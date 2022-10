Ôsmy mesiac štvordňovej operácie (...ale keby Putin chcel!)

1. Cherson a Kachovka

Cherson je momentálne najhorúcejším miestom planéty, a akosi typicky rusky to vyzerá, že ho Zmrdi čoskoro zahasia. Akékoľvek neúspechy neschopnej armády s neschopným vedením pod taktovkou mimoriadne neschopného prezidenta musia byť pod vplyvom doktríny neúspešných vykúpené krvou nie nepriateľa, ale bezbranných civilistov, lebo veď na viac sa nezmôžete. Desiatky útokov na infraštruktúru Ukrajiny takto krátko pred zimou sú barbarské, ale na druhej strane od barbara ruského typu by nám barbarský čin nemal pripadať neprirodzený. Kyjev vyhlásil, že predpovedá ďalšiu vlnu utečencov, tentokrát nie pred vojnou ale mrazom, nedostatkom energií a potravín. Zima si zatiaľ dáva pohov, ja ako milovník snehu a mrazu sa prvýkrát v živote modlím zato, aby bola rovnako čajová ako tá ostatná. Európa stopercentne pomôže, ale lepšie bude, ak sa situácia nevyfarbí načierno.

No a nazad na Chersonský front: Rusi ustupujú z Berislavu, čo je jedno z najväčších miest v tejto oblasti. Okupanti stiahli dôstojníkov a lekársky personál, ZSU obsadili rozsiahle časti na severe, ale zatiaľ to nevyzerá na totálny prielom. To, že Kremeľ je zúfalý, jasne ukazujú vyjadrenia vojenských aj politických elít, ktoré sa točia okolo horúcej kaše, no výsledkom rozsiahleho a zamotaného pokecu je to, že sa budú musieť „ťažko rozhodnúť.“ Ďalším náznakom, že čoskoro dôjde k presunu zachvatčikov na ľavý beh Dnepra, je zamínovanie Kachovskej elektrárne, o ktorom som písal minulý týždeň. K tejto téme pár doplnkov a nových informácií: dnes ráno som zistil, že brehy Dnepra od Kachovky nižšie majú zvláštne úpravy. Kým Chersonský, teda pravý breh rieky, je veľmi dobre zabezpečený proti povodniam, logicky preto, pretože mesto má 300.000 obyvateľov, ľavý, teda Rusmi naďalej držaný breh už tak dobre vystužený nie je a prípadné odstrelenie stavby by urobilo ďaleko väčšie škody práve na miestach, kam evakuujú (unášajú) ukrajinských civilistov.

Záplavová vlna by vedela dosiahnuť vyššie časti prítoku Inhulec, riečku, ktorá pretína okupovanú Chersonskú oblasť na dve polovice. Dediny proti prúdu by asi boli v istej miere postihnuté vlnou, otázne je nakoľko. Dediny a mestá na ruskom brehu by pravdepodobne mali tisíce či desaťtisíce mŕtvych, pokiaľ by sa neevakuovali ďalej od prítokov a zníženín. A teraz pozor: odstrelením nádrže by sa Krym, pomerne suchá oblasť závislá na vode práve z tejto nádrže, dostal znova na suchoty. Počas prvej vojny v roku 2014 sa Rusi ako je pre Rusov typické dostali ku Krymu, čo zožalo potlesk po celom Rusku, ale ako vždy to bolo bez domyslenia bodu 2, teda odkiaľ novookupované územie bude brať vodu. Keďže Krym okrem ovocia a zeleniny pestoval napríklad takú ryžu, ktorá vody potrebuje kvantum, poľnohospodárska produkcia bola odrezaná od zisku. Jedným z dôvodov obsadenia Chersonu hneď na začiatku bol aj ten, aby sa zablokovaná dvojica kanálov z Kachovky na Krym znova otvorila a Krym sa dostal nazad na úroveň pred rokom 2014.

