Neznášam Ukrajincov! (russkij most pošol nachuj)

1. Ukrajinci, to s tým mostom trvalo!

Kerčský most je na rozdiel od iných podobných projektov dvojitou stavbou – na jednej strane prepojil Krym s kontinentálnym Ruskom, na druhej je obrovským symbolom dobyvateľských a imperiálnych úspechov Putinovho Ruska. Z Tamane na ruskej strane to do Kerču nie je ďaleko, samotný most má dĺžku (podľa toho, či to je železničná časť alebo cestná časť) od 17 do 18,5 kilometra a z toho pomerne citeľný úsek vedie malým ostrovčekom uprostred prielivu. V každom prípade za čias ukrajinského Krymu cestné a železničné spojenie medzi oboma rajónmi nebolo potrebné, pretože až taká výmena pasažierov či tovaru tam nebola. To sa zmenilo po Putinovej anexii, keď sa Krym stal v istej miere enklávou, fyzicky susediacou iba s Ukrajinou. Vojenská prítomnosť a potenciálny konflikt niekde na šiji polostrova, rovnako ako embargo na všetko možné vrátane elektriky a vody zo samotnej Ukrajiny spôsobili, že podobná tepna bola zrazu životne dôležitá.

Aj keď životne dôležitá... Nový most vybudovali pomerne rýchlo, rozhodne asi o tisíc štyristo rokov rýchlejšie ako my dobudujeme mnohonásobne kratšie Branisko. Trajektové spojenie medzi Tamanom, Čuškom a pravdepodobne ďalšími čiernomorskými prístavmi (Rostov, Novorossijsk a spol.) by postačovali pre tých 2,5 milióna ľudí plus návštevníkov z Ruska. Otvorenie mosta zapríčinilo, že trajekty v regióne sa stali prakticky nepotrebné, takže aktuálne škodoradostné zábery na flotilu trajektov v Krasnodarskom kraji sa podobajú na postapokalyptické filmy. Hrdza, náhodne pohádzané lode, proste ruský bordel v plnej svoje kráse. A to ešte tipujem, že polovica plavidiel bude rozkradnutá na drahé kovy...

Tak ako tak, Krym zrazu mal priame spojenie podstatne rýchlejšími vlakmi, kamiónmi či osobnými autami. Dva a pol milióna obyvateľov malo od roku 2018 pocit, že skutočne patria Rusku. Koridor získal na význame po februári tohto roku, keďže ruská expanzia na Ukrajine zastavila pár desiatok kilometrov od pobrežia, kde je železničné spojenie veľmi biedne a diaľnice tam takmer nie sú. Ruská armáda preferuje zásobovanie svojich jednotiek, vrátane obkľúčeného Chersonského frontu, po tratiach, takže Krym sa čoskoro stal pre Moskvu ešte podstatne dôležitejším, ako vlastne plánovala. Ostatne, Ukrajinci to dali miestnym zachvatčikom vyžrať, pretože základňa Saky aj niekoľko ďalších centier logistiky a armády sa stali opakovanými cieľmi útokov raketami. Len pre info, Krym (presnejšie Sevastopoľ) sa stal z údajne smrteľne dôležitej námornej základne prázdnym prístavom, pretože po opakovaných posielaniach ruských korábľov nachuj velenie námorníctva stiahlo všetky lode do Novorossijsku a proklamovaná dôležitosť (ako jedna zo zámienok pre inváziu v 2014) sa zrazu stala rovnako hlúpou ako Rusi samotní. A nasledovala aj väčšina letectva, ktoré aj napriek nadutým vyhláseniam, že ruská PL obrana má všetko v malíčku, zvykla štartovať vo svojich parkovacích boxoch VTOL (vertikálne, pre info).

Takže Krym z mesiaca na mesiac stratil význam ako vojenská základňa a stal sa logistickým centrom ruskej armády. Niekoľko detonácií priamo na železničných uzloch, ktorými Ukrajina vyvolala vrásky na čele obrancom Chersonského frontu, situáciu so zásobovaním juhu ešte skomplikovala a tucty muničných skladov od Chersonu až po Kerč sa stali ruinami, len čo na ne zaklopali HIMARSy v plnej slušnosti. Napriek tomu, že Putin a AlkoMedvedev sa búšili do pŕs, že útok na Krym a most samotný bude prekročením červenej čiary, zistilo sa, že podobne ako chrbtica je aj červená čiara u Rusov flexibilnejšia ako lano na bunjee-jumping a tou hororovou odpoveďou bolo vždy len to, čo ide Rusom už sto rokov najlepšie, teda šikanovanie civilistov a vyvražďovanie bezbranných Ukrajincov.

