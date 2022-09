Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu.

1. Mohylizácia ruských branov ide podľa plánov!

O streľbe a bití predsedajúcich na odvodových komisiách som písal naposledy, takže len v skratke: v Irkutsku postrelil (podľa niektorých zdrojov zastrelil) mladý chalan nejakého náborového Zmrda, začo mu hrozí najmenej sedem rokov za mrežami, za odmietnutie narukovať na Ukrajinu až 15. Aha. Good luck, oficieri, budete tou schodnejšou voľbou.

V Dagestane to vrie a už aj zahraniční komentátori hovoria o tom, že Avari sa môžu stať Čečencami 21. storočia. Krajina je veľmi blízko kľúčových hotspotov ako samotného Čečenska, Ingušska alebo gruzínskych separatistických provincií Abcházsko a Južné Osetínsko, v blízkosti vojnového konfliktu medzi Azerbajdžanom a Arménskom a takisto blízko Gruzínska pohrávajúceho sa s nasadením svojej armády na Rusákov. Fu, byť na Putinovom mieste, práve by som uvažoval o veľmi širokej mobilizácii ale mimo Dagestanu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo mu asi veľmi nepomôže, lebo bitky s domácimi sa udiali už aj v Jakutskej oblasti a za cca 5 dní boli podniknuté podpaľačské útoky po celej krajine. Russia is on fire, čo nás teší a želáme Moskve veľa zapálených vlastencov!

A tu sa plynule dostávame na horúcu tému, ktorou je obligátny HIMARS. Vlak s čerstvým mäsom (rozumej regrútmi) sa dostal pod raketovú paľbu a nešpecifikované množstvo regrútov bolo očistených od hriechu (viď nižšie). Môžeme len hádať výšku strát, ale keďže nepredpokladám, že by niekde z Uralu na front vypravovali vojaci práve Čachtickú Anču s kapacitou jednej Karosy, tipujem aktuálny stav odvedencov niekde okolo 299.000. Po minulotýždňovej správe, ako Ukrajinci rozmlátili celý ešelón muzeálnych T-62, pretože Rusom sa nechcelo stroje vykladať niekde ďalej od frontu (alebo proste nevyfasovali pre tanky palivo), začínam mať pocit, že veľmi veľa slnečnice bude rásť ďalšiu vegetačnú sezónu aj na ruskej strane hraníc. Vrátane odvodových miestností.

Začínam mať pocit, že slnečnica sa prezidentským výnosom čoskoro stane zakázanou plodinou, rovnako ako konope, mak na ópium alebo peyotlový kaktus.

2. Rusko je krajinou stredoveku. Ako inak.

Ruský patriarcha, teda skutočne bezcharakterný defraudant, agent KGB a skorumpovaný človek menom Kirill sa snaží svojim dezolátstvom prekonať aj také hviezdy ako Solovjov, Simonjan a duo Yamaha, Peskov a Lavrov. Aktuálne sa tento tragéd s hodinkami v hodnote menšieho bytu dostal na stránky správ vďaka jeho sľubu, že regrúti, ktorých odtrhli od rodín alebo vytiahli zo školských lavíc a padnú na fronte, pôjdu priamo do neba a budú očistený od hriechov. Už som videl tanky z roku 1965, nákladné autá ešte o dekádu staršie, pušky dokonca z prelomu 19. a 20. storočia, ale týmto Kirill klesol ešte podstatne hlbšie ako do čias komunizmu. Hm, dúfam, že protestujúce matky nebude na Červenom námestí upaľovať alebo na Novodievčom cintoríne sa nezačnú do mŕtvol zatĺkavať naostrené koly (aj keď si tipnem, že do môjho ďalšieho blogu aj k tomu dôjde).

Naopak, muftí krymských Tatárov otvorene vyhlásil, aby regrúti z tohto etnika nepreberali povolávacie rozkazy a nenastupovali do armády. 80% povolávakov na Kryme došlo práve tomuto etniku, čo je rozhodne náhoda, keďže 80% Krymčanov sú naopak Rusi, takže muftí má odo mňa ako prvý moslim od čias Alhazéna lajk.

