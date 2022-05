Na východnom fronte nič nového

Tento posvätný deň komunistov a socanov všetkého rangu, hlavne tých, ktorí nikdy nepreložili krížom slamku, sme si vďaka ukrajinským obrancom pripomenuli typicky komunisticky – odpravením ďalších ruských osloboditeľov.

1. Generáli 10 + 11

Ukrajina sa aj tri týždne po zoštíhlení frontu (eufemizmus pre totálne hanebný ústup ruských síl od Kyjeva a Súm) drží statočne a RuSSi postupujú systémom krok-sun-krok – päť dedín dobyjú za cenu veľkých strát, aby ich následne Ukrajina vyhnala preč. Deviaty máj (teda deň-kedy-chceme-vyhlásiť-víťazstvo-ale-keď-prehráme-nebude-to-zrazu-deň-kedy-sme-chceli-vyhlásiť-víťazstvo) sa blíži, oddnes je to presne týždeň. Aj keď Lavrov so svojou kamennou tvárou prepitého mroža vyhlásil, že deviaty máj je deň ako každý iný, proste vždy musíte pochopiť opak jeho slov a teda to, že Kremeľ má ritku stisnutú, aby na Červenom námestí odprezentoval okrem 23.000 rakiev a desiatok tisícok zranených aj nejaký úspech. A na podčiarknutie toho, že na tomto dátume až tak vlastne nezáleží, Putin poslal na frontovú zónu priamo Náčelníka generálneho štábu, Valerija Gerasimova (nemýliť si s Vitalijom Gerasimovom, takisto generálom, ten už seje slnečnicu vyše mesiaca). Armádny generál, jeden z cca jedenástich, ktorí sú v ruskej armáde stále v službe, je na rozdiel od zvyšku kolegov rovnakej hodnosti špeciálnou celebritou, keďže celej šaškárni na Ukrajine velí. Gerasimov velil ruSSkým silám aj počas prvej vojny na Donbase a niekoľko rokov ho bolo počuť vždy, keď sa bolo treba povyhrážať Kyjevu nejakou odvetou.

No a práve Gerasimov išiel na inšpekciu do Izjumu, v ktorého okolí práve teraz prebiehajú ťažké boje. Nápad to bol dobrý, len rusSSký, takže Ukrajinci okamžite poslali okupantom privjét, na ktorý údajne až dvesto ruSSkých vojakov neodpovedalo a už ani nebude. Medzi nebožtíkmi je aj generálmajor Andrej Simonov, ktorý lokálnemu frontu velil. No a Gerasimov ako pravá ruka Vovku Putinovie má od ukrajinského šrapnelu pochrúmanú nohu. Šrapnel síce – žiaľ – nechytil tepnu ani kosť, ale Gerasimov asi nebude pri najbližšom tupom prikyvovaní prezidentovi sedieť na stoličke ale na vozíku. Neviem aký vplyv to bude mať na morálku a bojaschopnosť okupantov v okolí Izjumu, ale stavil by som svoj celý majetok proti Putinovmu botoxu, že to ruSSký postup neurýchli.

Takže ako nič ruské za posledných sto rokov, ani táto inšpekcia sa RuSSom nepodarila. Dvadsať mŕtvych členov štábu, jeden generál so slnečnicou, najvyšší veliteľ v uniforme to dal takmer na Terryho Foxa. Veselý prvý máj. Aj deviaty.

2. Červené námestie a Deň pobjédy

Mimochodom, podľa oficiálnych dokumentov bude slávnostný sprievod na Krassnej Plóščadi o trošičku skromnejší ako v bežné roky. Síce nebude toľko techniky ako inokedy (mechanici nestíhajú vyklepať všetky panciere pohmoždené Javelinmi na Donbase, Kamovy na ukrajinských poliach sú tiež po zostrele ťažko použiteľné), ale aspoň to, čo RuSSom ešte zostalo, bude letieť vo formácii písmena Z. Putin vraj chcel písmená Z dve, pod pravým uhlom, ale straty na technike sú také, že svastika z toho proste nevznikne. Ostáva len Z.

