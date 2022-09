Norma na 5.300% alebo sedem mesiacov štvojdňovej operácie

Takže sme sa preklenuli do siedmeho mesiaca štvordňovej operácie. Norma ruskej armády je splnená na 5.300%, čo krasnoarmejcov kvalifikuje ešte pred Stachanova.

1. Ukrajinci postupujú, Rusi idú podľa plánu

V posledných dňoch som viackrát písal o nie úplne jasných správach z Donbasu a Charkovského frontu. Rýchlosť postupu ZSU bolo také rýchle, že aj vrátane utajenia niektorých krokov kvôli prekvapeniu nepriateľa sa čerstvé správy strácali v hmle. Podľa niektorých informácií sa už bojuje o Lysyčansk, aj keď krátko nato sa to upresnilo, že o ťažko skúšané mesto sa ešte nebojuje, ale dobyli sa dediny na predmestiach. Detto Lyman, cez ktorý prebiehajú mimoriadne dôležité tepny a stratou ktorého by sa celá okupačná armáda dostala do kotla bez zásobovania a dopĺňania živej sily na širšom fronte. Podľa niektorých zdrojov Lyman už padol, podľa iných je len v obkľúčení, Vysomárte sa.

Ale novinky sú skvelé a je potvrdené, že Lyman síce nepadol, ale Rusi už po vzore Izjumu pochopili, že jeho obranou už nezískajú nič. V meste sa rozbehla evakuácia kľúčovej vojenskej infraštruktúry, čo ja po doterajších skúsenostiach chápem ako situáciu, že veliteľstvá a generalita zbabelo ušli a regrútov z LLR a DLR nechali napospas Ukrajincom. Nemám prehľad ukrajinských síl v mieste, ale tipujem, že Lyman aj s okolím padnú do konca septembra, čo je vlastne do jedného týždňa oddnes. Aký to bude mať dopad na zvyšok Luhanskej oblasti a prípadne aj o trochu ďalej Doneckej oblasti, neviem, Putina a jeho pudlíkov to rozhodne nepoteší. Dá sa predpokladať, že extrémne pomalé a krvavé ruské útoky okolo mesta Doneck a Bachmut ešte uberú na sile. Čo pri tomto tempe značí NULA postupu.

Okrem tohto Ukrajinci prekročili rieku Oskol, ktorá bola poslednou prekážkou v rámci kompletizácie oslobodenia Charkovskej oblasti. Buďme optimisti a tipujme to na nejaký týždeň či dva do konca tejto fázy ofenzívy.

No a Cherson: Ukrajina zhimarsovala (© Ján Valchár) základňu v oblasti a pokántrila tam niekoľko desiatok Zmrdov vrátane dôstojníkov. Okrem toho sa vyrojili fámy, že medzi zdochlinami sú aj iránski inštruktori samovražedných dronov, ktoré Rusko na svoju obrovskú hanbu vyžobralo od tejto rozvojovej krajiny.

Otázka bez odpovede: Ak vás zabijú pri obsluhe samovražedného dronu, idete k 70 pannám rovnako ako klasický samovražedný atentátnik?

P.S. Putin kategoricky prikázal, že ruské vojská v Chersonskej oblasti sa nesmú vzdať ale majú pokračovať v ofenzíve ako doteraz. Lazar, vstaň a choď!

2. Osobitosti ruskej mobilizácie

Ako čokoľvek, čo to narušené hovädo v Kremli kedy spravilo, aj mobilizácia je takou fraškou, že Zdeněk Troška už píše scenár prebíjajúci svojou nevtipnosťou a tupotou Babovřesky a Kameňák. Písal som o nej tri diely tohto nekonečného blogu, takže len zhrniem do jednej správy posledný týždeň v Rusku: Rusko neuvažuje o mobilizácii, čo značilo v rozpätí troch dní, že vyhlásilo mobilizáciu, ale nie všeobecnú, len čiastočnú. Ohlásenie udalosti malo byť v utorok večer moskovského času, čo značí, že sa udialo v stredu ráno moskovského času a jedna z najdôležitejších udalostí v Rusku sa nahradila Labutím jazerom. Putin síce vyhlásil čiastočnú mobilizáciu 300.000 záložákov medzi 18 a 55 rokmi, ale 18-ročný neviem ako môže byť záložák a 55-ročný neviem ako môže byť ešte záložák v tomto type vojny. To ešte nie je všetko, pretože sa nakoniec ukázalo, že 300.000 zmobilizovaných nie je 300.000 ale 1.200.000, čo je tesne vedľa asi ako dĺžka tejto vojny, takže to Putinovi prepáčim. Ale v tomto výpočte ešte budem pokračovať: síce sa nemali odvádzať študenti, ale ako vždy pri Putinovi to o dvaapol sekundy neplatí a študenti samozrejme na front idú takisto. Okrem toho, ani limit 55-ročných neplatí, pretože povolavák dostali aj hodne nad 60-ročných dedkov. Povolávaní nemali byť ani zdravotne postihnutí vojaci, čo v Rusku značí, že okamžite sa zaradili do zoznamov aj títo muži. No a samozrejme samostatnou kapitolou je priraďovanie zbraní a uniforiem chudákom, pretože Rusko nemá ani toľko ručných zbraní, s ktorými by sa dalo bojovať – pokiaľ teda nerátame za bojové nasadenie zbrane jej používanie na štýl neandertálskeho kyjaka (hrdzavé Kalašnikovy) a na vzdialený boj zasypávanie Ukrajincov stvrdnutým chlebom a konzervami po záruke.

