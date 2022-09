1. Putin má veľa partnerov na úrovni. Teda možno.

Vladimír Putin sa zúčastnil na rokovaní rôznej zbierky diktátorov, pseudoprezidentov a pseudovladárov v Uzbekistane. Dezoláti nám papagájujú, že Rusko má strašné veľké množstvo obchodných aj politických partnerov, ale akosi zabúdajú nato, že keď vás odsúdi také Nemecko alebo USA, má to inú váhu, keď vám dá pomyselný páčik Severná Kórea, Eritrea alebo Vanuatu. Lebo pre dezoláta je vrchol pochvaly, keď v štvrtej cenovej deduško Alkoholik vám pochváli, ako ste sa vyhrabali šikovne z tej priekopy, keď ste sa boli po liehovom večierku vyšťať a zobudili ste sa ráno v blate a skutočne vyšťatý až trikrát, ale bez stiahnutých nohavíc. Prečo by mal niekto preboha pochváliť môj kariérny postup, umiestnenie mojich detí na školskej olympiáde alebo to, že som dobrovoľne v obci vyzbieral odpad, nech to nevyzerá ako v Letanovciach, všakže?

A aj teraz sa teda Voloďa P. zvaný Univerzaľnij Ljuzer ocitol v Uzbekistane, aby ukázal svojmu univerzálne prechľastanému luzerskému národu, že ako tam úporne rokuje a ani tristometrový stôl nepotrebuje. Bola tam dokonca Čína a India, čo sú krajiny, v ktorých dezoláti vidia mannu nebeskú pre Rusko a jeho režim. Taký volič ĽSNS alebo Smeru si totiž pri svojej minimálnej mzde neuvedomuje, že Čína aj India sú proexportné ekonomiky a teda obe môže fungovať iba v prípade, že ich výrobky umiestnite na nejakom trhu. Čo môže India umiestniť na ruskom trhu také, že by to v stonásobnej miere neumiestnila na trhoch USA a Európy? Vodku? Tú práve na svahoch Assámu nepestujú, takže všetko ostatné ide prednostne na Západ. A Čína napriek teplým slovám detto – Nová hodvábna cesta ostala v stave diaľnice do Košíc, čiže veľa sa o nej hovorí, ale nikto ju až do vynájdenia teleportu neuvidí, ruské prístavy v oblasti Vladivostoku sú (diplomaticky povedané) málo využité, takže ani Díllí ani Peking sa do nejakého odpútavania od stoviek miliónov zazobaných spotrebiteľov v EÚ a USA hrnúť nebudú. Dokonca aj takí čínski výrobcovia práčok a umývačiek riadu v domácnostiach na Sibíri veľa možností uplatnenia nenájdu...

Takže Narendra Módí aj Macko Pu to dali Puťkovi vyžrať. Nielenže hroziaca (podľa môjho názoru už zažehnaná) energetická kríza obmedzuje domáce exporty, teda hospodársky rast, ktorý ale Rusko nedokáže kompenzovať zľavami na ropu a plyn. Naviac trebárs taká India sa teraz v dovoze ruskej ropy uskromnila a šup! Rusko má ihneď deficit. Módí na konferencii to liliPutinovi natrel teda famózne, ako tatko sprostému decku. Pohľad na Putina, ako sa škriabe v rozpakoch za ušami, je skvelý, vygooglite si to prosím. a to si predstavte, že rok nazad by Putin s triumfálnou tvárou doma tvrdil, že ako to tým indickým opiciam natrel...

Putin celkovo na stretnutí vyzeral, ako keby veľa čakal a málo dostal. Viete, keď taká stokilová osemnástka ide večer na didžinu, hodí si na ksicht ešte dvadsať kilo šminiek a tangáče si vytiahne až nad pupok (ktorý ale pochoduje meter pred zvyškom tela), postaví sa pred bar s vyzývavým pohľadom a nakoniec tých trinásť borovičiek a štyri pivá si zaplatí aj vygrcia sama. Potom ju taxík donesie domov a na otázku rodičov „Ako bolo na diske?“ odpovie „Super, fantasticky som sa bavila.“

Takže Módí aj Si Ťing-Pú mu teda natreli. Keby ale len to! Nechali ho čakať. Putin bol známy svojho času absolútnym pohŕdaním partnerov, s ktorými mal rokovania. Na jednej strane sa môže stať, že lietadlo z Moskvy napriek nejakej rezerve mešká, na druhej strane on to robil systematicky, aby „partnerov“ ponížil. Kdesi som čítal, že charakter a sviňa sa rozozná podľa toho, či slabšieho (alebo zdanlivo slabšieho) človeka oslovím ako dominantný muž alebo ako rovnocenný človek. Ak povie kravaťák vo dverách malému chlapcovi „Vypadni sopliak!“, viete kam ho zaradiť. Ak sa váš potenciálny obchodný partner na obchodnom obede správa k servírke, mladej brigádničke, ako k otrokovi, nespúšťajte s ním žiaden kšeft, skôr či neskôr na to doplatíte.

