Peter Veľký, Vladimír Malinký a Alexander Zbytočný.

Tak sa nám Vladimír Vladimírovič zasa opustil! Vo svojom tradičnom monológu, teda zmesky blúznenia, splietania piateho cez deviate a selektívneho krútenia histórie, sa odvolával na jedného z najvýznamnejších panovníkov cárskeho Ruska, Petra Veľkého.

1. Peter Veľký, Vladimír Zakrpatený

Kto bol Peter Veľký a čím sa zapísal do dejín? V prvom rade mu patrí veľká vďaka zato, že otvoril ríšu svetu a z nejakého Ruska sa stalo európske Rusko. Reformoval správu krajiny, dobytím močiarov okolo dnešného Petrohradu a zvládnutím výroby pokrokových plachetníc prelomu 17. a 18. storočia sa z Ruska stala aj námorná veľmoc, obchodný hráč a jeden zo spoluvládcov Baltického mora. Nová krajina mala meno, čo sa nedá povedať o Rusku ktoréhokoľvek predchádzajúceho storočia. Porážkou Švédov, Otomanov a Poliakov mu zabezpečilo (rozšírené) hranice; dokonca aj Fínsko, od čias východných krusád švédske, pripadlo ako jedna z provincií Rusku. Porazil slabnúcu perzskú ríšu a svoj vplyv rozšíril až na Kaukaz, čím obmedzil Osmanskú ríšu. Prikázal povinné vzdelanie pre deti (zatiaľ len šľachtické, bojarské a miestnych úradníkov), čím na generácie dopredu zabezpečil vzdelané vrstvy a potenciálnych zamestnancov pre štátny aparát.

Peter Veľký zreformoval armádu, systém správy, námorníctvo, prakticky čokoľvek, čo v dovtedajšej krajine zaostávalo (rozumej: všetko). Z mongoloidnej krajiny sa stala Európa, a zotrvačnosťou zostalo Impérium európskou mocnosťou ešte dvesto rokov.

Ako to bolo neskôr z ruskými vládcami? Až na Katarínu Veľkú (rodená Nemka) a Stalina (gruzínsky kriminálnik) všetci vladári boli etnickými Rusmi, hoci miestami v nich samozrejme prúdila aj iná krv (Lenin, viacerí cári). Cárske obdobie bolo vekom vzostupov a pádov, ale v podstate neustále sa Rusko držalo medzi krajinami, s ktorými sa ráta.

Potom prišiel spomínaný Lenin a následná éra rozvratu, hladomorov, genocíd, občianskych aj vonkajších vojen. Rusko, vtedy už ZSSR, bolo zaostalou krajinou, ktorej sa pokrok prvej polovice 20. storočia vyhýbal a ktorému sa Európa a USA vzďaľovali každým dňom. Druhá svetová vojna tomu urobila prietrž (viac v ďalšom blogu), ale reálne bolo ZSSR zaostalou, primitívnou krajinou bez pozitívneho vplyvu na svet.

A neskôr sa ZSSR rozpadol, vzniklo nové Rusko, ktoré si vypilo kalich horkosti predchádzajúceho režimu do dna, Rusko, ktoré malo možnosť na nový rozkvet a zúročenie nerastného bohatstva... a ktoré nikdy nezúročilo. Áno, lebo Putin.

Presne ten Putin, ktorý sa dnes odvoláva na Petra Veľkého, cára, ktorý vytiahol zaostalú krajinu medzi európsku šľachtu a veľmoci. Pri ničom sa nedá viac gúľať očami ako pri podobných rečiach – skorumpovaný trpaslík na umelých opätkoch, s kilogramom botoxu v tvári, po plastických operáciách, trasúci sa za päťmetrovým stolom o svoj úbohý život, človek, ktorý si hrdinstvo musí dokazovať vyretušovanými fotografiami a nastavenými amforami, ktorého musia digitálne dopracovávať do videí s letuškami – presne táto paródia na chlapa sa odvoláva na vladára, ktorý velil svojim vojskám zo sedla, sám prešiel západnou Európou a medzi matrózami sa učil remeslu, zmodernizoval ríšu na úroveň svojho storočia... Ako keby sa žobrák spod mosta videl v Billovi Gatesovi alebo cigánsky harmonikár pod Michalskou bránou prirovnával svoje umenie k Johnovi Lennonovi.