Uvidíme, čo sa teda udeje, v každom prípade celý Západ a Ukrajina hovoria už týždeň jednu verziu, že Rusi Kachovku zamínovali a odstrelia ju. Rusi tvrdia, že ju zamínovali Ukrajinci (!) alebo že ju Ukrajinci odstrelia. Potom budú hovoriť verzie tri až osem, podľa toho, ktorý dôkaz nájdu Západné tajné služby alebo ktorý z ruských vojakov sa nedopatrením prizná k zločinu na sociálnej sieti. Rovnako to bolo vždy, napríklad pri zostrelení lietadla MH 17 bola jediná verzia zo Západu a doslova tucty verzií zo strany Kremľa, plus samozrejme nepripustenie Západných vyšetrovateľov na miesto činu.

2. Vojnoví štváči na fronte. A „na fronte.“

Ako som písal v minulom diely, Igor Girkin narukoval na front, čiže sa mu splnil sen, o ktorom sníval niekoľko mesiacov. Ako typický Rus sa musel preukázať tým, že je na fronte niekde neďaleko Donecku, len ako typický Rus zabudol vymazať metadáta fotografie a ako typický Rus sám seba usvedčil z klamstva. Fotografia, pod ktorou sa chvasce prítomnosťou na pôvodnom území Ukrajiny, totiž vznikla v Rostove na Donu, približne 150 kilometrov od frontu. Hrdina, no čo už. Snáď už dorazil...

Na druhej strane WarGonzo, vlastným menom Semjon Pegov, proruský vojnový štváč, podľa všetkého reálne narukoval priamo na front – a ihneď bol ranený. Teda možno. Na záberoch mu ošetrujú nezranenú nohu, ktorú mu podľa textu rozbila protipechotná mína. Neviem, mne nohu nikdy protipechotná mína nepoškvrnila, ale na druhej strane si myslím, že ak by sa tak stalo, nebudem mať nožičku čistú, neskrvavenú a nebudem hneď pod videom žiadať divákov o zdieľanie a lajky. Pegov zjavne nebol zranený a celé to je šaškáreň, buď aby sa vyhol nasadeniu na fronte, alebo je to zinscenované priamo na žiadosť armády ako dôkaz, že síce vojaci zranení byť môžu, ale armáda sa stará ukážkovo.

Vystrelil vôbec WarGonzo za tieto posledné týždne?

3. Wagnerova línia zadrží Ukrajincov. Ale len mimo front!

Keď si myslíte, že Rusi už klesli dostatočne hlboko a hlbšie sa nedá, zaktivizujú svoje dezolátske gény a pudy svojich poloopičích predkov a dno predsa len prebijú.

Aktuálne sa im to podarilo svojou obrannou Wagnerovou líniou, rozsiahlou stavbou zákopov a dračích zubov, ktoré majú zastaviť ukrajinský postup. Keďže už ôsmy mesiac ide všetko podľa plánu a v ruských politických talkshow sa normálne s kamennou tvárou bavia o tom, že „po tom, čo dobyjeme Záporožie“ si poradíme so zvyškom, tak obranná línia proti ZSU dáva logiku. Teda ak ste Rus, samozrejme. Wagnerova línia je technologická vymoženosť, ktorú využil už maršal Bagration proti Napoleonovi pri Borodine, teda dvesto rokov nazad – diera v zemi s predprsňou hliny. V čase Napoleona, americkej občianskej vojny alebo v zákopoch na Marne sto rokov po Bagrationovi dával výkop mimoriadny zmysel, pretože delostrelectvo bolo pomerne neefektívne, nepresné a dostať granát zo svojho zákopu presne do nepriateľského zákopu a nie meter zaň bol ťažký oriešok. Dokonca v časoch prvej svetovej vojny sa vrátili technici na strane brániacich sa k idei katapultu, ktorý by po veľmi ostrej dráhe vrhal granáty tých pár desiatok či stoviek metrov.

