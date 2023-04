Môže ešte Rusko zvrátiť priebeh vojny?

1. Čo priniesla prvá mobilizácia, čo prinesie tá druhá

Prvá mobilizácia prebehla po katastrofálnej porážke Rusov na Charkovštine, teda na začiatku jesene. Oficiálne čísla hovoria o 300.000 mobilizovaných brancoch, zlé jazyky spomínajú skôr 700.000, Lavrov sa prednedávnom preriekol a spomenul 450.000. Od začiatku sme sa smiali na chýroch z ruských mobilizačných centier, kde ženštiny odporúčali mobikom nakúpiť si spacáky za peniaze svojich manželiek a nezabudnúť si dokúpiť dámske tampóny na prípadné zastavenie krvácania. Fotografie hrdzavých Kalachov, trojdňové výcviky tých nešťastných, ktorí boli vopred odsúdení vlasťou na zošrotovanie na fronte, aby dali čas na docvičenie tých šťastnejších (krátkodobo), obleteli svet a odhalili pravú podstatu druhej armády sveta. Realita bola tragická aj komická zároveň, najmä keď si uvedomíte, že presne táto mizerná, zaostalá, zdegenerovaná krajina tretieho sveta chcela čeliť USA a Európe.

Výsledkom prvej mobilizácie je ale strata pomerne veľkého územia Chersonštiny (4.850 km2) a absurdne malé územné zisky okolo Bachmutu, Soledaru a Avdijivky. Ak by som to mal dať do súvahy, výsledkom by bol podobne ako v modernej klimatológii negatívny zisk, teda smiešny pokles okupovaných území. Tento fakt je o to vtipnejší, že len deň pred ukrajinskou ofenzívou pri Charkove Putin osobne anektoval dobyté územia ako súčasť Ruskej federácie (nie separatistických republík, ale priamo ako súčasť Ruska). Izjum ako súčasť Ruska trval presne jeden deň; naveky ruský Cherson bol takým mesiac a čosi.

Ruskej armáde za ten čas radostne rástli straty. Po Novom roku sa objavilo viacero dní, kedy počty slnečníc dosiahli štvorciferné čísla. Keďže na jedného mŕtveho pripadá štatisticky trojica zranených, v tomto prípade aj zajatých vojakov a dezertérov, tieto čísla od začiatku prvej mobilizácie hovoria... že po pol roku štatisticky z nej neexistuje žiadna sila. Samozrejme treba poznamenať, že ľahko zranený človek so zlomenou rukou alebo slabším priestrelom sa „zrecykluje“ do armády nanovo, ale človek bez oka, ruky, nohy, s roztrhaným bruchom alebo scvokatený paranoik sa asi v zákope už asi neohreje. Tak ako tak, štatisticky do jednej zo spomenutých komôrok spadá každý jeden mobik.

Iste, mobilizovalo sa v Rusku, nie separatistických republikách, takže mŕtvolu niekde na zábere dronu nevieme rozlíšiť na Donbasana alebo Rusa. Takisto treba podotknúť, že mobikovia zo septembra neišli do vzduchoprázdna ale do obsadených zákopov, takže mŕtvi a ranení vojaci sú z oboch vĺn. Wagnerovi kriminálnici do štatistík neboli rátaní, no straty u nich sú ďaleko vyššie oproti separatistom a Rusákom. To sú ale len podružné veličiny. Vychádza mi z to tak, že prvá vlna mobilizácie bola v každom jednom ohľade katastrofou a fiaskom historického, priam až ruského rozsahu.

O potenciálnej druhej vlne som už písal niekoľko postrehov, tak len stručne: Moskva svojim novým mobikom nemá čo ponúknuť. Žoldy meškajú niekoľko mesiacov, mobikovia sa sťažujú na zlé uniformy (teraz pred letom to nebude až taký problém, ale zábery zo samého začiatku zimy boli drastické), nedostatok jedla, liečiv, munície a výbavy. Ruská ekonomika napriek mobilizácii priemyslu nedokáže vyrobiť značnú časť spotrebného materiálu a takmer žiadne zbrane, takže nejaké mesačné doplnenie v ktorejkoľvek položke je skôr náplasť na oko, ktoré jeden deň bojov vynuluje (7 modernizovaných, nie nových! tankov mesačne versus zhruba rovnaké množstvo zničené na fronte denne). Ak teda ruská armáda postaví trebárs to isté množstvo vojakov do poľa a neutečú jej do Gruzínska, budú sa viac podobať karnevalu ako reálnej bojovej sile. A to už budú čeliť západným tankom...

