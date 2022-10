1. Ako povedať, že ste švorc, bez toho, aby ste povedali, že ste švorc?

Vladimír Putin je tak zvláštna osobnosť, že to až vyzerá, že je Rus. A ako správny Rus a populistický politik musí nielen klamať, ale aj nehovoriť pravdu, prípadne odrbávať. A keďže po takmer 70 blogoch som opakovane vysvetlil, že Vovkovi to až tak razantne nemyslí, ako je presvedčených dolných 30% tejto populácie, tak jeho klamstvá ho veľmi rýchlo dobehnú. Niekedy realita zomelie jeho žvásty, inokedy zasa armádu, podľa toho, či len klame alebo spolu s klamaním oslobodzuje Ukrajincov spod nadvlády samých seba.

No a ako príklad si uveďme starú otrepanú plynovú kauzu: dodáme vám, koľko chcete. Teda dodáme vám, koľko si objednáte. Teda dodáme vám, koľko si objedná jedna dcérska spoločnosť Gazpromu od druhej (a tá to akosi nerobí). Teda aj by sme vám dodali, ale keďže sme nedodali, dodáme vám, ale len za ruble. Teda keď inak nedáte, dodáme vám aj za neruble, len my si to za ruble u nás doma zameníme. Teda aj keď nám zaplatíte, tak my vám nedodáme, lebo ste nám dali sankcie na turbínu v Kanade. Teda ono my dokážeme plyn dodávať aj bez onej turbíny, ale dodajte nám ju aj tak. Aha, vy ste nám ju dodali, ale my si ju neprevezmeme. Teda aj by sme si ju prevzali, ale z iných technických dôvodov je nám na hovno. Teda my by sme vám plyn dodali aj tak, ale nedodáme, lebo máme technické dôvody, ktoré nepoznáme. Teda poznáme, ale nepovieme. Jaj, a vybuchol Nord Stream jednotka aj dvojka, a my síce vieme, že za tým boli Američania, ale mohli to byť aj Ukrajinci, ktorí bývajú dvetisíc kilometrov odtiaľ, ale aj by sme to radi nechali vyšetriť, ale nemôžeme, lebo zrazu nám turbíny fungujú a plyn pumpovať môžeme, lenže do prasknutej rúry, takže nielenže sa ten plyn nedodá do Európy, ale ani prasknutie plynovodu sa vyšetriť nedá.

Zhruba takto by sa dali definovať myšlienkové pochody Putina.

Keďže Rusov sa ale svetové sankcie netýkajú (ale už ich prosím zrušte!) a čokoľvek, čo si Rusko nedokáže vyrobiť, keď je každý mladý muž doma, si dokáže náhle vyrobiť, keď je každý muž v produktívnom veku mŕtvy, beznohý alebo v zajatí (okrem chladničiek, pračiek a splachovacích záchodov, tie si ale poistili inváziou), Rusko je otrlé voči ekonomickým dopadom štvordňovej operácie. Síce sa polovica obchodu zrútila, plyn a ropy išli dole vodou, zahraničné spoločnosti poprepúšťali státisíce ľudí a mesačne treba miliardy dolárov na vedenie vojny, pri ktorej vám to ide od desiatich k Moskve, ale nekazte si život faktami.

No ale ako sa hovorí, nie je podstatné, čo Putin povie, ale čo Putin sám sebe vyvráti. A čerstvo teda popri silnej a sebestačnej ekonomike Putin akosi okrajom podotkol, že on by teda bol zato, aby sa Nord Stream opravil a používal naďalej, ale len ak Európania chcú, čo by teda mohli chcieť, ale len ak budú platiť. A nie žeby to Rusko silou mocou potrebovalo kvôli prachom, ale v rámci dobrej vôle, viete?

Hovno! Rusko neplatí už ani žoldnierom tie prachy, ktoré im sľubujú a India navyše neberie ropu (ktorej cena na svetových trhoch aj tak padá), takže vyzerá to, že zima bude naozaj krutá, len si tvorcovia povestnej reklamy na ruský plyn pomýlili hranice ako ruskí zelení dovolenkári. Len pre info, Nemecko si doplnilo zásobníky na 95% s predstihom približne dvoch týždňov, takže vyzerá to tak, že pokiaľ nebude celú zimu mínus dvesto stupňov a (v našom kopaničiarskom dialekte) nenakotý snahu do pol kona, nebude so zimou nejakú zásadný problém, rovnako ako s cenami energií.