Dnes na to nepotrebujete katapult. Máme presne navádzané strely, rakety pokrývajúce rozsiahle plochy a hlavne miniatúrne, veľmi lacné drony voziace podvesené bomby (skôr bombičky), ktorými dokážu doslova na centimeter presne zasiahnuť jednotlivca alebo skupinku vojakov. Web je zaplavený videami z kamery dronu niekde z hračkárstva za dvesto Eur, na ktorých nič netušiaci vojaci sa presúvajú po lese alebo odpočívajú v zákope, keď zrazu medzi nich dopadne bomba veľkosti fľaše a dotrhá im nohy alebo ich úplne vypne uprostred šlofíka. Nové drony dokonca môžu niesť šesť až osem bômb, dokonca citeľne ťažších a schopných prebiť pancier. Statický cieľ, vojak v zákope, ktorý dokonca nemôže ani poriadne uskočiť a tlaková vlna sa nešíri všetkými smermi ako pri explózii na povrchu, je v tomto type boja v podstate ružou na strelnici. Netreba ho zabiť, stačí mu šrapnelami dotrhať nohy či brucho, takže ďalší dvaja kolegovia ho budú musieť odtiahnuť do zázemia (pričom sa sami stávajú lepším cieľom). Zákopy teda nie sú nejakým riešením, keď nemáte iné zložky armády (čo Rusi zjavne nemajú a nebudú mať).

A teda Wagnerovci si teda vybudovali sieť zákopov, aby zastavili postup ZSU. Neviem, čo si od toho sľubujú, ale celá obranná stavba má... 2 kilometre. Na propagandistických videách sa snažia vyorať perfektnú čiaru, proste nech to dav vidí, ako sa snažíme!, lenže z celého tisíc kilometrového frontu opevňujú len dva kilometre. Význam tohto diela nie je ani náhodou vojenský, len Rusi sú zo zúfalosti odkázaní na propagandistické videá pre svoje vlastné publikum. Už len ten rozsah...

Ale toto nie je jedinou stavbou tohto typu. Aktuálne reportáže ruskej televízie ukazujú rozsiahly dvojitý pás dračích zubov, teda protitankových ihlanov, ale vo vnútri ruského územia, neďaleko Belgorodu! Ihlany sú akési divné, na pôde ani len nie je vidieť nejaký tlak na povrch (predpokladám, že dračie zuby by mali byť ťažké, teda z betónu alebo ocele a teda pri výške pol metra vážiť tonu či tak nejako). Neprekvapilo by ma, keby to boli nejaké plastové atrapy alebo modely z tenkého plechu vážiace rádovo v kilogramoch či pár desiatok kíl, ktoré narýchlo rozostavili pozdĺž hranice. Zasa, nielenže takéto atrapy dračích zubov nie sú prakticky využiteľné, oni pravdepodobne ani len nemali byť využiteľné a celé toto divadielko je len propaganda pre tupých Rusov, ktorých treba vystrašiť. Belgorod je krížom od Charkova cca hodinu jazdy autom, a keďže celá Charkovská oblasť je oslobodená a v smere severne od Charkova okrem ruského ostreľovania civilných cieľov neprebiehajú vojnové operácie, má táto šaškáreň asi taký zmysel ako premiestniť diaľničné stavebné mechanizmy niekde do Osturne a tváriac sa, že ideme robiť diaľnicu do Košíc. Okrem toho, ukrajinská armáda aj vláda jasne povedala, že na ruské územie sa vstupovať nebude a celá misia ZSU je fokusovaná len na vyhnanie svíň z územia Ukrajiny.

4. Padajú stíhačky, želajte si niečo!

Pred týždňom nám do paneláku v Jejsku zapikovala stíhačka Suchoj 34 a zostalo nám tam oficiálne 15 mŕtvych civilistov, skromná náplasť za ostreľovanie iránskymi dronmi a Kindžalmi týždeň predtým. Včera sa nám situácia zopakovala a Suchoj 30, podľa oficiálnych správ pri cvičnom lete, nám padla na bytovku v Irkutsku. Obaja piloti sú mŕtvi a podľa oficiálnych správ nikto nezahynul v samotnom dome. Otázkou je, čo bolo dôvodom tohto pádu; na záberoch stíhačka ide k zemi ako asteroid, čo v podmienkach Irkutska (v zmysle, že sa tu nebojuje a lietadlo rozhodne nedostalo zásah) značí, že pilot buď spáchal samovraždu, omdlel alebo sa lietadlo porúchalo a padlo ako kameň. Keďže v Jejsku sa tesne pred dopadom zjavili odpaly katapultovacích sedadiel (prežil len jeden z členov posádky), predpokladám, že sa nejednalo o poruchu stroja (v zmysle pokazeného motora alebo nejakej inej súčiastky), pretože piloti by sa katapultovali, keď už by nedokázali vyviezť stroj mimo mesto. Strmhlavý let ako za čias Hansa Rudela by nemal zmysel pri nejakom núdzovom manévre – vychádza mi z toho, že pilot alebo obaja piloti boli v bezvedomí.

