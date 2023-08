Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel Jevgenij Prigožin

1. Čajíček alebo okienko? Lietadielko!

Jevgenij Prigožin to predsa len na vládcu Kremľa nedá. Ako sa dalo čakať, niečo sa mu stalo. hoci som čakal niečo konvenčnejšie, napríklad infarkt alebo trojitý Toeloop (to som frajer, keď si viem vygoogliť krasokorčulovacie pojmy!), Žeňa to dal na Štefánika a zapikoval do zeme. Je ale na druhej strane pravda, že za Prigožinom plakať nebude nikto a rozhodne mu na Bradle nič nepostavíme (pravda, Kopaničárka?). Spolu s týmto pseudopolitikom, pseudovojvodom a pseudopodnikateľom (ale dokonalou väzenskou štetkou) to vraj zaparkovalo cca 8 – 9 ďalších ľudí. V stredu večer neviem žiadne informácie o tom, či to bola jeho família alebo niekto z Wagnerovcov, keďže ale Prigožin dal dva či tri dni nazad echo z Afriky, tipol by som to práve na orchester a pár jeho hrdlorezov.

Práve som sa s kamarátom bavil o tom, čo za osud bude čakať Wagnerovcov, ak sa naozaj všetci nasáčkujú do Afriky. Ja si nemyslím, že svet, hlavne americké a francúzske tajné služby budú čakať nato, aby tam štát za štátom rozvrátila banda ruských kanibalov naviazaných na Putina alebo niekoho z jeho okolia. Ako som spomínal viackrát, Wagnerovci zbavení väčšiny ťažkých zbraní a PVO systémov by dostala na frak ihneď potom, čo by na nich nabehla profesionálna a dobre vyzbrojená západná armáda.

No a včerajšia večerná správa: Prigožinovo lietadlo Embraer padlo medzi Moskvou a Petrohradom, neďaleko mesta Tver. Podľa prvých správ bolo jasné, že zahynuli všetci cestujúci a členovia posádky, teda desať ľudí Rusov. Lietadlo spadlo, bolo spadnuté, zostrelili ho? Nemusím mať dva doktoráty z Putinológie, aby som si domyslel správnu odpoveď.

Čoskoro sa zjavili videá z miesta činu, ktoré ukazovali zostrelené lietadlo, nie náhodne spadnutý stroj. Svedkovia hovorili o dvoch výbuchoch, čo je náznak PVO systému. Niektorí diskutujúci špekulovali o výbušnine v Embraeri, lenže pri vnútornej explózii by sa drak rozpadol na desiatky väčších kusov a tie by padali asi na väčšej ploche. Zostrelenie raketou môže stroj rozflákať, ale nie na taký počet kusov. A videá nasvedčovali, že drak dopadol takmer kompletný. Teda PVO a pomsta armády za zostrelené vrtuľníky počas Prigožinovej rebélie. Prigožin bol zostrelený jednotkami podliehajúcimi Šojguovi.

Táto možnosť sa potvrdila, keďže na troskách sa nachádzali desiatky otvorov po projektiloch (protilietadlová raketa sa rozpadá na stovky projektilov, niečo ako brokovnica).

Kto bol na palube? Nuž, prakticky celé velenie Wagnerovcov. Zabudnime na špekulácie, že Prigo v stroji nebol a že to bol fejk na armádu a rátajme s jeho prítomnosťou.

Dmitrij Utkin alias Wagner je vojnový zločinec, nácko a podľa ksichtu aj maniak (nechcel by som s ním ostať v jednej miestnosti). Prigožina spomínať nebudem, podstatné je, že chcípol jeho veliteľ logistiky a členovia jeho ochranky, dokopy sedem ľudí.

Za týmto Embraerom nasledoval ešte jeden kus, ktorý po páde prvého stroja začal kľučkovať okolo Moskvy. Napokon pristál na letisku Domodevovo. Podľa zdrojov z netu bola celá posádka druhého stroja zatknutá buď FSB alebo špeciálnymi jednotkami (Specnaz?). budem špekulovať, ale myslím si, že nebudem ďaleko od pravdy: v druhom stroji bol zvyšok velenia Wagnerovcov a v tomto okamihu, zhruba 15 hodín po pristátí, polovica z nich už má vymlátené všetky zuby niekde v kryptách Ljubljanky. Mýlim sa?