Takže mobilizácia je tradične fraškou a tragikomédiou, ale zasa neohŕňajte prosím nosmi, že ste čakali niečo iné, OK? Mačka vám mlieko nenadojí a krava myši loviť nebude, takže od Rusov musíme chaos očakávať aj v prípade, že majú zatvoriť fľašu vodky.

Situácia sa vyhrotila a na povrch vyšli počty zregrutovaných podľa jednotlivých krajov. Putina tentokrát vážne musím pochváliť, pretože konečne niečo spravil geniálne: s malinkým preháňaním sa dá povedať, že na front pôjde len ten, čo je šikmooký alebo moslim! Mestečko na mongolských hraniciach, kde tvoria väčšinu populácie Burjati, dostala 700 povolávacích rozkazov - na 5.000 obyvateľov! Nebudem teraz googliť presné čísla, ale Moskva dostala približne 30.000 rozkazov, čo je síce 42x viac, ale na mesto, ktoré má viac ako tisíckrát väčšiu populáciu. Inými slovami, Putin selektuje svojich poddaných a bez nejakého maskovania si necháva vyvraždiť čurky, teda neruských občanov.

Mobilizácia neobišla ani Krym, kde 80% povolaných sú krymskí Tatári, teda národ v hlbokom antagonizme s etnickými Rusmi (Stalin nechal Tatátov v roku 1944 vyviezť do turkménskej púšte, kde desaťtisíce umreli, vrátane vojnových hrdinov). Krym sa v poslednom referende prihlásil jasne k príslušnosti k Rusku, ale v oblasti, kde veľká časť občanov boli Ukrajinci a práve aj Tatári, je toto referendum niečo ako ubezpečenie Borisa Kollára, že to do tej silikónovej čúzy nepustí. Mnohí Tatári ušli na Ukrajinu, no časť samozrejme ostala – aby išli bojovať za okupačnú mocnosť proti svojim bratom Ukrajincom.

V podstate to celé dáva hrozivý zmysel a zároveň nezmysel. Rusko bojuje s gigantickou demografickou krízou a do konca desaťročia by počet obyvateľov klesol pod 140.000.000, prvý krát za sto rokov. (Inak po tejto mobilizácii to tipujem skôr na menej ako 130.000.000 do konca dekády). Zároveň veľkú časť novorodencov prinášajú neruské matky, prednostne na Kaukaze a ďalekom východe (Aziatky), čo do budúcna značí, že Rusko v istom momente bude národ šikmookých budhistov a bradatých moslimov. Putin je psychopat a maniak, proste bez hanby pred ukrajinské hlavne naženie čurkov a tam už na výške strát až tak záležať nebude. Logické, aj keď hrozné.

Mobilizácia sa teda prehodí na plecia etník a ja som zvedavý, kedy sa potomkovia Džingischána a Imáma Šamila k tomuto faktu postavia tvárou (a nabitou zbraňou). Zatiaľ musím neochotne vyhlásiť, že som sa mýlil, pretože rozsiahle rebélie som tipoval dodnes, teda do konca prvého týždňa. Zatiaľ to vyzerá len tak, že jediné, čo sa vzbúrilo, boli žalúdky nemoslimských regrútov a stovky matiek. Chlapi v Rusku sú asi kastráti, pretože tak tupé narukovanie pred komisie som si nepredstavoval ani v najhoršom sne. Na druhej strane, chlapi ešte poriadne ani nedorazili na výcvikové základne, takže nechajme sa prekvapiť.