Inak tie ešelóny s nákladnými ZIL-mi... to je teda vážne stredovek.

3. Ruskej armády sa konečne boja!

Presne toto chcela Červená armáda aj dosiahnuť. Aj sa jej to konečne podarilo! Zatiaľ to síce vychádza tak, že jediní, čo z nej majú panický strach, sú ruskí muži, ale náznak hrôzy tam už je, a to je na dobrej ceste, no nie? Putin nechal povolať 300.000 mužov, čo po týždni mohylizácie vypálilo tak, že 300.000 síce ešte nedokázali dostať do kasární, ale naopak už takmer rovnaké množstvo im zdrhlo do zahraničia. Keďže väčšina krajín EÚ sa (logicky) ohradila náporu ruských mladých mužov, ktorým vojna na Ukrajine začala vadiť až v okamihu, keď ich vytiahla z gaučov a plných tanierov do rozbitých kasární, „nešťastníkom“ zostali väčšinou len krajiny ako Arménsko, Gruzínsko a Kazachstan (doteraz väčšinou prúdili mladí, práceschopní muži v protismere). Gruzínsko, ktoré prišlo pred 13 rokmi o tretinu územia a tisíce mladých životov, už pod náporom uzavrelo hranice pre ruské automobily, čo malo za následok, že mladí ruskí patrioti zanechali na mieste svoje autá a prechádzajú cez hranice na bicykloch. Mám takú konšpiračnú teóriu, že tak ako vystrelili ceny leteniek do Turecka, teraz pohraničná populácia predáva staré hrdzavé Ukrajiny za 5.000 USD alebo ich rovno vymieňa so zúfalcami za ich autá. Možno dokonca tieto opustené autá budú ruskou armádou zrecyklované pre pozostalých po padlých hrdinoch namiesto Lád...

A na nete sa dokonca zjavila správa, že Čína na pohraničnej rieke (nebola menovaná, ale asi Ussuri) musela postaviť ostatný drôt, pretože Rusi chceli preplávať rieku a hľadať v Číne azyl (!). Všetko podľa plánov, Voloďa.

Desím sa tej chvíle, kedy zúfalí obyvatelia Rwandy a Burkina Faso zavrú pre utekajúcich Rusákov svoje hranice, pretože už ich tam bude priveľa...

Edit: Rusko poslalo na kaukazské hranice svoju armádu a priamo na nej vytvorilo náborové centrá, bicykle teda nepomôžu. Krajina sa zároveň stala jedinou krajinou v histórii tejto planéty, odkiaľ neutekajú státisíce ľudí kvôli invázii do vlastnej krajiny, ale paradoxne kvôli invázii vlastnej krajiny do nominálne slabšej a menšej krajiny.

4. Ešte jedna fraška na mohylizácii...

Neveril som vlastným očiam, ale skutočne som na webe objavil video, kde ženská, podľa mňa vojačka, ktorá sa zúčastnila nejakých misií v Čečensku alebo niekde inde, hustila regrútom do hláv, čo si majú zobrať na front. „Kúpte si spacie vaky, armáda vám ich nedá a vy proste budete musieť spať, kde dostanete rozkaz. Nie, nemáme také.“ Potom ženská prízvukuje, že vojaci si musia zabezpečiť na vlastné náklady lieky a obväzový materiál, hlavne peroxid vodíka, vatové tampóny, niečo proti hnačke. Na šokované pohľady regrútov doplní, že keď nato nemajú, nech im to kúpia rodinní príslušníci alebo nech vybrakujú autolekárničky (!). Jeden z vojakov dokonca nevie, načo má mať vatové tampóny (asi preto, že mu to hovorila ženská, takže si to vizualizoval inak).

