Poznajú Rusi mieru trápnosti?

Niekoľko nových ruských trapasov (z nekonečného radu)

1. Sokolov večne živý!

Ospravedlňujem sa Leninovi, pretože večne živý by mal byť Vladimír Iljič, nie nejaký trápny admirál. Ale tak či tak, nebohý admirál Sokolov je živý, čo dokazujú jeho zábery. Záberov je niekoľko a všetky hovoria jasne...alebo nie?

Dôkaz č. 1: videokonferencia. Admirál Sokolov sa zjavil na videokonferencii s generalitou. Akurát teda, že nereagoval, neprikyvoval, dokonca nezareagoval ani na vlastné meno. Čo je vcelku vtipné od človeka, ktorý je celý život v armáde a na takýto podnet by sa napriamil a zasalutoval, aj keby ho vyvolali u gynekológa. Napriek tomu, že konfera trvala niekoľko minút (aspoň to, čo som kukal ja), Sokolov sa nepohol.

Zhodnotenie: bolo to archívne video. Alebo Sokolov je vypchaný ako Lenin. V každom prípade nebol online. Zostáva dúfať, že používajú rovnaký typ plastov.

Dôkaz dva: Sokolov gratuluje na videu športovcom z turnaja. Akurát, že turnaj skončil necelý týždeň pred vyhodením veliteľstva flotily na Mesiac.

Zhodnotenie: video je ako cmar po záruke, teda nahovno. Nedokazuje nič.

Dôkaz tri: Sokolov diskutuje o flotile. Nachádza sa v budove flotily. Krásny dôkaz toho, že Sokolov žije. Teda až nato, že video je zvnútra veliteľstva flotily, ktorú Ukrajinci svojimi raketami rozťahali po celom Kryme. Buď teda majú na veliteľstve nepoškodené priestory, kam admirálovi presunuli kancel, alebo majú natoľko schopných kachličkárov, ktorí dokázali vymurovať a nalíčiť kancel ako od novoty.

Keďže sa jedná o Zmrdov, tak tomu neverím a hovorím: video bolo archívne. Možno dokonca o pár sekúnd neskôr kancel vybuchol a Sokolov otlačil o kameru ksicht. Záver: video nedokazuje nič. Ani jedno video nedokazuje nič.

Absolútny záver: Sokolov je mŕtvy natoľko, že Rusáci nedokážu ani len natočiť video s nebožtíkom, pretože mu ešte hľadajú polovicu čriev po nábreží. Akurát, že tento tupý národ je natoľko tupý, že sa prezradia týmito tupými chybami. Opakovanými. Zas a znova. Zelená parochňa, hra Sims, archívne zábery, nečitateľný podpis s menom nečitateľný podpis. Buď je ten pranárod tak zdegenerovaný, alebo to robia už naschváľ. Inak sa to nedá vysvetliť.

V každom prípade by som admirálov prípad uzavrel. Je to slnečnica.

2. Náckovia a Kanaďania

Zelenskij navštívil Kanadu. To sa stáva, pokiaľ nie ste Kim ani Putin. Zelenskij navštívil parlament ako normálny postup v demokratickej zemi, a tam mu predstavili 98-ročného ukrajinského veterána druhej svetovej vojny. Takíto veteráni si zväčša zaslúžia potlesk, čo som napríklad zažil pri dňoch Ozbrojených síl SR u nás na Brezovej cca 6 rokov dozadu. Traja veteráni RAF (dnes už nežije ani jeden) si zlizli zaslúženú smotánku v jednom z centier povstania 1944 a povstanie 1848. Dokonca mám autogramy.

Akurát že ukrajinský veterán slúžil v SS a nebojoval proti nacistom. Ruská propaganda promptne vystúpila s hlasným protestom a 98-ročného Hunku využila na svoje hovnomety. Lenže tu sa treba pristaviť na niekoľko zastávok. Poprvé: to nie Zelenskij tam priviedol bývalého SS-mana, to jemu bol predstavený na návšteve. Rusákom asi logika nič nehovorí, takže im ich výlevy zjavne nevadia. Podruhé: Zelenskij je Žid, takže argumentovať nacistickou inklináciou Ukrajiny tým, že ukrajinskému Židovi bol na druhej strane planéty predstavený ukrajinský ex-SS-man je trochu... ehm, ruské. Potretie: Zelenskij s Hunkom tam nehajlovali, otázne je dokonca aj to, či chudák Hunka vo svojom veku vôbec chápal kde je a načo ho použili. Dáva to logiku asi ako keby som išiel MHD-čkou a šofér by mal doma stiahnuté pedofilné filmy. Čo to značí pre mňa? Som zákonite pedofil? Nie, cestoval som v MHD, kde šofér bol pedofil. Punktum. Nič viac.