Takže Puťkovi treba povedať jasné NIE! na každý čo len pokus o vyjednávanie. NIE! a basta, Vovka. Keď stiahneš svoje vojská z Ukrajiny, potrestáš vinníkov a hlavne zacvakáš reparácie za škody a ľudské životy...teda nikdy.

2. Ruská armáda rastie do krásy

Nielen v ekonomike Rusko prekvitá, dokonca aj ruská armáda nezadržateľne rastie. V poslednej dobe samotná Federácia predbehla USA v rebríčku najväčších dodávateľov techniky pre ZSU, hlavne po ofenzíve pri Izjume som získal pocit, že ukrajinská armáda sa naklonovala ako Velociraptory v Jurskom parku. Kyjev získal to najlepšie na ruskom trhu, aj keď je pravda, že stíhačky Su-34, Su-25 a Su-24 boli vo forme 3D puzzle a helikoptéry Kamov dokonca miestami len 2D. tankov a húfnic ale Ukrajina získala utešene veľa a spolu s muníciou bude mať čo robiť, aby stíhala pre Orkov kopať hroby.

No ale nazad k Rusku. Putinovi plastickí chirurgovia držia nočné, aby mu dokázali udržať ksicht vyžehlený, pretože tváriť sa ako suverén v časoch najhorších porážok od čias tretej bitky pri Charkove musí dať botoxu zabrať. Ruská armáda stráca jeden batalión za druhým, fabriky stoja, no pred kamerou to je všetko OK. takže Moskva tradične urobí skvelý krok a rozhodne sa čo? Ukradnúť tanky spojencovi!

Nie, teraz nehovorím o Bielorusku a jeho tankoch, ktoré si Putin zobral ako nič. Bielorusko nie je spojenec Moskvy, to je ruská handra. Teraz hovorím o Indii, ktorá si nechala upgradeovať staršie tanky T-90S Bhišma. India má takmer 2100 kusov týchto tankov, čiastočne vyrobených u seba doma a čiastočne dodaných priamo z Ruska, takže sa rozhodla pre modernizáciu nešpecifikovaných počtov deväťdesiatok v Nižnom Tagile.

Lenže chyba lávky! India z mne neznámeho dôvodu spolieha na Rusko prekvapivo často napriek tomu, že sa vždy popáli. Po spackanom financovaní stíhačky piatej generácie známej ako PAKFA, kde Dillí nalialo dve miliardy a po dvoch rokoch zistilo, že peniaze neboli alokované správne (rozumej: kúpila sa za ne jachta), z prjektu vycúvala; rusi síce povedali, že to nevadí, ale o týždeň nato povedali, že im PAKFA nie je treba, lebo majú najlepšie staršie stíhačky (čiže beriem to, že im vycúvanie vadí).

Tentokrát sa tanky dostali do Tagila nato, aby ich Rusi vylepšili – a tí ich na zdesenie Indov začali vylepšovať priamo v boji na Ukrajine, čomu ešte typicky rusky dali označenie „záverečné skúšky tankov“ – niečo také, ako keď vám učiteľ v škôlke pretiahne dcérku a eufimisticky povie, že ju len testoval na prítomnosť kvasiniek.

Zatiaľ sa mi nepodarilo zistiť, aká je reálne reakcia Dillí, môžem len tipovať, že India ako prednedávnom dominantný nákupca ruského šrotu nekúpi od Moskvy ani zošívačku na papier (ak sú vôbec mužíkovia schopní ju vyrobiť). NIE!, nekúpia.

Kedy sa výsledky testu bojaschopnosti zjavia na strane Kyjeva? Nejaké stávky?

3. Tri a dva sú štyri.

Nasledujúci vtip som už raz škodoradostne uviedol, ale dnes získal novú dimenziu. Stetnú sa pri Sobranciach dva psy, jeden slovenský a jeden vystresovaný sovietsky. „Čo si taký vyplašený?“ „Ale utekám zo Sovietskeho zväzu, tam strieľajú všetky päťnohé psy.“ „Veď ty nemáš päť nôh!“ „No to nemám, ale oni najprv strieľajú a až potom rátajú!“

