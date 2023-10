Povolebný blog

1. Vyzerá to na skorý prelom na juhu?

Zdá sa, že Rusáci odtiaľ akosi ustupujú. Správy sú nejasné, podľa viacerých zdrojov sa ruská obrana nad Tokmakom začína intenzívnejšie trúsiť. Ako som písal naposledy, Rusi nemajú príliš veľa zdrojov ani po ľudskej stránke a po technickej zjavne o to menej. Doteraz to fungovalo tak, že na horúci front prevelili jednotky z tých „chladnejších“ frontov. Avšak teraz to vyzerá tak, že chladnejší front už neexistuje a tým pádom Rusom tieto „železné zásoby“ došli. O to veselšie je to v čase, kedy Ukrajinci útočia intenzívne minimálne v trojici úsekov a krátke výpady robia na minimálne ďalšej trojici. Zahltená ruská obrana sa asi nevydýcha a bez posíl (značných) to nebude v budúcnosti možné.

Takže oblasť Robotyna a spol. vyzerá, že do niekoľkých krátkych týždňov praskne (môj pocit, môžete ma obviniť z hyperoptimizmu). Potom sa bude bojovať okolo Tokmaku a ruská obrana na západ od mesta skolabuje pre nedostatok všetkého.

Ja teda dúfam, že tokmacký smer čoskoro získa na momente. Ak sa podarí prelom v tomto smere, rozhodne si to historici budú pamätať ako jeden zo zlomov vo vojne.

2. Ďalšie ruské požiare

Smolensk je relatívne ďaleko od ukrajinských hraníc. Polmiliónové historické mesto má rozvinutý letecký priemysel a patrí k celkovo najbohatším mestám Ruska. Smolenská letecká fabrika čoskoro oslávi stovku a medzi produktmi by sa našli legendárne stroje Polikarpov 2 (Kukuruznik), najvyrábanejšie lietadlo všetkých čias Iljušin 2, séria stíhačiek druhej svetovej Lavočkin 5 a 7 ako aj ich bratranci Jakovlev 3, 7 a 9. Po vojne sa fabrika preorientovala napríklad na lietadlá Geofizika (Mjasisčev) a strely série Ch (v anglickej literatúre KH). Po rozpade ZSSR sa fabrika začlenila do holdingu viacerých spoločností s označením Spoločnosť taktických striel (má 50.000 zamestnancov, ak neumreli na fronte).

Cez víkend závod dostal zásah ukrajinským dronom. Správy o škodách nie sú zatiaľ známe, na videu z miesta činu je ale počuť hlasný výbuch. Fabrika bude asi príliš veľká nato, aby ju zničil výbuch jediného dronu, rovnako ako by ju nezničil jeden delostrelecký granát alebo lokálny požiar jednej haly. Na druhej strane, pravdepodobne bude prerušená výroba, niekoľko kusov rozrobených rakiet bude poškodených alebo zničených, Rusko bude musieť presunúť PVO alebo posilniť hliadky aj v tomto smere (ak má čím). Myslím si, že drobné nálety podobnej intenzity na fabriky po celom Mordore nebudú na škodu, cena podobného dronu je zanedbateľná oproti rozbitej hale alebo výrobným linkám (a stratenej výrobe).

Aktualizácia: závod zasiahli až tri drony.

Ďalší z útokov sa udial v Soči. Luxusné prímorské letovisko dostalo zásah v septembri, kedy tam vyhoreli sklady paliva. Počas olympijských hier tam ceny nehnuteľností stúpli na viac ako 30.000 USD/m2 (!) a podpultové správy hovorili, že Moskva si za dejisko zimných olympijských hier vybralo túto subtropickú lokalitu preto, aby majitelia pozemkov a domov (naviazaní na Putina) na tom riadne trhli.

V nedeľu dostalo zásah aj toto mesto, správy o škodách zatiaľ nie sú zverejnené. Pozitívom je, že ruská verchuška v lokalite má asi stiahnuté ritky. Za koľko teraz ide štvorec?

3. Demilitarizácia Ukrajiny podľa plánu

Jeden z hlavných cieľov tej štvordňovej operácie, ktorá čoskoro bude trvať 600 dní, bola demilitarizácia Ukrajiny. Krajina, ktorá je známa tým, že prepadáva každého a všade, sa druhýkrát za 8 rokov nasáčkovala do Ukrajiny, ktorá nikdy nikoho nenapadla, armádu neobmieňala celé roky (déngy neboli) a ktorej garantovala územnú celistvosť. Za chyby sa platí a Ukrajina sa stáva najsilnejšou krajinou planéty, či sa tomu niekto smeje alebo nie. nato, aby sme armádu pomenovali silnou v pravom slova zmysle, musíte mať nielen veľké množstvo zbraní, ale musia byť aj kvalitnými a ľudské zdroje musia mať kvalitný výcvik a skúsenosti. Ktorá armáda sveta, snáď okrem americkej a britskej, toto má?