No a posledný bod: éterom sa prehnali špekulácie (ktoré napadli aj mne), že kanadský poslanec Anthony Rota tam Hunku priviedol, pretože mu bol niekým nastrčený. Proste ako keby chcel Rota potešiť Zelenského a vypýtal si kontakt na niekoho, kto je vedený ako veterán WWII z Ukrajiny, a niekto dobrosrdečný mu ho podstrčil. Ruku na srdce, rozhodne nikto nechcel židovskému prezidentovi Ukrajiny, ktorú retardovaný sused obviňuje z nacizmu, dohodiť ex-nácka a odfotiť ho s aplaudujúcim publikom (iba žeby Rota myslel práve toto, ale to už nechám na kanadských tajných službách).

Ešte malý doplnok: pod pojmom SS si každý z nás predstaví vraždiaceho sadistického psychopata, ktorý sa vyžíva v týraní žien a detí v koncentráku. Lenže toto je skreslený obraz. SS mali v podstate viacero diametrálne odlišných zložiek, pričom jedna z nich sa vyznačovala naozaj neľudskosťou a sadizmom ako zo Schindlerovho zoznamu. Avšak podstatne väčšie zložky boli Waffen SS, kde sa síce takisto naši vojnoví zločinci, ale dnes by sme ich označili ako špeciálne vojenské jednotky, akúsi obdobu ruského Specnaz. Jaroslav Hunka bol členom práve takejto jednotky (čo neznamená, že nemohol spáchať vojnový zločin, na druhej strane to ale nedokazuje vôbec nič). Ukrajinci v 30. rokoch 20.- storočia, teda v čase, keď Hunka vyrastal, boli ruskými boľševikmi úžasne vyvražďovaní, mimochodom v rozsahu, akým Nemci vyvražďovali Židov. Logicky to viedlo kvantá Ukrajincov (a nielen ich, aj etnických Rusov) k protisovietskemu zameraniu a nasadeniu proti Stalinovi a Moskve. Proti Rusom bojoval napríklad aj generál Vlasov (Rus), Michail Meandrov (Rus), Semjon Byčkov (pilot, Rus), generál Malyškin (na Ukrajine sa narodiaci Rus), generál Truchin (Rus) a ďalších 50.000 vojakov brigád.

Preto argumentovať tým, že Hunka je ex-SS-man a teda Zelenskij a Kanada sympatizujú s fašizmom, je niekde na úrovni mentálnej opustenosti až retardácie.

3. Stav frontov

Na juhu sa Ukrajina derie vpred, ale ako som hovoril, pomaly. Na juhu sa bojuje už niekoľko týždňov mimo iné o Verbove, ale analytici ukazujú na vyčerpanie ruských síl. O ničom inom vlastne už ani nepíšem len o tom, že opičáci nemajú už rezervy. Tu je treba trochu trpezlivosti, pretože aj ruská ofenzíva na severe viazne a nemajú čím doplniť stavy. Ak Ukrajina môže aspoň obmedzene alebo nárazovo útočiť na viacerých frontoch a Rusáci nemôžu poriadne ani na jednom, na koho by ste stavili víťazstvo?

Mimochodom, Ukrajina vraj koncentruje sily okolo Bachmutu. Nemyslím si, že dobytie práve tohto mesta ruského mira, kde nestojí kameň na kameni, je v nejakom strategickom záujme ZSU, ale na druhej strane by po páde Bachmutu a Soledaru narástla kadencia ruských infarktov aj spotreba vodky na stonásobok.

4. Drobnosti kde kade zo sveta

Rusko vraj nasadilo na fronte tank T-10. Hrozivé vozidlo bolo postrachom tankových síl krátko po WWI a prakticky sa jedná o priameho nasledovníka ťažkých sovietskych strojov Iosif Stalin, teda IS, z druhej polovice vojny (keďže ich priamymi protivníkmi boli nemecké tanky Tiger a Panther, IS-ká dostali prezývku Zveroboj, lovec divých zvierat). Boli vyzbrojené na tú dobu nevídaným kanónom ráže 122 mm, čo dovoľovalo ničiť prakticky nezničiteľné nemecké stroje. Prvý nasadený kus bol IS-2, nasledoval IS-3, ale ten dorazil na západ až tesne po vojne. Ďalším v poradí bol IS-4, ktorého sa veľa nevyrobilo, a IS-7, ktorý zostal v prototype.

Nuž a sme pri Té desiatke. Prečo Té a nie kafé IS? Nuž, pretože sa začal vyrábať po Stalinovej smrti, kedy jeho meno nebolo vítané ani len v skratke. T-10 sa vyrobilo takmer poldruha tisícky kusov a dovtedy mohli byť monštrami. Lenže v 50. a samozrejme v 60. rokoch sa začali presadzovať PT rakety a kumulatívna munícia, takže drahé, neobratné a vysoké tanky prestali dávať zmysel. V boji pri Kursku by boli asi neporaziteľné, ale každý prevratný vynález dneška je zajtra na smiech. Ťažké tanky boli minulosťou a čo som sa dočítal, desiatky zostali ako pevnosti na čínskej hranici (tam zostali až do Jeľcina).