Tak ako tak, je to ďalšia ťažká rana pre ruský aerokozmický priemysel. Do tohto blogu som chcel spomenúť ešte pred víkendom zmienku z ktoréhosi denníka, že ruské letecké firmy zažívajú strmhlavý pád – a hľa, prešiel víkend a oni to už aj nacvičujú.

A teraz otázka do pléna: skutočne sa jedná len o súhru náhod alebo o jasný dôkaz totálnej devastácie ruského letectva, rozkradnutia miliárd dolárov na náhradné diely, ktoré dnes, po ôsmych mesiacoch sankcií nie sú Rusi schopní pokryť? Ak to nie je náhoda ale výsledok systematických chýb a kanibalizácie strojov, tak pre Ukrajinu to značí skvelú správu. Ruské stroje padajú a budú padať ako muchy v čoraz väčšej kadencii. Aktuálne pády (zostrely) doslova desiatok mašín vrátane najmodernejších Kamovov a Suchojov budú častejšie, čo zasa v druhom slede bude značiť nasadzovanie menej zdatných pilotov, horších stíhačiek (teším sa na MiG-y 21, hahaha) a čoraz väčší tlak ukrajinských síl, ktoré sa po frontovej zóne budú promenádovať bez ostychu.

5. Irán v hre. A Izrael tiež.

Irán vehementne popiera, že by dodával Rusku nejaké drony, rakety a podobne, hoci nielenže je jasné, že tieto drony sú jeho, ale Rusi na nich azbukou píšu názov (Šahíd); tentokrát sa aj ruský komentátor v priamom prenose pomýlil a zakázal pýtať sa ho na iránske drony. Po novom ide Irán, rozvojová krajina, dodávať Rusku (takisto rozvojová krajina) nejaké plynové turbíny a ďalšie zbrane, hoci stále to tají a zapiera. Spoločným menovateľom každého nedemokratického režimu je notorická lož, ktorá sa zjaví okamžite nato, ako niekto otvorí hubu. Aby si Irán zachoval tvár, robí sa, že nič nevieme.

Ale zrazu im Izrael vybombardoval fabriku v Sýrii, kde drony a rakety údajne vyrábajú. Po veľmi trápnom a pre mňa veľmi nepríjemnom zlyhaní židovského ministra obrany, ktorý sa postavil k téme vojny, kde zjavní náckovia idú vraždiť civilistov s pojmom denacifikácia na perách, tak vlažne, že aj Scholtz sa má čo učiť, konečne Tel Aviv spravil niečo, čo sa mu ráta. Ak je pravda, že závod bol zničený, tak Židom patrí veľká vďaka a Iránu iba slzy na tvári. Tel Aviv si musí uvedomiť jednu zásadnú vec: Teherán má jedného úhlavného nepriateľa v dosahu dronov a rakiet, a tým nie je Saddám ani Biden. Rusko nemá na masovú výrobu či nákup prostriedky, ale ruskí inžinieri v spolupráci s iránskymi technikmi sú schopní pomerne jednoduché stroje upraviť a vylepšiť. Druhá generácia Šáhidov môže začať šarapatiť v izraelských elektrárňach – potom bude neskoro, milý Benny Gantz. Máte Iron Dome, OK, ale lepšie je ho nevyužiť ako využívať pravidelne na drony v cene Fabie.

6. Postup na iných frontoch?

Zo severu frontu, teda od Lymanu a Izjumu, nemáme správy a vyzerá to, že Ukrajinci sa buď preskupujú alebo majú zlé podmienky na väčší útok. Na druhej strane sú potešivé správy z Doneckej oblasti, kde sa Rusi neúspešne snažia o zmysluplný postup pri Bachmute a za osem mesiacov pokročili doslova o pár kilometrov (od začiatku vojny cca 15).

Dva mesiace Orkovia bojovali o fabriku na výrobu asfaltu – a Ukrajinci ju dobyli nazad za dva dni! Túto oblasť držia Wagnerovci a ako bolo povedané prednedávnom, priemerná životnosť novozverbovaných väzňov v skupine Wagnera dosahuje cca 10 dní od nasadenia – potom čierny vak alebo amputácia haksne.

