Krym horí, čo chceme viac.

1. Krym neustále pod paľbou

Najstráženejší polostrov Ruska je už tak vybúchaný ukrajinskou paľbou, že byť ruským dôstojníkom, asi by som to radšej vzdal. Letiská, námorné základne, protivzdušná obrana a miliardové základne sa vyparili a nezdá sa, že by Rusi aspoň čiastočne vyriešili „svízelnou“ situáciu. Podľa čerstvých správ Rusko stiahlo všetky ponorky okrem troch z krymských báz do samotného Ruska (asi Novorossijsku). Zvyšné tri sú Rostov na Donu, ktorá skončí na smetisku, ponorka Záporožie, ktorá pôvodne patrila Ukrajine a Rusáci ju ukradli v roku 2014 a ponorka Alrosa, ktorú Rusi prednedávnom opravovali. Prečo tam zostali tieto dve funkčné ponorky neviem, možno nie sú až tak funkčné. V každom prípade je to veľmi pekný dôvod na malý ohňostroj riadenými strelami a morskými dronmi, čo by už bolo absolútne poníženie Čiernomorskej flotily.

Ozaj, keď sme pri tej flotile: včera dostalo veliteľstvo Čiernomorskej flotily pekný pozdrav od Ukrajincov, ktorí im najprv zahltili PVO a potom vymazali celé veliteľstvo. Zatiaľ nie sú známe straty (hypoteticky tam mohlo pochcípať niekoľko admirálov alebo generálov). Rusi ale povedali, že nehorelo veliteľstvo ale tráva na kopci, čo mi vnútorne hovorí, že hrobári v Sevastopole budú ťahať nadčasy a zlomia krompáč.

Takže naspäť k ostreľovaniu polostrova: zásah dostali Jevpatorija, Džankoj, letisko Saky, Hvardejskoje, Novofedorivka, Simferopol a samotný čau vŕba Sevas topoľ. Na jeden deň je toho požehnane, že by to zlomilo aj koňa, tak kukneme na Rusákov.

2. Kaukaz

Na Kaukaze sa to akosi rýchlo utriaslo a Náhorný Karabach už oficiálne kapituloval. Myslím si, že aj keď sú mi Arméni podstatne milší ako Azeri, podľa práva to je takto asi lepšie a dlhodobo prijateľnejšie. Mám jednu obavu, a to, že Azeri budú pokračovať v čistkách alebo útokoch na Arménov. Nepáčilo by sa mi to, na azerbajdžanskej (víťaznej) strane by som to neriešil ďalej a nechal by som miestnu populáciu s plnými právami žiť si na azerskom území, zhruba tak, ako napríklad Maďari žijú u nás bez obmedzenia práv.

Na nete sa šíria správy, že či si Azeri nevybojujú koridor aj do Nachičevanu, pričom by Arméni stratili ďalšie územia. Dúfam, že to eskalovať nebudú. Ako som spomínal včera, Azeri majú pre mňa nepochopiteľné spory s Iránom a hoci ten bohvieaké vojenstvo nemá, stále je ich ako hadov a Azerom by spôsobili ťažké straty. Za mňa: dúfam, že problémom v tomto kúte sveta je koniec a že žiadne krviprelievania tam nebudú. Ale ruku do ohňa nedám, je to proste hotspot nielen z jazykového hľadiska.

Posledný postreh: arménsky prezident Pašinjan poslal Putina aj Lukašenka nachuj s ich novou organizáciou a nepodpísal dohody o vzájomnej pomoci. Kým Putin sedel ako Kadyrov na salaši a nepovedal ani slovo, Lukašenko to tam vtedy veľmi prežíval. „Net, sposibo,“ povedal vtedy Pašinjan. Výsledok máme tu, Moskva nezabúda. Tipujem, že o azerbajdžanskom útoku na Karabach sa dohodlo už na jar alebo najneskôr v lete a Baku dostalo zelenú. Konšpirácia? Nemyslím, Putin svojich otrokov vzájomne využíva proti seba už dlho, presne tak ako to robil Stalin a ďalší pred ním.