Naspäť k špekuláciám: verejnosť začala špekulovať, že Prigo reálne nebol na palube a iba ho uviedli na zozname. Hm, dáva to logiku, ale ruské velenie si veľmi pohlo s potvrdením jeho smrti na palube Embraeru. Čiže Šojgu/Putin a spol. vedeli o jeho ceste do Petrohradu - k tomu sa ešte vrátim nižšie. Veľmi im zjavne na Prigovej smrti záležalo, lebo oficiálna verzia jeho smrti nasledovala doslova do pár hodín. Lietadlo zostrelené vo výške 8,5 km raketou padá tak, že podľa mňa telá nemôžu byť tak rýchlo identifikované len štýlom kuknem – vidím, treba asi pitvu alebo podrobné prehliadnutie tela (známy spevák John Denver, ktorého hity rozhodne poznáte, musel po svojej nehode byť doslova zlepený dokopy a identifikovaný na základe zubov, pretože z neho nezostala ani praženica).

Takže stavím sa, že Prigo na palube bol a v okamihu štartu z Moskvy ho FSB alebo armáda veľmi pozorne sledovala, aby zostrelili správne lietadlo a v správnom okamihu. Inými slovami, vrah išiel na tutovku a nešpekuloval.

Čo spravia Wagnerovci teraz? Podľa správ z netu má orchester manuál na prebranie moci po smrti Prigožin a a Utkina. Ich pozície teda niekto preberie a ten dotyčný asi bude musieť vyriešiť niekoľko otáznikov. Prvá vec: ako zareagovať po smrti oboch bossov, pretože ako som písal v prvej časti blogu, teraz budú lovnou zverou (a nie v Afrike). Takže teraz je skupina zraniteľná. Druhou vecou je fakt, že dnes nebude mať kto Wagnerovcov financovať. Tretia vec: kde zobrať zbrane a trebárs náhradné diely.

Podľa verejnosti držia Wagnerovci až nejakú mýtickú vernosť; až by som ich porovnal k Templárom. Lenže ja si to nemyslím, Wagnerovci sú žoldnieri, nájomní hitmeni a soldateska bez charakteru. Nezabudnime, že desaťtisíce žoldnierov boli zverbované v base a ja by som sa nespoliehal na charakter kriminálnikov. Môj tip: Wagnerovci nejaký druhý ťah na Moskvu alebo iné ruské mesto nepodniknú, nemajú s čím a kým. Čo ale neznamená, že nemôžu niekde spraviť istú formu bordelu, napríklad začať vraždiť ruských vojakov alebo dokonca. Nečakajme ale nejaké zázraky, napríklad Putina zaveseného na špagáte alebo že by nedajbože donútili Dmitrija Medvedeva abstinovať, to nie.

Aktualizácia 12.00: v okolí bieloruských wagnerovských táborov je rušený signál. Wagnerovci sa snažia dostať späť do Ruska, ale Bielorusi im v tom bránia. Neviem si úplne zrátať to, čo to môže znamenať pre jednu alebo druhú stranu, ale mať na svojom území vojnou zocelených hrdlorezov, ktorých chce zastaviť bieloruská zemiaková brigáda, tak skutočne neviem, kde by som stavil čo len cent zo svojej výplaty. Hypoteticky môže letectvo a tanky Bieloruska so žoldniermi zatočiť, ale ruku na srdce, budú mať ťažké straty, utrpí aj civilná populácia a Lukašenkov režim je labilnejší ako chôdza môjho suseda v sobotu ráno.

2. Čo to značí pre svet?