No a aby Mordor zaplatil dostatočne kruto, prezident Zelenskij dal dohromady koalíciu 38 firiem z vojensko-technologickej branže. Tieto firmy majú pôvod v 19 krajinách a ruku na srdce, čím viac firiem do Zelenského aliancie vstúpi, tým bude exkluzívnejšia a tým viac bude lákať ďalšie firmy. Ukrajina (a Európa ako taká) bude najbližšiu dekádu extrémne atraktívnym trhom a namiesto dodávania zbraní po troške niekam do Bolívie alebo nákupov pár kusov Grippenov sa teraz len na tomto kontinente budú premieľať stovky miliárd dolárov. Chujla v Kremli musí šľak trafiť, keď vidí, že Ukrajina v rozpätí koľko – dvoch, troch rokov? – bude väčším vývozcom armádnej produkcie ako Ruská federácia (inak kedysi Nr. 2 na planéte). Preboha živého, existuje aspoň jedna vec, ktorá tomu lúzrovi kedy vyšla???

Pre dezolé: dokonca aj firma Byakar, známa ako výrobca Bayraktarov, oznámila stomiliónovú investíciu práve na Ukrajine. Ak si niekto z dezolé myslí, že Turecko a Erdogan je nejakým spojencom Mordoru, nech si dá studenú sprchu.

Mimochodom, Rusko odmietlo vrátiť Arménsku 400 miliónov USD za zbrane, ktoré prisľúbilo a nedodalo. Dôvodom je, že síce zbrane nedodalo, ale ešte môže. Nuž, môže, ak to neboli rakety vyrobené vo fabrike v Smolensku.

Vážne: Rusko vám tie zbrane nedodá, ak ich aj vyrobilo, už dávno hrdzavejú na Ukrajine. toto s stalo s indickými tankami, ktoré Rusko malo modernizovať a minulý rok ich v zúfalosti posunulo na front, kde samozrejme zhoreli. Ako to doriešila India neviem, ale keďže India rapídnym spôsobom znížila objednávky (najväčší odberateľ ruských zbraní pred vojnou), vyzerá to, že Rusko Dillí nasralo dosť intenzívne.

Malá simulácia budúcnosti: v prípade, že by nedajbože chcela Moskva rozpútať štvordňovú demilitarizáciu niekde v Kazachstane alebo Tadžikistane, nebolo by zlé mať na ruských hraniciach gigantického výrobcu zbraní pre ruských nepriateľov. Ak by Kazachstan dostal zbrane rovnakým spôsobom ako Zelenskij dnes, vyriešilo by to veľa problémov (a Ukrajina by sa po Scholtzovej skúsenosti rozhodne nezdržovala dozbrojením kohokoľvek, kto po sebe zanechá rozsiahle pole slnečníc).

4. Niečo k voľbám

Pôvodne som sa odmietal nejako extra vyjadrovať k voľbám, ale nedá mi to. Výsledky dopadli tak ako dopadli a musíme si zvykať. Ešte je tu istá nádej, že Pelle to zachráni a nepôjde do koalície so Smerom a SNS (so Smerom sa to akosi hodí, ale aj človek ako Pelle musí mať nejakú hrdosť na revúcku poloopicu skupinu senilných patologických zlodejov. Necháme sa prekvapiť, ja tomu osobne neverím a priznávam štvorročnú čiernu dieru. Po voľbách som skonštatoval niekoľko postrehov, poďme na ne:

a)Boris Kollár je out. Fantastická správa, toto mafiánske lajno nemalo v slovenskej politike vôbec čo robiť. Ako celoživotný Al Capone si spravil z krajiny svoj hárem a svoje pieskovisko. Jazdenie s kurvami počas lockdownov, vyhrážanie sa sestričkám v čase, keď si (bohužiaľ len skoro) zlomil grgy, jeho neuveriteľné hranie na všetky dimenzie, sľuby vycucané z prsta, to všetko mu tentokrát zlomilo krk – zasa žiaľ len obrazne. Kollár je preč a jeho fiasko vo voľbách (2,21%) značí, že jeho politická kariéra je na konci. O to viac ma to teší, že jeho posledný chujko križiak, hyperambiciózny ale prázdny človek, takisto ide na smetisko. Tie státisíce nájomných bytov, ktoré po Sme spodina zostali (hahaha) sú smutným mementom pre naivných voličov z minulých volieb. Tak vám treba, nezabudnite voliť strany, ktoré vám prisľúbia milióny víl pri Jadrane, hej?

b) Republika je von. Pre mňa prekvapenie, pretože voliči Republiky a ĽSNS sú tou najzbytočnejšou a najškodlivejšou spodinou Slovenska – a Slovensko nie je práve známe veľmi inteligentným a charakterným elektorátom. Akurát že na rozdiel od radikálneho nácka Kotlebu s Uhrík a Mazurek, dvojica vypatlaných lemurov, pred voľbami zjemnila, kým Smer pritlačil na pílu. Kolega mi hovoril, že problémom Uhríka bolo to, že v diskusiách pred kamerami ho vždy moderátor veľmi jednoducho pritlačil k múru a Uhrík to argumentačne nedal, len chrlil prázdne slová. Nemyslím si, elektorát je tak prázdny, že aj keby Uhrík tvrdil, že sneh je teplý a čierny, tak voličmi Republiky by to nehlo a uprostred januára by vychádzali na pivo v bermudách (čiernych, aby sa neušpinili). Bonusom je oznamované zvýšenie učiteľských platov o dvesto Eur – ale menej ako majú dnes (už len toto je dôkazom toho, že celá strana všetci voliči sú proste retardované a negramotné indivíduá).

