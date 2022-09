Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, part II.

1. Mobilizácia ide podľa plánov. Teda len hypoteticky.

Z viacerých zdrojov som čítal podozrenia, že Rusko síce vyhlásilo mobilizáciu 300.000 vojakov, ale reálne je v príkaze klauzula hovoriaca o mobilizácie až jedného milióna regrútov. Ak by to bola pravda (vyzerá, že je), tak to bude horúca novinka. Predpokladám, že Rusko nebude schopné takýto počet vojakov vyzbrojiť ani len Kalašnikovmi, nieto inými zbraňami. Nebudeme pre úbohých ruských vojakov organizovať zbierky?

Ako čokoľvek v Rusku, aj tuto musí byť bordel. Na ďalekom východe narukovali tak starí a vysušení chlapi, že jeden dostal porážku priamo v rade k odvodovej komisii (čiže už len 299.999 odvedencov). Ak sa to stane pravidlom, príde vlak s „čerstvými“ regrútami z východu na ukrajinskú hranicu a Moskva poprosí Ukrajincov, aby len mŕtvych pochovala.

Inak videá sú vtipné, pretože väčšina molodcov je ožratá na sračky. Keď Rusko nebude mať pre nich maskáče, postačia tie ogrcané, fľakaté adidasy.

Po krajine sa inak množia útoky Molotovovými koktejlami na budovy, kde sa odvody organizujú. Odpor rastie, tipujem vážne len pár dní nato, kedy budú mŕtvi spomedzi byrokratov armády a stanú sa lovnou zverou. Čím skôr, tým to viac vygraduje.

2. Ukrajina postúpila pri Chersone

Čo síce nie je nič nové, ale poteší to vždy. Ukrajinci rozstrieľali dokonca veliteľské stanice, pričom tam chcípli desiatky Zmrdov. Keďže to je ale veliteľská stanica, asi to nebudú bežní osemnásťroční branci ale dôstojníci, možno aj samotní velitelia frontu. Dlho nepadol žiaden generál, ale pokiaľ viem, generalita z Chersonskej oblasti zdrhla už na konci augusta, takže Ukrajinci by museli ostreľovať asi Voronež, aby zabili nejakého generála.

Len pre informáciu sa mi podarilo nájsť zaujímavú štatistiku ruských strát v tejto oblasti: Rusáci tu pri ústupe stratili 74 zajatých a 21 zničených tankov, ďalej obrnené vozidlá pechoty (143/42), terénne vozidlá (6/8), veliteľské vozidlá (22/7), poľné kanóny (16 zajatých), samohybné kanóny (27/1), raketomety (15/3), ženijné vozidlá (13/4) a nákladné vozidlá (64/49). Pekné čísla, ale zaujalo ma niekoľko vecí:

a) Až dvadsaťdva veliteľských vozidiel bolo zajatých (versus sedem zničených). Môžem špekulovať nad tým, že generalita proste zdrhla ako prvá a zanechala za sebou radových vojakov?

b) Tanky ako frontové vozidlá takisto vo väčšej miere boli zajaté, nie zničené. Vypadá to, že po prvých výstreloch proste zvyšok tankových jednotiek opustil svoje stroje a vypadol.

c) Samohybné delá a raketomety mali len jeden zničený kus, hoci sú to zbrane kdesi ďaleko za frontovou líniou. Zvláštne. Panika utekajúcich jednotiek asi strhla kohokoľvek po ceste, tipujem.

d) Veľké straty mali nákladné vozidlá a môžem len špekulovať, že či Ukrajinci dostali ustupujúcu kolónu pod priamu delostreleckú paľbu alebo ich zničila v pasciach priamo ukrajinská pechota.

e) Enormné množstvo BVP-čok, ktoré Ukrajinci zajali, mi prídu skôr ako vozidlá, ktoré nemali palivo alebo boli nepojazdné. Neviem si predstaviť, že na relatívne rýchlom aj chránenom vozidle tie čelné jednotky neutekali tiež – skutočne to boli len nejaké statické šroty, ktoré sa ani nepohli z miesta, hm?

3. A na záver malá paralela

Keď sa začala vojna, Zelenskij vyhlásil na margo ponúknutia azylu, že nepotrebuje lístok ale muníciu. Na margo ruskej mobilizácie len toľko, že mladí ruskí muži nechcú muníciu ale lístok.