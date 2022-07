Kunie kožky v bankomatoch, nepoistiteľné lietadlá a nová žatva.

V ktorej najväčšej krajine sveta s najväčšou výmerou lesov a takmer najväčšími zdrojmi fosílnych palív (surovinami na farby) vás sankcie posilnia tak, že musíte na potravinách z núdze zmenšovať etikety, pretože nemáte tak tlačiarenské farby ako aj samotný papier na etikety? Budem k vám krutý a zámerne vám neprezradím správnu odpoveď!

1. Turecké firmy majú Rusko naháku

Vikingské príslovie vraví: Nechváľ pivo pred vypitím, meč pred bojom a ženu pred spopolnením. Ja v prípade aktuálnej vojny doplním, že nechváľ armádu pred prekročením ukrajinských hraníc, nechváľ svoje zbrane pred stretom s ukrajinskými (západnými) protizbraňami a svoju ekonomiku pred sankciami. Jaj, a ešte nechváľ svojich spojencov predtým, ako im Západ pohrozí sankciami.

Presne toto mal mať na mysli Puťko v čase, keď plánoval štvordňovú nevojnu na území legálne zvoleného židovského fašistického politika. Máme kamarátov všade – len teda Čína akosi sa tvári, ako keď si s tou mladou holkou na diskutéke chcete vážne vrznúť, ale nesprchovala sa od štvrtka, India síce ropu berie, ale inak má Rusov na saláme a dokonca aj Turecko a Maďarsko, enfant terrible NATO a EÚ, sú už nemastné a neslané.

A tak Turecko a jeho firmy, na ktoré sa Kremeľ spoliehal počas posledných X rokov, sa pri obchádzaní sankcií akosi otočilo a firmy (neviem ako samotný štát pod Erdoganom) si veľmi dobre vyhodnotili, či zarobia na predraženej dodávke do Ruska o pár desiatok percent viac, alebo dostane na Západe ban (čo sa rovná bankrotu).

Ďalšie všetko-podľa-plánu-rozuzlenie, akých Puťko dostal za štyri mesiace tony. Keď mi nejaký dezolát s visokou školov žyvota povie, že Rusko si dovezie čo chce odkiaľ chce, mám chuť sa tohto exota opýtať, či otázkou dneška je ČI dostaneš nejaký tovar, ale KOĽKO a ZA KOĽKO ho dostaneš. Teda keď ma prepustia z práce, neznačí to, že umriem do týždňa od hladu, ale že budem mať všetkého menej a (v pomere k tržbám) drahšie. A ani dezolát z ĽSNS pravdepodobne nie je až taký tupý, aby bral prepustenie z práce ako čistý zisk. Aj keď síce...

2. Rusi nie a nie prebiť charkovský front

Ako som písal viackrát, z pôvodných 5 frontov dva sú pasé a Rusáci zdrhli ako spráskané psy, jeden strácajú, jeden krvavo rozširujú, aj keď pomer straty a zisky sú jednoznačne v ich neprospech. Posledný, charkovský front, je vlastne len zmes pár dediniek, ktoré stále držia Rusi a nedokážu postúpiť ani o meter. V podstate aj tento front je pasý. A Rusi to chceli zmeniť a znova sa dostať po Charkov...nepodarilo sa. Ukrajinci ich odrazili a status quo na tomto frontíku pokračuje. Čo je dobre pre Kyjev, pretože oblasť medzi Belgorodom a Charkovom viaže desaťtisíce hnusákov a veľa tankov.

Na chersonskom fronte naopak Ukrajinci pomaly postupujú, čo na pomyselných vážkach ziskov a strát vlastne vyrovnáva územné minizisky opičákov v oblasti Luhanska a Slavjanska. Druhá najsilnejšia armáda na Ukrajine proste už cca 4 mesiace, od možno druhého týždňa vojny, sa nemá čím pochváliť pred vlastnou populáciou. Zničený sklad pri Novej Kachovke, na druhej strane Dnepra, sakramentsky narušilo schopnosť akejkoľvek odpovede zo strany Moskvy na protiofenzívu, pretože muníciu (nedostatkovú, nezabúdajme!) môžu do chersoneskej oblasti viezť len po železnici cez Kerčský most a Krym, alebo po železnici okolo pobrežia a okolo Mariupoľu, čiže cez horúce územie na dostrel od frontu (v najužších miestach je to cca 60 km, čo je v rámci dostrelu a železničná sieť nie je až taká hustá). Kombinácia vážne zlej logistiky a nedostatku munície bude asi pre ruských zachvatčikov okolo Dnepra veľmi optimistické...