7. Máme nedostatok munície. Jasné.

Rusko došlo o jednu z najväčších fabrík na výrobu munície, konkrétne tú v Perme. Niekoľko mŕtvych a ranených je jednou stratou, ale Rusko sa potýka s katastrofálnou situáciou s dopĺňaním munície a o zásoby už obrali aj Lukašenka. Strata jednej z kľúčových fabrík je pre nich ťažkým úderom. Náhoda, partizán, riaditeľ zakrývajúci stopy? Neviem, hlavné je, že z fabriky prinajmenšom pár týždňov nezíde ani diabolka.

Na druhej strane iDnes prinieslo správu, že Západ dochádza o mnoho zásob a nebude môcť Ukrajinu zásobovať dlhodobo. Toto ma zaujalo, pretože Západ nemá poškodené fabriky, nemá sankcie na kľúčové čipy či iné súčiastky a polovica fabriky nie je zahrabaná na fronte. Každý typ zbrane, ktorý sa dodáva osem mesiacov na Ukrajinu, môže byť kedykoľvek zadaný do výroby a zdroje sú doslova nekonečné. USA či Európa nemajú potrebu dopĺňať lietadlové lode (výroba rádovo okolo desať rokov), stíhačky či bombardéry (výroba vraj okolo dvoch rokov od zadania objednávky po prvý let), bavíme sa o tankoch, delách, munícii a raketách. Predpokladám, že pri nich je dodacia lehota rádovo v mesiacoch (samohybné delá) až týždňoch (väčšina munície). A nemám inteligenciu dezoláta, ktorý predpokladá, že US alebo EU-vlády najprv konajú a až potom rozmýšľajú, ako to nepochybne je v Kremli. Stavím sa, že v Pentagone aj ostatných ministerstvách sa uvoľnili rozsiahle čiastky na doplnenie arzenálu už veľmi krátko po začiatku vojny, takže nejaký Stinger, Javelin alebo HIMARS boli objednané niekedy v marci a dnes sú na výrobných linkách. Na nete som čítal štatistiku, koľko trebárs len také USA majú v zálohách tankov Abrams - rátalo sa to na tisíce, čo je viac ako Rusko má zostatkových! Nehovorím ešte o kvalite zakonzervovaných Abramsov a dnes na front dovážaných tankov T-62...

8. Zlá správa z Číny

Si Ťin-pching alias Macko Pú, o ktorom som písal cca tri týždne nazad ako o nezvestnom politikovi, ktorého mohla zomlieť konkurencia, sa zjavil – a zomlel konkurenciu. Chu Ťin-Tchao, jeho predchodca a hlasný oponent, bol doslova vyvedený z parlamentu, až mi to pripadalo ako keď je cigánča vyvádzané z Tesca s cigami vo vrecku. Starec (má takmer 80) zjavne namietal, keď bez ohlásenia za ním prišli rúškami maskovaní vyhadzovači a vytiahli ho preč. Macko Pú sa prvýkrát v živote usmial, čo svedčí o tom, že to bol priamo jeho príkaz, naviac veľmi očividné posolstvo pre konkurenciu v parlamente a strane. Dedo je pravdepodobne neškodný, no ako symbol hroziacej čistky vhodný.

Macko Pú očistil aj ďalších vysokopostavených členov strany, čo nie je dobrou správou pre nás. Ako som už avizoval skôr, chystám sériu blogov o Číne a vo všetkých mi vychádza, že Čína čoskoro zažije veľký prepad – tak demografický, ako aj ekonomický a politický. Macko Pú je spiatočníkom, ale veľmi zlým spiatočníkom. Tragicky zaostalá, populačne najväčšia krajina sveta, sa rozhýbala až po reformách, ktoré ju dotiahli oveľa ďalej ako Maove pokusy a automatické omyly, a aj keď výsledok nie je úplne dobrý, reformy viedli k vymaneniu značných stoviek miliónov Číňanov z ohromnej chudoby do strednej triedy. Macko Pú je proti tomuto a údajne by rád videl väčší vplyv strany a štátu na ekonomiku – ako to končí, videli desiatky miliónov ľudí, ktorí umreli od hladu tak v ZSSR ako aj samotnej Číne (a samozrejme satelitoch). Číne hrozí ekonomický kolaps podobný ako v USA v roku 2007 len oveľa tvrdší, čo by rozdelenú krajinu oslabilo možno aj na pokraj občianskej vojny.