Republika je nateraz vonku, ale na rozdiel od Kollára som si istý, že nie sú na smetisku dejín a tých svojich plus mínus 5 – 7% budú mať nonstop. Prekvapkom je Kotleta, jeho 0,84% (keby aspoň 0,88!).

c)Hegerovi Demokrati. Heger nie je človek, ktorý by niekomu vedome ublížil... a tu jeho pozitívne vlastnosti končia. Mal svoju dejinnú šancu, nevyužil ju, zbohom, ďakujem za ryby a nevracaj sa prosím! Chronický pritakávač, zbabelý ani-nie-chlap, ktorý sa nedokázal postaviť ani takému blbečkovi ako je jeho stranícky šéf Igorko Magorovič, to je presne to, čo v politike nepotrebujeme. Pritakávač môže mať význam pri vyjednávaní na nejakom nižšom poste, prípadne na pozícii prezidenta v Strednej Európe – lenže Zuzana Čaputová mala stokrát väčšie gule ako tento pseudopremiér, či už voči psychošovi z Trnavy alebo Ficovi.

Ozaj, skúste si spomenúť na jednu vec, ktorú spravil Heger? Nič? OK.

d) Pravicové/stredopravé straničky. Tu mi je smutno. Čo môže dať Dzurinda Slovensku v roku 2023 a potom? Napadá vám niečo? Mne teda nie. Dzurinda je váženým bývalým politikom so svojimi chybami, ale treba tam podtrhnúť to slovo bývalý. Je to politik prelomu 90./2000. rokov, nie prakticky o generáciu neskôr. Musí si uvedomiť, že ho neberie už nikto vážne a že doba sa zmenila a takmer 70.-ročný človek už voličov neosloví (vo voľbách mal 0,2%m hlbšie sa prakticky nedá ísť a bral by som to ako memento). Miki, vážil som si ťa ako politika a volil som ťa svojho času (pche, kedysi som ti ťahal aj elektriku na Hradišti!), ale je čas žitia a čas umierania. Zabudni nato, že niekoho zaujímaš.

Aliancia: maďarských strán v krajine, kde je už len cca 8% Maďarov, je priveľa. Toto nie je mečiarovská doba, kedy bola populácia rozdelená na dobrých Slovákov a zákerných Maďarov, priemerný Maďar asi uvažuje v rozmedzí „toto ígen a toto ném,“ najmä mladých Maďarov, ktorých som poznal v Bratislave, zaujímajú tie isté ne-nacionálne témy rovnako ako slovenských rovesníkov. Maďarské hlasy môžu byť fajn, ale s normálnou celoslovenskou rétorikou, nie s tým, že vy ste Maďari a práve preto voľte nás. Detto cigáni: spoliehať sa na hlasy Rómov môže tak Smer alebo Matovič, nie strana, ktorá bude mať v programe zaradenie najkomplikovanejšej menšiny do spoločnosti.

Tým pádom je priestor nato, aby stredopravé strany a hnutia, každá s výkonom nízkotučného mlieka, začali uvažovať o spoločnom postupe, ale na základe hľadania spoločných prienikov, nie odlišnosti. Chcete sa ako obyvateľ Chľaby mať dobre? Dobre sa budete mať, keď sa bude mať dobre Slovensko, nie vami volený politik alebo menšina. Keďže aj Saska (volím ju už od vzniku) je trošičku vyprázdnená a mám pocit, že viac hľadá odlišnosti ako prieniky, nebola by stredopravá únia s vážne silným programom zlá. Musí vzniknúť entita založená na kompletnej rekonštrukcii štátu, nie na drobných, zväčša nič neriešiacich krôčikoch. Reforma zdravotníctva, súdnictva, školstva, polície, armády, absolútne osekanie počtu štátnych zamestnancov (byrokratov) a spol. Najpodstatnejšie je, že sa to musí začať od prvého dňa po voľbách, nie v čase, keď sa vymýšľajú slogany na bilboardy. Potom budeme mať volebné lístky plné nízkotučných mliek.

e)SNS. Táto strana mi je záhadou. Nie ani strana samotná, ako skôr jej voliči. Andrej Danko je to najprízemnejšie dno slovenskej politiky, človek s výrazne zníženým IQ a vzdelaním na úrovni upratovačky vo výslužbe, vyjadrovacou schopnosťou vypchatého papagája (maďarského pôvodu), človek bez chrbtovej kosti, šarmu, čohokoľvek. Dostal 6%, čo je pre mňa jedno zo sklamaní volieb. Jano Slota, nech bol aký bol, mal aspoň istý šmrnc, ale Danko to je... suchý chleba natretý zažltnutou masťou.