3. Samodenacifikácia denacifikátorov

Aby ruSSKý „triumf“ (rozumej fraška) nebola len taká nejaká, tuctová, po vzore ruského trpaslíka a najrýchlejších hodiniek to musia naši slovanskí bratia trošku okoreniť ešte viac. Čítankoví geroji z Kaukazu, Kadyrovovi Čečenci, teda bradaté ekvivalenty našich slovenských brancov alebo hviezdnej roty v Superstar, síce nebojujú, ale aspoň umierajú po stovkách. Pravdepodobne aj v Kremli zistili, že od milovníkov šarmantných kôz vojenskú pomoc nemôžu očakávať a na fronte sú skôr príťažou ako posilou. Kadyrovci teda narukovali do závetria, kde ich ruské sily používajú ako trestné batalióny NKVD známe za druhej vojny. Nechceš do paľby, mi ti pomôžeme. Trestanci z gulagov mali podľa niektorých zdrojov šancu prežiť napríklad pri Rževe 8% - čo je ale viac ako pri ústupe, kde vás mala na muške NKVD. Tam bola šanca na prežitie prakticky nulová. RuSSko je ale krajinou, kde včera nebude ešte ani pozajtra, takže praktiky Lavrentija Beriju sa museli oprášiť a Kadyrovovci vo svojich vyblýskaných uniformách a naolejovaných briadkach popravujú dezertérov a podľa nejedného odkazu aj dorážali zranených, aby nezaťažovali logistiku. No a práve táto neuveriteľne prospešná zložka ruskej armády dostáva veľký podiel na koristi. Áno, keďže sú mimo hlavné bojové polia, tak majú prístup ku všetkému, čo čelné oddiely v bitke alebo počas rabovania ukoristia. Elektrospotrebiče, šperky, cash, možno aj splachovacie toalety sa im ušli. No a to sa nepáči tým, ktorí si túto lúpež vybojovali v pote a krvi. A tak sa stalo, že rota Burjatov, mongoloidných „bratov Slovanov“ z oblasti Bajkalu, si odniesla z obsadených dedín množstvo koristi do závetria, kde čakali na poštu domov. Nejedna Burjatka sa už tešila, že bude mať domácnosť vybavenú elektrospotrebičmi (elektrika by sa snáď do konca storočia zaviedla tiež). Lenže tu na sklad narazili fešní a udatní Kadyrovovci, ktorí si to ukradli ešte raz. Burjati Ukrajincom, Čečenci Burjatom. Tým sa to logicky nepáčilo, tak sa strhla prestrelka, v ktorej padlo niekoľko denacifikátorov na oboch stranách. Situácia vraj bola taká hustá, že musela zasiahnuť FSB. Neviem, čo to spraví s morálkou a bojaschopnosťou miestnych plukov, ale normálne by som sa nečudoval, keby Burjati, možno primitívny, krvilačný a necivilizovaný, na rozdiel od kadyrovovcov ale predsa len ohňom zocelený národ, si po čase s instagramovými hviezdami strieľajúcimi do neba vybavili účty.

4. Rusko horí

Na Sachaline, najväčšom východnom ostrove Ruskej federácie a kľúčovom mieste z hľadiska budúcich dodávok ropy a plynu do východnej Ázie, vypukol požiar v najväčšej miestnej elektrárni. Podľa miestnych predstaviteľov nie sú hlásené obete ani zranení, a vraj aj produkcia energie prebieha podľa plánov. Keďže „podľa plánov“ znamená v Rusku „všetko je úplne na hovno a pripravujte rýchlo nejaké výhovorky“, myslím si, že Ďaleký východ je proste bez elektriky na celé mesiace. Ako opravia zariadenie počas sankcií neviem, ale je možné, že ako všade v Rusku skanibalizujú niečo storočné a prehlásia to za ruSSké víťazstvo nad bezzubými západnými sankciami. Alebo nechajú ostrov desať rokov bez prúdu, neviem.

V Rusku celkovo tých požiarov pribúda – mnoho prípadov je z Belgorodu a okolitých pohraničných oblastí, ale množia sa aj prípady z Moskovskej oblasti, Petrohradu a spol. (o niektorých som písal v poslednom blogu). Stále nevieme, či za to môže byť ukrajinská rozviedka a špeciálne sily (v niečom by som to tak tipoval), niekde možno ide o rebélie zo strany samotných Rusov, ktorí týmto sabotujú vojnu špeciálnu vojenskú operáciu. Počas druhej svetovej vojny sa to bežne robilo hocikde v Nemcami okupovanej Európe a je len trpkou komédiou, kam ruSSký Bananistan pod Putinovým vedením klesol. Ďalšou možnosťou je, že skutočne je celá krajina už po dvoch mesiacoch sankcií tak vyčerpaná, že náhradné diely, schopní muži a hlavne logistika zo skladov a dodávateľov na miesto určenia sa začína rozsypávať. V štátom kontrolovanej ekonomike, ktorou dnešné Rusko vo veľkej miere je, je pravdepodobne abnormálny problém kontrolovať každú jednu transakciu tak, aby bola vykonaná dobre, v dostatočnom čase a kvalite. Proste komunizmus, kde na všetko bolo treba bumášky, politruka alebo desať úradov a rok čakania. V ekonómii existuje pojem investičný dlh, čo je sedliacky povedaný stav, keď niečo napriek dlhoročnému nezáujmu síce stojí a funguje, ale životnosť a práceschopnosť daného stroja/budovy/cesty/mosta sa blíži ku koncu. Rusko je také už storočie (česť výnimkám ako napríklad Moskva a Petrohrad), a tak po zavedení sankcií môžeme lavínový efekt len hádať. Otázkou je nie či nastane, ale kedy a v akej miere. A obmedzenej Putinovej ekonomike to samozrejme nepridá na sile.