Nie, Putin je zúfalý neschopáčik, ktorého dvadsaťdva rokov vlády by u Petra Veľkého otvorili hemoroidy ešte aj na lakťoch. Cár Peter aj po tristo rokoch má každý aspekt svojej vlády plný obdivu, prerodu a úspechov; tá tragikomická postavička za nekonečným stolom má na rováši toľko úspechov, koľko Tweensky platinových albumov. Hľadať súvis medzi týmito diametrálne odlišnými osobnosťami je ako porovnávať hrdzavý klinec s banánom. Tiež ležia na stole a oboje som ukradol, to z nich ale nerobí podobné veci.

Ale ja jeho zúfalému ukájaniu rozumiem. Nemáš zásah do čierneho? Skús sa do neho vžiť. Putin zúfalo potrebuje úspech, niečo ako zlý školák sa chváli, že minulý október dostal dokonca aj jedna mínus. Rozumiem tomu. Ale čomu nerozumiem, že našim dvadsiatim percentám populácie to stále jasné nie je – že pre každého piateho Slováka je tento odvar dedinského čáva polobohom a prototypom supehrdinu. Nerozumiem a nikdy ani nebudem.

2. Generál Dvornikov a jeho domáce úlohy

Ako som písal pred týždňom, vrchný veliteľ ruských vojsk na Donbase a mäsiar z Aleppa, generál Alexander Dvornikov, dostal od Vladimíra Malinkého Botoxového domácu úlohu dobyť ťažko skúšaný Severodoneck do desiateho júna. Siedmeho či ôsmeho sa reálne ruské vojská dostali až na západné priemyselné štvrte, čím zredukovali ukrajinské pozície na nejakých 10-20% mesta. Lenže Ukrajina nie je Rusko a v rozpätí pár hodín vyhnali ten Hnoj prakticky skoro úplne mimo mesto, pričom rozstrieľali stovky Čečencov aj Rusov. Desiateho júna Dvornikov zaútočil znova a nanovo dobyl väčšinu SD, lenže za cenu ťažkých strát a toho, že dnes, 13. júna, je mesto v ruských rukách len približne z polovice (a o štvrtinu sa zvádzajú boje). Dvornikov skrátka zlyhal, ale mám pre neho alibi, pretože ruský štýl komunikácie je jasný – nejaký plán ti nevyšiel? Nevadí, veď popri že si ho mal a zadaj nový cieľ (ten potom popri takisto). Tipujem, že Putin vyhlási, že Severodoneck mal byť síce dobytý do 10. júna, ale budúceho roku. Alebo že myslel iný Severodoneck.

3. Žer čo je. Bodka.

O opajcnutom MacDonalde s menom Ďáďa Váňa, pri ktorom ruský grafik obrátil logo MacDonalds o 90 stupňov, prešiel závratnou evolúciou. Veľa svetových firiem sa pretransformovalo z jedného brandu na druhý alebo rozšírili logo akonáhle trebárs odkúpili nejakú konkurenčnú firmu (napríklad v letectve McDonell-Douglas alebo Lockheed-Martin). Rusko je krajina neobmedzených nemožností a tak firma Ďáďa Váňa, ktorá ešte nevypražila jediný hambáč, už sa rebrandizuje. Tentokrát to ruský manažment urobil skoro originálne, takže sa zbavili mekáčskeho loga aj strýčka Váňu a kvalitu svojej (budúcej) produkcie pretavili hneď do názvu a loga. Chutne. Bodka. Načo pochybovať o požívateľnosti produktu, sme v Rusku a tak aj chuť už je nadiktovaná a vopred daná.

Reštaurácie nie sú mojou témou, takže pri pátraní po podrobnostiach som sa musel viac spoliehať na reakcie diskutujúcich pod rôznymi portálmi. Podľa nich údajne MacDonalds prenechal Rusom celú sieť aj so subdodávateľmi, čo vraj (podľa proruského diskutujúceho) bude značiť, že ChutneBodka bude rovnako kvalitné (alebo nekvalitné, podľa vašich stravovacích preferencií) ako originál Mekáč. A tým pádom to je ďalší tvrdý gól pre západný kapitalizmus a triumf ruskej geniality.