Ak toto má ísť na front, panebože, tentokrát sa budem modliť za Rusov a nie za Ukrajincov. Ozaj, nemá niekto v Myjavskom okrese voľné ubytovacie kapacity? V zime nebude toľko turistov a ruku na srdce, ochvíľu budeme ubytovávať ruských utečencov...

5. Putin neblafuje. Teda blafuje.

Ako v tej rozprávke, kde pastierik toľko burcoval dedinčanov pokrikom „Vlk! Vlk!“, až dedinčania otrnuli a keď vlk naozaj prišiel, nikto nereagoval, tak aj Putin je už siedmymi mesiacmi strašenia a akože mimovoľného spomínania jadrových zbraní nie uveriteľný. O ruskej vojenskej technike som písal samý prvý blog v tejto sérii a čokoľvek, čo som napísal, som radikálne podcenil (proste realita v Rusku prekonáva aj moje najfantastickejšie sny v stave totálneho raušu). Nemám dôvod predpokladať, že by raketové sily, teda sily, ktoré z princípu neboli nasadené nikdy, mali byť v lepšom stave ako čokoľvek iné, bežne nasadzované prinajmenšom na cvičiskách.

Ale na druhej strane, ak sa mýlim, tak výsledkom by bola ďaleko vyššia strata ako pri akomkoľvek inom omyle, ktorý som v posledných siedmych mesiacoch spravil. Keď som predpokladal, že Lysyčansk padne až po mesiaci bojov, mýlil som sa (padol cca po týždni) a neurobilo to nejaký zásadný zvrat vo vojne. Ak by naozaj Rusi všetko rozkradli, len utajené, niekde na Sibíri či pod hladinou mora skryté sily by si hýčkali, výsledkom by mohla byť fatálny zmena tempa tejto vojny (radšej nemyslieť).

Ale ja budem napriek tomu optimista. Nemyslím si, že na nejaké jadrové zbrane na fronte dôjde. Vysvetlím dôvody, prečo si to myslím: a) taktická jadrová zbraň nie je nejakým faktorom, ktorý by mal zmeniť beh spackanej operácie. Predstavte si veľký konvenčný výbuch, napríklad v tom sile v Libanone tri roky nazad. Výbuch zdevastoval veľkú časť Bejrútu a zahlušil okolo dvesto ľudí, a je plus mínus porovnateľný s taktickými jadrovými hlavicami nosenými trebárs stíhacími bombardérmi. Takáto hlavica hodená niekam na front na ukrajinské pozície by zabila stovky mužov a zničila niekoľko jednotiek techniky – teda čo, čo by počas normálne vedenej konvenčnej operácie urobila jedna úspešnejšia baráž alebo trebárs logicky vedená, teda neruská, ofenzíva trvajúca povedzme jeden deň (viď príklad Charkovská ofenzíva Ukrajincov). Bombou zdevastované okolie by meralo povedzme kilometer na kilometer, teda smiešne malá časť frontu.

Aký by bol zisk? Ukrajinská armáda by prišla o pár stoviek vojakov a pár kusov techniky a NATO by pritvrdilo tak, že viac sa asi nedá. Biden sľúbil za použitie jadra v akomkoľvek rozsahu zrovnať zo zemou Čiernomorskú flotilu (blbé prirovnanie, tá sa zrovnáva z morským dnom). Beztak preriedená flotila by prestala existovať, pričom kvôli uzavretým morským cestám by ju tak skoro, ako vôbec, neobnovili ani nafukovačkami. De facto by to znamenalo pre Rusov ťažkú, nevratnú stratu a zanedbateľný zisk.

b) Použitie strategickej jadrovej bomby trebárs na Kyjev alebo Charkov by zavraždilo státisíce ľudí (Hirošima a Nagasaki obdržali bomby rádovo menšej sily ako sú tie dnešné). Tí ľudia sú civilisti a na vedenie vojny až taký vplyv nemajú, maximálne sa zúčastňujú na vojnovej a civilnej výrobe a liečení ranených vojakov. Prínos pre Rusko nula. Politicky by sa od Moskvy odklonil už aj Lukašenko a je otázne, že či by USA či iné jadrové veľmoci NATO zareagovali ultimátne (tipujem, že áno). V konečnom efekte by to pre Rusov bola čistá strata (pre Ukrajinu detto), a len je rozdiel v hĺbke tejto straty.