Ak ale Si Ťin-Pching ovládne armádu, stranu, políciu, hypoteticky môže vybičovať krajinu na inváziu niekam za hranice, prednostne na Tchaj-wan. Zopakoval by sa scenár z Ukrajiny, kde sa osobné mánie jedného tragéda pretavili do státisícok mŕtvych a ranených. Tchaj-wan má výhodu v 80 kilometroch vody a USA pod nosom. Vylodenie nie je ako nasadiť zmobilizovaným Adidasky a dať im do ruky sapík, aby sa váľali v blate a hrali sa, že bojujú. Vylodenie by viedlo k tisíckam obetí predtým, ako by sa vôbec noha Číňana postavila na pôdu ostrova. A práve týmto smerom asi pôjdu investície strany predtým, ako demografia, ekológia a medzinárodná situácia (plus extrémne zadlženie krajiny) zamedzia akémukoľvek konfliktu s USA a okolitými krajinami.

9. ...ale keby Putin chcel!

Keď čítam komentáre pod rôznymi článkami, mám pocit, že Slovensko sa skladá z ohromného množstva dezolátov, ľudí s proruským videním sveta a atrofovanou logikou. V praxi sa mi to stáva málokedy, možno preto, že väčšina môjho okolia je prevažne vzdelaná a nezvyknem navštevovať výčapy štvrtej cenovej skupiny. Včera som s priateľkou navštívil bar, kam chodievam cez deň na kafé, a dali sme si tesne pred záverečnou pifko. Ako mnohí viete, Inna je utečenkyňou pred vojnou a zažila si dosť nepekné veci (o nich viac dakedy nabudúce). V podniku bolo pár starých známych, s ktorými si roky tykám a o ktorých som vedel, že sa v politických otázkach nezhodneme.

Stručne: Putin je king a ako strašne pomohol Rusku; Ukrajina je žobrák a môže jej za to ten feťák Zelenskij, ktorý je jasné, že berie drogy, pretože je to jasné. Čaputová je dosadená Amerikou, pretože na rozdiel od Ruska, kde sú vo volebných miestnostiach kamery, u nás to boli zmanipulované voľby a teda je dosadená Amerikou. Ukrajina vojnu prehrá a keby Putin chcel, skončil by to veľmi rýchlo. Cherson aj ostatné oblasti sú jasne ruské, pretože drvivá väčšina obyvateľov hlasovala ZA a to sa v histórii ľudstva stalo len na Kryme, takže to musí byť pravda a nie je to zmanipulované.

Partia bola opitá, preto som nechcel príliš tlačiť na pílu, ale úprimne som sa zasmial – a to som nemal robiť. Jeden z nich začal byť agresívny, pretože je jasné, že keď nevieš presvedčiť o svojej pravde argumentmi, musíme to podtrhnúť päsťami. K bitke našťastie nedošlo, s priateľkou sme sa mu vcelku vysmiali, čo ho zmiatlo viac ako výsledky volieb PS-Spolu. Len mi nejde do hlavy jedno: ako môže byť niekto tak extrémne naivný a tak zaslepený, že dokáže s kľudom Angličana povedať takú sériu nelogickostí, protirečiacich si tvrdení a neobyčajne detinských „argumentov“ a tváriť sa, že som nad vecou? Možno je to tým, že v diskusiách vidím takýchto exotov denne, ale jedná sa o anonymné postavy. Toto je človek, ktorého poznám celý život. Naviac sa nejedná o prototyp dezoláta ĽSNS a Republiky, teda negramotný trtko, trikrát rozvedený, bez zubov – naopak, je to podnikateľ. Žeby som iba v rámci môjho poznávania ľudí príliš filtroval rôzne kategórie?

V každom prípade to bola kombinácia trápnosti a pre mňa aj hlbokého zamyslenia. Putin by im to ukázal, keby chcel. Ale asi nechce a vyhovuje mu to takto.