No a teraz? Mali sme most, nemáme ani ten. Včera, ôsmeho októbra, veľká časť mosta išla konečne nachuj, presne ako sme sa pri ružencoch modlili už hádam pol roka. Ráno nastala gigantická explózia – a séria tragických lží, ktoré nás pri pukancoch pobavili rovnako ako keď Kadyrov vyhlási, že do rána dobyje Berlín aj Londýn, teda mestá, ktoré by pri svojej inteligencii našiel na glóbuse Mesiaca s ťahákom na strane tri.

Poprvé: nič sa nestalo, len taký malý výbuch a most stojí. Ako čokoľvek pri Rusoch, aj toto sa do desiatich sekúnd ukázalo byť klamstvom. Cestný most pozostáva z dvoch mostoviek po dvoch prúdoch, z ktorých jedna na zimu prikryla krížnik Moskva, aby námorníkom pri fajčení na dne mora nebola zima. Už len toto je blow ako sviňa, hoci áno, do večera sa podarilo presmerovať dopravu z poškodeného dvojpruhu na ten nepoškodený. Kapacita diaľnice povedzme medzi Piešťanmi a Trenčínom je v podstate rovnaká, a predstavte si, že vám strhne jeden celý smer a vy prehodíte dopravu do jediného dvojpruhu (v podstate z toho spravíte cestu druhej triedy) a vyhlásite, že doprava ale že vóbec ale vóbec narušená nebola a jedná sa len o škriabnutie. Nonsens, je to zásadné narušenie kamiónovej a osobnej dopravy na a z polostrova. Vybudovanie novej mostovky v tomto stave, keď vám hrdzavie celá flotila trajektov, peniaze nemáte ani nato, aby ste vojakom platili menštruačné pomôcky a hlavne každého bojaschopného ste poslali na front, to bude sakra problém. Aj pri plnom nasadení (po nejakom prezidentskom výnose a alokovaní všetkých možných zdrojov na obnovu mosta) to bude trvať tipujem minimálne do Nového roka, a to v prípade, že ZSU si povedia, že nebudeme čakať s ohňostrojom v podobe HIMARSov a nebude vám zhadzovať do vody druhý úsek deň po otvorení. Ak sa pomery v Moskve (viac nižšie) neutrasú (hahaha, som veľký optimista, čo?), Kerčský most bude najkratšie otvoreným najdlhším mostom histórie. Mimochodom, dnes je to Lisabonský most (rátané pre Európu).

No a čo železničný most? Na ňom hneď po výbuchu horela cisterna s palivom a podľa ruských autorít sa nič nepoškodilo. Neviem, podlľa záberov možno škody nie sú také drastické ako o etáž nižšie na vozovke, ale teda ako použiteľná železničná trasa mi to nepríde. Ak vám vyhoria stovky ton paliva na koľajniciach, pravdepodobne ich musíte vymeniť, aj keď iste tam neboli dubové pražce, výbuchy asi poškodili aj to pod koľajami. Ale OK, tvárme sa, že aspoň železnica im funguje a po prvom prejazde nepôjde za Moskvou aj vláčik.

Podruhé: vybuchlo auto s nástražným systémom. U Rusov je pravidlo, že buď klamú alebo nehovoria pravdu, v tomto prípade je to kombinácia oboch. Na záberoch z bezpečnostných kamier je jasné, že v čase výbuchu niekde v tom mieste práve auto prechádzalo, ale reálne explózia došla z miesta mimo tohto vozidla, teda šofér nebol teroristom ale len náhodnou obeťou a teda človekom v zlom čase na zlom mieste. Rusi sa vyjadrili, že šofér v tom bol nevinne a len viezol niečo, o čom nevedel, čo v prípade národa, ktorý síce nevie zhotoviť splachovací hajzlík, ale desať minút po výbuchu vie, že to bolo toto auto, šofér o ničom nevedel, bomba bola ukrajinská a nešťastník mal deravé ponožky, viac ako vtipné. Som presvedčený o tom, že keby tam v tom okamihu išiel bicykel BMX s desaťročným chlapcom, tak by Kremeľ vyhlásil, že plastickú trhavinu chlapcovi umiestnila medzi desiatové chleby jeho matka, ktorá zhodou okolností má babku v Kyjeve.