Niekoľko mojich postrehov, možno povedať, že až konšpirácií. Berte ich prosím s rezervou. Jedna vec, ktorá ma trochu zarazila počas mojej dovolenky, je absencia niekoľkých kľúčových členov Putinovho režimu od 24. júna. Koňašenkova som nevidel zhruba dva mesiace, čo je dosť dlho nato, že vtedy na mňa jeho vyhorený ksicht vyskakoval aj z videa s lesbickými japonskými teenskami. Proste sa po ňom zľahla zem, ak viete o ňom niečo, dajte vedieť do komentov. Detto Lavrova som nevidel istú dobu (k jeho návšteve v JAR sa vyjadrím neskôr). Dmitrij Peskov nechtiac priznal, že v Mordore voľby nie sú voľbami ale vopred zmanipulovanou fraškou (čím asi vymrdal posledné zvyšky mozgov našich bezmogovcov z ĽSNS a Republiky). Potom sa po ňom zľahla zem. Keďže moje birmovné meno je Vizionár, hneď včera som zaznamenal článok s rovnakou témou a špekuláciou, že čo sa s Peskovom vlastne deje.

Odpoveď: údajne je v úzadí. To je pre mňa taký eufemizmus, že je na polceste medzi reálnym životom a otvoreným oknom (hoci si nemyslím, že práve Peskov by skončil takto). V každom prípade ho odstavili od funkcie a tri týždne nás svojimi blábolmi neobšťastňuje. Neviem, či to je dobre, lebo je vcelku nuda.

Surovikin je odstavený od funkcií tiež, ale podľa mňa po presne dvoch mesiacoch vypočúvania je asi rád, že jeho orgány držia pokope a nie sú rozprášené po Sibíri.

Naopak, šikmé očičká a vysoké čelo Sergeja Šojgua nahradili všetkých týchto ľudí a ja začínam mať intenzívny pocit, že či Šojgu v Putinovej absencii neprebral z ruskej mašinérie príliš veľký kúsok a neodstavuje týchto ľudí (vrátane Prigožina) on. Ako vojak je to totálny lúzer, taký Martin Jakubec vojenského sveta, ale ako človek, ktorý popri Puťkovi preplával dve a pol dekády bez problémov (z toho rok a pol hanebnej a nesmierne spackanej vojny), môže byť schopným manipulátorom. Šojgu je symbolom korupcie, človek, ktorý ma extrémne množstvo nepriateľov, a jeho gýčové paláce pozná celý svet. Ide mu o veľa, pretože stačí pád Putina alebo aspoň Putinovej pozornosti, a Šojguov palác sa zredukuje na dva metre brezových dýh a metrový násyp hliny. Preto musí kopať, a to intenzívne.

Príliš fabulujem? Možno, ale mám skutočne pocit, že Šojgu si v mediálnom a tom sebaprezentačnom priestore v poslednej dobe vyčlenil príliš veľký priestor pre seba samotného, takže toto všetko musí mať nejaký zmysel. Riadi motúzikmi on sám a Putin je už na druhej koľaji? Dokonca ani Gerasimov už nie je k „mání.“

Mimochodom, dnes ráno sa zjavila správa, ktorú žiaľ neviem dohľadať, že na špičkách.armády sa začali intenzívne čistky. Surovikin nezmizol vraj sám, okolo neho sa stratila relatívne košatá partia dôstojníkov (bez mien). Ide po nich nespokojná FSB? Alebo aj samotný Tuvánec je na odstrel a čistky robia iní na príkaz iných? Keď si to rozmeníme na drobné, je to vlastne jedno, podstatnou vecou je to, že sa žerú navzájom.

3. ZSU sa vylodili na Kryme

Niekoľko zhrnutí vývoja, ale len skratkovito, lebo kým to dopíšem, bude to všetko inak. ZSU rozmlátili raketový komplex S-400 na Kryme a ešte k tomu ako bonus z dronu spravili krásne video. To budem odteraz kukať namiesto tých japonských školáčok.

Aby to podtrhli ešte viac, dnes sa jednotka ZSU vylodila na Kryme. Áno, jednotka tisíckrát rozbitej armády so 400 zničenými HIMARSami sa vylodila na polostrove, ktorý by aspoň nominálne mal byť chránený ako ejakulát Richarda Vašečku. Vylodili sa na polostrove polostrovu, teda Tarchankute, pri dedine Majak. Tá, ako hovorí jej názov, má na svojom území radarový uzol a PVO ochranu (nešpecifikovanú). O to menej by som čakal výsadok na tomto mieste, ale Ukrajinci sa s tým serú asi ako ja so slušnými slovami a proste si tam nabehli, miesto vyčistili a bez strát odtiahli preč.