3. Ukrajina dostane strely väčšieho dostrelu

Opačnými „starosťami“ trpí Kyjev. Kým Rusi už nevedia, čím by kŕmili svoju artilériu a čoskoro budú škôlky , školy a nákupné centrá strediská ukrajinských fašistov ostreľovať z katapultov ako za čias Džingischána, prezident Zelenskij čoskoro konečne!!! dostane strely do HIMARS-ov s dostrelom 300 km. Joe Biden nejako nelogicky vyhlásil (tuším ešte v máji), že nemôžu dodávať Ukrajine zbrane s dostrelom, ktorý umožní zasiahnuť vojakom ciele na ruskej strane, čo je taká logika, ako keď stojíte na kraji priepasti a chcete tam hodiť tak veľký kameň, ktorý nedopadne až na dno. Áno, ak máte spoločnú hranicu s Ruskom, tak na jeho územie bez problémov dokopnete trebárs aj futbalovú loptu.

Ale time´s a changin´, takže Joe, ktorému držím palce ale ktorý už vážne robí starecké kiksy ako v hospici, sa rozhodol, že 300-kilometrový dostrel si Zelenskij zaslúži a že teda tieto zbrane dodá. Halleluja, to trvalo.

A to značí, že Ukrajina si z najjužnejších slobodných oblastí dosiahne dokonca až na Sevastopoľ a jeho námornú základňu (už ne)plnú lodí. A existencia tej bola jeden z hlavných, hoci totálne klamných dôvodov na útok v 2014. Kerčský most síce tieto HIMARSy nezasiahnu, ale most sám o sebe je zbytočný, pokiaľ nemáte železnicu z tohto mosta na front. A tú síce Rusko zatiaľ má, lenže Krym má jednu zvláštnu vlastnosť – je veľmi úzky v hrdle a naviac pretkaný jazierkami a močiarmi. „Kerčská“ železnica sa vetví v meste Džankoj na severe Krymu na dve vetvy, z ktorých jedna ide na severovýchod cez iný most a smeruje ďalej na Melitopoľ, z ktorého sa ale východný front zásobovať nedá. Druhá vetva smeruje na severozápad, cez Krasnoperekopsk a Armjansk priamo na Cherson – a práve tu to bude horúce. Neviem si predstaviť vozenie tisícok ton zásob denne z Krymu, resp. ešte z Krasnodarskej oblasti cez Kerčský most až do oblasti Chersonu nákladiakmi. Sú to stovky kilometrov, pričom predsa len nákladiak má vyššiu spotrebu, nižšiu rýchlosť a hlavne na dovoz treba ďaleko viac personálu ako v prípade vlaku. Vlak ale dorazí len ďaleko od frontu a hlavne po predvídateľnej trase...ktorá je len jedna a na dostrel. Mňam.

Ešte k tomu dostrelu na ruské územie. Nechápem, prečo by pri takto jasnej a nespochybniteľnej agresii jedného teroristického štátu na druhý, demokraticky vedený, nemal mať brániaci sa účastník právo alebo schopnosť zasiahnuť súpera? Príde mi to tak „logická“ argumentácia, ako keby vás v noci prepadol nejaký grázel z pištoľou v ruke, ale vás by polícia limitovala čili sprejom s dostrelom len 30 cm, lebo inak by ste mohli zasiahnuť daného recidivistu. Nerozumiem a nebudem chcieť rozumieť. Každý mŕtvy Rus, každý zničený ruský tank a potopená loď, každý Suchoj spadnutý v lese a každý muničák rozhádzaný po okolí je podľa mňa malou výhrou Západu, o čo wtf ide? Dodával snáď Roosevelt Churchillovi hračkárske lietadlá a tanky? Zhadzovali snáď Briti letecké bomby len do La Mancheu? Sovietske Shermany zastavili pri Mukačeve či čo?

4. Dochádza aj preglejka. Ruské rakety padajú

Rusko vyprázdnilo počas posledných 4 mesiacov svoje sklady, ktoré síce v papierovej rovine vyzerali, ako keby mali gumové steny a boli bezodné, ale kak vsegdá sa ukázalo, že opak je pravdou. Terorizovanie civilného obyvateľstva protilodnými raketami, čo je asi prvá situácia tohto druhu v dejinách, je unikátom, ale len dokazuje totálnu zúfalosť Moskovského chanátu. Rusko má s raketami veľmi dlhú skúsenosť, ostatne aj samotný Konstantin Ciolkovskij bol Rus, takže úspešne ich používali už od druhej svetovej vojny. Nečudo, že sklady skutočne majú ešte rezervy, lenže ako som písal predtým, je jedno, že v roku 2022 máte milión britských longbowov, keď súbor má desať guľometov a dostatok munície. Takže „nové“ rakety došli už na začiatku vojny, staré buď nevzlietnu, alebo spadnú niekde na polceste, prípadne ich ukrajinská protiraketová obrana zostrelí.