Potretie: Buď Kremeľ alebo predstavitelia miestnej samosprávy (teda šéfokupanti) povedali, že na kapacitu mosta to nebude mať dopad. Bude. Obyvatelia Krymu znervózneli a je im jasné, že ich posledná hodina sa blíži. Následný run na obchody a terminály ochromili zásobovanie a samotní šéfokupanti uvalili na tovar obmedzenia. Inými slovami, ak povieš, že explózia mosti nebude mať na bežných ľudí vplyv a zároveň druhým dychom povieš, že človek môže denne kúpiť len päť kilogramov tovaru, buď si serieš do huby alebo si Rus.

Kto bol za útokom? No, Írska republikánska armáda to asi nebola, takže budem hádať, že za tým bude Ukrajina, presnejšie nejaké špeciálne komando. Nasledujúce riadky budú čisto mojou špekuláciou a 24 hodín po útoku o zdroji výbuchu nevie nikto, iba útočník samotný a slovenské dezinfoweby. Takže môj tip: raketa to nebola, ZSU vraj ešte nejaké 300-km HIMARSy nedostali a s tými, čo majú je to mimo dostrel. Nástražný systém namontovaný ako vo filme Most cez rieku Kwai asi tiež nie, most bol pod kamerami a takýto výbuch nespôsobí ruksak Semtexu. Zostáva nám plavidlo naložené nejakým veľkým nákladom trhavín alebo vezúce raketu (?), ktoré sa odpálilo/odpálilo raketu tesne pred mostom. Toto mi príde ako najpravdepodobnejšie, pretože na záberoch nie je vidieť dopad rakety zhora alebo boku, ako napríklad pri bombardovaní Antonovského mosta, a na jednom zo záberov vidno sekundu pred explóziou medzi piliermi mosta prichádzajúcu vlnu, akú tlačí pred sebou každá loď (pozor, môže ísť o normálnu vlnu, vraj bolo búrlivé počasie).

Jedna zo špekulácii hovorí, že most vyhodili Američania svojou ponorkou. Toto považujem za totálny nonsens, nie že by som si to nevedel predstaviť, ale aký zmysel by dával vstup Američanov do vojny takýmto spôsobom v čase, keď Kremeľ straší jadrovými zbraňami častejšie ako v TV idú reklamy na ruské vojenské úspechy. A naviac, čo by tým USA akože dosiahli? Preventívny útok na nejakú nukleárnu základňu by mi aspoň aký-taký význam dával, hoci len s prižmúrením očka, ale zhodenie mosta, ktorý na nukleárnu vojnu a ohrozovanie Washingtonu má vplyv ako povinná školská dochádzka pre voliča Kotlebu, a riskovanie eskalácie lokálnej vojny do tretej svetovej, už logiku nedáva. Dezolátske weby v tomto budú mať jasno a počkajte do pondelka, ako sa Facebook, dezinfoweby a diskusie kde kade zahltia jasnými dôkazmi od starých dobrých profilov.

Faktom je, že výbuch sa udial len deň po Puťkových narodeninách – príhodnejší a symbolickejší dátum zo strany Ukrajiny si predstaviť neviem.

