypísať objednávku (irónia). Proste Achmed to dal na postrekovač z Mountfieldu (bol rozprášený po trávniku) a oficiálna verzia hovorí, že si to objednal Šamil Basajev. Krátko nato chcípol jeden z jeho synov, chorľavý a slabomyseľný Zelimchan (oni to majú asi v génoch, čo poviete?). Ramzan v tom čase nastúpil po otcovi, čo bolo pre ťažko skúšanú krajinu, v roku 2000 zrovnanú so zemou, ambivalentným výsledkom. Na jednej strane Moskva zaplatila ťažké miliardy na výpalnom, na druhej strane psychopatický a inteligenčne podpivničený Ramzan z krajiny nedokázal prosperujúcu krajinu vybudovať ani náhodou. Opozičné klany dostali čo do tela, takže akonáhle by Ramzan padol, mám tušáka, že čečenská vojna dosiahne stav trikrát a dosť. Ramzan má tri ženy, prvú si bral v roku 1996, takže jeho potenciálny nástupca by mohol mať maximálne 26 rokov (čo je ale abnormálny vek na kopytníka, ak sa teda nenarodil ako kentaur alebo satyr). Mladý a neznámy nasledovník to bude mať v takejto turbulentnej dobe asi ťažké.

Len pre info, zhruba 80% rozpočtu protektorátu tvorilo výpalné Moskvy. Nechajme sa prekvapiť, ako to zamieša kartami po dnešných rozpočtových turbulenciách.

A ešte dodatok k téme: predstavte si, že dvadsať rokov a viac podporujete separatistickú provinciu brutálnymi dotáciami (zabudnime teraz, že veľká časť peňazí bola použitá na vybudovanie infraštruktúry, ktorú ste predtým zničili). Krajina neprodukuje takmer nič, aj produkcia ropy, kedysi jeden z pilierov ekonomiky regiónu, je takmer na nule. Čokoľvek si spravíte, spravíte za peniaze robotníka niekde z Vorkuty alebo Vladivostoku. Nemáte snahu sa zlepšiť, ekonomika ako taká neexistuje, pretože všetko máte naservírované na tanieri. Teraz Rusko padne, prísun výpalného zrazu prestane. Nikto z národa nič nevie, nič nechce vedieť, nič nechce robiť, pretože proste máte celú jednu generáciu odchovanú na sociálnych dávkach a umelom udržiavaní v nevedomosti. Neviem, či to bol Putinov geniálny plán, aby Čečenci nevystrkovali rožky (capie, v Kadyrovom prípade), alebo to bola z núdze cnosť a Putin sa chcel vyhnúť tretej vojne na Kaukaze. V každom prípade si predstavte, že Putin padne, na trón v Kremli nastúpi sebelepší prezident s demokratickými motiváciami. Zrazu sa vám pod rukami začne strácať celý jeden región; vybuchujp vám mestá, školy, unášajú vám vojakov, civilných (nových, nemafiánskych) štátnych zamestnancov a čo je podstatné, nikto s vami nechce spolupracovať, pretože necvakáte výpalné. Nový prezident alebo nová Duma si to zlizne vo forme stratenej provincie, občianskej vojny, zlej reputácie u väčšinového obyvateľstva vo Federácii. „Za Putina to fungovalo ako tak, ale fungovalo. Za tohto demokratického hajzľa aha, už ani Čečensko neposlúcha ako predtým.“

Nezávidím budúcej ruskej vláde.

Aktualizácia utorok: Ramzanovi vraj transplantovali ľadvinu a vraj sa neuchytila. Ak teda žije, tak je to s ním v každom prípade nahnuté. Ozaj, ľadvinu mu dávali od ľudského darcu?

2. Vývoj na frontoch

Na juhu Ukrajina pokračuje v postupe, ale čerstvé správy hovoria o tom, že Zmrdi chystajú veľký protinástup. Na tento účel Moskva vyčlenila značné sily výsadkárov, čo ale zahraničné zdroje trošku relativizujú. Podľa Londýna sú ruské jednotky oslabené a nie v plnom stave, takže ich reálna sila bude asi menšia. Výsadkári majú za normálnych okolností na starosti špeciálne ciele, napríklad dobyť niečo v tyle nepriateľa alebo zmocniť sa nejakých odľahlých cieľov; fakt, že Rusáci nasadzujú viac-menej elitné jednotky do najhorúcejšieho boja, presne tam, kde pod ukrajinskou delostreleckou paľbou chcípli desaťtisíce vojakov, svedčí o totálnej ruskej zúfalosti. Inak boli tieto jednotky stiahnuté z iných frontov...

Staromajorske a Doneck akosi stíchli. Prinajmenšom nemám čerstvé správy.

Sever: Rusi sa snažia tlačiť, ale čo to sledujem, nejako sa im nedarí.