A presne toto robil Puťko. Pápež, kancelárka podstatne silnejšej ekonomiky, kde len HDP Severného Porýnia - Vestfálska takmer dosahuje HDP celého Ruska, všetci museli dostať vytmavené, že prezident najväčších Jarovníc sveta je tu pánom. Mne bolo totálnou záhadou, prečo mu to trpeli. Ak sa ide Merkelka stretnúť s Bidenom a kvôli počasiu Air Force One mešká trebárs aj pol dňa, je to pochopiteľné a vyjdem mu v ústrety. Keď niekto z dvadsiatich stretnutí mešká dvadsať, dám mu akademickú štvrťhodinku a zvrtnem sa na opätku, nech zabije päť hodín cestou nazad zbytočne.

Ale teraz mu dali na frak všetci. Ako Putinova hviezda (skôr taký červený trpaslík) uvädá, handru si z neho ochotne robia aj prezidenti všetkých Bananistanov sveta. Nechal ho čakať pre kamerami Módí, Macko Pú, Ergodan aj ďalší. A asi sa nemýlim, keď poviem, že toto je len začiatok. Čoskoro ho nechá čakať aj Lukašenko, len pre zvýšenie ega.

Len aktualizácia: Čína čerstvo podpísala zmluvu s Kirgizskom a Uzbekistanom o využívaní ich železničnej siete, aby mohla obísť Rusko. Skvele.

A ešte jedna poznámka: prečo sú všetky –stany –stanmi a Kirgizsko je –skom?

2. Rusko úspešne dobylo kus Ukrajiny. Veľkosti Zlatých pieskov.

Britskí experti vydali prehlásenie, že ani za mak nerozumejú ruskej logike. Áno, niekto vynájde teplú vodu až takto neskoro, my to vieme dávno. Tentokrát ale Briti mali inú motiváciu ako 40 rokov komunizmu. Nechápu zmysel ruských opatrení na fronte.

Septembrová ofenzíva na severovýchodnom fronte, teda pri Charkove, Rusov rozbila v štýle, že ani generál Custer by sa zato nehanbil. Nechať si zlikvidovať štvrtý front v čase, keď sa neviete pohnúť ani na zvyšných troch (Donbas, stredo-juh, Cherson), prenechať nepriateľovi stovky ton munície, stovky kusov nepoškodenej techniky, dokonca utajených veliteľských vozidiel a systémov rušenia, to chce vážne schopnosti až za hranice Fantozziho. A pritom namiesto toho, aby ste konsolidovali aspoň zvyšok charkovského frontu, vy dobyjete...jeden kilometer štvorcový totálne nepodstatnej dedinky pri Donecku. A to trvalo iba 36 hodín a stálo vás to niekoľko stoviek mŕtvych a zranených Wagnerovcov – a to sa oplatí! Pripomína mi to jednu robotníčku od nás, ktorá pred revolúciou na celozávodnej dovolenke niekde na východe zabudla tuším rifle (v čase komunizmu úzkoprofilový tovar), lenže dosť staré. V nedeľu večer doma pri vybaľovaní zistila, že nohavice chýbajú, tak sa cez celú republiku dostala do destinácie, staručké rifle si vyzdvihla a pol dňa na prestupy cestovala nazad. Precestovala dva dni, polovicu výplaty, aby sa jej dostali do rúk vydraté desaťročné džínsy. A v práci dostala pokarhanie, že nenahlásila predĺženej dovolenky (asi jej stiahli na prémie).

Proste matematika nepustí. Stratíte celý front, získate dedinku. Stratíte polovicu bataliónu, ale získate dedinku. Stratíte ktoviekoľko tankov, ale získate dedinku!

Len tak ďalej, Rusi. Pri tomto tempe vám želám veľa dobytých dediniek. Úprimne.

A na doplnenie: Putin sa nechal počuť, že ofenzíva musí pokračovať ďalej. No pri strate 8.500 km2 a zisku jedného jediného od začiatku septembra, to by som si vyprosil, keby teraz svoje príkazy prehodnotil!