Ynteleguán z Revúcej sa pred voľbami odmietol zúčastňovať diskusií (prečo asi?), takže jeho vyprázdneným, nasprostastým voličom stačilo na jeho krúžkovanie to, že NEOTVORIL hubu. Neverím. Tipoval by som, že na zvolenie treba buď hovoriť pravdu alebo dobre hlasne klamať (podľa kvocientu elektorátu), ale aby sa človek dostal do parlamentu za mlčanie a neodpovedanie, to je možné iba v tomto Sedlákove. V každom prípade je tu aj pozitívum: viete si predstaviť, koľko srandy bude, len čo revúcky retard dostane nejaký flek a postaví sa pred kameru?

f) KDH. Chronicky predajná nevesta bez obsahu a bez vízií, založená na tom, že Slováci sa patologicky snažia nájsť odchýlku. Ste kresťanská strana? Nie ste, nehrajte to na nás. Ste zástupcovia katolíkov, a aj to len tej fanatickejšej zložky. Ste v politike 30 rokov a nevychovali ste nič, žiadneho špičkového politika, iba indivíduá ako Ján Voldemort Čarnogurský, zvaný to disident. Ak by som skontroloval spätne všetky vaše volebné programy, asi by som našiel ekvivalent ročných výkyvov teplôt, od mrazu po hic. Zaslúžite si smetisko. Predsedov strany ani nesledujem, pretože každé volebné obdobie je tam niekto iný a niekto viac bezpohlavný, takže aj teraz by som nad menom musel rozmýšľať.

Otázkou je, ako zareagujú teraz. Pôjdu s Ficom? Nevylučoval by som to, aj keby to značilo, že časť poslancov alebo elektorátu odpadne. Pôjdu s liberálmi a budú konštruktívnou opozíciou? Ako ateista sa zato modlím, ale neverím tomu. KDH je predajná štetka Kollárovského typu, takže odkiaľ pôjde vietor, tak pôjde aj kabát.

Akurát by to potom voliči mali zohľadniť v ďalších voľbách a spraviť z KDH minulosť, ktorej stelesnením sú.

g) Saska. Ako som povedal, volil som, Sulíka som nekrúžkoval (pán Osuský, vidíme sa na pive na Brezovej). Saska je ako moja bývalá šéfka: má predpoklady dosiahnuť to ďaleko, ale furt niečo zlé. Raz sa rozhádajú, raz Galko spraví prevrat a nevyjde mu to, raz (stokrát) to stroskotá na Rišovej hurá-systém komunikácii. Začnite od začiatku, preboha: reformy, dokolečka, odstrihnite sa od hľadania rozporov a snažte sa so stranami, ktoré pôjdu s vami buď do koalície alebo opozície, spolupracovať (Matoviča nemyslím, s tým magorom sa spolupracovať nebude dať, ani keď ho budú spúšťať do hrobu). Nájdite priesečníky, vyjednajte spoluprácu na tieto aj budúce štyri roky dopredu. A hlavne reformy! Rišo nech si dá pohov, nájdite si tam nejakého hovorcu, ktorý bude komunikovať otvorene, ale nie na úrovni baranidla. Ak to Rišove ego dovolí (a to píše človek, ktorý Saske nevyčíta ani jedno z troch povalení vlády). Podľa mňa máte priestor niekde na 10 – 15% a ak zamakáte na reformách a zrozumiteľne ich odkomunikujete, budete mať možno z istého ohľadu aj viac. Zatiaľ ste niekde na plnotučnom mlieku, a to je vzhľadom na váš volebný program sakra málo.

h) OĽANO: nechápem, ako môže dať niekto v takto kľúčových voľbách hlas strane, ktorá otvorene hovorí, že pôjde bez ohľadu na výsledok do opozície. To je niečo, ako keby mi nastávajúca pred oltárom povedala, že po svadbe sa bude kurviť so všetkými bez rozdielu, a ja by som aj tak súhlasil na zväzku. Nula programu, trojročný prerod od strany, ktorej úhlavným nepriateľom je korupcia a Fico na stranu, ktorá by prstom nepohla, ani keby mali 3D sken ako Fico kradne susedovi Lamborghini a Kuciakovi urezáva hlavu (iba ak by mal dúhové tričko); keby ale Sulík nebodaj napísal svoje meno vo formáte Sulýk, tak by zvolali dvesto tlačoviek a Matovič by sa opásala dynamitom. Keďže za tri roky sa normálnej strane nedá prerodiť z reformného a protikorupčného zamerania na proti-LGBT a protiliberálnu časť spektra, nebudem OĽANO brať ako normálnu stranu (to ju neberiem zhruba od leta 2020). Táto eseročka založená na zviditeľňovaní jedného chorého a narušeného človeka nemá čo byť v čele štátu – a dúfam, že nebude. Možno sa tam nájde niekto normálny, ale museli by sme mať moc silnú lupu.