Lenže pred časom (júl? august?) sa zjavilo video, na ktorom vykladajú jeden kus T-10 z nákladného auta niekde, čo vypadalo ako oblasť ukrajinského frontu. Rozumej, neboli tam krátery ani nápis Welcome to Ukraine, suka!, ale ráz krajiny bol taký rusko-ukrajinský pohraničný. Vtedy sa komentátori smiali, že toto raz budú Rusáci dodávať svojim frontovým jednotkám, ale zároveň pripustili, že onen kus asi smeroval do múzea niekde v európskej časti Ruska. Ako sa dalo čakať, skeptikom zamrzol úsmev na tvári a video (veľmi nejasné) podobného tanku sa skutočne objavilo tento týždeň na internete. Samotní analytici hovoria, že zábery sú dosť nekvalitné, ale že to ako T-10 vyzerá. Iní hovoria, že typický sklon predného panciera je len výsledkom zlého osvetlenia nejakého „normálneho“ tanku.

Neviem, nebudem dávať rezultát. Keby to bol osamotený záber, poviem, že to je vážne hra tieňov a možno znečistenia. Ale keď pred pár týždňami ukazovali vykládku jasne rozoznateľného typu T-10 niekde, kde sa to zjavne podobá na ukrajinskú krajinu, tak nepýtajte sa ma, či to je pravda alebo nie. Viď prípad admirála Sokolova.

Aby toho nebolo málo, internety zaplavili dezolé tvrdiaci, že T-10 je pre náboje nepreraziteľný a že ho zatiaľ nikto nezničil. Logicky, keďže ani nikdy nebol nasadený v boji. V podstate ani náš bastard Dusty nikdy nebol zničený v boji, ale neznačí to, že je nezničiteľný. Aká je životnosť tohto monštra v dnešných bojových podmienkach? Tipujem že hodiny. Pobavím sa, keď sa prevalí éterom video, ako „nezničiteľný“ T-10 zničil dron za 500 Eur granátikom za 50 Eur a potom mu vhodí druhý granát do poklopu.

Lietadlo s Wagnerovcami, ktoré to zaprigožinovalo (© Ján Valchár) v Mali obsahovalo údajne až okolo 140 vojakov a takmer výlučne Wagnerovcov.

Prevezte ich prosím naspäť do Bachmutu, tam boli aspoň ako-tak v bezpečí!

Ruské straty posledné dni klesajú, za včerajšok majú len 320 mŕtvych. Rovnako majú malé straty na tankoch a BVP, mám rád také dvojciferné čísla. Ale pozor, kanóny a nákladné/cisternové vozidlá sa stále držia vysoko a neklesajú. Značí to, že ZSU sa špecializujú na tento typ vojska a je to predohra k niečomu väčšiemu.

Mimochodom, satelitné zábery hovoria jasne o tom, že Zmrdi už nekanibalizujú len tanky ale aj kanóny. V rozsiahlych skladoch za Uralom sa počty starších uloženiek značne preriedili a je jasne vidieť, že mnohým zrazu chýbajú hlavne. Vyzerá to tak, že opičáci sa vo svojich schopnostiach dostali tak hlboko, že nedokážu ani prevŕtať dostatok hlavní. Čo inak by mali byť schopní dokázať už od čias prvej svetovej.

Pri Moskve horí letisko. Má sa jednať o Čkalovo neďaleko Moskvy, kde pred pár dňami niekto rozbil pár lietadiel a helikoptéru.

Rusi ukazujú video, kde rozobrali delostrelecký granát a vnútri nebola výbušnina. Neviem, či sa jedná o pravidlo, náhodu alebo trend, ale pokiaľ viem, napríklad aj Židia v koncentrákoch našli spôsob, ako sabotovať účinnosť granátov, ktoré vyrábali. Možno sa jedná skutočne o zúfalý pokus ruskej verejnosti dostať čím skôr nakladačku, aby martýrium bez konca konečne skončilo. Na margo tejto témy: Vít Solnař z Lacrimae Mundi tvrdí, že ruský chemický priemysel (ktorý by mal počas vojny fičať) je abnormálne v prepade... takže falšujú s čísla. Prekvapivé, však?

Rusi začali budovať železnicu z Ruska na Donbas, ktorá by nahradila most cez Kerčskú úžinu. V tejto oblasti síce sú segmenty železnice rozbitej po roku 2014, ale na druhej strane, dokončenie celého úseku v čase, keď armáda začína ustupovať odvšadiaľ, je vcelku vtipné. Podľa mňa by to dávalo zmysel pred pol rokom.

Ale veď budujte, HIMARS vám s kopaním základov pomôže...

Podľa všetkého Wagnerovci čítali môj dnešný blog, pretože sa objavili na fronte. Má sa jednať o nazápadnejšiu časť frontu, niekde okolo Dnepra.

Rusi začali kamuflovať rastúce náklady pre bežných ľudí. Napríklad tak trápnym spôsobom, že benzín nečapujú na litre ale na 0,9 litra. Nemajú tam ako poradcu Kažimíra?

„Mama, za koľko si načapovala?“

„Predstav si, len za 50 Eur!“

„WOW, to je super. A dokážem s tým aspoň zaparkovať?“