2. Aký bude mať tento výbuch vplyv na vedenie vojny?

Nuž, ako som písal vyššie, zásobovanie Chersonského frontu je už dlhodobo ťažké a toto tomu nepomôže. Okrem krymského koridoru vedie juhom Ukrajiny jediná železnica, a tá je na dostrel asi už aj väčších mínometov. Ak doteraz vlaky vybuchovali ako islamistické škôlky, teraz budú o to viac. Zásobovanie frontu sa zhorši ešte tragickejšie – a v čase, keď sa šušká o novej ofenzíve v Záporožskej oblasti, je pád mosta to posledné, čo Putin chcel. A v spojitosti s touto pripravovanou ofenzívou mi to zapadá do obrazu. Presne takýto ťah by som na mieste Zalužného spravil. Keď mám vytvoriť tretí front, nech to tam mám jednoduché a budem bojovať s vojskom podvyživených, unavených vojakov v letných uniformách, ktorí budú mať strelivo aj granáty na prídel. Medzi dnešným frontom a Melitopoľom je to cca 50 kilometrov, ktoré ZSU pri Charkove prešli rýchlejšie ako naše železnice dajú rovnako dlhú trasu medzi Novým Mestom a Veselím nad Morave, takže pri dobrej konštelácii by to mohlo byť ďalším zo série prekvapení tejto vojny.

Okrem tohto praktického dopadu je to vážny úder Rusku a Putinovi samotnému. Putin bral tento most ako každý diktátor svoj stavebný projekt. Stalin mal svojich sedem sestier, Aďo Hitlerovie svoju Germaniu, Puťkovi zostal pri stave jeho ekonomiky nepoužiteľný kozmodróm, premenované letiská a dnes už takmer nepoužiteľný most. Dnes asi z okna vypadne polovica Moskvy a druhá polovica vyslope deci Novičoku.

Tretím impaktom budú náklady na údržbu a stráženie mosta. Ako som už spomenul, zdrojov je málo a aj tými Putin mrhá na fronte, no ak bude chcieť most propagandisticky sprevádzkovať čo najrýchlejšie, teda kým z okna nevypadne on sám, čo môže byť kedykoľvek. Betón, armatúra, lode, ľudia, palivo. A hlavne prachy. Čokoľvek by bolo easy pred ôsmymi mesiacmi, rozhodne však nie dnes. Ale možno že to Vovka dá ako typický Rus a dieru vo vozovke mosta nechá otĺcť OSB doskami a zaliať asfaltom...

V neposlednom rade hrozí ďalší útek Krymčanov, ďalší run na banky a obchody, ďalšia nespokojnosť, ďalší dôkaz otupenej ruskej verejnosti, že byť veľkým Rusom značí byť neandertálcom, ktorý je na smiech celému svetu vrátane kanibalov v Rondonii. A čo sa môže stať, keď s diktátorom bude nespokojný už aj bežný Rus na latríne? Môže dôjsť k nepokojom.

3. V Moskve se už perou. Všetko podľa plánu.

Včera večer som od vzrušenia takmer zapil antibiotiká, pretože mi kamarát poslal SMS s textom: Jano, čo sa to deje v tej Moskve?

Nasledujúcu hodinu som googlil, až kým mi nepoddala batéria na mobile. Najprv nebolo nič, ale neskôr večer sa začali z hmiel ruského sveta vynárať prvé nejasné správy: v Moskve prebiehajú rozsiahle zatýkačky a čistky. Každá zo správ bola vlastne len prežutou správou z ukrajinského oficiálneho prostredia, takže príliš sme sa nedozvedeli, ale na druhej strane, toto je pre mňa len prežutím tej istej matrice typickej pre ruské a sovietske prostredie (aby som bol presnejší, prostredie porazených diktatúr).

Takže zhrnutie: podľa oných zdrojov do Moskvy vstúpila elitná brigáda ODON, konkrétne tzv. Dzeržinského divízia. Zabudnime, že elitnú divíziu slúžiacu na ochranu obyvateľstva a vlády pomenujú po človeku, ktorý zavraždil toľko občanov a členov vlády, že v rebríčku masových vrahov Ruska a Zväzu mu patrí jedno z čelných miest rebríčka; venujme sa teda len samotnej udalosti zo včera večera. Podľa správ teda divízia vstúpila do centrálnej Moskvy, kde začala zatýkať väčšie množstvo (niekde som čítal, že jedenásť) vysokopostavených členov armády. Jednotka uzavrela centrálnu Moskvu pre verejnosť a výpadovky z mesta sú prísne kontrolované. V armáde vraj „nastalo znepokojenie.“