c) Ak by Putin chcel použiť jadro ako gamechanger, musel by systematicky taktickými hlavicami vybombardovať rozsiahlu časť frontu a pozabíjať tak desaťtisíce ukrajinských vojakov (čo by viedlo rovnako k desiatkam tisícok mŕtvych a popálených civilistov v ruskojazyčnom páse Ukrajiny). Neviem, ako by potom dobýjal pomocou tých odvedených paprdov a študentíkov nukleárnu púšť a čo by tým získal.

d) Putinove vyhlásenia boli zjavne adresované zahraničiu, nie Ukrajine. Celý svet vrátane pavilónu opíc v bratislavskej ZOO sa z ruských superstíhačiek, superlodí, superponoriek, supertankov smeje a jedinou zložkou ruskej armády, ktorá ešte v priamom prenose neutŕžila nebeskú hanbu sú práve raketové sily. Nie je to práve to eso, ktorým by som chcel operovať, byť na strane petrohradského Potkana, ale čo iné mu zostáva? Na druhej strane, vyhlásenia voči zahraničiu by znamenali (keby nezostali len vyhláseniami), že chce použiť nie taktické ale strategické zbrane, teda násobok Hirošimy – lenže násobok Hirošimy má aj USA, Francúzsko a Británia, takže odpoveď by bola pre Rusov devastujúca. Na rozdiel od Ruska, kde všetky úrady, veliteľstvá a kľúčové firmy sú sústredené v Moskve, už len z titulu toho, že NATO nie je jednou krajinou ale tri geograficky totálne oddelené jadrové mocnosti, by ruský ochromujúci prvý úder robilo takmer nemožným. A v USA sú od čias studenej vojny rozhádzané úrady a ministerstvá kde kade na dosah jednej hodiny jazdy autom od Washingtonu D.C., takže útok na D.C. by zrovnal Biely dom a Kapitol, ale kľúčová infraštruktúra by asi až také škody nespôsobila a USA by boli takmer 100% funkčné. Útok strategickou zbraňou na centrum Moskvy by ochromil krajinu ako klepnutie králika roxorom po väzoch – je jedno, že nohy zlomené nemá, sú mu už nepotrebné.

e) A ešte jeden nepriamy dôkaz, že Putin tupo a priehľadne blafuje: trollosféra sa po jeho vyjadreniach vyrojila na diskusiách a staré známe nicky rovnako ako čerstvo registrovaní diskutujúci začali s neuveriteľnou razanciou papagájovať nezmysly o tom, ako si s Ruskom (znova) netreba zahrávať. Veľmi častým argumentom je to, že vážne to je nezvratný proces, takže kto má na to gule, ha? Po Puťkovom prejave sa s istým oneskorením (inštrukcie neprídu hneď) vyrojili skutočne myriády trollov s tým istým naratívom.

A práve preto si nemyslím, že táto alternatíva sa v Kremli berie vážne. K tomu ešte bývalý politik a aktuálny alkoholik Dmitrij Medvedev ako vždy, keď si ho týždeň nikto nevšíma a keď náhodou nie je na mol spitý, rezolútne vyhlásil, že Rusko myslí jadrový útok vážne – ako keby niekto vážne bral samotného Medvedíka.

Samozrejme, chlápätko nezabudlo dodať, že neblafuje. Iste.