Bachmut: tu je to zaujímavejšie. Ukrajina dobyla Kliščijivku a Andrijivku, dve dosť kľúčové dediny na juh od ex-mesta a podľa zaujímavých, no nejasných správ tu ruská 72. brigáda utŕžila devastačné straty na životoch a dokonca im tu zoslnečnicovalo celé velenie. Neviem, či to má súvis, ale hlási sa strata veliteľa výsadkovej 31. výsadkovej brigády, plukovníka Andreja Kondraškina, údajne tiež pri Bachmute. Podľa niektorých zdrojov dostal plukovník zásah delostrelectvom a zatrepal kanadami s celým velením.

Z tohto miesta sa hlási ešte zaujímavý úkaz – ruské delostrelectvo zničilo vlastných vojakov, ale tentokrát nie ustupujúcich ako pred týždňom, ale vzdávajúcich sa. Na Telegrame sa objavili informácie, že až nadpolovičný počet strát na ruskej strane zapríčinili vlastné jednotky, ale podľa videa z okolia Andijivky je toto unikát.

3. Ďalší Triumf to triumfálne zalomil

Tak sa mi zdá, že najhorúcejším bojiskom prestal byť Bachmut aj Tokmak a prenieslo sa to na Krym. Najprv útok na suchý dok (ponorka Rostov má v boku dieru ako priemerný miništrant v zadnici, takže na opravy zabudnite, Zmrdi), potom S-400, ktorú zničili, hoci údajne mala byť nezničiteľná... Dnes to je ďalšia S-400. Okrem toho v oblasti južne od Sevastopolu búchala celú noc nejaká munícia, a to vraj poriadne. Predpokladám strašné ruské škody, a to už len z toho dôvodu, že ruské velenie vyhlásilo, že o nič nejde a že všetky ukrajinské strely sa podarilo zneškodniť.

Inak ste si všimli, že žiadna ukrajinská raketa alebo dron po útoku nie sú opakovane použiteľné a že Rusi majú v tomto (výnimočne) de facto pravdu?

4. V Rusku prihorieva

Neznámi vojaci obsadili v oblasti Irkutsku rafinériu. Od krátkej vychádzke Jevgenija Prigžina na Moskvu sa v Rusku nič zásadné búrlivé neprihodilo, až teda na niekoľko desiatok tisíc mŕtvych, stotisíc zranených, polovice zhorených fabrík a prepadu rubľa pod sto kusov za bezcenný zelený americký papierik, ako aj zdevastovanej flotile a PVO. Aby sme nezaspali, tak v Irkutsku pristál v rafinérii vrtuľník s dvomi tuctami ozbrojených výsadkárov a prebrali do rúk celý závod. Čo to značí neviem, ale zjavili sa fámy, že sa jedná o členov súkromnej armády a že asi nedostali zaplatené. Ojejej, žeby zasa prišlo na moje slová a celé univerzum všetkých PMC sa začalo obracať proti Rusku?

(Nevadí).

5. Ruská produkcia sa trošičku zasekáva

Ruské fabriky dlhodobo čelia problémom s kvalitou a často aj kvantitou. O tomto probléme som písal stokrát, takže nebudem sa opakovať. Doplním len, že sankcie a množstvo mladých mužov na fronte, masových hroboch a lazaretoch asi ruským fabrikám nepomôžu. Aktuálne rastie počet pokút zo strany ruskej armády a vlády voči privátnym spoločnostiam za nedodržanie kvantity zakontrahovaných objemov produktov (prekomplikovaná veta, stručnejšie povedané „Nemáme!“). Čo je ale zaujímavé, že vláda dokonca chce pokutovať jednotlivých zamestnancov (v akej firme preboha môže celá výroba stáť na hlave jediného sústružníka?) zato, že fabrika nedodáva potrebný počet zbraní. O to bizarnejšie je to, že sa jedná napríklad o konštruktérov ponoriek alebo raketových nosičov.

„Ivan, koľko sme tento rok vyrobili balistických rakiet?“

„Presne jedna celá deväť kusu, Serdžo.“

„A koľko sme mali vyrobiť podľa plánov?“

„Tisíc sedemsto. Voloďa sa ale opil, takže trochu meškáme.“

„Čože? Strhni mu to z platu, hajzlovi!“

6. Novinky zo sveta

Rusko chce od Severnej Kóreje delostrelecké granáty. Prekvapením pre mňa bolo, že Kórea má milióny granátov ešte z čias kórejskej vojny (tým budú teda dokonale pasovať do väčšiny ruských tankov a diel) a že Putin je už tak zúfalý, že Kima ohuruje nefunkčným kozmodrómom Vostok a polonefunkčnou fabrikou na stíhačky Suchoj v Komsomoľsku na Amure. Žiadne výdobytky techniky, žiadne zlepšenie situácie obyvateľstva, proste ukáže v podstate zbytočné a v istej miere nefunkčné komplexy.