Lenže... ja ako nefanúšik Mekáču kvitujem aspoň to, že materská firma mala zvládnutý kompletný proces prípravy, dodávok, surovín a spol. teraz sme ale v Rusku, v ruskom režime, pod ruským manažmentom, takže ako inak to môže skončiť s celým projektom ako fiaskom? Naviac sankcie vravia to, že veľa surovín čoskoro nebude a hambáč bude čoskoro len nejaké nekvalitné zomleté mäso, žemľa a trošku nejakej srákoty, čo sa bude tváriť ako chutná náhradka mekáčskeho originálu. Samozerjme, všetko to bude dodávať nejaký Putinov bratranec z druhého kolena, lebo veď biznis je biznis.

OK, už sa teším na tie kilometrové fronty pred predajňou ChutneBodka.

Z hambáča asi čoskoro bude hanbáč.

4. Let valkýr

V Rusku je logika niečo ako v Rwande mráz – možno sa to nájde, ale je to dôvod na mediálnu pozornosť. Ruský prezident Vladimír Eštemenšík zaútočil na susednú krajinu s demokraticky zvoleným parlamentom aj demokraticky zvoleným, navyše židovským prezidentom, kvôli denacifikácii, čo mi príde ako keby som sa vybral denegrizovať Island alebo deklokanizovať Faerské ostrovy. Takže keď idete denacifikovať demokraticky zvoleného židovského prezidenta, tak k tomu použijete čo?

Fašistické batalióny s vojakmi potetovanými hákovými krížmi.

Áno, reč je o tzv. vágnerovcoch, v podstate jednotke psychopatov, vrahov, násilníkov a výbere toho najlepšieho genetického materiálu z celého Ruska. Ich šéf, Dmitrij Utkin, blízky spolupracovník Putina aj Rogozina, je potetovaný takou nacistickou symbolikou, že aj Adolfovi by sa jeho poškodený pipík stoporil. Jeho volacie meno je Vágner, pretože Utkin je veľkým fanúšikom tohto nemeckého skladateľa, ktorého si nacisti vlastne privlastnili. Vágnerovci sú známi svojou brutalitou, niektoré zdroje uvádzajú, že to je súkromná armáda, ktorá nemá súvis s Kremľom, čo je vcelku vtipné tvrdenie, keď si uvedomíme, že sídlo Vágnerovcov je zhodou okolností na adrese ruskej rozviedky GRU. Niečo tak náhodné, ako keď jeden z expremiérov býval v Bašternákovej vile...

No a táto zbierka vrahov, násilníkov a proste zberby takého rangu, že v civilizovanej krajine by kvôli nim obnovili trest smrti, išla denacifikovať Ukrajinu s jej židovským prezidentom. Super. Zabudnime nato, že sa im to príliš nepodarilo (ak si dobre pamätám, dostali na frak už v oblasti Kyjeva a Hostomelu). Zabudnime aj nato, že veľká množina vojnových zločinov bude pripísaná na frak tejto hávede. Teraz ma zaujíma len to, že Ukrajina odstrelila štadión, kde sa Vágnerovci stretávali a údajne až tristo kusov vzlietlo za valkýrami. Podľa správ ukrajinskej rozviedky, prežil jeden jediný denacifikátor s vytetovanými runami SS. Aj keby to boli príliš optimistické správy, je to ďalší ťažký úder ruskej snahe o nasadenie čohokoľvek, čo akože je morálne, technologicky aj vojensky vyššie ako tá opovrhovaná Ukrajina. Superbojovníci z Kaukazu, tiktokový batalión Kadyrovovcov, dostal na frak kdekoľvek prišiel a jeho efekt sa pretavil len do formy trápnych youtubeových videí. Sýrske a etiópske jednotky, ktoré dostali na mesiac závratný žold (asi ako sústružník z Detvy), tiež nebolo dlho vidieť a je jasné, že aj tie, čo dorazili a nerozmysleli si to, proste zlyhali. Elitní výsadkári boli rozstrieľaní pri Hostomeli a ďalšie prápory dezertovali, rovnako ako fenomenálne batalióny Rosgvardije, ktoré boli upálené ženami a dôchodcami v uliciach Kyjeva hneď prvé dni vojny. Vágnerovci, ktorí asi stihli zabiť viac Ukrajincov s rukami spútanými za chrbtom ako priamo v bitke, mali extrémne zlú povesť – a už nebudú mať. Zásah štadiónu a tristo vzlietnutých valkýr urobilo bodku týmto fámam.