Takže je čas na Bidenovi a britskej a francúzskej generalite dupnúť si a presunúť nukleárne ponorky nie potichu, ale pekne nahlas niekam naproti Murmansku, do Stredozemného mora a bez upozornenia presunúť nejaké B-2 či podobnú triedu lietadiel do Rešova (nie Prešova, ale nevadilo by mi to ani tam), Tallinu či Rumunska. Môžu/nemusia byť na palube nukleárne strely, proste nech je premiestnená celá potrebná infraštruktúra na dosah od ruských hraníc a pekne nahlas. Potom, ako Puťko hneď po prvých pouličných bitkách stiahol chvost a zo Moskvy utiekol na Valdaj, toto mu splaví trochu botoxu z ksichtíku. A hlavne (možno) si uvedomí, že ostatní nemajú gule len na hranie.

6. Slobodní muži, prišiel váš čas!

Rusko podľa najnovších správ môže prísť až o 10% mužov vo veku 18 – 30 rokov, teda presne o tých, ktorí by mali už pomaly zakladať svoje vlastné rodiny, teda ďalšiu generáciu. Krajina má zároveň jeden z najnižších vekov dožitia medzi mužmi, pretože alkoholizmus, drogy, epidémia HIV, zlá životospráva a vysoká miera kriminality, rovnako ako zdevastované mestá plné smogu a ťažkých kovov, stláčajú vek úmrtia Rusov o dekádu či viac pod úroveň zvyšku Európy. V roku 2020 mali muži v Mordore šancu dožiť sa 66,5 roka v priemere, rovnako ako v zbedačenom Pakistane alebo o trochu viac ako na vyhladovanom Madagaskare. Len pre info, slovenský muž sa dožíval niekde okolo 73,5 roka, o sedem rokov viac (a to nie sme preborníkmi). Pandémia covidu pravdepodobne toto číslo ešte trochu znížila, tipujem tak o rok či dva (novšie čísla nemám).

No ale prišla štvordňová operácia a hľa!, najmladšia generácia dospelých mužov ide pred popravčie čaty, doslova. Ako som písal v jednom z prvých blogov (Nas uže net mnogo), okolo roku 2000 bola najnižšia pôrodnosť a dnes práve vtedajšie ročníky sú zrelé na front. V každom roku sa tam narodilo približne 600.000 detí, čo je sotva polovica pôvodnej vysokej pôrodnosti hlboko za Brežneva a Chruščova. Z toho si odrátajte polovicu (ženy), vyjde vám tristo tisíc mladých mužov v každom ročníku. Dnešné straty sa rátajú niekde na 60.000 potvrdených mŕtvych (plus podľa niektorých zdrojov do 20.000 kontraktorov, nasilu zmobilizovaných chudákov z DLR a LLR a neoficiálne straty); pri pomere strát približne 3-4 zranených versus mŕtvych Rusko prišlo odhadom o štvrť milióna vojakov – takmer celý jeden ročník chlapcov. Samozrejme, na fronte doteraz boli zástupcovia rôznych ročníkov, teda straty sa rozrátajú od 18-ročných bažantov až po dôstojníkov v takmer dôchodkovom veku. Lenže – zaradením vyššie spomenutých regrútov niekde z Dagestanu alebo Jakutska, ktorí reálne pušku nikdy nedržali a na front idú len preto, pretože majú šikmé oči alebo sú obrezaní, sa Rusko dostane veľmi, veľmi skoro do stavu, kedy bude strácať nie nižšie stovky vojakov denne ale tisícky vojakov denne. Nahnaním obrovského množstva de facto civilov do horúcej kontaktnej zóny bude krajina zo dňa na deň ukrajovať zo svojej najzdravšej populácie neuveriteľné zásoby živej sily. Áno, veľká časť zmobilizovaných sú staršie ročníky, o tom som písal v posledných blogoch, ale siete sa budú roztvárať čoraz viac a každý z mužov čoskoro bude mať väčšiu šancu v nich uviaznuť.