3. ATACMS má zelen(sk)ú

V USA schválili dodanie ATACMSov pre Kyjev a jediné, čo v dodaní bráni, je podpis Sleepy Joea. Nemyslím si, že práve ten bude robiť problémy. Je mi záhadou, že či je toto len váhavosť alebo nejaký hlbší plán. Stretol som sa s názorom, že Rusi vždy po dodaní niečoho s väčším doletom presunuli svoje sklady a veliteľstvá o čosi hlbšie do vnútrozemia, pričom ale museli rozhádzať zásoby do väčších celkov (proste skoncentrovali muníciu do menšieho množstva budov). Lenže potom prišlo niečo iné a Rusáci stratili tisícky ton vzácneho materiálu v rozpätí pár dní. Ak by teda prišiel ATACMS povedzme v januári, Rusi by mali pre Ukrajinu zle nastavenú logistiku a viac by hýbali muníciou a palivom na území hlbšie v Rusku. Takže možno graduálna podpora špeciálnou muníciou (každý štvrť rok dodáme niečo nové, čomu pripočítame 20 km doletu) bol zámer, ako variť žabu pomaly.

Tak či onak, očakávam ohnivý október.

4. Drobnosti z frontu a zo sveta

Pomer úspešných a neúspešných útokov raketami klesá. Rusko odpaľuje desiatky rakiet z bombardérov zo základní za polárnym kruhom, ale doslova vejstuje (ako sa to píše) zásoby mimoriadne vzácnych striel na civilné ciele bez toho, aby zničili niečo zásadné. Ukrajina očakáva v zime veľký útok na energetickú infraštruktúru, čo značí, že každým útokom dnes sa zvyšuje šanca Kyjeva ustáť zimu.

Mimochodom, Ukrajina vyhlásila, že za útoky na energoinfraštruktúru bude odpovedať rovnakou mincou. Keďže na rozdiel od Kyjeva na strane Moskvy nie je normálny spojenec, ktorý by dodával generátory alebo náhradné diely (nehovoriac o tom, že v Rusku asi miestni chujlovia asi nebudú rovnako promptní ako tí ukrajinskí, komunikácia tam bude podstatne horšia a že ruská zima niekde na Urale nie je rovnako mierna ako niekde na Podolí), bude to pre Mordor trošku iná polievočka. Takže len do toho, Zmrdi!

Rusi majú značné straty v oblasti Záporožia a Bachmutu. Ako je jasné, dlhodobo majú problém dodať nové schopné jednotky, takže som zvedavý na záplaty.

Podľa Lacrimae Mundi je kritickou hranicou obrany 50 vojakov na kilometer frontu, podľa všetkého vo viacerých úsekoch Rusi už podliezli túto hranicu.

ZSU sa vylodilo na východnom brehu Dnepra na novom mieste. Podrobnosti neviem, ale fakt, že Zmrdi nie sú schopní vytlačiť pár stoviek mariňákov z nevhodného terénu (rovinatý breh bez možnosti ústupu) svedčí o zúfalosti Moskvy.

Rusi plánujú novú ofenzívu na Kupjansk. Ak nemáte Alzheimera, v širšom okolí medzi Lysyčanskom a najsevernejším úsekom frontu sa podnikli od júna dve ruské ofenzívy bez toho, aby natrvalo dobyli čo len jeden kataster.

Ďalšie veliteľské stanovisko Zmrdov bolo zasiahnuté na Ukrajine. Tentokrát to bolo v Záporožskej oblasti a podľa všetkého tam zalomili kvantá dôstojníkov. Je to druhé alebo tretie za tento týždeň? Zdá sa mi, že tretie. Generálobranie pokračuje.

Objavili sa správy o mŕtvych Zmrdoch v Karabachu. Je ich osem a zahynul aj veliteľ. Dostali zásah delostreleckým nábojom, ktorý priletel nevedno odkiaľ.

Zjavil sa Kadyrov, ktorý na videu kecá k polonebohému strýkovi. Údajne je to jeho dôvod prítomnosti v moskovskej nemocnici. Iste, práve preto všetky čečenské autá sa stiahli do Moskvy, pretože božský Káďo tam ma strýčka. Jasné. Video rozhodne neni nafejkované niekedy pred pol rokom, bude pravé ako čečenské bitevné videá v poraste stromov.