úprimne: radšej budem, keď bude stredopravá koalícia s OĽANO, ešte radšej, ak budú s OĽANO bez Magora a toho doživotne zavrú do Cajly, kam aj patrí, ako keby boli všetci v opozícii. Ale ruku na srdce: aj keby OĽANO malo vo svojich radách tridsať Einsteinov a Ronaldov Reaganov, trnavský pacient ich prehluší a zbaví sa ich.

Nie, význam OĽANO nasledujúce štyri roky bude ten, že vďaka Igorovi slabšie vybavení spoluobčania budú zazerať na celú pravicu/stred. Ostatne, najvýznamnejším spojencom Fica nie je Pelle ale Igor.

i) PS. Som rád, že to dali vysoko, bola by to pre mňa asi druhá voľba a možno by som ich uprednostnil pred SaS keby mali program na úrovni normálnej pravicovej strany. Nemajú. Žiaľ, zasa sú z môjho pohľadu stranou rýchlej brzdy, teda brzdy pred Ficom. Preboha, je vážne problém odstrihnúť sa od totálnej zbytočnej agendy, ktorá ovplyvní buď len málo ľudí, alebo ich to ovplyvní negatívne? Nedá sa poslať Hojsík do preč aj s jeho zelenou boľševickou agendou a nastaviť jasný, jasne orientovaný program? Chápem, že ste liberálni, ale je taký problém ukázať voličom, čo to vlastne značí? Je vašou tragédiou (nielen vašou), že bežný slovenský tupovolič má v slove liberál hokej. Keď si chcem nájsť konkrétnu frajerku, nemôžem byť búchač aj čajíček, nácko aj starostlivý otecko, intelektuál aj drbko zo štvrtej cenovej. Toto je to, čo si myslím o vás – strana s potenciálom, ktorú budú voliť mladí, prevažne vzdelanejší ľudia, ale to nestačí, musíte si spraviť jasné mantinely, čo chcete ponúknuť a čo robiť rozhodne nebudete.

j) Smer a Smer II. – dalo sa to čakať, ale je to rovnaká škoda, ako to, že starneme. Proste k tomu dôjde a nedá sa s tým nič robiť.

5. Zhrnutie volieb a vízia do budúcna

Už pred voľbami, ale najmä posledné dva dni sme sa s partiou často bavili o výsledku a najmä o príčine. Načrtol som to vyššie, ale skúsim to spresniť.

Ako pravicový volič si všímam, že stredopravica notoricky zlyháva na vysvetľovaní pojmov a dojmov. Veľmi orientačne to vysvetlím takto: tretina Slovákov sú typickí Slováci, teda drbnuté, hlúpučké stádo bez štipky inteligencie a nemá najmenší zmysel ich oslovovať, meniť im názory alebo nebodaj sa ich snažiť o preargumentovanie. Oni majú vymaľované, takže tam nenarobíte nič. Sú to voliči Smeru, Republiky, SNS, ĽSNS, v istej miere (nie stopercentne) Hlasu a Kollára. Nevšímajte si ich, vo veľkej miere sa jedná o dôchodcov, kriminálnikov, cigánov a sociálne prípady. Toto nemôže byť vaša cieľová skupina. Ignorujte ich. Mám v okolí takých tisíce, doslova. Nemôžte dávať sviniam perly, nemôžte dávať ľuďom bez maturity, ktorí od šlabikáru neprečítali jedinú knihu a čítajú tak Zjem aj vlek, konšpistránky a cenovky v krčme. Proste títo ľudia sú stratení a pozitívom je, že prinajmenšom tá staršia časť proste vymrie tak, ako vymreli babky demokratky.

Potom existuje zhruba 30% elektorátu, ktorí patria k tým normálnejším. Ja im hovorím pravé spektrum, aj keď to neznačí, že volia práve pravicové strany, môžu byť stredoví voliči alebo dokonca umiernená ľavica. Títo budú voliť demokraciu, liberalizmus, ľudské práva a sú si vedomí, že treba reformy, treba nastavenie kormidla na istý azimut, aby Slovensko išlo dopredu nielen do prvej výplaty alebo volieb, ale dlhodobo. Títo budú voliť celé spektrum strán, prevažne sa považujú (súdim podľa okolia) stredopravo. Týmto ľuďom netreba príliš vysvetľovať, týmto treba ukázať vašu víziu a oni vám ten hlas vhodia sami. Keďže som vysokoškolsky vzdelaný a okolo mňa sa hýbu prevažne vzdelanejší ľudia, vo všeobecnosti mám pocit, že oceňujú priamočiarosť, otvorenosť a jasné pravidlá. Abstinentovi nemusíte vysvetľovať rizikovosť alkoholu za volantom, športujúcemu človeku netreba objasňovať škodlivosť vysokého cholesterolu ani mňa nemusíte presviedčať o tom, že hiphop je chorý žáner. Je nám to jasné. Takže bojujte na zlom fronte. Musíte sa zamerať na tretiu triedu voličov, a tú ja volám nerozhodné ovce.