5. Nekonečné fronty na ruské pasy

Rusi zaviedli svoje ruské pasy v okupovanom Chersone. Čo je vcelku vtipné, pretože ukrajinské jednotky sa po troch mesiacoch okupácie blížia k tomuto najväčšiemu okupovanému mestu a denne v Chersone padne niekoľko desiatok ruských vojakov.

Rusko je dnes persona non grata na celom svete a ani po hodinách premýšľania mi nenapadá, prečo by obyvateľ Chersonu, či už Ukrajinec alebo trebárs aj Rus, mal záujem o pas, s ktorým sa nedostanem ani do Severnej Kóreje. A na rozdiel od proruskej správy si to domáca populácia aj uvedomuje, pretože za 24 hodín sa v tristotisícovom meste minulo presne 23 kusov! Ak si viete predstaviť stelesnenie pojmu fiasko (okrem asi milióna ruských vecí v tejto vojne), je to operácia „masové vydávanie ruských pasov v Chersone.“ Záchvat smiechu som dostal pri reakcii miestneho top-kolaboranta Volodymyra Salda, ktorý s plnou vážnosťou oznámil, že všetci chersonskí súdruhovia chcú získať ruský pas a občianstvo čo najskôr. Saldo neupresnil, že či sa im to podarí dnes či zajtra.

Už len zostáva dúfať, že hamburgery ChutneBodka budú mať vyššiu úspešnosť.

6. Predám novú ruskú Ladu. Zn.: aj s červotočom.

Ruský automobilový priemysel dosiahol ďalšie méty a namiesto up-gradeovania svojej produkcie veľmi pekne down-gradeovali svoje výrobky. Ruskí predstavitelia sa chvália, ako so Západom zasa vydrbali – a majú pravdu. Ako vyriešiť výrobný diel, ktorý podlieha sankciám a teda niekoľko rokov bude nedostatkový? Nedáte ho tam! Automobilka Lada teda prestala montovať ABS, airbagy, naopak, motor bude jednoduchší a zastaraný, pretože iný nebude. Samotný závod bude produkovať len 4 dni v týždni a jeden typ auta... ktorý bude mať nelakované nárazníky, kľučky a zrkadielka, kolesá budú veľmi primitívne a jednoduché. Rusom to „nevadí“, pretože ako v prípade ChutneBodka vlastne nič iné nebude... Bože, ako tí Rusi zasa vydrbali s Amerikou!

Inak sa vraj má začať vyrábať aj Moskvič. Model, cena ani nič iné nebolo ešte ohlásené, termín spustenia výroby bude hneď potom, čo zo Sibíri privezú brezové drevo.

7. NATO bolo kruté už tri roky pred svojim vznikom!

Ako som písal, Rusko a logika idú spolu ako ja a hiphop, takže nemôže nás zaraziť, že Moskva uštedrila Západu ďalší drvivý úder vo forme múzea krutosti NATO.

Keď si myslíte, že ruská debilita predsa musí mať niekde dno, tak hneď nato z tohto pocitu vytriezviete. Ako dôkaz krutosti tejto organizácie (ktorá vznikla v roku 1947) uvidíte zábery z Hirošimy a Nagasaki (z roku 1945), ďalej tu uvidíte jedinečné artefakt z Ukrajiny (ktorá zasa nie je v NATO) a prilby oddielov SS (ktoré síce nebojovali za NATO, ale to nevadí, keď ste v Rusku). Na stenách múzea visia nápisy ako „NATO je plné vojny“, pričom hneď vedľa ležia trofeje, ktoré ruskí vojaci priviezli z Ukrajiny. Len toľko.

Výstava má byť putovná, aby celé Rusko videlo hrôzy NATO. Je len otázkou, či bude k dispozícii v Buči, Irpini alebo Mariupoli.

A takisto by ma zaujímalo, že či expozíciu rozšíria o zločiny NATO v 18. storočí na Irokézoch, ako agenti CIA dobodali Cézara a že či tam bude samostatná kapitola a tom, ako US-Army s hákovými krížmi na svojich ukrajinských uniformách vyvražďujú dinosaury.