Mimochodom, na stránke Oryx sme práve oslávili okrúhle jubileum, a to 10.000 zničených kusov ruskej techniky. Gratulujeme a želáme veľa takých úspechov tento rok!

2. Čo by muselo spraviť Rusko, aby vojnu zvrátilo?

Nuž, ja ako večný optimista som v tomto samozrejme pesimistom. Rusko nespraví nič, aby vojna vyšla akokoľvek v jeho prospech, ale teraz sa zahrám na diablovho advokáta, vytrhnem sa z logiky a reality, nechám si atrofovať polovicu mozgu a zajtra si pozriem samobesedu Roberta Fica. Všetko len kvôli vám, tak si to vážte, do psej matere!

Takže aby Ruská federácia mohla rozbiť ZSU, potrebuje niekoľko faktorov: novú masu ľudí (druhú mobilizáciu), dobrý výcvik, dobré velenie, dostatok techniky, kvalitnú techniku, dostatočnú produkciu materiálu (napr. munície) a dostatočne silnú ekonomiku. Fu, tak toto som svoju sci-fi časť mozgu dobre ponamáhal. Pozrime sa, čo z toho majú?

Nič. Ani jeden z týchto bodov nespĺňajú. Ani jeden.

a) Masu ľudí, ako sme si ukázali v prvom odseku, nemajú, pretože prvá vlna mobikov je vážne preriedená. Tu a teraz sú na tom Rusi zle. Druhá vlna sa ešte len rozbehla, takže tak skoro k dispozícii nebude. Najskôr koncom mája alebo skôr v júni. A to už bude rozbehnutá ukrajinská ofenzíva a front bude prebitý.

b) Výcvik: boli by sme fest naivní, keby sme predpokladali, že Rusi zo dňa na deň zmenia systém výcviku mobikov. Už predtým sme videli notorické sťažnosti, že výcvik trval dva týždne a namiesto granátov hádzali mobikovia kamene, alebo že strieľali len pif-paf, bez nábojov, pretože im skrátka neboli pridelené. Putin geniálnym ťahom pridelil výcvikových dôstojníkov na front, kde ich Ukrajinci zosekali, takže niektoré novorekrutované jednotky museli cvičiť Bielorusi u nich doma. Noví sa asi ešte nestihli narodiť...

c) Dobré velenie je v tomto potenciálne asi najlepšie zvládnuteľné, ale paradoxne v neho verím najmenej. Som si istý, že niekde na úrovni majorov alebo plukovníkov by sme v Rusku našli dostatočne veľa schopných ľudí, ktorí by boli druhými Rokossovskými. Ale toto je Rusko, aj keby taký niekto bol, tak ho ruský systém vyššie nepustí. Pokiaľ bude vládnuť triáda Putin-Šojgu-Gerasimov, Rokossovskij nemá šancu. Muradov áno. Na druhej strane treba poznamenať, že ani Rokossovskij by so stavom dnešnej armády nespravil nič a môžeme mať na čele pre mňa za mňa aj Germanika, vojak bez munície nie je vojakom.