3. Mupy mup. A Chersonu tiež.

Včera som zachytil nejaké slogany či pokriky Mupy mup. Na diskusiách na iDnes toho bolo požehnane a nechápal som, čo to je za hovadinu. A potom mi to trklo – v azbuke miru mir (svetu mier)! A práve takto sa začali prihovárať českí dezoláti svojim fanúšikom.

Možno by to bolo trefné, ale ako dostane Rusko svoje vysnené mupy mup, keď sa mu strieľajú vlastné jednotky v Chersone? Ako keby háveď nemala vlastné problémy s ukrajinskou armádou a ešte aj odbojom, Čečenci sa začali ostreľovať s nejakými inými zložkami armády. Lokálne médiá tvrdili, že je to protiteroristická operácia, ale to má asi takú výpovednú hodnotu, ako keď mi ženská počas cisaráku povie, že je ešte pannou. Na záberoch vidno, ako obrnené transportéry pália zo svojich kanónov niekam do Tramtárie a bežné autá na ulici v údive zastavujú, aby si ich opití mužíci nepomýlili s americkou lietadlovou loďou.

Až neskôr som sa dopátral po nesmelé info, že Kadyrovci sa chceli dostať preč z Chersonskej oblasti a údajne dokonca ukradli nejaký vlak. Čo dáva logiku, keď vám Ukrajinci rozbili všetky mosty, ale opakujem, sme u ruskej armády.

Na internete som sa dočítal zaujímavú informáciu. Údajne sa hlušia Wagnerovci a Kadyrovovci navzájom, pretože...čo ja viem, nedošli na jedných rýchlovarné kanvice?

Takže vyzerá to tak, že Ukrajinci to majú tam dole vcelku prestreté na obed. Ak sa jednotlivé zložky armády budú navzájom požierať, ako sa to stalo trebárs počas storočnej vojny, kde sa veľmi často Burgunďania dostali do krížiku so spojencami z Británie a naopak, tak to bude pre Kyjev podstatne ľahšie. Burjati a Tiktakovci už zažili výmenu teplých slov kedysi v apríli, kedy prestrelka kvôli koristi, ktorú si statoční Burjati svojpomocne vydobyli na civilistoch a zbabelí Čečenci im ju chceli v závetrí frontu čorknúť, si vyžiadala desiatky obetí na jednej aj druhej strane. Žeby sa to opakovalo?

Nie je to inak prvýkrát, kedy Tiktok Warriors strieľali ostrými? Doteraz to tak nevyzeralo.

Edit 17.04: na webe to vyzerá, že naozaj to nie je protiteroristická operácia a teda že rodička skutočne nie je pannou. Vypadá to, že sa naozaj háveď s háveďou veselo kántri. Zaželajme im presnú mušku a výnimočne aj mnoho munície.

4. Všetko podľa plánov...aj zrušená obrana Petrohradu

Rusko stiahlo takmer všetko PL obranu Petrohradu nevedno kam (teda my vieme, ale nepovieme). Podľa narýchlo nájdených zdrojov má ruská armáda okolo mesta tri vojenské brigády so zameraním na PL obranu. Petrohrad nie je len tak nejaké mesto – okrem toho, že je veľkostne aj ekonomicky druhé najväčšie mesto Ruska, je jedným z najväčších prístavov, bývalé hlavné mesto, pre Rusov veľmi symbolickým mestom (Aurora atď.), a ešte k tomu, je to na rozdiel od čohokoľvek iného v Rusku aj natoľko pekné mesto, že nechcete spáchať samovraždu ihneď potom, ako to zbadáte na obrázku. A navyše je blízko Fínska, Estónska a tak trochu aj Švédska, keď sa zoberie námorná cesta. Keď Hnus berie PL systémy preč odtiaľto niekam k Belhorodu a na Krym, tak je jasné, že všetko ide podľa plánu.

Ozaj, nehovoril náhodou Puťko aj jeho svoloč, že NATO ho ohrozuje? Asi to až tak nebude, keďže čoskoro-hranica s NATO bude zbavená všetkej obrany...

A suchý ale milý vtip zo včerajších vykopávok: Viete prečo nemôžte Rusa uraziť urážkou „Ty hajzeľ? No pretože také niečo nepozná!

Pre dnešok končím a Mupy mup!

P.S. Ešte pred nahraním na sme.sk: Putin pred týždňom vyhlásil, že sa nezúčastní na pohrebe anglickej kráľovnej. Británia recipročne vyhlásila, že Putina ani nepozvú. Putin sa urazil, že ho nepozvali na pohreb, na ktorý ani dobrovoľne nechcel ísť. Celý svet má u prdele, že Putin sa urazil nato, že ho nepozvali na pohreb, na ktorý dopredu dobrovoľne nechcel ísť.