8. Nulová nezamestnanosť, nulová inflácia, skvelý rast

Táto kapitola mala byť pôvodne skôr, ale keďže už nemám príliš času (online porada už končí), nechám ju nakoniec ako zhrnutie. Voloďa Putin sa nám nechal počuť spoza svojho nekonečného stola, že sankcie zasa posilnili ruskú ekonomiku do nevídanej miery, a to tak, že koncomájová inflácia je nulová, nezamestnanosť klesá a vlastne celkovo sa Rusi majú takmer tak dobre ako za Stalina. Lenže Putin je človek, ktorý spája krásu Kažimírových grafov, Dankovho vzdelania a Kollárových titulov, takže nemôžme mu mať za zlé, že pravda je asi niekde v inej dimenzii. Dokonca aj vážne proputinovský troll musí zalapať po vzduchu, keď po správe o Ladách z roku 1300 a státisícoch prepustených pracovníkov vám niekto povie, že vlastne je to úplne naopak a je to prejav skvelého stavu ekonomiky.

Aj keď nepodceňujme logiku proruských trollov...

9. Lukašenko chce/nechce bojovať

Alexander Lukašenko aka Žuvačka nalepená na Putinovej bote sa pripomenul svetu, ktorý by inak ani nevedel, že nejaký predseda Komsomolu existuje. Lukašenko je taká rozporuplná osobnosť, ale čo čakáte od človeka, ktorý nevie v ktorý deň sa narodil, nevie, kto je jeho otec a nevie, prečo má otcovské meno Grigorievič, a takisto ktorý sa síce rád odvoláva na svoju vojenskú minulosť, ale zabúda nato, že na vojne bol iba politickým inštruktorom, čiže vlastne večne spitým debilom v uniforme.

A rovnako schizofrenická je aj jeho kariéra samostatne nesamostatného Bieloruska, ktoré síce je svojstojné, len teda skáče ako Puťko píska. Saša Lukašenko už počas veľkých demonštrácií pred pár rokmi rád pózoval s Kalašnikovom v ruke, hoci zlé jazyky hovorili, že to bola maketa, aby si v opitosti neublížil.

Teraz vyhlásil, že on už bojovať nebude, keby náhodou došlo k ďalšej vojne alebo rebélii (ako keby predtým bojoval, však?), takže bojovať budú oni. Koho myslel tým oni nešpecifikoval, ale ja som získal pocit, že to budú akože tí, ktorí sa ho zmanipulovanými voľbami snažia už 20 rokov zvrhnúť (teda väčšina populácie).

Takže komsomolec Saša, ktorý je aj nie je prezidentom Bieloruska, proste stratil kontakt s realitou a rovnako ako jeho pániček Voloďa trpí samomluvou a prehnanými očakávaniami od svojej vlády. Nie Saša, na tebe už nezávisí ani Bielorusko, nieto svet. Ale priprav si maketu Kalašnikova, možno aj halapartňa sa ti zíde.

10. Rusko má nečakaného spojenca

Ak si chcete vo svete, ktorý vami pohŕda viac ako vírusom corona, nájsť partnera aspoň takého, aby si ihneď neodpľul, musíte zo svojich nárokov veľmi spustiť. A Rusko je presne v takejto pozícii. Nekomunikuje s ním nikto, keď už, tak len vo forme dopadajúcich sankcií alebo delostreleckých granátov. A tak Rusko vo svojich nárokoch spustilo až tam, kde by to nikto nečakal a nadviazalo ekonomické vzťahy...s Talibanom.

Juchuchú, nielenže je Taliban v Rusku vedený ako teroristická organizácia, nielenže de facto nemajú ani ekonomiku, ale oni ich dokonca pozvali na konferenciu do Petrohradu. Talibanci ochotne dorazili a médiá mlčia o tom, koľko vodky sa vypili a koľko bravčoviny servírovalo zo strany Sergeja Lavrova.

Táto správa nemá pointu, pretože vážne neviem o výstupoch konferencie, kde jeden druhého považuje za teroristu nehodného spolupráce a druhý nemá ekonomiku.

A týmto dnešný blog zakončím, pretože po toľkých ruských kiksoch mi kleslo IQ.