Tipujem, že ich je zhruba tiež tých tridsať percent a väčšinou nie sú vyhranení a nemajú jasný názor na politiku. Čo sledujem okolo seba, sú to zväčša ženy a stredoškolsky vzdelané osoby okolo dôchodcovského veku. Vo svojej podstate nie sú zlými, ak by som ich napríklad mal prijať ako spoločníka do firmy alebo im zveriť financie, väčšinou by som im natoľko dôveroval. Problémom je práve ich (ne)názor na nič. Čo chceš, aby tebou volená strana mala do konca volebného obdobia dokázať? Neviem, hlavne nech sa máme dobre. Znížiť nezamestnanosť? Áno, ale nemám názor ako. Čo by si robil s prebujnenou byrokraciou? Nevieš? S kriminalitou? Takisto nie? treba znížiť dlh, ale nevieš, kde majú začať? No, tak to si nerozhodná ovca ako vyšitá.

Tieto osoby zväčša volia nové, neokukané strany. Dôvod? Ešte ich nestihli sklamať. Volič Smeru spred 12 rokov volí následne Procházku, potom Budaja a Matoviča, aby následne na nich nadíval, akí sú to kreténi. Nuž, nie KOHO ale ČO si chcel voliť? Boj proti korupcii? Veď OK, ale kukal si na program alebo nato, ako Matovič robí selfíčka pred Počiatkovou vilou, ktorá navyše zjavne nebola Počiatkova? Más vlastne toľko schopností, aby si si zrátal, že „splodiť decko“ a „vychovať decko“ je diametrálny rozdiel? Politik preboha musí mať jasne nastavenú cestu, nie bláboly a prázdne frázy. Ak ti niekto povie, že v krajine s reálnou nezamestnanosťou 10% (keď rátam, že v zahraničí žije stotisíc Slovákov, ktorí tu nenašli robotu) treba zvýšiť minimálnu mzdu a ty to zožerieš, tak si hlupák. Ak ti niekto povie, že chce zjednodušiť podnikateľské prostredie a odvodový systém natoľko, že sa Gemer a Spiš stanú atraktívnymi pre investorov, tak voľ jeho, má to ďaleko väčší dosah na reálny život ako to, že síce zvýšiš minimálku, ale reálne sa stovky ľudí práve v týchto chudobných oblastiach dostanú na ÚPSVAR.

Práve túto tretinu by stredopravé strany mali osloviť. Nevoľte dezolátov, pretože vám sľubujú pofidérne sľuby, ani jednohubky v štýle Kollára alebo Procházkovej Siete. Prakticky každá strana vás sklame, pretože nemajú víziu nemajú program, nemajú jasnú cestovnú mapu, kam chcú dopraviť krajinu o štyri roky. Vy sa sklamete, a namiesto toho, aby ste si priznali, že ste sa vy nechali oklamať suchým rožkom, o štyri roky zvolíte podobnú rýchlokvasku a svoj premrhaný hlas zahodíte so slovami skurvení liberáli, každý hrabe za seba. Nie, poďte voliť túto cestu. Nie nás, nie tohto človeka, túto cestu vpred. Čo vyrieši problémy Slovenska hromadne? Podľa mňa to je byrokracia. Zničte byrokraciu a viac ako polovica problémov zanikne, druhá polovica sa zjednoduší.

A týmto ľuďom treba veci strašne objasňovať. Prečo nie silnému štátu? Pretože X, Y, Z. prečo alfou a omegou bude zníženie byrokracie a prepustenie desiatok tisíc úradníkvo (a vybudovanie digitálnej spoločnosti po vzore Estónska)? Pretože X,Y, Z. Prečo ani neuvažovať o tom, že VšZP bude dominantou alebo dokonca jedinou? No pretože je to logické a stačí sa nad tým zamyslieť. Ľudia sú dnes zaneprázdnený a hlavne zahltenejší ako kedysi. Spravte sériu videí, ktorú si stredopravá tretina pozrie len zvedavosti, tupá tretina nepozrie vôbec, ale práve tieto nerozhodné ovce si to pozrú a značná časť pochopí.

Geniálne to vyjadril metaforou Rado Ondřejíček (Rado, čorknem to od teba bez opýtania, snáď sa neurazíš):

Po dvanástich rokoch intenzívneho pitia dostane chlapík infarkt a len tak tak prežije. V nemocnici mu doktor vraví, že už by nemal viac piť alkohol a mal by zmeniť životosprávu. “Možno by ste mali jesť viac zeleniny,” navrhne mu.

“Boha tvojho, zeleninu? Čo som zajac? U nás sa také nikdy nejedlo.”

“No, dobre, ale aspoň nejakú zmenu v životospráve spraviť musíte, ten alkohol vás zabije,” apeluje doktor.

“Dobre,” povie chlapík, vysadí alkohol a pre zmenu začne fajčiť.