d) Dostatok techniky je spomínaný mnohokrát. Ruský priemysel dokáže dnes vyrábať dostatok možno tak automatov ale nie tankov, lietadiel, kanónov, dronov, dokonca ani len nie nákladných a cisternových automobilov. Uniformy pre ruskú armádu vraj šije Severná Kórea, ktorá za to dostáva žrádlo pre svojich 22 miliónov otrokov, drony v malých množstvách musia nakupovať v Iráne a naviac už strácajú svoju účinnosť. Kto si myslí, že Rusko v rozpätí najbližších troch mesiacoch urobí prevrat vo svojej výrobe, je na veľkom omyle. Mimochodom, výroba lietadla od zadania objednávky po spustenie trvá dva roky. Aj keby do Moskvy prišla princezná Arabela, Putin by sa s ňou nebál stretnúť, ona za odmenu pootočila svojim prsteňom a pričarovala čipy, súčiastky, výrobné linky, tak prvé výsledky by sme mohli vidieť zhruba o rok až o dva. Teda vtedy, kedy by ZSU prešla Krymom až po Atlantídu. Nie, každým dňom má Rusko na strane techniky väčší a väčší debet.

e) Kvalitná technika – ale choďte. Tank T-14 Armata sa na fronte ani nezjavil, stíhačka PAKFA sa vraj len tak niekde mihla kvôli kamerovým záberom, ale k samotnému frontu ju pripustili na vzdialenosť Putinovho stola, teda cez polovicu Ruska. Stíhačky vývojovej rady 27, teda čokoľvek od 27 po 25, veľa vody nenamútili a veľa ich bolo zostrelených. Práve tieto stroje z výrobnej linky nezídu aspoň dva roky, pretože nemajú čipy a náhradné diely. Navigácie GPS sa už na začiatku vojny ukázali západnej výroby, čo sa v prípade letky stíhačiek dá ľahko obísť šmelinou, no svedčí to o „pokrokovosti“ ruskej armády. Najmä, keď ich piloti lepili v kokpitoch lepiacou páskou... Nie, konkrétne tento bod nie je ťažko prekonateľný, tento bod je nemožné prekonať.

f) Dostatočná produkcia materiálu je ťažká, nie však nemožná. Munícia si nevyžaduje toľko strategických alebo sankcionovaných surovín či súčiastok. Ale na druhej strane, sme v Rusku, nie na planéte Zem. Aj keby mali Rusi sto liniek na granáty istého kalibru, štatisticky by to značilo, že niekde v Marseille pribudnú štyri jachty a pri jazere Como tri vily za 100 Mega. Kvalita ani kvantita nebude svetová, buďme realisti. K tomuto treba ešte dodať, že značná časť munície bude zničená ešte pred použitím vďaka HIMARSom (to sú tie stroje, ktoré Rusi už asi desaťkrát všetky zničili). A zásobovanie jednotiek od Dnepru po Melitopol vrátane Krymu bude po ukrajinskej ofenzíve nemožné, prípadné trajekty by boli na muške asi ako prvé a posádky krížnika Moskva nové uniformy asi nepotrebujú.

g) Silná ekonomika – ale no tak. O silnej ruskej ekonomike sa tu už popísalo hafo informácií a tie prázdne výkriky dezolátov, že ruská ekonomika fičí na plné gule, sú len prázdnymi výkrikmi ľudí, ktorí nerozoznajú šnúrku Botasky od dážďovky. Rusko si nerozbehne priemysel, kým fungujú sankcie, predaj ropy a plynu išiel do kytiek rovnako ako ich cena, pracovná sila vo veľkej miere utiekla preč alebo sa zmenila na slnečnicový olej, milióny Rusákov sú na polovičných úväzkoch alebo neplatených voľnách, pretože fabriky nefungujú. Automotiv je v každej krajine tejto veľkosti výrazným činiteľom, v Rusku už nie. ruské rezervy sú buď zamrazené Západom a o chvíľu sa za ne budú kupovať miešačky pre ukrajinských sedliakov, alebo ich Moskva zožrala od začiatku roka. Rubeľ už zhruba mesiac padá takým tempom, že čoskoro bude rozdiel medzi dolárom a rubľom práve jeden dolár. Mimochodom, aktuálne zábery z Ruska ukazujú šóry obyvateľov pred bankomatmi – v časoch pádu rubľa si chcú aspoň niečo kúpiť, kým je začo. A čo.