A to nepridá ani vyhlásenie Nemecka, že v apríli rapídne obmedzilo nákup ruských energií. Nemecko nie je len tak nejakým hráčom, čiže potenciálne úplné zastavenie dodávok do Berlína odpíše HnuSSom obrovský podiel na tržbách. A tým pádom aj financovanie vojny, hoci za čias, kedy sú ceny ropy a plynu veľmi vysoko, nie je pokles tržieb až taký dramatický. Postoj je však jasný, Nemecko mohlo do Ruska posielať mesačne XYZ Eur, teraz to bude citeľne menej. A je to stále len začiatok.

5. Technika vo výpredaji

Možnože aj toto je dôvod, prečo Rusi začali kradnúť na Ukrajine obilie (o čom som písal minule) ale dokonca sa neštítia rabovať všetku poľnohospodársku techniku, na ktorú narazia. Môžeme si robiť srandu, že Moskva len chce obmedziť protitankové schopnosti Kyjeva. Alebo proste Rusi len typicky rabujú, čo sa dá. Ale je možné aj to, že už aj samotná ruská armáda vie, že je koniec, a tak okrem obohatenia proste len páli ukrajinskú zem, aby vznikol hladomor. Síce odtiaľto zdrhneme, ale vám urobíme škody v čo najväčšom rozsahu. Neviem, tipol by som si tú zlomenú palicu. Lenže ako vo všetkom, Moskva ako vždy zabúda, že tisíc ukradnutých traktorov nezlomí ukrajinskú ekonomiku ani náhodou. Lend and lease dodá za každý desaťročný John Deere dva nové. Holodomor nebude.

6. Zbraní je dosť, Rusko vyhrá!

O celkových problémoch ruSSkej armády nielen na fronte ale aj v celkovom meradle svedčí aj mimoriadne efektívne ostreľovanie Odessy raketami odpaľovanými z čiernomorskej ponorky (jej názov som nezistil, je ich tam viac). Raketa dopadla na civilnú zástavbu, zničila bytovku a zabila jedného človeka. Ak budete mať najbližšie zakáľačku domácej svinky, skúste na ňu ísť protilietadlovým kanónom a tvárte sa ako normálni. Možno to Kremeľ predal domácemu publiku ako geniálny ťah proti náckom, ale zlikvidovať chruščovovku raketou v hodnote miliónov alebo desiatok miliónov dolárov je fiasko. Poprvé: máte tak stiahnutú prdelku, že do blízkosti Odessy radšej nepošlete hladinové plavidlo, pretože by pošlo po vzore Moskvy nachuj. Ako hrdina to teda odpálite spod hladiny, síce s nulovým vojenským efektom, ale aspoň tupý ruský mužík dostane erekciu. Podruhé: nechcete používať letectvo, lebo by skončilo tak isto. Potretie: nemáte už ani klasické rakety s plochou dráhou letu, ktoré by ste odpaľovali odniekiaľ od Kurska alebo Sevastopoľu, takže používate čokoľvek. Situácia je podobná ako v ktorejsi bitke v americkej vojne o nezávislosť, kde zle vyzbrojená domobrana začala ostreľovať a ohadzovať britský pluk čímkoľvek – škridlami zo strechy, kameňmi, polenami, hrncami. Nevravím, že tým nedokážete urobiť škodu, ale je to memento o stave vašej armády. Aj keď tých mement sme videli dosť...

7. Ruské lietadlá zasa provokujú

Ruské prieskumné lietadlo zasa a znova, už asi 1000x, narušilo vzdušný priestor inej zeme, tentokrát dokonca dvoch. Najprv prešlo priestorom dánskeho Bornholmu, následne prešlo Švédskom. Samozrejme, tisíckrát náhoda je stále len náhoda a nie provokácia, takže čo už len nato povedať, však? Aj keď je pravdou, že Turkom v Sýrii toľko brnkali na nos, až sa Turci naštvali a Su-24 poslali k zemi, pričom padol pilot a jeden z mariňákov, ktorí mali preživšieho evakuovať. A čo sa stalo potom? Ruské provokácie skončili.

Danskerne og Svenskerne, kjaemp for Norden!

8. Lara Croft a Gandalf proti Mordoru

Angelina Jolie a Ian McKellen (aka Gandalf) navštívili ukrajinský Ľviv. Pre Ukrajinu, utečencov aj ruských vojakov to je síce prd vo vetre, ale pre mnohých to môže byť celkom pekné gesto, že koniec vojny je na dohľad, lebo už aj celebrity opustili svoje vily v LA a navštívili krajinu, o ktorej do 24. februára netušili, že existuje. Ian McKellen by si zaslúžil tretieho Oscara, keby prišiel do Izjumu, tresol palicou po zemi a zakričal smerom na východ „You shall not pass!“, ale od 82-ročného herca to nemôžme očakávať. Po dvoch mesiacoch, kedy milióny ľudí prúdili z Ukrajiny von, je toto pozitívny symbol aj tak.

Hlavne keď to je gesto proti tomu reálnemu Mordoru.