Po troch rokoch fajčenia ďalší infarkt. Je to s ním ešte horšie a kým balansuje na hranici života a smrti, zasa k nemu príde ten lekár.

“A neskúsite predsa len tú zeleninu?” opáči opatrne. “Lebo ľudia zdravší od vás ju jedia a vy už naozaj máte namále. S tými cigaretami ste si fakt nepomohli. Musíte prudko zmeniť svoju životosprávu, inak zomriete.”

“Ale už aj ťahaj dakam s tou tvojou zeleninou,” pošle ho chlapík do prdele. “Môj tato nejedol zeleninu ani môj dedo nie, a koľko sa dožili!”

Potom si ešte chvíľu poleží v nemocnici, následne podpíše reverz a cestou domov si zasa kúpi fľašu starého dobrého najlacnejšieho tvrdého.

Krajšia metafora na tieto ovce ani neexistuje. Ľudia volili Matoviča v roku 2020 preto, aby zhodil Fica. OĽANO dostalo 25%, Smer 18%. Jasný triumf. Po troch rokoch retardovaných zmätkov retardovaného zmätka a jeho vlezdoprdeliek (prečo práve strana s najväčšou koncentráciou vlezdoprdeliek bojuje proti LGBT, vysvetlí mi to niekto?) má OĽANO tretinu a predpokladám, že značná časť protificovských voličov OĽANO 2020 teraz bola protimatovičovská SMER-pozitívna 2023.Ako tie detské hračky s nízkym ťažiskom, do ktorých ste buchli a oni išli napravo-naľavo-napravo-naľavo.

Lenže týmto ľuďom to treba vysvetliť. Veľká časť z nich je taká, že pochopia, rovnako ako veľká časť z mojich známych pochopili po februári 2022, že na Ukrajine nie sú nacisti, pretože prezident je Žid, bol demokraticky zvolený a podporujú ho všetky demokratické vlády planéty, kým Putin zvolený nebol, čokoľvek spraví má ekvivalent u Adolfa Hitlera a podporujú ho všetky zverské režimy. Moji známy na 99% po rozpútaní vojny pochopili, pretože sa neobklopujem retardovanými tridsiatimi percentami. Niektorí nepochopili alebo nechceli pochopiť, ale to už je záležitosť IQ. Väčšina na fakty, zjavné fakty, zareagovali. Ľudia, ktorí na náckov z Ukrajiny pred 2 rokmi nadávali, dnes mi do kancelárie nosia paplóny, návliečky a riady pre utečencov. Pochopili.

Na tých sa musí stredopravica zamerať. A fakty oplieskavať štyri roky. Ak nerozhodné ovce vyjdú o štyri roky stále nerozhodné, nuž, stredopravica, nezaslúžite si vládnuť.

6. Ešte update a drobnosti zo sveta

Prví Kubánci dorazili na ruské základne. Trénujú v Tule južne od Moskvy. Tak im zaželajme veľa šťastia a po slnečniciach očakávajme aj pomaranče.

ZSU prebrali strategické výšiny nad Novoprokopivkou a Veselym.

279.000 slnečníc, gratulujeme a želáme veľa takýchto úspechov. Mimochodom, ZSU hlási zničenie okrúhleho 9.000 bévépéčka, takisto posielame pusu. Zhorelo 15 tankov, čo korešponduje s malým ruským pokusom o prelom kdesi na severe (ak sa nemýlim). Za jeden deň až 48 kusov kanónov a 26 nákladných/tankovacích vozidiel, súhrnne 8909. ešte pol roka a Rusi budú naftu voziť v kýbloch.

Jediné Rusko, politická strana, poslala v Taganrogu pozdrav rodinám ku dňu seniorov. Na snímke sa tam objímajú dvaja seniori a vyzerajú byť šťastní, ako dokážu byť seniori šťastnými v Rusku z dôchodkov na úrovni nedeľného nákupu priemerného slovenského roboša. Len paradoxne si vybrali ako fotku archívny záber prezidenta USA Ronalda Reagana a jeho manželky Nancy. Nie, zelenú parochňu ani hru Sims manželia Reaganovci v rukách nedržali.

Aby nešťastie a debilita nechodili samé, v ruských učebniciach sa objavila snímka ruského statočného komplexu PVO. Konkrétne amerického Patriotu.

To už nemôže byť náhoda a grafik je zjavne Ukrajincom.

Rusi po fiasku s lacnými dronmi ničiacimi multimiliónové bombardéry začali domaľovávať na vzletové plochy siluety týchto strojov. Dokonca Rusáci neuveriteľne zaimprovizovali a na omaľovánky porozkladali prázdne pneumatiky (to už je aká forma inovácie u tohto panároda!!!). Akurát chyba lávky, že siluety nevrhajú tiene ako tie vedľa postavené reálne stroje. Nevadí, ak sa peniaze nerozkradli, možno domaľujú. Ale len ak maliar Ivan nevyslopal riedidlo.