Mimochodom, Rusi dojebú (sorry za vulgarizmus, tuto už synonymá neexistujú) aj výcvikové priestory. Zábery z jedného z centier, podľa krátkych rukávov počas dňa niekde na juhu Ruska, ukazujú stovky postelí rozložených pod borovicami niekde v lese. Rusi nielenže posrali všetko, oni dokonca nemajú ani na tých 300.000 – 1.200.000 vojakov priestory! Proste kasární niet! Bažanti mali šťastie, že tie postele aspoň mali plachty a že nejaký major tam omylom nenechal rozmiestniť protipechotné míny alebo čojaviemčo. Po jednom mŕtvom, ktorý umrel na infarkt hneď v prvý deň mobilizácie priamo pred komisiou, desiatkach zbitých, čo sa stĺkli navzájom pre názorové rozdiely, pre tie tisícky litrov vyslopanej vodky, ktorá regrútom pri výcviku „pomôže“ sú ľadviny v prdeli u celej divízie ďalšou kvapkou v mori ruských úspechov. Snáď si ešte pred dorazením na front navzájom nezašukajú, pretože náhla epidémia AIDS-u by už bola neznesiteľná aj pre tento blog.

3. Osobitosti ruskej mobilizácie II.

Okrem toho popísaného vyššie tu máme celkom pekné excesy v Dagestane, kde sa už strieľa do vzduchu (možno aj do protestujúcich). Lenže nie do mužov, ale do žien. Dagestanci (presnejšie Avari) asi nemajú gule, na rozdiel od svojich žien a matiek.

Ďalším vtipným potvrdením, že všetko ide podľa plánu, je fakt, že kontraktori, ktorí rukovali na šesť mesiacov na front, dostali vyrozumenie, že šesť mesiacov už v Rusku nie je šesť mesiacov podľa kalendára ale podľa toho, čo ich velitelia vymyslia. Takže pre dezoláta, ktorý sa uráža nato, že pre Rusko vraj dohoda neplatí, to má biele na čiernom, slovami ex-prezidenta a ex-inteligenta Ivana G., zvaného aj Spojený Nádor.

4. Straty ruského letectva narastajú

Pred týždňom som písal o kanibalizovaní ruských strojov na náhradné diely, čo je jasným dôkazom, že sankcie nefungujú. Rusi prikázali posádkam podieľať sa na opravách a akosi zabudli povedať, či si piloti trebárs stíhačiek majú náhradné diely nakúpiť na Ukrajine rovnako ako pračky a sušičky prádla. Pár strojov padlo na zem práve kvôli nedostatku dielov a dokonca umrelo pár pilotov. Tentokrát ale Ukrajina zostrelila podozrivo veľa vrtuľníkov a stíhačiek doslova za deň. Môže to byť náhoda, ale sú tu aj iné možnosti:

a) Rusi zo zúfalosti prikázali pilotom, aby viac riskovali nad frontom,

b) Dobrí piloti za sedem mesiacov išli všetci nachuj a Putin posiela nad bojisko kohokoľvek, kto zvládne aspoň Babettu a má pod štyri promile,

c) Ukrajina obdržala nejaké nové PL systémy od Západu

d) Befél je befél a ruskí piloti si naozaj začali sami opravovať stroje.

5. Referendum ide ako všetko v Rusku – nijak.

Tak ako všetko v Rusku, aj referendum má isté špecifiká. Aby bolo v Rusku nejaké referendum úspešné, musí spĺňať jednu podmienku – musí sa udiať. Referendum a úspešné sú v Rusku synonymami, takže nikto ani nečaká, že by aktuálne hlasovania v zdevastovaných oblastiach Ukrajiny mohli skončiť inak ako hlasným DA!

Lenže je to tragikomické ako celé Rusko. Hlasovacie lístky sa musia roznášať po barákoch, pretože každý príčetný obyvateľ hlasovanie ignoruje. Okrem toho tie zapredané suky, ktoré urny a lístky roznášajú, musia sprevádzať ozbrojení vojaci (v minimálne jednom prípade podľa brád súdim, že Čečenci), ktorým ale nikto neotvára dvere. Takže hrdlorezi musia preto vykopnúť dvere, aby sa domácich s hlavňami Kalachov opretými o hrude slušne opýtali, či chcú hlasovať a prečo chcú odpovedať práve DA!?