Akože teraz vážne: byť Rusom, už by som skutočne uvažoval nad tým, ako sa z tejto frašky vymotať, pre mňa za mňa by som Zelenskému sľúbil aj Donbas, aj Krym, aj splatiť odškodné, pre mňa za mňa by som mu daroval aj Kamčatku, ale riskovať scenár, že o štvrť roka sa mi skupina ukrajinskej námornej pechoty vylodí v nafukovačkách uprostred fontány v Kremli, znásilní Gerasimova, vypije chľasť Zacharovovej, pozabíja gardistov z pingpongovými raketami a bez strát si to odmaršíruje do Kyjeva pre metále, by som nechcel. A ako to tak vyzerá, je to na spadnutie.

4. Niekoľko hovadín z netu na margo Prigožina

Samozrejme som si včera šľahol mimo poradovník dve pivá a nejaké to whiskey (ozaj, kedy sa znovu zrazíme na čerpačke, hm? Už mi dochádza). Nazdravie, Žeňa!

Potom som sa celý večer rehotal na hláškach z netu: „Šojgu, Gerasimov! Kde mám tú sľúbenú muníciu?“ „Jevgenij, posielame dve rakety S-300!“

„Prigožin je jediný disident v Rusku, ktorý vypadol z okna aj so samotným oknom.“

„Ako dopadol ten škandál s prevratom v Rusku?“ „No, doslova.“

„V Rusku majú orchestre vždy len klesajúce kariéry.“ (pre vysvetlenie: spomeňte si na Alexandrovcov a ich osud v Čiernom mori).

„Ukrajina rozšírila svoj zoznam ruských strát na jednu mesačnú misiu a jeden orchester.“

„Letuška, máme medzi Moskvou a Petrohradom medzizastávku?“ „Ale určitéééé!“

„Čo dnes servírujú v Kremli?“ „Samotného kuchára.“

„V Tvere padlo ruské lietadlo. Či Medvedev pohrozí Západu atómovkami, uvidíme až vytriezvie.“

„Koľko toho vitamínu C si mám dať, pán doktor?“ „Mali by vám stačiť dve tristovky, pán Prigožin.“

„Záchranka? Padlo nám do poľa lietadlo. Čo mám robiť?“

„len pokoj. Najprv sa presvedčte, či sú všetci na palube mŕtvi.“

(desať sekúnd ticha v telefóne, potom séria výstrelov). „Áno, všetci sú. A čo je ďalší krok?“

Po dlhej a ťažkej chorobe nás opustil náš drahý Jevgenij Prigožin. Rozlúčka so zosnulým bude v obci Kuženkino. Aj v obci Chotilovo. Aj v obci Graničnij. (všetko susedné obce od dopadu Prigožinovho Embraeru).

„Letuška, dostaneme na palube nejaké občerstvenie?“ „Až dve, pán Prigožin.“

Humor taký čierny, až sa mi chcel do kancelárie nasáčkovať ombudsman. Poďme ďalej.

5. Novinky zo sveta

Lavrov sa predsa len objavil, tentokrát v JAR. Ako iste viete, je tam zasadnutie BRICS. BRICS je to zoskupenie, ktoré síce má prebrať vládu nad svetom, ale dezolátom nedochádza, že polovica členov sa navzájom neznáša, druhá polovica je skrachovaná, no a tretia polovica z matematického pohľadu neexistuje.

Kým Si Ťin-Pchingovi sa na letisku dostalo vrelého prijatia, Lavrova tam čakala nejaká cestárka v krikľavej veste, ktorá vyzerala, ako by mu to tam mala ísť vydezinfikovať. Okrem nej Lavóra vítalo niekoľko pobláznených negríkov tancujúcich čosi podobné ako tanec Svätého Víta. Celé sa mi to javilo rovnako profesionálne ako keby Lavrov pristál lietadlom na aerodróme v Richnave a privítali ho miestni čávovia s vajdom na čele, a to dve hodiny po sociálnych dávkach. Ozaj, Lavrov si tie rituálne tanečky chcel pred kamerou zatancovať tiež, ale buď je starý, alebo bol let dlhý, alebo promile bolo mierne nad limitom, takže v konečnom dôsledku dal Sergej čosi ako kríženca zásahu elektrickým prúdom a priestorovo obmedzeným epileptickým záchvatom. Potom zmizol mimo kamery a ja len dúfam, že tanec negríkov neveštil kanibalskú hostinu na ruskom politikovi.