Poďme si na základe týchto chabých informácií povedať, čo to asi značí pre situáciu. Nevieme kto z armády bol zatknutý ani dôvod zatýkania, rozhodne sa asi nezamkla Moskva preto, aby niekto podozrivý z ukradnutia uniforiem bol odvedený v putách. Nato stačí polícia resp. nejaký malý oddiel Rossgvardije, nie celý batalión. Ja som si preto istý, že toto nie je zatýkanie podozrivých z niečoho, čo už urobili, ale z toho, čo chceli urobiť. Putin má pod palcom celú sieť tajných služieb, rozviedok a kontrarozviedok, takže ak bol v Kremli plánovaný akýkoľvek puč, s veľkou pravdepodobnosťou sa o ňom z niektorej strany dozvedel. Ako v prípade Stalinovej smrti, kde o miesto na tróne bojovali dve frakcie, menovite Strana s armádou na jednej strane a bývalá ČEKA, teda KGB na strane druhej. Komunistická strana to vyhrala popravou Lavrentija Beriju, pričom ale Moskva musela byť obsadená armádou pod vedením maršala Žukova, kľúčoví protagonisti KGB nasledovali Beriju na ceste do pekla a aspoň na čas sa situácia v ZSSR stabilizovala.

Podľa všetkého to dnes je naopak. Kým armáda dostáva jeden úder od ZSU za druhým a za sedem mesiacov ju Ukrajinci rozbili tak, ako naposledy dokázala operácia Barbarossa v roku 1941, všetci na ňu pľujú a každý dement s inteligenciou niekde medzi capom a Kadyrovom si o ňu utiera nohy, faktom zostáva, že armáda za svoj stav nemôže a že tieto neúspechy sú systémovým zlyhaním 23 rokov Putinovej vlády. Naopak, Putin ako rozviedčik si hýčkal v časoch mieru tajné služby, ktorých spleť vzťahov je mimo moje chápanie, no zjavne mu v časoch mieru a akej-takej prosperity fungovali. Dnes je vojna, Rossgvardija dostala katastrofálnu nakladačku pri Hostomeli a dokonca niektoré menšie jednotky, ktoré dokázali preniknút do centrálneho Kyjeva, boli upálené a zmasakrované civilistami. Čečenské jednotky Rossgvardije sa vyparili takisto niekde nad Kyjevom a svojich blízkych priateľov vrátane generála oplakal aj Ramzan Kozomrdov, ďalšie stovky (!) capkov ľahli pri Mariupole a Azovstali. Pri Buči sa Rossgvardija „vyznamenala“ vraždením civilistov a plienením ich domov, ale jednotky SOBR a OMON dostali na frak aj tam.

Prečo to spomínam? Rossgvardija bola rozmaznávaným dieťaťom a v čase, kedy sa z armádnych skladov kradli milióny uniforiem, ruské Wunderwaffen zostávali na papieri a pre korupciu a nespokojnosť s vývojom sa z financovania stiahla už aj India, tieto jednotky zostávali pomerne bohato dotované. Ich počty sa udávajú na číslach 340.000 (!) po celej Federácii, takže v kontexte dnešnej mobilizácie deduškov a pubertiakov je to hrozivá sila. Nominálne. Reálne je iné mučiť Svedkov Jehovových a mlátiť na Červenom námestí študentov, iná vec je zdvihnúť svoje zbrane a päste proti Ukrajincom niekde pri Charkove. Nie, toto zlyhanie nie je len zlyhanie armády (alebo ak chceme, ministerstva obrany) ale aj zlyhanie jednotiek ministerstva vnútra, a teda aj Rossgvardije. Nielen armáda sa požierala zvnútra, aktuálny šéf Rossgvardije, Viktor Zolotov (prečo každý človek na čele čohokoľvek ruského musí vyzerať ako výsledok lásky medzi ježovkou a orangutanom?), dokázateľne spreneveril desiatky miliónov dolárov z rozpočtu ministerstva a nikto to neriešil.

Ak teda niekto zo strany ministerstva vnútra ukazuje prstom na obranu, že nezvláda to, čo má zvládať, tak mal by si najprv pozametať pred vlastným prahom. Nezvláda to obrana ANI vnútro, hoci obrana bola dlhodobo eutrofizovaná a znášala gross bojov s podstatne lepšie motivovanou a vyzbrojenou armádou. Nie, toto nie je vhodný obetný baránok – ale v Rusku to takto chodí a Putinova neschopnosť pristane na iných pleciach.