Asi si obaja riešia komplexy.

Čata Wagnerovcov sa dostala v Mali pod paľbu neznámych rebelov. Celá jednotka išla za svojimi zakladateľmi a mne ostáva iba hádať, či je za týmto útokom zlá krv zo strany devastovaného miestneho obyvateľstva, práca západných tajných služieb alebo nebodaj dokonca práca domácich tajných služieb, teda rozkaz Fuehrera.

Ďalšia zatiaľ nepotvrdená správa hovorí o tom istom, ale v Strednej Afrike.

V ďalšej krajine v Afrike je prevrat. Kongo (pozor, nie ex-Zair, teda Konžská demokratická republika!) sa nám prevrátilo a ako inak, trónu sa zmocnil šéf prezidentovej ochranky. Na mieste afrických lídrov by som radšej nemal žiadnu ochranku, pretože štatisticky to vypadá bez nej bezpečnejšie.

Inak Denis Sassou Nguesso ukazuje značné podobnosti s Putinom: korupcia, zmarené referendá s 90% podielom ÁNO, zdevastovaná stredná trieda. Ak je jeho bývalý šéf ochranky aspoň o trochu schopnejší, tento prevrat privítam.

V Afrike sa zdržíme: generál Surovikin je vraj v Afrike. Vyzerá trošku vyhoreno, zhruba ako keď vás mesiac mlátia v krypte hadicami po krížoch, ale zjavne je v poriadku. Je len zaujímavé, že jeho príchod do severnej Afriky dokonale korešponduje s masívnym prílevom afrických migrantov na Lampedusu. Ako vždy, náhoda.

Pre mňa je len nepochopiteľné, ako sa v dnešnej dobe dokáže vylodiť 7.000 černochov (viac ako populácia ostrova!) na európskom ostrove z viac ako stovky plavidiel v rozpätí pár dní. Lampedusa leží zhruba stovku kilometrov od afrického pobrežia (geologicky je to stále Afrika, nie Taliansko), takže lode vrátane rýchlych člnov sem musia plávať prinajmenšom hodinu ako nie niekoľko hodín. Sto plavidiel je flotila, ktorú musí vidieť z orbitu aj nebohá Lajka, takže vážne nechápem, či Taliani/EÚ nemá pár lietajúcich člnov, satelity alebo nebodaj niekoľko motorových člnov vyzbrojených guľometmi, ktoré by takúto nechcenú inváziu okamžite zastavili. Alebo zasa tam je nejaký pseudohumanistický dôvod kategórie „Ukrajinu nevyzbrojujte, predlžujete vojnu?“

Ukrajinské ministerstvo obrany pokračuje v čistkách na svojich postoch. Dúfam, že skorumpovanej časti posádky sa zbavia a že to nebude mať negatívny vplyv na funkciu (Jako hlavního agronoma? Na tu už vůbec ne.).

Rumunsko buduje pre dedinu na Dunaji protiletecké kryty. Už dva, nielen jeden dron ruskej výroby capol na túto dedinu. Kedy budú prví mŕtvi?

Ukrajina zvažuje právne kroky voči zákazu Poľska, Slovenska a Maďarska dovážať ukrajinské obilie. Na jednej strane rozumiem, na druhej strane by som prinajmenšom do Slovenska a Poľska príliš neštuchal, sme (zatiaľ) verní spojenci.

Predmostie na Dnepri sa Rusákom nedarí zničiť, naopak, utrpeli pekné straty.

Českí superdezoláti zvolali na Václavák demonštráciu, na ktorú prišlo viac ako stotisíc ľudí. Teda sotva pár tisíc, ale to vedenie nerozčarovalo a oznámili stotisíc plus.

Pripomína mi to koncert Martina Jakubca a besedy Petra Staněka.

Dezolé a trolli začínajú šíriť jedno a to isté (mnohohodinové a neotitulkované) video o tom, ako 90% brancov v Poltavskej oblasti padlo alebo bolo zmrzačených. Samozrejme, nikto si nebude kukať skoro celodňové (!) video bez prekladu, takže je to vtipné. Na druhej strane, už som videl toľko linkov na tento blud, že mi je jasné, že ruská propaganda sa už chytá slamiek a snaží sa zahltiť slabšie vybavených jedincov aj takýmito chujovinami.

Západné spoločnosti, ktoré zostali podnikať v Rusku aj napriek sankciám, pravdepodobne neobdržia svoj zisk, pretože im ho Mordor odmieta dať. Jedná sa o desiatky miliárd USD. Prednostnou stratou budú paradoxne trpieť tabakové spoločnosti.

Aký mám na to názor ja? Dobre vám tak, kreténi pokryteckí. Užite si svoj postoj.

P.S.: Kopaničárke šecko najlepšie k narodeninám!

A nebohému Konštantínovi k dnešným meninám!