Ruské tajné služby odhalili pôvodcov útoku na Kerčský most, ktorý síce očividne neurobili nákladným autom, ale ani to nevadí a fakty servírovať nepotrebujeme. Takže útok teda zjavne nepreviedol kamión, Rusi ho napriek tomu identifikovali. Zverejnili fotky spred vstupu na most, keď sa každý kamión röntgenuje pre prítomnosť výbušnín a podobne. Naozaj vyzerá, že v kamióne sú uskladnené nejaké oválne predmety, čo síce podľa všetkého môžu byť pneumatiky, ale OK, beriem, nech sú to naskladané sériovo vyrábané bomby. Avšak zostaňme pri pneumatikách: náves má tri kolesá plus samotný ťahač pod návesom dve. Teda na röntgene. V reále, na fotke z colnice, má tri a jedno koleso. Buď to bude nejaká macgyverčina a za pochodu Otík odmontoval koleso, alebo je to úplne iný kamión, ktorý ani len typovo neštimuje s röntgenom. Chvalabohu sa autorom tohto odhalenia podarilo aspoň zohnať foto kamiónu, ja na mieste FSB by som sa s tým nesral a hneď by som röntgenoval kombajn alebo Babettu.

Čoskoro sa FSB prekonalo a dokonca aj chytilo páchateľov. Nemohli chýbať Ukrajinci a niekoľko Gruzíncov a miestnych Rusov, takže som zvedavý, ako z nich vytlčú priznanie. „Bol toto ten kamión, s ktorým ste vyhodili most do luftu, vy LGBTI fašistické svine?“

„Nie, veď vám tvrdíme, že my sme most vyhodili pomocou člna. Ten váš kamión ani nemá dostatok kolies!“

Nasleduje ďalších dvadsať minút bitky, počas ktorých sa podozriví priznávajú nielen k výbuchu na moste, ale aj k tomu, že sú lesbickými gaymi, Ukrofašistami židovského pôvodu a že v škole šikanovali Cyrila a Metoda.

NIE!, Rusko nedokázalo nič, len sa znova strápniť.

4. Ukrajina postupuje, Rusko nepostupuje, Bielorusko nebude postupovať.

Ukrajinci dobyli pár dedín na Chersonskom fronte. Ja ako chronický optimista som očakával po začiatku ofenzívy a minulotýždňovom prielome na severe rýchlejší postup, ale ktovie, aké je tam počasie, logistika a podobne. Napriek tomu je dobytie pätice dedín dobrou správou a druhé najväčšie mesto oblasti po Chersone, Berislav, sa blíži.

Naopak, podstatne horšie to vyzerá pre Rusov počas ich sedemmesačného dobýjania Bachmutu. Bachmut je niečo ako Trója Ukrajiny, treba ho dobýjať až deväť rokov, lenže pri priemernom veku čerstvých odvedencov bude o deväť rokov väčšina už osem rokov po smrti. Napriek tomu to Rusi skúšajú zas a znova. Aktuálne Ukrajinci odrazili niekoľko drobných útokov (pravdepodobne zmobilizovaných DLR a LLR odvedencov a Wagnerovcov).

NIE!, útok na Bachmut im (ani v prípade dobytia mesta) nepomôže.

A k Bielorusku: šíria sa nám chýry, že Lukašenko chce zaútočiť na Ukrajinu a vyhovára sa na potenciálny útok z Kyjeva. Samozrejme, je to taký nonsens, že ani divá sviňa tomu neuverí, pokiaľ nepíše azbukou. Bielorusko má vybrakované rezervy munície a už aj tankov, okrem toho jej populácia decimovaná útlakom má tejto kreatúry dosť, takže žiadna bieloruská ofenzíva sa nekoná, pretože by skončila o tri sekundy skôr, ako by vôbec začala. Časť bieloruských vojakov už na začiatku vojny prešla na stranu Kyjeva (pluk Kastusa Kalinouskisa), vrátane olympijského reprezentanta Pavla Šurmeja a Ihara „Yankeeho“ Nomana, známeho od vypuknutia vojny ako Moustache Man (kvôli jeho fúzikom v štýle dragúnov). Akákoľvek bitka na hraniciach by sa skončila ťažším fiaskom ako tým ruským, viedla by k rebélii armády a Lukašenko by to na miestnej čerpačke dal konečne na Mussoliniho, teda dole hlavou a s prievanom v lebke.

P.S. Ruskí biatlonisti dva dni po sebe strieľali - bez patrónov. Nedostali ich a vyhovorili sa - tradične - na výberové obstarávanie. To vraj trvá dva mesiace. V krajine, kde vám zmizne 1,5 milióna zimných uniforiem a kde most za miliardy dolárov dostanete len tak na podnose, je výberové obstarávanie na "diabolky" za pár stoviek Eur vtipný.

Žeby už aj patróny do malorážiek niekto pri Bachmute vyplytval?

(za postreh ďakujem Stane).

NIE!, nedáš to, bastard z kolchozu! A týmto končím, nech sa venujem záslužnejšej činnosti (písaniu iného blogu).