(„Podávate k tomu mäsu aj alkohol?“ „Kdeže, ten už je v tom zahrnutý.“)

Rusko potápa lode pod oblúkmi Kerčského mosta. To robilo aj doteraz, ale vždy mu pritom asistovali rakety a drony ukrajinskej armády. Teraz sa Kremeľ rozhodol vynechať z tohto procesu Kyjev a robí to skratkou.

Údajne to má zabrániť ponorkám útočiť na mostovku, čo je niečo tak geniálne, že si asi vyložím mŕtvolu na čelné okno Fabie, aby som nespôsobil dopravnú nehodu. Prvýkrát most padol pod výbuchom nákladného auta (vraj), potom lode, potom rakiet, takže mne príde ako netechnickému človeku logickejšie priamo zhodiť ten most a s nadutým ksichtom vyhlásiť pred celým svetom, že to je gesto dobrej vôle a že Ukrajinci boli zúfalí, tak sme im pomohli.

„Šéfe, tak sme potopili tie lode pod mostom.“ „A čo posádky, sú v poriadku?“ „Čože? Tie tam nemali zostať?“

Hlášky z frontu: vyzerá to tak, že ZSU sa uvoľnila cesta dolu na Tokmak. Nepredstavujte si to ako cestu do krčmy, proste hlavná bariéra podľa všetkého padla a zvyšok cesty by mal byť o trochu jednoduchší.

Pri Bachmute Rusáci poslali na front tankovú jednotku. Veliteľský tank nabehol na vlastnú PT mínu, ihneď nato ich ZSU zasypalo barážou a spanikárení preživší strieľali z kanónov po sebe navzájom. Pripomenulo mi to ten starý vtip, že pozabíjajú sa dvaja skíni a dvaja cigáni navzájom. Aké je to skóre? No predsa 4:0 pre Slovensko.

Pri Robotyne je nasadená ktorási výsadková ruská divízia (označenie neviem teraz dohľadať). To by sa dalo čakať, ale jednotka bola ešte pred týždňom nasadená pri Lymane, teda mieste, kde sa Rusi prsia svojou novou ofenzívou na západ.

Svedčí to o tom, že Lymanský protiútok asi nebude až taký vážny, naopak, ukrajinská „neúspešná“ ofenzíva na juhu je vážnejšia, ako Moskva chce pripustiť.

Po zostrelení Prigožina sa na iDnes nezjavilo ani jedno zo známych mien trollov. Čakajú na inštrukcie, alebo výplaty oddnes chodia vo forme pohánky?

Oprava z minulého dielu: Kozače Laheri stále drží ukrajinská námorná pechota. Pred týždňom sa objavila smutná správa, že Zmrdi ich vytlačili späť za Dneper, ale zjavne to bola falošná správa.

Neoverená informácia, možno trolling: za 24 hodín od ukuchtenia Putinovho Kuchára sa prudko zvýšil počet žiadostí o vstup do ZSU zo strany Wagnerovcov. Ak je to pravda, tak to značí, že Wagnerovci budú bezpeční pre mňa za mňa aj na cigánskej svadbe, ale nie v Rusku. Inak mi hneď prebehla hlavou absurdná situácia, že ZSU by reálne začali so zaraďovaním Wagnerovcov do svojich radov. Potom by ich poslali na dobytie Bachmutu, chachá! „A jejéj, tuto to poznám. Stratil som tu pravú nohu.“

„No vidíš, keď to tu dobyješ, možno si ju nájdeš.“

USA vydali menej ako 3% svojho obranného rozpočtu (pozor, nie celého rozpočtu!) na pomoc pre Ukrajinu. Tá rozmlátila už viac ako polovicu druhej najsilnejšej armády sveta. Nezahynul jediný americký vojak.

Ešte jedna slovná hračka na margo Žeňu: do lietadla nasadol Prigožin. Vystúpil Prigožout.