3. Smutné zhrnutie

Nie, nie je smutné. Ide Šibačka, čas veselosti, u niekoho až prílišnej. Na stránkach mojich zdrojov sa píše o tom, že ukrajinská ofenzíva začne v apríli až máji, čo je taká informácia, ako keby som povedal, že niekedy v živote umriem. Áno, front je podmočený a tanky sa brodia poľnými cestami ako Andrej Danko vo svojich myšlienkach. Rozporuplné, často až doslova si protirečiace výroky ukrajinských predstaviteľov mätú nielen Rusákov ale aj nás. Na druhej strane, vojna je v istej miere hra, a v hre sa musí blufovať. Aj tie karty, ktoré Rusi mali v rukách, si rozdrobili na odpad (prvá mobilizácia, Bachmut, Avdijivka, Vuhledar, zásoby rakiet vymrhané na elektrárne a kotolne). Eso v ruskom rukáve sa väčšinou zmení na kartičku Pexesa – a príliš veľa im ich nezostalo. Každým dňom ale Kyjev dostáva nové a nové žolíky, každým dňom Rusko stráca nové a nové rezervy. Pomer sa presúva a ja ako optimista som si istý, že vážky už sú preklopené na stranu našich susedov. Definitívne.

4. New world order!

NWO je pojem, pri ktorom každý Zjem-aj-vlek dezolát dostane trojsekundovú erekciu, pritom ani po snáď pätnástich rokoch, čo som ho čítal prvýkrát, som sa nedozvedel, čo má vlastne zahŕňať. Podľa jedných dezolátov je to to, čo chce zaviesť Šoroš, Buffet, Gates, ilumináti, podľa toho, čo sa práve zjavilo na titulke Slovenky. Podľa druhých naopak je to nová svetový rád, ktorému bude dominovať Rusko, Čína, Čína s Ruskom, BRICS, Slovänjä, Árijci alebo čokoľvek, o čom mal vlhký sen Jelito Sprostas a na druhý deň to dal na titulku Z&V. teda dokonalý opak toho prvého tvrdenia.

Poviem vám jeden vtip: Príde do špičkovej poradenskej firmy zarastený, postarší a páchnuci Cigán. Ťahá z neho chľast a cigy; košeľa nevidela vodu mesiac, teda o týždeň kratšie ako vodu nevidel onen Dežo. Zarazená recepčná ho chce vyhodiť, ale Dežo je neústupný a vynúti si interview u generálneho riaditeľa. Riaditeľ má dobrú náladu, tak ho z recesie prijme vo svojom koženom kresle za 5.000 Eur.

„Tak čo by ste chceli, vážený pán Lakatoš?“

„Dyk, ja som len čítal váš inzerát, že hľadáte niekoho s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, znalosťou troch svetových jazykov, nadštandardným ovládaním Excelu vrátane kontingenčných tabuliek, skúsenosťami s prácou v teame, v stresujúcom prostredí a schopnosťou viesť väčší team ľudí, ako aj skvelým prehľadom finančných trhov.“

Riaditeľ sa zamyslí. „Áno, zháňame takého človeka. Vy by ste to brali?“

„Dyk, ja len že nyšt z toho neovládam, aby ste se mňu náhodou nerátali.“

Asi takto by sa dal chápať aktuálny prednes Sergeja Lavrova. „Každý nový svetový poriadok musí byť taký, že USA tam nebude hrať prvé husle. Milý Sergej, vysať na chvíľu tú vodku a zamysli sa: USA má najväčšiu armádu, najväčšiu ekonomiku a je v svetovom zoskupení s najväčším počtom spojencov. Dokonalý opak teba. Nabudúce si nezabudni obliecť 50-ročnú dederónku a nohavice, ktoré si dedkovi vytiahol z truhly, a nevynechaj pohovor na miesto zosnulého Steva Jobbsa – budeš mať rovnaký imapkt ako ten tvoj žvást, ktorý si práve vygrcal v Turecku (či kde to bolo).