Ruské vedenie vydalo príkaz, že miestne médiá majú prestať označovať Zelenského ako ukrajinského prezidenta v titulkoch správ. Ako v Rusku. Napíš, nenapíš, platí to, čo sme prikázali alebo zakázali naposledy. 1984 je v Rusku navždy.

Podľa rovnakého befélu sa má aktuálna situácia v Karabachu označovať ako interný problém Arménska vyvolaný Západom. Keby Pašinjan sa pchal Kremľu do prdele, tak by to bolo samozrejme naopak a zlí by boli Azeri.

5. Produkcia zbraní v Rusku

Zaujímavá a trochu dlhá úvaha znova z Lacrimae Mundi ohľadom výroby ruských zbraní, skrátim to a vypichnem hlavné myšlienky: šéf Rosteku povedal, že v tomto roku vyrobia 4x viac obrnených vozidiel ako vlani. Ale: ako vždy v Rusku, keď sa zametajú jasné čísla, nepovedal, či s jedná o nové, teda naozaj vyrobené stroje, alebo opravené uloženky staré 50 rokov, ktoré zmontovali dokopy. K tomu povedal samotná Putin: „Rusko zvýšili produkciu najžiadanejších zbraní na 2,7-násobok.“ Čo z toho vyplýva? Nič. Ako bolo správne poznamenané, ak vyrobíte o sto tankov menej a stojeden Kalašnikovov viac, máte nadbytok produkcie o jeden kus oproti poslednému roku. Reálne bojaschopnosť vašej armády prepadla o značnú mieru, nie? Rusko tvrdí, že sa zvýšila produkcia zbraní v peňažnej hodnote – ale to sa predsa dá čakať, keďže každá súčiastka po prepade rubľa je dvakrát taká drahá, najmä ak je z dovozu. Tieto čísla sú rovnako ničnehovoriace ako číslo vyššie.

Ak Rusko tvrdí, že zvýšilo produkciu o 800%, nedozvieme sa zasa nič. Vlani napríklad celá Federácia vyrobila štyri motory na bombardér Tupolev 160. štyri. Teda vedia opraviť jeden stroj Tu-160. Jeden jediný. Ak by narástla produkcia o 800%, tak by vedeli prerobiť osem kusov (majú ich takmer 30 kusov). Skúste si predstaviť, že sa chválite kamarátovi, že tento rok ste mali osemkrát viac sexu ako rok predtým. „A koľkokrát si šukal vlani?“ „Iba raz, na koncerte Pohody. A aj to si nepamätám...“

Aha, takže Don Juanom asi nebudeš ani tento rok.

Len pre úplnosť informácií sa v ruských zbrojných firmách zvýšila zamestnanosť o 23.000. To vyzerá hrozivo, ale celková zamestnanosť sektora je takmer 600.000 ľudí. Ak zoberiete nových 23.000 ľudí, neviem si predstaviť produkciu zvýšenú o 270% alebo 800%. Predstavte si slovenský Volkswagen, ktorý zamestnáva v Stupave cca 12.000 ľudí – ak navýšite zamestnancov o tri percentá na 12.360, nemôžte čakať výrobu VW dvojnásobne vyššiu. A ak prijmete dvojnásobok ľudí na ktorékoľvek ministerstvo, maximálne vám narastie spotreba kávy, ale výkonnosť ani o percento (to len zo skúsenosti).

Takže nie, je zjavné, že Rusáci len falšujú čísla a celé to je postavené na vode. Akonáhle by v Mordore spravili nejaký zásadný prelom, dali by to ako palcové titulky a napísali by to presne. Takto je jasné, že rovnako ako v prípade zničených Leopardov na fronte, kde sa dokolečka fotil ten istý tank, tu je to znova len hmla.

P.S.: Support na knihy a fungovanie blogu bude cez Buymecoffee a Donio. Ktokoľvek bude chcieť prispieť, bude môcť ako poďakovanie za blog malou čiastkou, prípadne na vydanie oboch kníh. Ukážky cez víkend.



Vďaka vopred.