A teraz pointa: prídete do nejakej krajiny, svojim delostrelectvom ju rozoriete tak, že aj Merašice sú popri tom pozláteným Hallstadtom s dúhou nad strechami, pozabíjate XY% populácie (dosaďte si podľa toho, ako veľmi vám hovorili NIE, NECHCEME VÁS!) a potom prídete s ozbrojeným kozojebom, ktorý vám vykopne dvere, ukradne hajzel a mikrovlnku a ešte vám dá do rúk leták s kolónkami DA! a DA, TOČNO!, aby ste zakrúžkovali správnu odpoveď... Prečo ten Putin nechráni lesy a nevyserie sa nato? Veď mohol povedať, že na Donbase a Chersone sa zúčastnilo 105% populácie vrátane dvesto rokov mŕtvych a z nich 200% zakrúžkovali DA! aj DA, TÓČNO! tromi krúžkami a jedným hákovým krížikom. Viete koľko vytlačenie hárkov stálo túto planétu emisii? Grétka sa z toho musí na jachte obracať...

Výsledky ešte neboli zverejnené, ale predpokladám, že ako Jára Cimrman potiahol šachovú figúrku na G12 a teda dal prvý aut v histórii šachu, tak toto budú prvé referendá, kde to skončí univerzálnym trojciferným výsledkom pri jednocifernej účasti.

A zasa tu nehľadajte logiku, pretože a) Ani jedna z oblastí nie je dobytá úplne a v prípade Zaporožskej oblasti dokonca Rusi nemajú v paprčiach ani len hlavné mesto,

b) Tentokrát im to na rozdiel od Krymu neuzná ani...čo ja viem kto,

c) Hranice sa posúvajú v ruský neprospech a tam, kde včera hlasoval Serhij pod hlavňami Kalašnikova DA!, zajtra bude viať siňožoltyj prapor. A nové, proukrajinské DA, TÓČNO! bude naozaj úprimné.

d) Žvásty o tom, ako to bude ruské územie a Rusko si svoje územie nedá, ani keby malo použiť jadrové zbrane, nežerie už ani Slobodný vysielač.

Ale jedno sa dá Rusom uznať: takto krásne si verejne formou volebných komisárok identifikovať kolaborantov, ktorí buď o mesiac budú utekať s plnými kuframi na východ alebo skončia v ukrajinských väzniciach na doživotie, to chce kumšt!

6. A jedna špekulácia na záver...

Toto je príliš bujará správa, ale ak je to pravda, znamenalo by to niečo medzi Pandorinou skrinkou a malým svetielkom na konci tunela. Upozorňujem, že sa jedná stále o špekuláciu, no trvá už tri či štyri dni bez rozuzlenia a ja mám už obhryzené nechty.

Čínsky prezident, generalissimus a čojaviemčo v jednej osobe, Si Tin-Pching, zmizol z verejnosti a viaceré krajiny, prednostne tie, ktoré majú s Čínou najväčšie problémy, začali špekulovať, či nie je v domácom väzení, rozumej: či neprebehol v Číne prevrat. Podľa týchto fám mal nechať Li Qiao-Ming, generál čínskej ľudovej armády, Macka Pú zvlhnúť (toto bol vážne blbý preklep, ale nechám ho pre srandu tam; malo byť zvrhnúť) a posadiť mimo dianie. Nebolo by to prvýkrát, keby si diktátori takto medzi sebou vybavovali účty, ostatne Chruščov a polovica nesovietskych komunistických papalášov skončila rovnako alebo horšie. Nad severnou Čínou pozastavili tisícky letov (posledné číslo, ktoré som poobede videl, bolo až 9.000 letov), do Pekingu smerovali kolóny vojenských vozidiel dlhé desiatky kilometrov a Macko Pú sa neozval niekoľko dní.

A teraz snívajme spoločne: ak Si Tin-Pchinga Li Qiao-Ming (bože, to znie ako citoslovce zadretého smetiarskeho auta) skutočne odstavil, môžeme mať dve alternatívy: buď bol Macko Pú pre armádu príliš mäkký a nástup jastrabov v Pekingu je zlou, veľmi zlou správou v kontexte ukrajinskej vojny, alebo stranícke kádre nie sú spokojné s problémami najväčšej krajiny sveta a proste Macka Pú zvrhli, lebo chceli otočiť kormidlom.

O Číne a jej drastických problémoch mám rozpracovaný samostatný blog, ktorým som nechcel riediť moju primárnu tému, Ukrajinu a Rusko. Na rozdiel od dezolátov, ktorí vidia v Číne borca a budúcu ekonomiku číslo jeden, ja v nej vidím bublinu, neskutočnú Pandorinu skrinku plnú neriešených problémov, demografickú a ekologickú krízu a potenciálne najväčší krach v dejinách. Blog je pripravovaný na mierové obdobie, no ak ma veľmi, veľmi poprosíte, možno strávim budúci víkend nie na chate ale za klávesnicou a pustím ho do éteru ešte pred Putinovou smrťou. Číslo účtu priložím na požiadanie (smajlík).