Predpokladám, že žiaden z čitateľov tohto blogu nie je expertom na opravy starých rakiet zo 60. rokov, no predpokladám, že ak chcete niečo takéto dôchodcovské naozaj použiť na fronte, čelíte dvom základným problémom: či máte náhradné diely schopné stroj naozaj opraviť, a či vám to v boji reálne pomôže. Pri prvom bode tipujem, že náhradné diely sadnúce do tých prehistorických rakiet sa niekde v Sojuze nájdu a keď ich vyšmirgľujete a prebehnete štetcom, pred kamerou a jej tupým publikom to môže vyzerať OK. Druhý bod znie: NIE. Úspešnosť vodovodných rúrok používaných Hamasom ako rakety je vidno pri ostreľovaní Izraela, kde pomer odpalov a strát na židovskej strane je možno 1000:1. Na rozdiel od Ruska, Hamas má nielen dostatok rúrok a cukru, z ktorého vyrába pohonné látky týchto primitívnych rakiet, ale čo je trápnejšie, aj dostatok prachov na celú túto maškarádu. Rusko potrebuje normálne rakety, teda niečo, čo prebije sto kilometrov územia a spraví reálne škody, nie rozbitú kadibúdku niekde pri hraniciach v mandarínkovom sade.

Preto si trúfam povedať, že množstvo rakiet doplnených do skladov alebo priamo na front bude v tomto roku za Rusko NULA. A to je dobre.

5. Najdokonalejší protiraketový systém sveta hádajte čo?

No keďže je ruský, tak proste zlyhal, čo iné ste čakali, hm? S-400, v nešváre ruskej sebapropagandy označovaný ako Triumf (ďalšie sú označované ako Víťaz a Triumfátor) mal byť schopný brániť ruské vojská pred všestrannými nástrahami...ako trebárs raketomety HIMARS. No a tu je kameň úrazu ako pri všetkom ruskom. Na papieri sa to vyníma vcelku dobre (pokiaľ ten papier nepotrebujete na etikety na zavárané uhorky), ale ako hovorí klasik, najlepším marketérom pre zbrane je bitevné pole. A tam S-400 zrovna netriumfoval, pretože ho rakety HIMARS zdecimovali ako plácačka na muchy ovada. S-400 si ani neprdol a ako som písal v blogoch niekoľkokrát, tieto štyri mesiace vojny spôsobia ruskému vojensko-priemyselnému komplexu tak hlboký rez žilou, že sa z toho nespamätá ani náhodou. A som zvedavý, ako má trebárs taký Regip Erdogan pripoistenú hospitalizáciu v prípade úrazov, pretože posledné tri dni si musí svoju plešatú hlavičku tĺcť o múr strašne silno.

Len pre info, štyristovka stojí podľa dostupných zdrojov až do 300 miliónov dolárov za komplet komplet (taká slovná hříčka) a predpokladám, že dopad salvy rakiet z HIMARSu tam príliš veľa súčiastok na recykláciu nenechal ani z jedného segmentu. Systém, ktorému výrobca predpovedal dokonca anti-stealth schopnosti, zhasol.

Predpokladám, že budúca generácia označovaná ako S-10,000 SuperMarioYankee Killer bude v sebe obsahovať silvestrovskú raketu a dvadsať diaboliek, z toho tri z požuvaného alobalu. Nákupná cena tri miliardy rubľov, nekúpiš?

6. Nakoniec trochu optimizmu

Na tento bod by som aj zabudol, nebyť toho, že je nedeľa poobede a ja som ešte nejedol. Ukrajina ako svetová obilnica má problém vyviezť to, na čo sa pár miliárd ľudí spolieha, teda vlastnú produkciu. Tupelá z Moskvy nielenže blokujú a okupujú prístavy, ale ešte aj vybombardovali niekoľko strategických síl mimo ich dosah (náhoda číslo 1,254,367 a 1,354,368) a všetky sračky zvalili na stranu Kyjeva (lebo veď keď niekomu podpálite maštaľ, musíte poukazovať na dotyčného neschopnosť, nie?). V každom prípade som už začiatkom júna poukazoval nato, že tento zemiak nebude taký horúci ako sa zdalo, a to z troch dôvodov: svet má obilia dosť, len treba upraviť logistiku, ďalej Ukrajina má iné, trochu obmedzené, ale predsa len možnosti na export toho, čo potrebuje, a naviac nielenže nastávajú žatvy na severnej pologuli, kde sa urodí gross obilia, ale úroda je ešte k tomu aj dobrá. Napríklad Austrália (OK? To je južná pologuľa) má pár mega ton obilia nad rekordom. V podstate si myslím, že celá Európa má taký prebytok obilia, že ak nejde ukrajinské obilie vyviezť cez ukrajinské prístavy, tak možno veľmi citeľnú časť potrebného zbožia vyviezť zo zásob trebárs Španielska, Rumunska a napríklad aj Slovenska s tým, že sa silá potom doplnia naopak z Ukrajiny. Nie je to hurvínkovský postup, bude to vyžadovať veľké investície, ale sme vo vojne a tento stav sme nevyvolali my. Každá tona pšenice a každý hektoliter kuchynského oleja, ktorý sa z európskych síl a závodov dostane do Afriky k cieľovému zákazníkovi značí, že cena komodít v malinkej miere poklesne a teda Rusákom príde na účet o centík menej. Každá loď s ukradnutým ruským obilím, ktorá dopláva niekam do Sýrie teda prinesie sviniam o státisíce dolárov menej – a toto je predsa to, čo chceme, nie?