Okrem toho tie státisíce emigrantov do gruzínska a kdekade inde sú...mladí muži. Nevravím, že sa nikdy nevrátia nazad, ale ruku na srdce, v tomto týždni Putin osobne odtrhol od milióna ruských žien svojich partnerov, manželov alebo potenciálnych priateľov. Prinajmenšom desaťtisíce, ak nie státisíce, už svojho miláčika doma neuvidia a ak áno, dosť možné, že to bude len mrzák, alkoholická troska s traumami a bez schopnosti nájsť si zmysluplnú prácu, aby uživil rodinu.

Muži západnej Európy, Thajsko začína byť drahé, počkajte si na mladé ruské čúzy! Bude ich veľa a budú lacné!*

7. Snowden dostal ruské občianstvo. Gratulujeme a posielame úprimnú sústrasť!

Edward Snowden ako typický proruský zradca vytiahol z US-agentúr nejaký hriech, ktorý Rusko robí stokrát viac a neustále a s veľkou slávou posunul túto informáciu Moskve. Moskva ho zobrala, zaobalila ho ako niečo senzačné a hrozivé a z neznámeho Snowdena sa stal v Amerike zradca a v hlavách postihnutých dezolátov superstar. A ako historicky každý podobná zradca zdrhol do Ruska, kde... po ňom dlho ani pes neštekol.

Ale časy sa menia a zradca po tuším deviatych rokoch dostal ruské občianstvo. Keby len to, ale podpísal ho sám Vladimír Vladimírovič. Nám by to ani nejako neimponovalo, len mi príde mimoriadne vtipné, že deväť rokov si ho nikto nevšíma, len zhodou okolností presne v ten týždeň, kedy Putin ženie do uniformy každého v prijateľnom veku vrátane cudzincov s občianstvom, si Snowdena niekto všimne. Náhoda je blbec, však?

Ozaj, dostanú povolavák takisto aj Steven Seagall a Gerard Depardieu? Prinajmnešom Obelisk by mal na typického povolanca promile viac ako dostatočné...

8. Na plynovodoch sa náhodou všetko kazí

Posledné dni sa na NS 1 aj 2 niekoľkokrát niečo pokazilo. Nevravím že nie, veď sa jedná o techniku a tam predsa v každej chvíli môže niečo prasknúť alebo zlyhať. Ale tri závady na dvoch plynovodoch za asi dva dni, všetky kúsok od seba, to už je podozrivejšie ako tí istí dvaja ruskí dovolenkári pri všetkých vraždách sveta. A zasa to dáva logiku – vždy, keď cena ropy a plynu začali klesať, z Ruska prišla nejaká stupídna hrozba, ktorou sa trhy rozkolísali a cena oboch komodít prudko skočili nahor.

Teraz už je to jedno, za sedem mesiacov Európa urobila pre odstrihnutie sa od Ruska viac ako za celú Merkellovú a Fica dokopy, takže Putin už môže pre mňa za mňa z jedálnička vylúčiť aj fazuľu, nikoho to nerozhádže. Ale aj tak sa nedokážem prestať čudovať, ako trápne a detinsky dokáže niekto na ruskej strane reagovať zakaždým – ako nikdy nedospelý puberťák, ktorý si myslí, že svojich rodičov preští kedy chce. A kým svet sa smeje a krúti hlavou, oficiálni ruskí predstavitelia sa predháňajú v bizarnejších prejavoch zo dňa na deň. Stavím sa s kýmkoľvek na tomto portáli, že akonáhle niekedy v decembri príde prudké ochladenie a teploty trebárs aj na Slovensku klesnú niekam hlboko pod nulu, zrazu niekto v maskáčoch farby ukrajinskej vlajky príde s buldozérom a náhodne narazí niekam do nejakého ističa alebo na Sibíri spadne strom na jeden plynový vrt – a nešťastie bude na svete. Vážne som ochotný staviť sa, že od decembra bude Jóbových zvestí pribúdať ako na bežiacom páse. Ruské vydieranie plynom a jadrovými zbraňami bude už len trápnejšie a trápnejšie, no o to častejšie. Nato si môžete vziať Novičok.

* Nesmejem sa, iba konštatujem, že to takto bude.