Takže Čína má problémov viac ako ukazuje svetu, na čo sme si pri 10x menšom Rusku zvykli, no v tomto prípade to prinajmenšom mňa desí viac ako si pre zmenu priznávam ja. Ak Li Qiao-Ming má nejaké svedomie a chce tieto problémy riešiť ešte pred puknutím, je aktuálna fáma o odstránení tej animovanej postavičky pozitívnou správou. Ak je ale generál zástupcom radikálneho vojenského krídla, ako napríklad mnohí v dnešnom, de facto skrachovanom, porazenom a rozpadnutom Rusku, tak to si idem radšej navýšiť poistku a kúpiť dvesto roliek toaletného papiera. Nič viac nám nie je treba ako posielať zbrane ešte aj na Taiwan a ubytovávať u nás v pionierskom tábore popri Ukrajinkách aj Taiwanky. V časoch, kedy nás trápia vysoké ceny pohonných hmôt, zemného plynu, hroziaci hladomor v Afrike, rebélia v Iráne a odchod SaS z vlády, duo sfanatizované Rusko a sfanatizovaná Čína by bola v tomto prípade šiestou poľnicou z Biblie (siedmou bude už len pokračovanie Slovanov). Čína je trochu ako Saudská Arábia na trhu s ropou – kým Západ a darebácke štáty sú na jasných pozíciách, Saudi proste zvýšia či znížia ceny ropy podľa potrieb a vyhodia ceny komodity tak alebo onam. Ak chce byť Čína darebáckym štátom, bude to problém. Ak naopak uprednostní ekonomické záujmy pred bombardovaním Taiwanu, Putin môže rovno zaliezť do bunkra.

7. Putin zaliezol do bunkra

Potkan sa podľa správ zľakol masových demonštrácií v Rusku a utiekol na svoj palác v pohorí Valdaj. Zasa: je to čerstvá správa, ktorú nevieme ešte potvrdiť, ale mňa osobne by to neprekvapilo. Putin je nesmierny zbabelec, čo dokazujú jeho nekonečné stoly, videá, kde ho museli snímať pred zeleným plátnom a štatistov doplniť neskôr, výmena jeho ochranky na začiatku vojny aj jeho údajný pobyt niekde v bunkri na Altaji počas korony. Iné správy hovorili o jeho zdrhnutí pred cca dvomi týždňami, kedy pod vplyvom devastujúcich správ z Charkovského frontu zrušil poradu s generálmi (jeden ho poslal do p***) to psychicky nedal a vypadol z Moskvy do Soči. Proste génius a stratég svetového rangu.

Keďže o Puťkovi je známe, že sa mieša generálnemu štábu ako keby sám bol plukovník či dokonca generál, je to dobrá správa. Chorý človek bez chrbtovej kosti, ktorý odvoláva a menuje veliteľov podľa toho, koľko botoxu mu ráno vstrekli do ksichtu, ktorý kibicuje profesionálnym vojakom do roboty a navyše pošle do zákopov ľudí, ktorí sa mu búria na uliciach a pred ktorými uteká mimo hlavné mesto, musí robiť obrovské chyby (na druhej strane, on celý život zjavne nerobí nič iné). Znova, ak je to pravda, je to veľmi optimistická správa a hovorí o tom, že tomu dementnému lemurovi sa to spod rúk sype.

P.S. Aktuálne správy 20:20: v Dagestane sa strieľa a davy útočia na fízlov.

P.S.2: Ukrajina zostrelila Su-25. A zostrelila aj Mil-18, ktorý Rusko poslalo kvôli evakuácii pilota onoho Suchoja 25. Či zostrelia aj druhý záchranný vrtuľník, uvidíme do rána.

P.S.3: Kazachstan zablokoval bližšie nešpecifikovaný koridor, ktorým Rusi obchádzali sankcie. Predpokladám, že nejaká kazašská firma nakupovala na Západe veci zo zoznamu a cez Kazachstan ich vyviezla do Ruska. Tomu je koniec. Otroci sa prebudili a vycítili príležitosť na otrasenie sa od diktátora.

P.S.4: Ukrajinský poslanec Janukovyčovej vlády, Oleksij Žuravko, dostal priamy zásah HIMARSami alebo podobnými lahôdkami. Človek, ktorý v Chersonskej oblasti pravdepodobne očakával vysoké posty, bude oddnes škrabkať dážďovkám gule. Úprimne povedané, ak som posledných 8 rokov alebo trebárs len posledných sedem mesiacov kolaboroval, asi by som veľmi, veľmi zle spával.