Steve Forbes, šéfredaktor a majiteľ rovnomenného magazínu Forbes, dokonca (správne) vyhlásil, že ruská blokáda ukrajinského obilia prestáva byť rusko-ukrajinskou záležitosťou ale stala sa celosvetovým problémom. Navrhuje vyslať eskadru vojnových plavidiel do Čierneho mora, kde by trebárs britsko-americko-turecká flotila sprevádzala ukrajinské nákladné lode z prístavov ako Odessa, Mikolajiv alebo riečnych portov až do miesta určenia. Keďže Rusi sú zbabelým národom schopným len terorizovať slabších, so stopercentnou pravdepodobnosťou by si ani neprdli a jedinou reakciou by bola minúta tupého prepitého Lavrovovho ksichtu niekde pred kamerou. A to zvládneme.

7. A ešte post scriptum

Neplánovaný bod, ale takisto potešil teplé nedeľné popoludnie. Sankcie ako vieme nefungujú, takže práve pre toto prudko vzrástli dlhy ruských firiem vrátane ropných. Nebudem už z dôvodu hladu príliš rozpisovať, vlastne len okopčím zdroj (Rudolf Belec na FB, neviem, či to je originálny autor). Poprvé: jeden z energetických megaprojektov Ruska v spolupráci so zahraničnými spoločnosťami bol projekt Sachalin II. Keďže vŕtanie rusákom ide len vtedy, keď im dodávajú čokoľvek komplikovanejšie ako vodku a trenírky Západňari, tak samozrejme teraz sú v prdeli ako Elton John po koncerte. Navyše im klesla produkcia 22x (áno, dvadsaťdva násobne!) a teda celý megaprojekt s investíciami v hodnote desiatok miliárd dolárov produkuje len o niečo viac ako Slovensko na Záhorí.

Sachalin ako Horná Dolná ešte aj takej Hornej Dolnej ako je Ruská federácia sa na ropu a plyn spoliehal v nádeji, že konečne tam dorazí aspoň dvadsiate storočie, keď už 21. nie je ani v Moskve. A teraz je s tým amen, investícia v nedohľadne a príjmy celého ostrova poklesli o viac ako štvrtinu. Super facka Západu, nech nebije černochov.

Mimochodom, za púhe štyri mesiace skočili dlhy automobiliek a rafinérií o desiatky miliárd rubľov (približne tri doláre na čiernom trhu). Ruské automobilky (tie dve, ktoré zostali) majú približne stotisíc zamestnancov, no produkujú stroje v počtoch stoviek kusov. Znamená to teda, že aj starí Egypťania by s rovnakým tempom a svojimi vtedajšími technológiami stavali pyramídy o trošku rýchlejšie. Lenže 100.000 zamestnancov treba platiť nie cibuľou a plackami ale cashom, takže bye bye milá Lada.

Na margo toho je obava z krachu autoškôl (!), pretože cena vozidiel narástla trojnásobne a teda podľa Putinovho plánu nebude dostupný pre takmer nikoho. Gréta Thunbergovie posiela do Kremľa svoje leporelo a veľký cmuk za zníženie emisií.

Aby toho nebolo dosť, dve tretiny ruských škôl nemá dostatok papiera a každá ôsma školská jedáleň varí s veľkými problémami (cmuk aj od doktora Bukovského).

A ruská poisťovňa odmieta poistiť lietadlá Airbus a Boeing, pretože aspoň tam sú príčetní ľudia, ktorí vedia, že do Žiguláku dieru zazvárate aj s dnom vyradenej panvice, ale do trupu 777-ky potrebujete originálny diel, nie šmejd z Miletičky. Poisťovňa proste tuší, že od čias stoviek mŕtvych po celom Sojúze nás delí krátky čas a tieto stroje neriskuje.

A ako posledný záchvat smiechu (nielen od hladu) dodám fakt, že ruská centrálna banka plánovala dodať nové storubľové bankovky...lenže pre nedostatok čipov nemôže aktualizovať bankomaty, aby ju vôbec rozoznali ako bankovku.

Či tieto sankcionované bankomaty rozoznajú trebárs kunie kožky, bronzové mince alebo papierové ruble z čias Lenina, v správe autor neuvádza.