Dmitrij Medvedev to riedidlo asi vyslopal a nechal sa počuť, že nemecké elektrárne sa stanú právnym cieľom pre ruské rakety, keď Nemecko dodá Ukrajine rakety Taurus. To isté oznámil aj Britom, ktorí údajne presúvajú inštruktorov na územie Ukrajiny. No vieš Dima, Británia ti hlavne prezradí koordináty a adresy svojich vojakov. To vieš. Len čo vytriezvieš. To bude v štrnástom letopočte odteraz.

Ukrajina bude prvý rok bez ruského plynu. Moldavsko detto. Skvelé. O ukrajinských zdrojoch som jeden alebo dva príspevky písal. Doplním, že napríklad mi chýbajú akékoľvek zdroje o moldavských zdrojoch (blbo sformulovaná veta, nevadí) Moldavsko je rovnako ako susedné Rumunsko a Ukrajina bývalým morským dnom Paleotethys – pre info, na dne tohto zaniknutého mora sú ložiská ako tie azerbajdžanské, maďarské, záhorské, juhomoravské ale asi aj iránske, kuvajtské a iracké, rovnako ako tie prednedávnom nájdené izraelské (plynové ložisko Tamar a Leviathan), cyperské (Afrodita, Cyprus a egyptské (Zohr). Rumunsko bolo svojho času jedným z dominantných dodávateľov ropy v Európe a jedným z hlavných pádov Hitlera bolo obsadenie ploješťských ropných polí Sovietmi. Takže môžem hádať (a stavil by som na to krk), že o moldavských ropných a plynových ložiskách ešte budeme počuť. V každom prípade Peskov otvoril hubu a vyštekal, že Moldavsko dlží Rusku za plyn 400 Mega v dolároch. Moldavsko urobilo následne audit a zistili, že nedlžia ani 400 Mega v rubľoch, čo by zaplatila prezidentka z mesačnej mzdy.

V Smolensku spomínané drony zničili linku na rakety. Tipujem, že tak skoro sa nástroje na ničenie detských ihrísk robiť nebudú.

Elon „Volajte-ma-superkokot“ Musk sa vysmieva Zelenskému, že stále žobre Západ o prachy. Shitstorm, ktorý si na seba zvolal, je na nezaplatenie. Mimochodom, Muskov majetok, nerátajúc jeho výsledky spred dekád, kedy ešte nebol celebritou, sú založené na crowdfundingu a ohýbaní naivných investorov. Myslím si, že to s verejnou mienkou dobre nerobí, ten chlapec...

Železnice Ruska chcú od štátu až tri miliardy USD na ochranu svojich dráh pred partizánmi. Ty vole, to zasa bude v Monaku jácht...

Nepotvrdená správa: z ruského doku Novik (nenašiel som ho na googli a nie som poslanec Mizík) zmizlo až 80% prostriedkov na opravu ruských lodí.

A to je Smer zvolený ešte len jeden deň!

Ruský veliteľ, ktorý posielal opakovane svojich vojakov na smrť a ktorého jednotka bola zdecimovaná ako mozgové bunky pátra Kuffu, plukovník Eduard Šandura, bol odvolaný od svojej jednotky. V ruskej armáde nastáva wind of changes, pretože zväčša podobní trti bývajú povýšení a prevelení niekam do prdele, aby už neškodili ale aby armáda nemala hanbu. Šandura bol ale odvedený nevedno kam a nikto o ňom pár dní nič nepočul.

Možno sa mu už reinštaluje Windows.

Mimochodom, dal som si vygoogliť jeho meno a google oznamuje jeho smrť pod hlavňou ukrajinského ostreľovača už spred roka. Zjavne mal tak dutú hlavu, že to prežil a povýšili ho na ľavý breh Dnepra, aby armáde poškodil.

V emirátoch sa vzdal ruský pilot, ktorý dostal dovolenku. Inde zasa prešla na ukrajinskú stranu celá jednotka Rusov, ktorí toho už mali dosť. Pekne.

Fico vraj v novej diskusii zvoľnil. Áno, prebral Republike pár percent radikálnych voličov, ale vie, že bez európskych prachov zdochne od hladu. Nakoniec to možno nebude až také zlé. Mimochodom, už ani náboj Ukrajine: čo sme mali, to sme dali. Nemyslím si, že teraz vykúzlime nový PVO systém alebo desať nových Migov 29. Na druhej strane, za každým socanom je biznis a biznis chce dodávať zbrane, napríklad tisovecké Zuzany alebo odmínovacie Boženy. Takže nie, ak chcete, aby Slovensko aj naďalej podporovalo Ukrajinu, vydýchnite si. Ak ste tupá filcka a nechcete na Ukrajinu poslať ani náboj, tak vyskočte z okna alebo si urežte tú tupú hlavu, pretože Fico si s vami ako vždy utrel prdel.

Štvrtý Aljoša čoskoro.

Ešte P.S.: keďže cez víkend aj ja aj Inna sme boli nejakí nebohí, sľubované interview, pivo ani whiskey nebolo. Snáď do konca týždňa, ak sa nič neprihodí.

Samozrejme ďakujem!