5. Z USA unikli supertajné dokumenty!

Na svetlo božie sa dostali supertajné americkije dokumenťi o pripravovanej ukrajinskej ofenzíve. Presnejšie... neuniklo nič. Dezoláti a otroci sa potešili, že aký ťažký úspech sa to Rusom podaril, skoro ako keby dobyli dve ulice v Bachmute... no ale nič. Celý dokument je údajne 5 týždňov starý, čo je v kontexte pripravovanej ofenzívy niečo, ako keby mi decko tretieho januára našlo účtenky z predvianočných nákupov. V dokumente sa píše o marci ako dátume útoku, ale nehovorí sa, či to je latinský alebo pravoslávny marec, pretože latinský už je tatam. Zároveň sa píše o stratách na ruskej a ukrajinskej strane, pritom ale prúser, čísla sú zreteľne vyfotošopované, a to tak tragicky, že to musel robiť zamestnanec ruského ministerstva vnútra na Nokii 3310, a aj to vybitej. Straty Ukrajiny sú premenené na násobne vyššie, straty Ruska sú prepísané na násobne nižšie.

Reakcie na youtube zdrojoch, ktoré sledujem, hovoria o tom, že problémom nie je to, že niečo uniklo, ale že niečo, čo má tak triviálny, ľahko dogoogliteľný obsah, je vôbec klasifikované ako utajené. Podľa youtubera Paula (Paul, US combat veteran) je každá informácia z uniknutého dokumentu dohľadatelná za sekundy alebo dokonca všeobecne známa. Celkovo to komentuje ako fake news, čo síce nevylučuje, že originálny dokument mohol byť šlohnutý, ale reálne neprezrádza nič, čo by verejnosť nevedela. Žiadne skutočne vojnové plány alebo dokonca detaily ofenzívy tam nenájdete.

Ozaj, Billovi Clintonovi fajčila Monica Lewinsky, ak by ste nevedeli. Senzácia!

6. Novinky z frontu

V Čečensku sa zasa strieľa. Správy sú chabé, ale údajne sa miestne bezpečnostné sily (teda sily zavesené na Kadyrova) dostali pod paľbu.

Bachmut aj Avdijivka sa držia. Hoci sa každým dňom zdá čoraz viac, že prinajmenšom Bachmut padne, postupy sú minimálne.

Rusáci došli o ďalší Suchoj 25. Pravdepodobne chcípol aj Ork za kniplom

Girkin/Strelkov sa vyhráža Kremľu. Nasraní patrioti, hnutie, ktoré čerstvo založil s malou skupinkou kaviarenských povaľačov a pseudointelektuálov, kde jediným prijímacím faktorom bola nasranosť a opakovanie slova „Rusko“ v každej vete, hrozí smerom do Kremľu a chce...vlastne ani neviem, čo chce, ale mám pocit, že to nevedia ani samotní blbečkovia okolo Girkina. Jeho tón je síce nabrúsený, ale keďže jeho vojenské úspechy sa obmedzujú na vyvolanie konfliktu v čase vojny, zostrelenie civilného Boeingu a odfotenie sa sto kilometrov od frontu s pridaným titulkom „Som na fronte,“ predpokladám, že založením tejto skupinky, natočením pár videí na štýl Martinka Daňa a dopitím vodky sa šaráda skončila.

Alaxander Chodakovskij, veliteľ prednedávnom založeného bataliónu Vostok, sa sťažuje na totálny nedostatok munície. Podľa jeho slov ruské velenie akýkoľvek materiál presúva na miesta bojov, čo Krym práve nie je. Len keby nejaký volič ĽSNS chcel tvrdiť, že Rusi ešte svetu neukázali všetko, čo majú. Rusi iba ukázali svetu to, čo nemajú. Všetko.

Fabrika VASO vo Voroneži dodávajúca náhradné diely pre lietadlá...vyhorela. teda najprv vybuchla, potom vyhorela. Čo bolo zdrojom, neviem. Voronež inak nie je príliš ďaleko od ukrajinských hraníc, takže žeby ukrajinský dron...?

Stručná, neoverená správa: Ukrajina začala čistiť koridory cez mínové polia. Neviem správu potvrdiť, vyvrátiť, spresniť, na záberoch je ešte sneh, ak to video je pravé, tak to bude niekde na Luhanštine, možno okolo Lysyčansku.