Takže armáda zlizla horkosť neúspechov systému a je jasné, že ani ona nebude ticho. Reptať budú aj Šojgovi podriadení a Operation Walkűre môže nastať aj v Kremli. Vhodenie Rossgvardije do centrálnej Moskvy pravdepodobne má zabrániť práve tomuto. Vzbúrenci/potenciálni vzbúrenci budú izolovaní a hegemónia sa zachová.

4. Čo to znamená pre nás aj pre Ukrajinu?

V podstate sme sa dostali do takého štádia rozkladu ruského režimu a armády, že ani keby Rusi dostali rozum, neobmedzený rozpočet a schopnosť používať toaletu, tak im to v tejto fáze vojny nepomôže. Armáda používa tanky T-62, nemá na lieky, vojaci sú hladní a bez uniforiem, doprava na front kolabuje a dezercia, prípadne vraždenie vlastných veliteľov je na dennom poriadku. Vojna skončila, to si musia uvedomiť aj tí najväčší optimisti; čím viac sa budú opíjať rožkom, tým hlbší a tragickejší pád nastane pre nich samotných.

Avšak každá čistka na čele ministerstva obrany, armády samotnej alebo v Kremli je podľa mňa dobrou správou. Vymeniť neschopáka za schopáka (ak vôbec nejakého majú) má možno význam, ale efekt nenastane hneď. Žukov, Zalužnij, George Washington nevytvorili zo svojich vojakov dobrú silu ihneď, potrebovali na to čas. Som presvedčený, že Rusku v dnešnej podobe sa nedostáva veľa vecí, ale najnedostatkovejšou položkou je práve čas. Nejaké zbrane, nejaké uniformy, nejaké peniaze snáď budú, vojaci sa vycvičia, ale nie teraz. Akákoľvek progresívna zmena bude mať efekt, ale o celé mesiace. Reformy nepôsobia ihneď, rovnako ako kondíciu si nezmením po prvom rannom behu a v prvý deň nefajčenia.

A v tomto napätí, kde Putin musí uplácať retardovaného Čečenca generálskymi hviezdičkami každý druhý mesiac, kde vyučený kuchár a odsúdenec kritizuje najvyššieho šéfa armády a kde miestny gauleiter odkazuje Šojguovi, aby spáchal samovraždu, nemôže dôjsť k pozitívnej zmene (z pohľadu Kremľa). Čerstvá výmena veliteľa vojsk na Donbase (koľká už vlastne?), odvolávania generálov na jednotlivých pozíciách a mediálna pozornosť, ktorá sa venuje kreatúram typu Kadyrov a Prigožin, nemôže viesť k posilneniu ruskej armády. Naopak, každá rošáda povedie k ďalším treniciam, zášti, konfliktom a teda logicky oslabeniu beztak bezvýchodiskovej situácie. Nový Napoleon Bonaparte sa nezjaví, s tým sa zmierte!

Webom sa šíria obavy, že čo keď Putina vystrieda niekto ešte dravší. Podľa naratívu diskutujúcich sa mi zdá, že to je zasa len manuál pre trollov, ktorý vyvoláva obavu z výmeny v Kremli. Ale ako som povedal, na trón môže prevratom usadnúť trebárs aj samotný Ivan Hrozný, z dnešného torza ekonomiky, armády a priemyslu už tú pomyselnú Kazaň nedobyje. Akurát, že pád Putina a jeho nahradenie nejakým Prigožinom, Kadyrovom či AlkoMedvedevom by viedlo k (nielen slovným) prestrelkám v Kremli.

Čo naopak môže potešiť, keby sa opakoval scenár z 1953. Armáda vstúpi do Moskvy tiež, dostane sa do potýčok s Rossgvardijou a FSB, čo nepochybne bude viesť k stovkám mŕtvych a ťažkým stratám na technike jednej aj druhej strane, oslabeniu politickej situácie v miere, ktorú si nezažil ani Gorbačov počas dovolenky, a samotné frontové jednotky to ešte viac znervózni. Streľba tankami v Moskve bude krutou bodkou za 23 rokmi Putinovej éry – každý diktátor raz musí skončiť v ohni pekelnom.

A ja dúfam, že takto sa to čoskoro udeje. A zároveň dúfam, že dnes už ma Ukrajinci nedonútia blogovať...